Работа на карантине: как коронакризис изменил рынок труда в Украине

Карантин и кризис изменили рынок труда (фото: freepik.com)

Коронавирус больно ударил по украинской экономике и негативно отразился на занятости населения. Только по официальным данным, с марта 2020 года сотни тысяч украинцев потеряли работу. Однако, как заверяют власти, в августе впервые за несколько месяцев наблюдается снижение числа безработных.

При этом эксперты осторожны в прогнозах, поскольку многое зависит от того, будет ли вторая волна COVID-19 и ужесточение карантина. О ситуации на рынке труда и о том, какие профессии вышли на первый план – в материале РБК-Украина.

Сотни тысяч безработных

Согласно статистике Государственного центра занятости, с начала карантина статус безработного получили 436 тысяч украинцев – это на 67% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Причем работу теряли как представители интеллектуального труда, так и простых профессий.

Всего в Украине зарегистрировано 485 тысяч безработных против 277 тысяч на 25 августа 2019 года. А в общей сложности по методологии Международной организации труда число безработных оценивается в более 1,5 млн – 8,6%.

Кроме того, при оценке влияния коронакризиса следует учитывать и уровень так называемой скрытой безработицы. Как отмечает экономист Центра экономических стратегий Дария Михайлишина, на пике карантина в этом состоянии находились до 3,1 млн украинцев (17% от рабочей силы) – у них была снижена занятость, либо же их отправили в неоплачиваемый отпуск.

Эксперт рынка труда, основатель рекрутингового агентства "Борщ – Рекрутинг Будущего" Сергей Марченко отмечает, что такие люди официально не считаются безработными, хотя потеряли доход и не имеют средств к существованию. В комментарии РБК-Украина он подчеркнул, что со статистикой госорганов есть существенная проблема – они отражают лишь официальные данные.

"Но Украина – страна с едва ли не самым большим в Европе черным рынком полулегального бизнеса и большая часть экономики просто не попадает в статистику. Она не учитывает тех сотен тысяч работников, которые вернулись из-за границы. Не учитывает людей, работавших нелегально в сфере услуг, продажах, ресторанном, гостиничном бизнесах и уволенных с началом карантина. По оценкам наших аналитиков, реальная безработица в Украине составляет не менее 15%", – отметил эксперт.

Официально почти полмиллиона украинцев не имеют работы (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

В то же время, по словам эксперта в сфере трудоустройства Татьяны Пашкиной, многие безработные не обращаются в центры занятости, поскольку имеют "серый стаж" и не тревожатся ради ежемесячных выплат по 1 000 гривен. Потому собеседница предлагает смотреть на данные в динамике.

"Говорят, вот кризис, у нас полмиллиона безработных. Так у нас в кризис 2014-2015 годов цифра была практически та же. Но есть два важных нюанса. Там не было профессиональных сфер закрытых административно под самый корень, и там не было электронной системы постановки себя на учет в центре занятости. И то и другое добавляет нам безработных по умолчанию, потому что проще стать на учет онлайн", – уточнила она.

По ее мнению, безработица на уровне до 10% в нынешних условиях – это нормально. И несмотря на то, что за последние годы Украина привыкла к более низким цифрам, нужно принять реалии с жесткими ограничениями по профессиональным сферам.

Эффект карантина

Как рассказали РБК-Украина в Государственном центре занятости, в условиях карантина резко упал спрос на работников в сферах, деятельность которых была сокращена или приостановлена, – в ресторанном бизнесе, сфере туризма, развлечений, временного размещения, предоставления услуг населению, авиа- и железнодорожном транспорте и т.п.

Но карантин почти не повлиял на предприятия сельского хозяйства. С началом весенних полевых работ возросла потребность в работниках аграрного и лесного сектора (трактористы, подсобные рабочие). Это подтверждает статистика трудоустройства: за пять месяцев работу нашли для 254 тысячи украинцев (из них 175 тысяч безработных):

в сельском хозяйстве – 45% из общего числа трудоустроенных

в перерабатывающей промышленности – 14%

в сфере торговли – 13%

Также стабильным был спрос на операторов колл-центров, курьеров, водителей и экспедиторов.

"Производство, какие-то части IT-проектов, торговля (продукты питания) и продажи – у нас не все кризис-то и заметили. Аграрии вообще были посевной заняты, судя по количеству вакансий. Опять же логистика поднялась и онлайн-торговля", – рассказала РБК-Украина эксперт Татьяна Пашкина.

В сельском хозяйстве осталось достаточно вакансий (фото: freepik.com)

По словам руководителя экспертно-аналитического центра кадрового портала grc.ua Юлии Дрожжиной, в начале карантина активно искали IT-специалистов – тогда количество вакансий увеличилось на 125%. Это было ожидаемо с учетом перехода компаний на удаленную работу. Но уже в апреле рост количества вакансий замедлился.

"Среди отраслей, наиболее пострадавших от коронакризиса: гостиницы, рестораны, туристические операторы, салоны красоты, непродуктовый ритейл. Так, например, в сфере гостеприимства весной традиционно происходит активный поиск персонала, предшествующий сезону отпусков и увеличению спроса на услуги этой сферы. Однако в марте этого года количество вакансий в сфере уменьшилось более чем на 50% по сравнению с февралем и еще почти на 40% в апреле по сравнению с мартом. И те предложения о работе, которые размещались, были скорее на перспективу, а не на оперативное трудоустройство", – отметила Дрожжина.

Она также добавила, что ощутимо сократилось число вакансий от компаний в сфере услуг (салоны красоты, туризм, домашний персонал) и СМИ, рекламы и PR из-за снижения количества рекламодателей.

