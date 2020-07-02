Прокурор раздора: как возвращение Кулика в ГПУ может испортить отношения Украины с США

Фото: Константин Кулик (nabu.gov.ua)

2 июля в Шестом апелляционном административном суде состоится слушание по поводу выплаты уволенному за неявку на переаттестацию скандальному "прокурору Коломойского" Константину Кулику компенсации от ГПУ в размере более 1 млн грн. Всего же, в ближайшее время должно состояться сразу 3 судебных слушания, целью которых будет реабилитация и восстановление Константина Кулика на должности. Два их них – в Шестом апелляционном административном суде, одно – в ВАКС.

РБК-Украина отслеживает процесс восстановления прокурора, где так или иначе видна тень бизнесмена Игоря Коломойского. И пока общество занято насущными проблемами из-за карантина, Константин Кулик как никогда близок к восстановлению в должности. Но если раньше это несло угрозы в основном политическим и бизнес-оппонентам Коломойского, то сегодня его появление в Генпрокуратуре может повлечь за собой серьезное ухудшение отношений между Украиной и США, и даже иметь катастрофические последствия на международной арене.

"Американская трагедия" Коломойского-Кулика

Как известно, скандальный экс-прокурор Кулик и его группа поддержки, которая прежде всего ассоциируется с Игорем Коломойским, не прекращают попыток для восстановления его в должности, а так же "отбеливания" его репутации после того, как ВАКС закрыл его дело о незаконном обогащении по нереабилитирующим обстоятельствам, что не дает ему права считать себя оправданным.

После увольнения из ГПУ во времена переаттестации Руслана Рябошапки Константин Кулик совершил несколько попыток возвратить полномочия в правоохранительных органах, что позволило бы ему продолжить послужной список "прокурора по особым поручениям".

Как писала "Украинская правда", в конце ноября прошлого года готовилось назначение Кулика в СБУ. Однако, в связи со значительным общественным резонансом – назначение так и не состоялось. Уже 2 апреля ВАКС при достаточно непрозрачных условиях полностью закрыл уголовное дело относительно Константина Кулика о незаконном обогащении, которое расследовало НАБУ. После чего Кулик появился на двух резонансных пресс-конференциях вместе с пророссийским депутатом Андреем Деркачем, на которых были опубликованы якобы записи телефонных разговоров Петра Порошенко и Джо Байдена.

Роль Константина Кулика в этих пресс-конференциях отводилась к необходимости возобновить в публичном дискурсе тему "коррупции Джо Байдена и его сына", связанной с участием последнего в совете директоров газодобывающей компании Burisma.

Пресс-конференции Деркача-Кулика состоялись 19 мая и 22 июня. В штабе Джо Байдена опубликованные фрагменты телефонных разговоров назвали "дыркой от бублика", поскольку они не содержали никаких доказательств явно противоправного вмешательства Джо Байдена во внутриполитический процесс в Украине. Подобные выводы звучали только в оценочных суждениях нардепа и экс-прокурора, уволенного во время кадровой переаттестации ГПУ.

По всей вероятности, цель подобных информационных провокаций – создание прецедентов и нанесение репутационных ударов по кандидату в президенты США Джо Байдену в период, когда до выборов в США остается чуть больше 4-х месяцев, и у Байдена есть неплохие шансы обойти действующего президента Дональда Трампа.

Повторное вмешательство Украины во внутреннеполитический процесс в США, которое выражается в готовности отдельных политиков выступить на стороне одного из кандидатов, когда Украина пользуется двухпартийной поддержкой в противодействии агрессии Кремля, может снова стать причиной ощутимо негативных последствий.

Интересы страны в счет интересов олигарха

Одним из основных бенефициаров подобного развития событий небезосновательно называют Игоря Коломойского, против которого в США ведут расследование по подозрению в причастности к отмыванию средств, а в Канцелярском суде штата Делавэр даже слушается иск государственного "Приватбанка" против его экс-акционеров.

После серии встреч близких к Игорю Коломойскому лиц, которым является и экс-прокурор Константин Кулик, с помощником Дональда Трампа Рудольфом Джулиани вполне вероятно могло быть достигнуто рамочное соглашение по активизации дела Буризма против Джо Байдена в Украине в обмен на пересмотр претензий правоохранительных органов.

Однако активизация дела Буризма для ощутимого влияния на предвыборный процесс в США требует не только выхода на пресс-конференции с голословными заявлениями, но и вполне конкретных действий правоохранителей с украинской стороны в процессуальном плане. Именно эта роль и отводится экс-прокурору Константину Кулику, о методах "работы" и талантах которого достаточно четко рассказал бывший бизнес-партнер Игоря Коломойского, который теперь вынужден с ним судиться в иностранных юрисдикциях, Вадим Шульман.

