Пустыня в Причерноморье: удастся ли предотвратить экологическую катастрофу от деятельности НГЗ

Пострадавшие от ядовитых отходов производства Николаевского глиноземного завода – красного шлама, – пытаются спасти регион от крупнейшей техногенной катастрофы, но власть встала на сторону оппонентов.

Так, недавно Дисциплинарная палата Центральной экспертно-квалификационной комиссии при Министерстве юстиции Украины приостановила действие свидетельств экспертов Киевского научно-исследовательского института, которые установили размер морального вреда членам общественной организации "Стоп шлам" в иске против Николаевского глиноземного завода.

По непонятной причине чиновники не хотят обращать внимание на то, что потенциальная угроза от хранилищ красного шлама на юге страны – в 40 раз выше, чем во время катастрофы, произошедшей в Венгрии 11 лет назад.

Отравленный Дунай: что испугало Евросоюз

В 2010-м о Венгерской катастрофе говорила вся Европа. Именно после нее красный шлам признан опасным отходом международным законодательством и законодательством Евросоюза.

Тогда, 4 октября 2010 года, в результате аварии на венгерском предприятии в г. Айка (завод Ajkai Timfoldgyar Zrt) из-за разрушения бетонных стен хранилища глиноземного завода вылилось 1 млн 100 тысяч кубометров жидкого красного шлама.

Девять человек погибли, более полутора сотен получили отравления и ожоги. Токсичные вещества, разлившиеся в результате аварии на глиноземном заводе в Венгрии, достигли Дуная – второй по протяженности европейской реки. От разлива токсичных отходов пострадали семь населенных пунктов, в некоторых из них глубина токсичной жидкости достигала двух метров.

Во время аварии на венгерском предприятии (фото: chrontime.com)

Общая площадь поражения ядовитым веществом составила 40 кв. км, жидкие ядохимикаты затопили 400 частных домов. Из зоны бедствия были эвакуированы 7000 человек. Позже их переселили в другое место, а дома, в которых жили пострадавшие, пришлось снести – территория стала непригодна для проживания.

Катастрофа в Айке стала самой серьезной аварией на химическом производстве за всю историю страны. В трех регионах Венгрии был введен режим чрезвычайного положения. Венгерские специалисты через сутки после аварии обнаружили, что щелочность подземных вод в загрязненной зоне оказалась в 12 раз выше допустимой.

Именно после Венгерской шламовой катастрофы была впервые в истории ЕС в полной мере применена Директива 2004/35/ЕС "Об экологической ответственности". В результате завод, на котором произошла авария, был оштрафован на $647 млн за экологический ущерб, а компанию, которая была виновата в катастрофе, в итоге национализировали.

Николаев: в 40 раз больше

У Николаевского глиноземного завода в окрестностях Николаева есть два хранилища шлама. Общий объем хранящихся отходов производства – более 20 млн тонн. В 20 раз больше, чем хранилось на венгерском предприятии, где произошла катастрофа 2010 года. Тем не менее украинская власть в лице министра юстиции предпочитает занимать сторону бизнеса, а не людей, живущих в зоне потенциальной экологической катастрофы.

Опасность для Николаева во много раз выше, чем то, что произошло в Венгрии. В хранилищах накопилось около 44 млн кубических метров красного шлама – в 40 раз больше, чем в венгерском Айке.

"Если произойдет авария, то земля на месте катастрофы на десять лет будет просто мертвая. Грунтовые воды также сильно пострадают, не говоря об экологической катастрофе в Черном море", – отмечает председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко.

Однако общественная активность украинских экологов в течение восьми лет не давала результата: власть не обращала внимания на проблему. Поэтому защитники природы решили использовать методы борьбы, которые ранее в Украине не практиковались.

Почему Минюст стал на сторону НГЗ?

В 2019 году была создана общественная организация "Стоп шлам", которая объединила почти полторы тысячи пострадавших жителей Николаева. В ноябре 2020 года "Стоп шлам" подал иск в суд против Николаевского глиноземного, требуя возместить больше 9,2 млрд гривен морального ущерба за вред экологии.

Суд первой инстанции счел иск правомерным и присудил жителям Николаева около $330 млн в качестве компенсации. Теперь идет рассмотрение апелляции, следующее заседание которой назначено на 21 сентября 2021 года.

Однако накануне рассмотрения апелляции в ситуацию на стороне разрушителей экологии вмешалось Министерство юстиции. Оно решило наказать экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, которые установили моральный ущерб пострадавших от загрязнения экологии красным шламом. Министр юстиции Денис Малюська назвал пострадавших активистов "экорейдерами", и, как уже сказано, его ведомство наказало экспертов.

В результате вновь в полный рост встала угроза того, что из-за загрязнения окружающей среды Черноморское побережье на десятилетия превратится в пустыню, а здоровью сотен тысяч жителей будет нанесен непоправимый вред – вплоть до раковых заболеваний, число которых уже гораздо выше, чем в других регионах.

Кроме того, другая экспертиза Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины выявила ряд опасных веществ в отходах красного шлама Николаевского глиноземного завода, которые оказывают негативное воздействие на окружающую природную среду, а также жизнь и здоровье человека.

В красном шламе были обнаружены мышьяк, кадмий, ртуть, свинец, элементы алюминия, бор, кальций, хром, манган, магний, сера, стибиум, станум, ванадий, стронций и силиций, которые непосредственно, а также их соединения могут представлять опасность для людей.

Это при том, что этот вид отходов вообще нельзя хранить на территории Украины, поскольку и бокситовая руда, которую перерабатывает НГЗ, и отходы, и конечный продукт являются импортными товарами. Ст. 32 закона "Об отходах" запрещает какой-либо ввоз иностранных отходов в Украину с любой целью, кроме транзита. Захоранивать здесь иностранные отходы запрещено.

И вина на этом будет лежать на чиновниках, которые способствуют развитию крупнейшей техногенной катастрофе. Вот только ответственность за преступные решения, как это часто у нас бывает, никто не понесет.