В Госцентре занятости подчеркивают, что в течение карантина зарегистрировали 298 тысяч вакансий, что на 44% меньше, чем за март-август 2019 года. Сокращение было во всех регионах, но наиболее существенное – в Тернопольской, Черновицкой, Черниговской, Волынской, Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях (на 55% - 65%).

Конкуренция и зарплаты

С ослаблением карантина в Украине оживают предприятия и бизнес. Работодатели размещают все больше вакансий в поиске квалифицированных рабочих с инструментом, рабочих по обслуживанию оборудования и машин, персонала в сфере торговли и услуг, менеджеров, специалистов (бухгалтеры, фармацевты, техники) и так далее.

По данным Центра занятости, на середину августа на одно рабочее место претендовали 9 безработных. С ростом конкуренции соглашается и эксперт Юлия Дрожжина. По ее словам, за последние три месяца на одну вакансию стало приходиться в 2-3 раза больше резюме, чем это было в конце 2019 или даже в начале 2020 года. Совместный с grc.ua и KPMG Ukraine опрос показал, что персонал 7,6% компаний уже сокращен, еще каждый пятый работодатель не исключает возможности увольнений в ближайшие 1-2 месяца.

"И, хотя абсолютному большинству (71%) работодателей удалось сохранить естественную текучесть кадров, в плане материальной мотивации сотрудников ситуация сложнее: в ближайшие месяцы 35,2% работодателей собираются уменьшать размер оплаты труда, тогда как 64,7% ответили, что оставят в будущем существующий уровень. Однако, вместе с этим, почти половина респондентов сообщила, что материальная мотивация работников уже была сокращена", – добавила Дрожжина.

Многие работодатели были вынуждены урезать зарплаты (фото: freepik.com)

В комментарии РБК-Украина эксперт Татьяна Пашкина отмечает, что в любой кризис работодатели норовят сократить зарплату.

"Прошлый экономический кризис (2014 года, – ред.) был этим "славен". Тем, что количество вакансий на рынке восстановилось достаточно быстро, а докризисную зарплату мы на начало 2020 года так и не вернули... в долларах", – подчеркнула она.

По данным портала rabota.ua, средняя зарплата по Украине за май-июль в вакансиях и резюме была на уровне 12 000 гривен. В минувшем месяце больше всего работодателей предлагали зарплату в размере 11 000 - 15 000 гривен, а больше всего соискателей указывали желаемый уровень зарплаты 8 000 - 13 000 гривен.

В июле топ-3 профессий в Украине по количеству размещенных вакансий выглядел следующим образом – продавец, менеджер по продажам и водитель на авто фирмы. Пятерка ведущих сфер деятельности по числу вакансий – розничная торговля, оптовая торговля, промышленность и производство, IT и продажи товаров народного потребления.

В ожидании второй волны

Пока ситуация с коронавирусом в Украине не дает поводов для оптимизма. Динамика заболеваемости неуклонно растет, каждую неделю расширяются так называемые "красные зоны" с самыми жесткими карантинными ограничениями. Более того, медики ожидают вторую волну COVID-19 в середине осени.

В связи с этим в прогнозах осторожны и опрошенные эксперты. По мнению Сергея Марченко, новое ужесточение карантина оставит без работы целые индустрии.

"Хуже всего в возможном повторном карантине том, что если перед первым у бизнеса была какая-то, пусть и небольшая, но подушка безопасности из сбережений, то теперь резервов у бизнеса нет. Поэтому многие бизнесы могут просто не пережить повторный карантин", – отметил он и добавил, что падение ВВП Украины в таком случае может превысить 10% и это будет новый шок для экономики.

По мнению Татьяны Пашкиной, первой пострадает сфера торговли.

"Производство будет смотреть на то, как развивается рынок. Если опять же начнется изоляция границ, а у нас экспортоориентированная продукция, то будут новые сокращения", – добавила она.

Ужесточение карантина приведет к новым увольнениям (фото: pixabay.com)

Отметим, речь идет о дополнительных сокращениях к тем, которые были запланированы на 2020 год. По данным Госцентра занятости, в этом году и без кризиса должны были уволить почти 140 тысяч медиков, управленцев, промышленников, работников производственных предприятий и так далее.

По словам Пашкиной, о выходе рынка труда из кризиса будет свидетельствовать возвращение в топ-10 по вакансиям таких отраслей как маркетинг, банки и фармация.

Работа сама себя не найдет

Как ранее заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, впервые за несколько месяцев коронакризиса фиксируется сокращение числа безработных. В частности, за первую неделю августа работу получили почти 6 000 украинцев, которые стояли на учете.

В то же время тем, кто в период карантина остался без работы, следует приложить усилия в ее поисках.

"Городским жителям проще. Традиционно работы в городах больше, и она лучше оплачивается. Эффективно искать работу через job-сайты. Крупнейшие сайты поиска работы предлагают десятки тысяч актуальных вакансий. Среди них всегда можно найти несколько десятков или даже сотен вакансий, которые могли бы вас заинтересовать", – отмечает эксперт Сергей Марченко.

По его словам, следует не просто регистрироваться и оставлять в базе сайта резюме, но и активно откликаться на размещенные вакансии. А краткий сопроводительный текст в разы повысит эффективность поиска работы.

В малых городах и сельской местности эксперт рекомендует концентрироваться на нетворкинге – поиске работы через знакомых, родственников, коллег.

"Возможно, в вашей местности не будет работы для вас. Тогда, возможно, есть смысл рассмотреть переезд в другой город или другой регион. Важно понимать, что карантин - плохое время не только для работодателей, но и для работников. В наиболее пострадавших областях заработные платы могут быть в разы ниже, чем до карантина. Это надо учитывать при формировании своих зарплатных ожиданий, чтобы не остаться без работы надолго", – добавил Марченко.