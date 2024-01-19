Внезапные сокращения. Какие суммы должны выплачивать работнику при увольнении

Военное положение в Украине так или иначе повлияло и на бизнес, и на наемных их работников. Украинцев гораздо чаще волнует, могут ли их уволить внезапно, и можно ли при сокращении рассчитывать на компенсацию. Когда могут увольнять работника и какую денежную компенсацию ему могут выплатить, в колонке для РБК-Украина рассказывает адвокат адвокатского бюро "Ивана Хомича" Татьяна Голица.
Военное положение в Украине так или иначе повлияло и на бизнес, и на наемных их работников. Украинцев гораздо чаще волнует, могут ли их уволить внезапно, и можно ли при сокращении рассчитывать на компенсацию.
Когда могут увольнять работника и какую денежную компенсацию ему могут выплатить, в колонке для РБК-Украина рассказывает адвокат адвокатского бюро "Ивана Хомича" Татьяна Голица.
Работодатель по своей инициативе имеет право уволить работника только если есть какая-то конкретная причина. Список таких оснований определен в статьях 40, 41 и частично в ст. 36 Кодекса законов о труде Украины.
Это, например, могут быть:
Это наиболее распространенные причины, почему работника могут уволить. Но, конечно, далеко не все.
Увольнение работника должно происходить по правилам. Основание, по которому человека увольняют, нужно зафиксировать документально, и далее выдать приказ об увольнении.
Про увольнение работника из-за сокращения штата должны уведомить не позднее чем за два месяца до дня увольнения. При этом ему надо предложить при наличии другую работу на предприятии по соответствующей профессии или специальности.
Почти во всех случаях увольнения работника (за прогул, систематическое невыполнение обязанностей, появление на работе в нетрезвом состоянии и так далее), прежде чем издать приказ, работодатель должен попросить предоставить письменные объяснения. А если поднимается вопрос об увольнении работника, избранного в профсоюзный орган, необходимо еще и в обязательном порядке получить согласие последнего на увольнение.
В целом, процедура увольнения занимает определенное время: это дело не одного дня, а иногда даже и не одного месяца.
Также учитывайте, что увольнение работника по инициативе работодателя не допускается, если оно касается беременных женщин, женщин с детьми до трех лет (или до шести лет в случаях, предусмотренных ч. 6 ст. 179 КЗоТ Украины), одиноких матерей при наличии ребенка в возрасте до четырнадцати лет или ребенка с инвалидностью.
Также не допускается увольнение мужчин, воспитывающих детей без матери, опекунов (попечителей), одного из приемных родителей, одного из родителей-воспитателей. Кроме случаев полной ликвидации предприятия, учреждения, организации, когда допускается увольнение с обязательным трудоустройством.
Если работник увольняется не по процедуре, он может возобновиться на работе через суд. Также тогда придется выплатить ему средний заработок за все время вынужденного прогула, начиная со дня увольнения по день возобновления на работе.
Работник по определенным причинам имеет право уволиться по собственной инициативе в срок, который ему нужен. То есть в любой конкретный день без отработок, и работодатель не имеет права отказать ему в этом.
К таким причинам относятся:
Обратите внимание. Независимо от оснований увольнения, работодатель в день увольнения обязан выплатить работнику все суммы.
То есть в день увольнения работник должен получить:
В случае смерти работника денежная компенсация, которую он не получил при жизни, выплачивается членам его семьи. А если их нет, то это входит в состав наследства.
Дополнительно к этим выплатам, работнику обязаны выплатить в день увольнения выходных пособий в размере не менее среднего месячного заработка в случае увольнения работника:
Если работник в день увольнения не работал, указанные суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете.
Во время военного положения на добровольной основе между работодателем и работником могут задействовать упрощенный режим регулирования трудовых отношений. Такой формат работы может быть в компаниях малого или среднего бизнеса, где работают не более 250 человек. Или если зарплата работника в месяц – свыше восьми размеров минимальной заработной платы, установленной законом (в 2023 году – свыше 53 600 грн).
Такой режим предусматривает, что работник и работодатель с их согласия могут определять в трудовом договоре также другие, кроме установленных настоящим Кодексом, основания для увольнения.
При таком режиме при увольнении работника по инициативе работодателя по основаниям, не предусмотренным КЗоТом Украины, положена компенсация.
А именно:
Если в сроки по вине работодателя денег работнику не выплатили, при отсутствии спора об их размере предприятие, учреждение ему должны выплатить его средний заработок за все время задержки по день фактического расчета. Но не больше чем за шесть месяцев. А при наличии спора этот вопрос разрешается в судебном порядке.
Татьяна Голица,
адвокат адвокатского бюро "Ивана Хомича"