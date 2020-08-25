Проверка эпидемией: связаны ли "антирекорды" по коронавирусу с увеличением тестирования

В Украине растет количество тестов на COVID-19 (фото: Прилепа Александр / УНИАН)

Украина оказалась среди "антилидеров" Европы по суточному приросту больных COVID-19. На прошлой неделе число новых случаев заражения впервые за время эпидемии вышло за пределы двух тысяч и с каждым днем бьет все новые "рекорды". И причина не только в том, что Украина увеличивает тестирование подозрительных случаев. Как тестируют на COVID-19 в стране и что мешает Минздраву развернуть массовое тестирование населения – в материале РБК-Украина.

Эпидемия COVID-19 в Украине наращивает масштабы. На прошлой неделе общее количество случаев заражения в стране превысило отметку в 100 тысяч. Меньше чем за два месяца суточное число новых заболевших подскочило от одной до двух тысяч человек. И судя по эпидемическим показателям, эти цифры продолжат набирать обороты.

Правда, и тестировать украинцев стали намного больше. Как раз на этот аргумент делают упор скептики эпидемии и сторонники конспирологических версий: мол, количество тестов увеличивают специально, чтобы росло число больных, и таким образом запугивают украинцев.

Действительно, чем больше делается тестов, тем больше оказывается инфицированных. Например, 25-26 июня, когда в Украине впервые зафиксировали больше тысячи новых случаев болезни, в украинских лабораториях за день проводили около 12-13 тысяч тестов полимеразной цепной реакции (ПЦР).

На прошлой неделе, когда суточное число заражений перевалило за 2 тысячи человек, таких тестов проводилось почти по 22 тысячи ежедневно. Как заявляют в Министерстве здравоохранения, с апреля количество тестирований ПЦР увеличилось почти в сто раз.

Но дело не только в росте тестирования. Чтобы увидеть более достоверную картину, нужно сравнить динамику положительных тестов среди всех, которые проводились. По данным Минздрава, показатель выявленных случаев заболевания среди всех проведенных тестирований по стране за последнюю неделю составил 10,64%. Если сравнивать с предыдущей неделей, он был 9,65%, рассказал РБК-Украина главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Если бы эпидемия в стране не распространялась, а число больных было стабильным, то при росте тестирования этот показатель был бы меньшим, чем неделю назад. Или хотя бы таким же. Но вместо этого идет тенденция к росту.

Само по себе тестирование – не лекарство и никак не панацея. Но опыт стран, которые сумели подавить разгул эпидемии – например, Южная Корея – показывают, что без него не обойтись.

Тестирование помогает отслеживать распространение коронавируса, изолировать больных и тем самым сдерживать дальнейшую передачу инфекции. Поэтому и во Всемирной организации здравоохранения рекомендуют, кроме соблюдения карантина и санитарно-эпидемических правил, охватить тестами как можно больше населения.

Теории чисел

В начале пандемии Украина проводила от силы по пару сотен тестов в сутки и по этому показателю сильно отставала от большинства стран. За что, кстати, постоянно упрекали центральную власть. Сейчас у нас проводят примерно 120 тысяч ПЦР-тестов в неделю, отметил Ляшко.

По данным сайта Worldometers, Украина провела чуть больше чем 32 тысячи ПЦР-тестов в расчете на миллион населения. По этому показателю мы 113-е среди всех стран. Надо сказать, что это больше чем в Японии, Индии, Мексике или Аргентине. И не намного меньше чем в той же Южной Корее. Но в большинстве развитых стран эта цифра гораздо больше.

Нарастить количество тестов удалось не так давно (фото: dpsu.gov.ua)

По словам Ляшко, стратегия на увеличение тестирования в Украине была еще с начала эпидемии. Но из-за ряда помех сделать это сразу не удалось, уточнил главный санитарный врач. В частности – из-за распределения тест-систем, которые ВОЗ в первую очередь передавала странам со сложной эпидситуацией. Сейчас, по словам Ляшко, дефицита тест-систем ПЦР в стране нет.

Если в начале марта исследования проводились всего лишь в одной лаборатории Центра общественного здоровья, то теперь, по данным Минздрава – в 92. Хотя жалоб на недостаточное тестирование от этого не убавилось.

