На пути к ликвидации: чем занимается ГФС и кто руководит службой

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Государственная фискальная служба (ГФС) представляет собой своеобразный рудимент государственного органа. Реорганизована еще весной 2014 года из Министерства доходов и сборов чиновника времен Виктора Януковича Александра Клименко, служба так и осталась дублирующим органом по количеству своих полномочий.

15 мая 2019 года Кабинет министров постановлением образовал комиссию по реорганизации Государственной фискальной службы, выделив ее из структуры отдельных Государственную налоговую службу и Государственную таможенную службу, а также организации отдельного Бюро финансовых расследований.

Однако в то время, как Государственная налоговая служба и Новая таможня успешно функционируют, наполняя бюджет, создание Бюро финансовых расследований затормозилось. Более того, сотрудники ГФС, в составе которой осталась налоговая милиция, продолжают становиться фигурантами уголовных дел и объектами внимания детективов НАБУ. О том, чем занимается служба перед ликвидацией, что известно о результатах работы Сергея Солодченко, который ею руководит, и почему все больше ее представителей становятся фигурантами расследований – подробнее РБК-Украина

Верховная рада Украины 2 октября проголосовала в первом чтении за закон "О Бюро финансовых расследований". Этот закон предусматривает создание центрального органа исполнительной власти, который должен вобрать в себя функции налоговой милиции и экономический сегмент следствия, не присущий для Национальной полиции и Службы безопасности Украины. Несмотря на это в январе 2020 года Верховная рада, в соответствии с рекомендациями профильного комитета, проголосовала за отмену предварительных результатов голосования. Соответственно, налоговая милиция продолжила свое существование.

Нынешний временно исполняющий обязанности председателя ГФС – Солодченко Сергей Викторович - уже третий глава ГФС в течение года. Как и его предшественники, деятельность Солодченко время от времени попадает в поле зрения журналистских расследований.

Кроме того, согласно решению Киевского апелляционного административного суда от 12 октября 2016 года на Солодченко распространяется действие закона Украины "Об очистке власти", то есть люстрация. Впрочем, Солодченко подал кассационную жалобу на это решение. Согласно данным Реестра судебных решений, доступных в информационно-аналитической системе YouControl, кассационная жалоба была передана Высшим административным судом Украины в Верховный суд 12 января 2018 года. То есть почти через полтора года после принятия решения Киевского апелляционного административного суда о его люстрации.

В то же время, в открытых источниках отсутствует информация о результате рассмотрения этой кассационной жалобы. То есть нельзя исключать тот факт, что сегодня Государственную фискальную службу временно возглавляет лицо, право которого на занятие этой должности не до конца подтверждено. И, судя по всему, рассмотрение кассационной жалобы затягивается при невыясненных обстоятельствах.

Напомним, за время президентства Януковича Солодченко занимал высокие должности в структуре Министерства доходов и сборов Украины, председателем которого был Александр Клименко. На то время Солодченко был начальником следственного управления финансовых расследований при министерстве в Луганской области и начальником следственного управления уголовных расследований Главного следственного управления финансовых расследований Министерства доходов и сборов Украины.

Начальником Солодченко в то время был Юрий Атаманюк. Отметим, что именно Атаманюка владелец завода ювелирных изделий ООО "ЮВК-АГАТ, бриллианты которого фигурировали в деле так называемых "бриллиантовых прокуроров", назвал главным инициатором давления и обысков на его ювелирных предприятиях.

Согласно официальной биографии, после увольнения с должности первого заместителя начальника Главного следственного управления финансовых расследований Государственной фискальной службы Украины в октябре 2014 года, Солодченко до августа 2016 года занимался частной адвокатской деятельностью. Возвращение его на работу в Государственную фискальную службу было связано с решением первой инстанции о не соответствии работы критериям ЗУ "Об очищении власти", которые запрещают занимать должности в органах государственной власти.

