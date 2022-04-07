Работа в тылу. Как бизнес помогает стране и своим сотрудникам

Из-за вторжения российских войск в Украину многим компаниям пришлось перестроить производственные процессы, перейти в режим частичной работы или вообще остановить функционирование. О том, как война повлияла на работу украинского бизнеса, а также как компании помогают стране и своим сотрудникам, – в материале РБК-Украина.

В Европейской бизнес ассоциации отмечают, что украинский бизнес активно помогает Вооруженным силам Украины и переселенцам, при этом не забывая выплачивать зарплаты своим сотрудникам.

"Большая часть компаний продолжает сейчас выплачивать заработную плату. Более половины компаний из них сохранило зарплату своим сотрудникам на ближайшие полгода и до конца года. Кто-то выплачивает дополнительные средства для перемещения своих сотрудников вместе с семьями в безопасные места на Запад или за границу", – рассказывает директор ЕБА Анна Деревянко.

Также по ее словам, если раньше бизнес думал о развитии, то сегодня мощности развивают те, кто производит необходимые именно сейчас товары.

О том, как работают крупные компании в условиях военного времени – рассмотрим на конкретных кейсах.

"Филипп Моррис": выход из РФ, помощь сотрудникам и их семьям

Компания "Филипп Моррис", которая в настоящее время работает над вариантами полного выхода с российского рынка, существенно пострадала с начала войны в Украине. Как известно, фабрика компании находится в Харькове, а самые большие склады – в Киеве и пригороде столицы.

"Можете представить, с какой сложностью мы столкнулись, когда речь идет о логистике и доставке продукта. Нам понадобилось две недели, чтобы возобновить поставки в 12 областей и продукт все равно быстро исчезает с полок. Некоторые наши партнеры перестают платить по контрактам, потому мы вынуждены покрывать это за счет наших резервов. Что касается бездымных продуктов, то за предыдущую неделю мы возобновили работу 10 фирменных магазинов IQOS. На этой неделе планируем запустить работу еще двоих", – рассказывает в комментарии РБК-Украина генеральный директор "Филипп Моррис Украина" Максим Барабаш.

В то же время, по его словам, основное внимание компании сосредоточено на сотрудниках. Те, кто работает в магазинах и на складах, имеют рядом укрытие на случай воздушной тревоги. Остальные команды работают дистанционно, помогая как в коммерческих, так и в волонтерских.

"Мы руководствуемся четырьмя основными принципами: устойчивые действия, направленные на безопасность и благополучие долгосрочно, финансовую стабильность и трудоустройство, справедливый подход, гибкость и забота. Так, за февраль, март и апрель заработная плата была выплачена заранее, мы также предоставили единовременную денежную помощь на покрытие непредвиденных расходов всем работникам, независимо от того, могут ли они выполнять свои обязанности. Автобусы нашей фабрики эвакуировали более 1600 человек, в том числе родственников наших сотрудников, а также домашних питомцев из Харькова, Киева, Чернигова и других наиболее пострадавших регионов", – добавляет топ компании.

Также в "Филипп Моррис" отметили, что оказывают поддержку с жильем в Украине и за рубежом для коллег и членов их семей (для супругов или партнеров, детей, родителей, братьев и сестер). 225 сотрудников компании сейчас уже за границей, большинству из них был обеспечен трансфер и поддержка 24/7. Для тех, кто решил остаться на Украине, была организована гуманитарная поддержка – по Украине сейчас распределяется 30 тонн товаров первой необходимости от PMI.

В контексте поддержки бюджета страны, с начала войны "Филипп Морис" уже оплатила 1,4 млрд акцизных платежей, более половины которых – аванс будущих периодов.

"Кроме этого, с самого начала войны мы начали обеспечивать военных сигаретами, и за первый месяц передали на нужды военных более 4,5 млн пачек сигарет общей стоимостью свыше 250 млн долларов", – добавляют в компании.

Также PMI перечислила 10 млн долларов США в поддержку международных гуманитарных усилий, профинансировали приобретение 23 машин скорой помощи и рентгеновского аппарата для детской больницы в Ивано-Франковске. Помимо этого, офисы компании выделили еще более 1 млн долларов на гуманитарную помощь.

SCM: работа 24/7, гуманитарная помощь регионам

Фонд Рината Ахметова с начала войны совместно с бизнесами SCM уже направил более 600 млн гривен помощи для жителей Украины. В основном фонд занимается обеспечением пострадавших провизией, медикаментами и генераторами бомбоубежища, оказывают помощь переселенцам, открывают пункты сбора гуманитарной помощи, снабжают кислородом и другими материалами больницы.