На страницах соцсетей пользователи продолжают высказывать предположения, что местная власть дает указания больницам либо не проводить массового тестирования, либо скрывать реальное число положительных результатов. Встречаются и совсем обратные теории: якобы больницы намеренно завышают показатели, чтобы получать больше денег, назначенных для пациентов с COVID-19.

Все эти "закулисные" версии главный санитарный врач отрицает. ПЦР-исследования в большинстве случаев проводят в государственных и частных лабораториях. По словам Ляшко, государственные лаборатории подчиняются Минздраву – на них органы местного самоуправления влиять не могут. А доля тестирования в коммунальных лабораториях, которые находятся в собственности местной власти, не так уж и велика.

"В то же время нет смысла на что-то влиять, если есть ряд показателей, которыми на местах невозможно манипулировать. Есть ряд показателей, которые мы определяем, и они друг друга перестраховывают", – объяснил изданию главный санитарный врач.

Больницы, оказывающие медпомощь в случаях коронавирусной болезни, также не заинтересованы в том, чтобы специально "накручивать" число пациентов, отметил Ляшко. Они получают финансирование в зависимости от количества созданных бригад.

"Бригады привязаны к числу реанимационных кроватей, аппаратам искусственной вентиляции легких. Поэтому невозможно создать 100 бригад и получить соответствующую сумму средств, имея при этом лишь один аппарат ИВЛ", – сказал чиновник.

Ляшко опровергает конспирологию вокруг ПЦР-тестов (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Центральной власти точно не на руку взвинчивать официальные данные, говорит глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий ("Слуга народа"). Усиливать карантин в условиях падающей экономики – не самый благоприятный сценарий, уточнил депутат.

"Что касается местной власти, я не понимаю, зачем ей это. Исключать, конечно же, ничего нельзя. Возможно, часть мэров, которые выступают против ужесточения карантина, могут быть заинтересованы в занижении реальных цифр", – допустил в разговоре с изданием Радуцкий.

Впрочем, достоверность результатов ПЦР-тестов может страдать и от состояния многих лабораторий по стране, говорит руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, глава ОО "Инфекционный контроль" Андрей Александрин. По его словам, большинство из них и технически, и по инженерным требованиям не соответствует тому, чтобы там ставили "чистые" реакции.

"Мы видим и слышим об очень многих случаях, когда у человека идет явная клиника COVID-19, среднее или тяжелое течение заболевания, а та же ПЦР-диагностика не показывает положительного результата. И поэтому в официальную статистику этот человек не попадает", – рассказал РБК-Украина врач-эпидемиолог.

Например, ПЦР-лаборатория должна быть стерильной. Для этого нужно иметь дорогостоящую вентиляционную систему и надлежащий уровень безопасности, пояснил эксперт.

"А так как в нашей стране лабораторная система годами не финансировалась, то на сегодня мы, к сожалению, видим огромное количество тестов с ложными результатами. По большому счету – ложноотрицательными", – объяснил Александрин.

Скованные ресурсами

Многие проблемы, тормозящие масштабное тестирование в Украине, копились не один год. Эти "пробелы" касаются не только лабораторной базы, но и кадров. Даже если будет все необходимое оборудование, нужно еще обучить специалистов, которые могли бы проводить исследования ПЦР, говорит председатель правления Украинского санитарно-эпидемиологического союза, бывший заместитель главного санврача Людмила Мухарская.

"ПЦР-тестирования – не простые исследования, для них требуются специальные знания и опыт. Кроме того, должны быть специальные лаборатории с соответствующим уровнем защиты. Нельзя сделать эти исследования в любой лаборатории", – пояснила она изданию.

К тому же пока не все региональные лаборатории обеспечены современным оборудованием. В некоторых работа полностью автоматизирована, пояснил Радуцкий. Есть лаборатории, где образцы ПЦР исследуются в полуавтоматическом режиме. И есть те, где пробы обрабатываются вручную, а на это уходит по несколько часов. Потому, из-за перегруженности лабораторий, иногда результатов тестов приходится ждать по 3-4 суток, добавил депутат.

