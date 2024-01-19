Внезапные сокращения. Какие суммы должны выплачивать работнику при увольнении

Когда человека могут уволить не по его желанию: основные причины

Работодатель по своей инициативе имеет право уволить работника только если есть какая-то конкретная причина. Список таких оснований определен в статьях 40, 41 и частично в ст. 36 Кодекса законов о труде Украины.

Это, например, могут быть:

ликвидация, реорганизация, банкротство или перепрофилирование предприятия, сокращение штата работников;

несоответствие работника занимаемой должности;

систематическое невыполнение работником без уважительных причин своих обязанностей;

прогул без уважительных причин;

неявку на работу в течение более четырех месяцев подряд вследствие временной нетрудоспособности;

возобновление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу;

появление на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения;

совершение по месту работы похищения имущества работодателя;

призыв или мобилизация в особый период;

невозможность обеспечения работника работой в связи с уничтожением (отсутствием) производственных, организационных и технических условий, средств производства или имущества работодателя в результате боевых действий;

отсутствие работника на работе и информации о причинах такого отсутствия более четырех месяцев;

отказ работника от перевода на работу в другую местность или от продолжения работы в связи с изменением существенных условий труда.

Это наиболее распространенные причины, почему работника могут уволить. Но, конечно, далеко не все.

Фото: Если штат сокращают, об увольнении работника должны быть предупреждены не позднее чем через два месяца (Getty Images)

Увольнение работника должно происходить по правилам. Основание, по которому человека увольняют, нужно зафиксировать документально, и далее выдать приказ об увольнении.

Про увольнение работника из-за сокращения штата должны уведомить не позднее чем за два месяца до дня увольнения. При этом ему надо предложить при наличии другую работу на предприятии по соответствующей профессии или специальности.

Почти во всех случаях увольнения работника (за прогул, систематическое невыполнение обязанностей, появление на работе в нетрезвом состоянии и так далее), прежде чем издать приказ, работодатель должен попросить предоставить письменные объяснения. А если поднимается вопрос об увольнении работника, избранного в профсоюзный орган, необходимо еще и в обязательном порядке получить согласие последнего на увольнение.

В целом, процедура увольнения занимает определенное время: это дело не одного дня, а иногда даже и не одного месяца.

Возобновиться через суд. Кого не могут уволить принудительно

Также учитывайте, что увольнение работника по инициативе работодателя не допускается, если оно касается беременных женщин, женщин с детьми до трех лет (или до шести лет в случаях, предусмотренных ч. 6 ст. 179 КЗоТ Украины), одиноких матерей при наличии ребенка в возрасте до четырнадцати лет или ребенка с инвалидностью.

Также не допускается увольнение мужчин, воспитывающих детей без матери, опекунов (попечителей), одного из приемных родителей, одного из родителей-воспитателей. Кроме случаев полной ликвидации предприятия, учреждения, организации, когда допускается увольнение с обязательным трудоустройством.

Фото: Увольнение работника по инициативе работодателя не допускается, если оно касается беременных женщин, женщин, имеющих детей до трех лет (Getty Images)

Если работник увольняется не по процедуре, он может возобновиться на работе через суд. Также тогда придется выплатить ему средний заработок за все время вынужденного прогула, начиная со дня увольнения по день возобновления на работе.

Можно уволиться, когда вам нужно: при каких обстоятельствах

Работник по определенным причинам имеет право уволиться по собственной инициативе в срок, который ему нужен. То есть в любой конкретный день без отработок, и работодатель не имеет права отказать ему в этом.

К таким причинам относятся:

переезд на новое место жительства;

перевод мужа или жены на работу в другую местность; беременность;

уход за ребенком до достижения им четырнадцатилетнего возраста или ребенком с инвалидностью;

уход за больным членом семьи или лицом с инвалидностью I группы;

из-за ведения боевых действий в районах, где расположено предприятие или организация, и если есть угроза его жизни и здоровью, а также по другим уважительным причинам.

Обратите внимание. Независимо от оснований увольнения, работодатель в день увольнения обязан выплатить работнику все суммы.

То есть в день увольнения работник должен получить:

заработная плата, которую ему должны выплатить;

денежную компенсацию за все неиспользованные им дни ежегодного отпуска, а также дополнительного отпуска тем, у кого есть дети или совершеннолетний ребенок с инвалидностью с детства подгруппы А I группы.

В случае смерти работника денежная компенсация, которую он не получил при жизни, выплачивается членам его семьи. А если их нет, то это входит в состав наследства.

Фото: Помимо основных выплат, при увольнении сотруднику положены и дополнительные средства (Getty Images)

Какие дополнительные выплаты должны предоставить работнику

Дополнительно к этим выплатам, работнику обязаны выплатить в день увольнения выходных пособий в размере не менее среднего месячного заработка в случае увольнения работника:

если он отказался переводиться на работу в другие местности вместе с предприятием или из-за отказа от продолжения работы в связи с изменением существенных условий труда;

когда происходит ликвидация, реорганизация, банкротство, сокращение численности или штата работников;

если выявили несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе;

в связи с возобновлением на работе сотрудника, ранее выполнявшего эту работу.

Если работник в день увольнения не работал, указанные суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете.

Во время военного положения на добровольной основе между работодателем и работником могут задействовать упрощенный режим регулирования трудовых отношений. Такой формат работы может быть в компаниях малого или среднего бизнеса, где работают не более 250 человек. Или если зарплата работника в месяц – свыше восьми размеров минимальной заработной платы, установленной законом (в 2023 году – свыше 53 600 грн).

Такой режим предусматривает, что работник и работодатель с их согласия могут определять в трудовом договоре также другие, кроме установленных настоящим Кодексом, основания для увольнения.

При таком режиме при увольнении работника по инициативе работодателя по основаниям, не предусмотренным КЗоТом Украины, положена компенсация.

А именно:

половина минимальной зарплаты – если сумма периодов работы работника у этого работодателя составляет не более 30 дней;

– если сумма периодов работы работника у этого работодателя составляет не более 30 дней; минимальной заработной платы – если сумма периодов работы работника у этого работодателя составляет более 30 дней;

– если сумма периодов работы работника у этого работодателя составляет более 30 дней; трех минимальных зарплат – если сумма периодов работы работника у этого работодателя составляет более одного года;

– если сумма периодов работы работника у этого работодателя составляет более одного года; пяти минимальных заработных плат – если сумма периодов работы работника у этого работодателя составляет более двух лет.

Если в сроки по вине работодателя денег работнику не выплатили, при отсутствии спора об их размере предприятие, учреждение ему должны выплатить его средний заработок за все время задержки по день фактического расчета. Но не больше чем за шесть месяцев. А при наличии спора этот вопрос разрешается в судебном порядке.

Татьяна Голица,

адвокат адвокатского бюро "Ивана Хомича"