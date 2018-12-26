Заради майбутнього України: чому важливо в новому році обрати нову владу

Дорогі українці! 2018 рік підходить до свого завершення, і багато провладних політиків вже встигли відзвітувати про свої уявні "перемоги" і "досягнення". Іноді навіть називаючи абсолютно бездарні рішення – важливими і корисними.

Я ж, навпаки, впевнений, що цей рік, на жаль, став для України одним суцільним провалом. Починаючи з декількох етапів подорожчання тарифів і закінчуючи провальним прийняттям воєнного стану, яке ні до чого не призвело.

Хочу нагадати ситуацію з біжать за кордон "заробітчанами", яких сьогодні, за неофіційними даними, близько 10 мільйонів чоловік. Ви просто вдумайтесь в цю цифру! 10 мільйонів молодих, працездатних, освічених і талановитих фахівців просто виїхали з України і трудяться на благо інших країн. Ось це найточніший показник досягнень "реформаторів", які своїми діями просто знищують людський потенціал нашої країни.

А тих, хто залишився, влада планує просто перетворити в рабів, навішуючи на країну непідйомні борги і беручи все нові і нові кредити у МВФ та інших міжнародних донорів. На кінець 2018 року зовнішній борг держави Україна вже становить 47,21 млрд доларів. А сукупні борги за зовнішніми і внутрішніми зобов'язаннями перевищили 74,3 мільярда доларів!

Але нинішній уряд не зупиняється і вперто не хоче злазити з кредитної голки, беручи все нові і нові транші МВФ, не залишаючи нам шансів у найближчому майбутньому вибратися з цієї боргової ями хоча б наполовину!

Як наслідок, на догоду Міжнародному валютному фонду і жменьці місцевих олігархів постійно зростають ціни на комунальні послуги для населення Ми всі знаємо, що наша країна володіє значними запасами власного природного газу. І по Конституції – всі ці природні ресурси належать народу. Але при цьому кожна сім'я змушена віддати за опалення в середньому 3 тисячі гривень у місяць!

А все тому, що нафтогазова сфера нашої країни і досі перебуває під контролем купки олігархів, які отримують надприбутки за рахунок простих людей. Але навіть підвищення цін на газ влада вивернула як власне досягнення: адже тепер у нас європейські тарифи, а значить – ми ще ближче до Європи! Ось тільки європейські пенсії і зарплати ніхто з провладної верхівки платити не обіцяє.

Далі – більше! Влада приймає державний бюджет, який ставить на межу виживання мільйони людей в нашій країні. В бюджеті передбачено підвищення соцстандартів. Так, прожитковим мінімум у наступному році збільшиться на цілих... 250 гривень! Мінімальна зарплата буде рости на 38 гривень у місяць! Але навіть ці смішні підвищення з'їдаються інфляцією, яка в 2019 році складе 10% за найоптимістичнішими прогнозами.

За підсумком, Україна все нижче і нижче скочується у всіх міжнародних рейтингах. І жодна з політичних сил, які зараз ведуть активну агітацію, не пропонує адекватної програми, здатної витягнути нашу країну з цього економічного піке і забезпечити нормальне життя українцям. Всі вони зайняті популізмом і власними рейтингами. Ми, в "Опозиційній платформі – За життя", залучили кращих вітчизняних і зарубіжних експертів і спільно з ними розробили єдину реальну стратегію, яка витягне Україну з тієї прірви, в яку її закинули нинішні політикани.

Ми бачимо нашу країну сильною, незалежною, позаблоковою країною, побудованої за типом "Швейцарії Східної Європи". Наша економічна програма – "Українська мрія" – заснована на трьох китах, які здатні підняти країну на зовсім новий рівень: банківській системі, сільському господарстві і хай-тек.

Перш за все нам необхідно створити надійну банківську систему, в якій зберігати заощадження буде вигідно і безпечно! Ми виключимо таке поняття як "банк лопнув". Всі банківські вклади будуть гарантовані державою і виплачені вкладникам протягом 24 годин, у разі якщо банк "прогорів". Крім того, ми впровадимо систему кредитів, які будуть видаватися дрібним і середнім підприємцям під низькі відсотки. Таким чином, ми зможемо нарешті створити в Україні середній клас, який буде гідно заробляти!

Наступний крок – сільське господарство. У нас близько 60 млн га землі, з них 12 млн га – це держвласність, але ніхто не знає, як і ким вони використовуються. "Опозиційна платформа – За життя" пропонує створити свій унікальний земельний банк, який дозволить фермерам брати в оренду ці землі і працювати на них. Таке рішення забезпечить державний бюджет додатковими 6 млрд доларів щорічно!

І нарешті наступний кит – хай-тек. Наша молодь в основній своїй масі працює на західні фірми і компанії. Нам необхідно створити умови, при яких вони будуть працювати в Україні. Потрібно будувати кластери і простору з необхідною інфраструктурою, де наші молоді професіонали будуть створювати найсучасніші продукти в області технологій та IT. Нам необхідно відійти від сировинної моделі розвитку країни і почати вкладати в сучасні технології і наукомісткі галузі.

Все це дозволить нашій економіці відштовхнутися від дна, на якому вона зараз перебуває, і стрімко піти вгору, забезпечити наших людей робочими місцями та зробити Україну сильною і по-справжньому незалежною. Саме для цього ми створили "Опозиційну платформу – За життя" та запрошуємо у свої ряди всіх, хто не згоден з політикою нинішньої влади і готовий працювати на благо країни і українського народу.

У новому році українцям доведеться зробити вибір: чи хочуть вони жити в сильній і процвітаючій країні чи згодні з тим, щоб їх ідіотськими законами та рішеннями видавили працювати за кордоном або заморили голодом на Батьківщині. І цей вибір їм належить зробити на президентських і, що більш важливо парламентських виборах.

Як відомо, 2019 рік за китайським календарем – рік Свині. Так от я пропоную в наступаючому році видворити з політики всіх свиней, які остаточно розграбували нашу країну, і замінити їх нормальними людьми, які будуть чесно працювати і разом з нами будувати в Україні "Швейцарію Східної Європи".