Многие лаборатории не готовы к оперативному тестированию (фото: dpsu.gov.ua)

Имеющиеся ресурсы в стране пока не позволяют проводить бесплатные ПЦР-тесты всем подряд. Поэтому за государственный счет Минздрав прежде всего тестирует людей с клиническими симптомами COVID-19.

Заподозрив у себя признаки этой болезни, человек должен обратиться к своему семейному врачу. Он, оценив состояние пациента, может вызвать мобильную бригаду из больницы для забора образцов. Их исследование в лабораториях полностью компенсируется государством, уточнил главный санитарный врач.

В среднем между забором материала и получением результата проходит два дня. Но все зависит от того, когда отобрали и доставили образцы.

"Если тест проводится до обеда, до 12 часов дня его доставляют в лабораторию, то иногда результат может быть уже к концу того же дня. И если результат теста положительный, то он уже попадает в ту статистику, которая публикуется на следующее утро", – пояснил Ляшко.

Если семейного врача нет, тогда можно обратиться в скорую помощь или на областную горячую линию по вопросам коронавируса. Еще один, крайний вариант – это самому отправиться в лечебное учреждение.

"Но мы не рекомендуем самому приезжать в больницу. Поскольку у человека может не быть именно коронавирусной болезни, но, придя в инфекционное отделение, он подвергает себя дополнительному риску заразиться", – отметил главный санврач.

Кроме подозрительных случаев, бюджет оплачивает тестирование людей, которые находятся на стационаре с пневмониями, и контактных лиц. Параллельно в государственных больницах запускается ИФА-тестирование. Этот вид исследования более точный, чем экспресс-тесты. Но окончательный диагноз определяется только путем ПЦР-теста.

При желании человек может сделать ПЦР-диагностику, не имея никаких симптомов или контактов с больными. Но за это ему придется платить из собственного кошелька. Такая услуга уже есть и в государственных, и в частных лабораториях. У "частников" ПЦР-тест обойдется дороже. Как и государственные, они передают все данные в Центр общественного здоровья. Их результаты также отражаются в общей статистике по тестированию.

Сейчас в сезон отпусков и оживленного туризма платная услуга пользуется большим спросом среди украинцев, которые отправляются за границу или возвращаются из стран "красной зоны". Возле некоторых лабораторий даже выстраиваются целые очереди. Возможно, это также внесло свой вклад в общий рост тестирования по стране за последнее время. Но официальных данных об этом нет.

Для выезда за границу также нужно сдать тест (фото: dpsu.gov.ua)

Еще один интересный момент: число тестов и заболевших за выходные в статистике стабильно ниже чем в будние дни. По сути каждое воскресенье и понедельник видно, как на утренних цифрах эпидемия вроде бы "ослабевает", но затем со вторника вновь идет рост. Такое проседание наблюдается и во многих других странах, например, во Франции, Польше или Испании, говорит Ляшко.

По его словам, здесь срабатывает человеческий фактор: при плохом самочувствии люди стараются перетерпеть, откладывая обращение к врачу на понедельник. Иногда семейные врачи не назначают мобильную бригаду на выходных, если пациент не в критическом состоянии, а договариваются о ее приезде на понедельник.

"Также не работают частные лаборатории и почему-то не на полную мощность на выходных работают лаборатории в учреждениях здравоохранения, в клинических больницах. Лаборатории Министерства здравоохранения – так называемые лабораторные центры – работают на полную загруженность", – объяснил главный санитарный врач.

Готовясь к новому приросту больных, в Минздраве дополнительно укомплектовывают государственные лаборатории и работают над развитием лабораторной базы. Поставленная цель – на конец сентября выйти на 30 тысяч тестирований ПЦР в сутки, объяснил Ляшко.

В октябре-ноябре в Украине начнется еще и эпидсезон гриппа и ОРВИ, симптомы которых можно спутать с коронавирусом. А потому количество подозрений на COVID-19 будет только расти. По словам Ляшко, чтобы устанавливать правильные диагнозы, лаборатории будут одновременно исследовать образцы ПЦР-тестов и на грипп, и на другие гриппоподобные заболевания.