Ради будущего Украины: почему важно в новом году выбрать новую власть

Дорогие украинцы! 2018 год подходит к своему завершению, и многие провластные политики уже успели отчитаться о своих мнимых "перемогах" и "достижениях". Иногда даже называя совершенно бездарные решения – важными и полезными.

Я же, напротив, уверен, что этот год, к сожалению, стал для Украины одним сплошным провалом. Начиная с нескольких этапов подорожания тарифов и заканчивая провальным принятием военного положения, которое ни к чему не привело.

Хочу напомнить и ситуацию с бегущими за границу "заробитчанами", которых сегодня, по неофициальным данным, около 10 миллионов человек. Вы просто вдумайтесь в эту цифру! 10 миллионов молодых, трудоспособных, образованных и талантливых специалистов просто уехали из Украины и трудятся на благо других стран. Вот это самый точный показатель достижений "реформаторов", которые своими действиями просто уничтожают человеческий потенциал нашей страны.

А тех, кто остался, власть планирует просто превратить в рабов, навешивая на страну неподъемные долги и беря все новые и новые кредиты у МВФ и других международных доноров. На конец 2018 года внешний долг государства Украина уже составляет 47,21 млрд долларов. А совокупные долги по внешним и внутренним обязательствам превысили 74,3 миллиарда долларов!

Но нынешнее правительство не останавливается и упорно не хочет слазить с кредитной иглы, беря все новые и новые транши у МВФ, не оставляя нам шанса в обозримом будущем выбраться из этой долговой ямы хотя бы наполовину!

Как следствие, в угоду Международному валютному фонду и горстке местных олигархов постоянно растут цены на коммунальные услуги для населения. Мы все знаем, что наша страна обладает значительными запасами собственного природного газа. И по Конституции – все эти природные ресурсы принадлежат народу. Но при этом каждая семья вынуждена отдать за отопление в среднем 3 тысячи гривен в месяц!

А все потому, что нефтегазовая сфера нашей страны по-прежнему находится под контролем кучки олигархов, которые получают сверхприбыли за счет простых людей. Но даже повышение цен на газ власть вывернула как собственное достижение: ведь теперь у нас европейские тарифы, а значит – мы еще ближе к Европе! Вот только европейские пенсии и зарплаты никто из провластной верхушки платить не обещает.

Дальше – больше! Власть принимает государственный бюджет, который ставит на грань выживания миллионы людей в нашей стране. В бюджете предусмотрено повышение соцстандартов. Так, прожиточным минимум в следующем году увеличится на целых… 250 гривен! Минимальная зарплата будет расти на 38 гривен в месяц! Но даже эти смешные повышения съедаются инфляцией, которая в 2019 году составит 10% по самым оптимистичным прогнозам.

По итогу, Украина все ниже и ниже скатывается во всех международных рейтингах. И ни одна из политических сил, которые сейчас ведут активную агитацию, не предлагает адекватной программы, способной вытащить нашу страну из этого экономического пике и обеспечить нормальную жизнь украинцам. Все они заняты популизмом и собственными рейтингами. Мы, в "Оппозиционной платформе – За життя", привлекли лучших отечественных и зарубежных экспертов и совместно с ними разработали единственную реальную стратегию, которая вытащит Украину из той пропасти, в которую ее забросили нынешние политиканы.

Мы видим нашу страну сильной, независимой, внеблоковой страной, построенной по типу "Швейцарии Восточной Европы". Наша экономическая программа – "Украинская мечта" – основана на трех китах, которые способны поднять страну на совершенно новый уровень: банковской системе, сельском хозяйстве и хай-тек.

Прежде всего нам необходимо создать надежную банковскую систему, в которой хранить сбережения будет выгодно и безопасно! Мы исключим такое понятие как “лопнувший банк”. Все банковские вклады будут гарантированы государством и выплачены вкладчикам в течение 24 часов, в случае если банк “прогорел”. Кроме того, мы внедрим систему кредитов, которые будут выдаваться мелким и средним предпринимателям под низкие проценты. Таким образом, мы сможем наконец создать в Украине средний класс, который будет достойно зарабатывать!

Следующий шаг – сельское хозяйство. У нас около 60 млн га земли, из них 12 млн га – это госсобственность, но никто не знает, как и кем они используются. "Оппозиционная платформа – За життя" предлагает создать свой уникальный земельный банк, который позволит фермерам брать в аренду эти земли и работать на них. Подобное решение обеспечит государственный бюджет дополнительными 6 млрд долларов ежегодно!

И наконец следующий кит – хай-тек. Наша молодежь в основной своей массе работает на западные фирмы и компании. Нам необходимо создать условия, при которых они будут работать в Украине. Нужно строить кластеры и пространства с необходимой инфраструктурой, где наши молодые профессионалы будут создавать самые современные продукты в области технологий и IT. Нам необходимо уйти от сырьевой модели развития страны и начать вкладываться в современные технологии и наукоемкие отрасли.

Все это позволит нашей экономике оттолкнуться ото дна, на котором она сейчас находится, и стремительно пойти вверх, обеспечить наших людей рабочими местами и сделать Украину сильной и по-настоящему независимой. Именно для этого мы создали "Оппозиционную платформу – За життя" и приглашаем в свои ряды всех, кто не согласен с нынешней политикой власти и готов работать на благо страны и украинского народа.

В новом году украинцам предстоит сделать выбор: хотят ли они жить в сильной и процветающей стране или согласны с тем, чтобы их идиотскими законами и решениями выдавили работать за границей или уморили голодом на Родине. И этот выбор им предстоит сделать на президентских и – что более важно – парламентских выборах.

Как известно, 2019 год по китайскому календарю – год Свиньи. Так вот я предлагаю в наступающем году выдворить из политики всех свиней, которые окончательно разграбили нашу страну, и заменить их нормальными людьми, которые будут честно работать и вместе с нами строить в Украине "Швейцарию Восточной Европы".