ДТЭК мобилизовал все бригады для оперативного восстановления света. Все выезды в места повреждения возможны только при согласовании с ВСУ. Кроме того, ДТЭК бесплатно поставляет электроэнергию медицинским учреждениям, производителям хлеба, военным структурам в Киеве, Донецкой, Днепропетровской областях.

Также бизнесы компании помогают своим сотрудникам и гражданскому населению эвакуироваться из самых горячих точек, например Волновахи и Мариуполя.

"Мы не стоим в стороне по гуманитарным вопросам. В течение всех этих недель мы обеспечивали эвакуацию сотрудников и членов их семей, это около трех тысяч человек", – отметил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

Также "Метинвест", UMG Investments, ДТЭК и другие бизнесы System Capital Management создают "Логистический фронт Украины" – национальную и международную сеть перевозчиков. Ее цель – помочь людям и городам, пострадавшим от российской агрессии, доставить продукты первой необходимости, поддержать работу критических объектов инфраструктуры.

Помимо этого в SCM направили в марте в бюджеты Украины всех уровней налоги за 2021 год. Суммарная сумма налогов и сборов составила более 86 млрд гривен.

"Украинские бизнесы SCM в 2021 году направили рекордную сумму налогов за свою более чем 20-летнюю историю. 86 млрд гривен. Это наш вклад в развитие, силу, в достойную жизнь Украины и украинцев. И тогда, и сейчас мы в Украине и с Украиной", – резюмировали в компании.

АТБ: бомбоубежища для всех, работа в усиленном режиме

С первых дней магазины торговой сети "АТБ" и предприятия группы работают в усиленном режиме. В компании отмечают, что прилагают максимальные усилия по обеспечению населения продуктами питания и товарами первой необходимости в максимальном объеме. Также были введены все мероприятия по обеспечению безопасности сотрудников магазинов.

В АТБ отмечают, что уже передали гуманитарной помощи продуктами питания и товарами первой необходимости на десятки миллионов гривен. Эта помощь предназначена, в первую очередь, для населения в горячих точках, волонтерских движений, переселенцев. Для медицинских учреждений и детских лечебниц. Для бойцов ВСУ, Нацгвардии и ТРО. Также в магазинах сети открыли подвальные помещения для всех, кто не может укрыться в другом месте в период воздушной тревоги.

"В условиях военной агрессии все магазины торговой сети "АТБ" работают в усиленном режиме. График их работы корректируется в соответствии с регионом и местоположением, а также с учетом обострения боевых действий. Некоторые магазины в городах, которые находятся в зонах непосредственных боевых действий – г. Киев, г. Харьков, г. Сумы, г. Чернигов – закрываются. Такие мероприятия компания предпринимает, чтобы предотвратить опасность для сотрудников и посетителей магазинов. При стабилизации ситуации – они возобновляют свою деятельность", – рассказал РБК-Украина генеральный директор корпорации Борис Марков.

Также, по его словам, в начале марта "АТБ" уплатила авансовый налоговый платеж в госбюджет страны в размере 100 миллионов гривен. Такое решение компания приняла для оперативного обеспечения обороноспособности страны в ходе военной агрессии.

"На сегодня вся команда корпорации работает 24/7 и направлена на выполнение своей главной задачи – обеспечение населения продуктами питания и товарами первой необходимости", – резюмировал Марков.

"Дарница": новые линии производства и убежища в хранилище

Фармацевтическая компания "Дарница" не останавливала производство с начала войны. В компании отмечают, что делают все возможное, чтобы обеспечивать украинцев лекарствами, в том числе в населенных пунктах, которые уже не один день окружены российскими оккупантами. Лекарственные средства доставляются почти во все горячие точки страны, такие как Мариуполь, Харьков, Киев, Житомир.

"Также мы собрали под крышей компании целые поколения. В частности, с первых суток войны мы объявили, что сотрудники, нуждающиеся в большей защите, могут разместиться в хранилище компании вместе со своими семьями. И приняли к себе 150 человек, из которых 39 – дети сотрудников. Мы обустроили в хранилище спальные места, игровой уголок, обеспечили тепло и остальные коммуникации, провели туда интернет. Поэтому родители могут работать даже при угрозе воздушной тревоги. А для детей мы организовали специальный образовательный диджитал-проект", – рассказала пресс-служба компании.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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