Стоит вспомнить, что после восстановления в должности в ГФС, Солодченко стал одним из главных оппонентов общественных организаций, которые борются с коррупцией. Так, по результатам рассмотрения обращения народного депутата Павла Пинзеника (бывшего помощника Николая Мартыненко), именно Солодченко открыл уголовное дело против "Центра противодействия коррупции" за якобы "незаконное отмывание средств" в июне 2017 года. Апелляционный суд города Киева постановил признать недостоверными факты, озвученные Пинзеником относительно "Центра противодействия коррупции", и опровергнуть их. Эта недостоверная информация об "отмывании средств" общественной организацией "Центр противодействия коррупции" была формализована обращением ОО "Национальный интерес Украины".

Отдельного внимания заслуживают и состояние Сергея Солодченко, который тот декларирует. Еще в 2015 году издание "Наші гроші" выявило значительное состояние, которые принадлежат ему, и заявило об их сомнительном происхождении. Так, в выпуске говорится о том, что Солодченко получил земельный участок площадью 0,16 га, а также частный дом в 386 квадратных метров в с. Петропавловская Борщаговка в пригороде Киева, накануне назначения в Киев. Из общей суммы доходов в 1,7 млн гривен – почти 1,5 млн пришлось на "подарки, призы и выигрыши".

Отдельно следует обратить внимания и на кадровые назначения Солодченко. Так, 8 апреля 2020 года, на сайте Государственной фискальной службы сообщили о видео-селекторном совещании региональных подразделений ГФС, на котором в.и.о председателя ГФС представил вновь назначенных руководителей структурных подразделений ГФС.

Одним из кадровых изменений было назначение начальником Главного следственного управления ГФС Украины Беспалова Максима Александровича. Проанализировав декларации о доходах Солодченко и Беспалова, можно засвидетельствовать, что назначение имеет некоторые признаки "конфликта интересов". Так, в декларации о доходах Беспалова указано, что его жена владеет нежилым помещением в 44 кв. метра совместно с Солодченко Мариной Анатольевной, уже бывшей женой Солодченко. Обстоятельства обретения этого помещения не указаны как в декларациях Беспалова, так и в декларациях Солодченко.

Кроме того, Солодченко и Беспалов вместе владеют торговой маркой (регистрационный №215374), которая зарегистрирована в 2016 году. В реестре торговых марок указано, что Солодченко вместе с Беспаловым владеют торговой маркой, деятельность которой состоит в "телекоммуникационных услугах, абонентском телеграфной связи, обеспечение доступа к базам данных" и прочее. Примечательно, что в свободном доступе имеется лишь информация о деятельности адвокатского агентства, тогда как подробная информация о деятельности агентства отсутствует.

Учитывая вышеуказанную информацию, напрашивается вывод, что назначение Солодченко на пост было совершено без оглядки на "подвешенное" состояние его дела о люстрации, а его отдельные распоряжения на должности не безосновательно имеют признаки конфликта интересов.

Отдельного внимания заслуживает и тот факт, что накануне назначение Беспалого, детективами НАБУ совместно с ГУ ГФС Украины, согласно процессуального руководства САП, был разоблачен на получении неправомерной выгоды начальник следствия налоговой милиции Киевской области – Александр Чепель. 7 апреля его и экс-фискала Сергея Войтенко было задержано за вымогательство взятки в 50 тыс. долларов за закрытие уголовного производства против предпринимателя, по фиктивным обвинениям. Как стало понятно из сообщений СМИ, оба фигуранта дела владеют имуществом несопоставимым с их официальными доходами.

Подытоживая, несмотря на значительное сокращение функционала и частую смену кадров, судя по всему, руководители Государственной фискальной службы продолжают заниматься в основном сомнительной деятельностью на своих должностях. Увольнение Солодченко как очередного руководителя ГФС – мало для нормального функционирования сферы. Как отмечают эксперты и участники рынка, ГФС, скорее всего, должна быть ликвидирована, как это и было предусмотрено ранее.

В нынешней неблагоприятной ситуации для бизнеса, вызванной карантином и эпидемией COVID-19, Верховная рада Украины должна сделать шаг навстречу предпринимателям, и принять закон "О бюро финансовых расследований", ликвидировав Государственную фискальную службу. И в этой ситуации очередной руководитель службы - Сергей Солодченко - рискует стать еще одним руководителем, которого лишили должности по подозрению в коррупции.