Так, в "Экономической правде" он заявил, что в начале 2019 года прокурор Константин Кулик получил инструкции найти способ включить его в какое-то открытое уголовное дело и начать преследовани.

"Кулик говорил, что изначально не знал, под какими обвинениями это можно сделать, после чего уехал на встречу в Израиль с Коломойским. Было указано, что меня после шести лет присоединили к известному делу Януковича (№12013220540000400). В июле 2019 года Кулик вывел обвинения против меня в новое дело, но уже по другим обвинениям. Он разослал международные запросы о правовой помощи в Швейцарию и Монако с просьбой блокирования всех моих банковских счетов (были указаны номера только тех счетов, которые имелись у Коломойского). В этих обвинениях без предоставления доказательств я был включен в преступную группировку Курченко и Януковича", - рассказывает Шульман.

Именно отсутствие у Кулика полномочий для процессуального продвижения так называемого "дела Буризмы" (которое на самом деле включено в объёмное уголовное производство "семьи Януковича", о котором вспомнил Вадим Шульман) и обусловило достаточно умеренные последствия 2-х пресс-конференций Деркача-Кулика. Решительность могла бы быть гораздо более качественной, имей Кулик полноценное место трудоустройства в правоохранительных органах.

А судьи кто?

Судя по всему, над этим сейчас активно работает его юридическая группа поддержки. Так, согласно порталу "Судова влада України", уже в ближайшее время состоятся сразу 3 судебных слушания, целью которых будет реабилитация и восстановление Константина Кулика на должности. Два их них – в Шестом апелляционном административном суде, одно – в ВАКС.

Так, уже 2 июля в Шестом апелляционном административном суде состоится слушание по поводу выплаты уволенному Константину Кулику компенсации от ГПУ в размере более 1 млн грн. В декабре 2019 года Окружной админсуд Киева обязал ГПУ выплатить компенсацию в размере 1,15 млн грн. Действия ГПУ в суде в четверг покажут - удалось ли Константину Кулику и его группе поддержки создать условия для его возвращения - ведь именно Офис генпрокурора решил оспорить решение по выплате компенсации. С того времени многое изменилось, в том числе и руководитель Офиса. Будет ли теперь Офис бороться за отмену компенсации, либо сделает видимость борьбы, решение суда многое продемонстрирует. Тем более, что, по словам политического эксперта Владимира Фесенко, таких дел по незаконному увольнению и денежным компенсациям - сейчас много. "Мне кажется, что это уже достаточно массовая ситуация, которая не касается только Кулика", - отметил эксперт.

Однако, примечательно, в этот же день ВАКС будет рассматривать заявление стороны защиты Константина Кулика об исправлении ошибки в судебном решении от 2 апреля, которым ВАКС закрыл дело о незаконном обогащении Константина Кулика. О непрозрачных и достаточно сомнительных с точки зрения закона обстоятельствах закрытия дела РБК-Украина уже писало в материале "Не виновен: почему ВАКС закрыл дело против прокурора Кулика" от 3 апреля. С процессуальной точки зрения такие иски касаются лишь небольших технических исправлений в текстах решений суда, однако настораживает значимая как для таких случаев группа поддержки Кулика, состоящая из нескольких адвокатов. В практике обычных украинских судов бывали прецеденты, когда под предлогом технических исправлений фактически переписывались принципиальные моменты решения.

Такой принципиальной целью Константина Кулика в решении ВАКС о закрытии дела о незаконном обогащении может быть только повод для закрытия по нереабилитирующим обстоятельствам, фактически не оправдывающий прокурора. Для "восстановления его репутации" перед возвращением в органы крайне важным является именно реабилитация его после обвинений и многолетнего следствия НАБУ.

Однако самое принципиально важное судебное заседание так же будет происходить в Шестом апелляционном административном суде Киева 29 июля. Суть исковых требований защиты Константина Кулика – признание противоправным его увольнения из ГПУ и восстановление его на должности. Это заседание состоится только после того, как Константин Кулик получит необходимые компоненты для восстановления – выплату компенсации (что подтвердит косвенно незаконность его увольнения) и исправленное решение ВАКС (которое его полностью реабилитирует по сути обвинений в незаконном обогащении).

Эти аргументы позволят коллегии судей Коротких А.Ю., Егоровой (Литвиновой) Н.Н. и Сорочко Е.А. гораздо проще принять решение на пользу Кулика. Особенной пикантности ситуации добавляет тот факт, что только у судьи Егоровой (Литвиновой) в практике уже имеются решения, вынесенные в пользу МАУ, которая принадлежит Коломойскому.

По мнению экспертов, восстановление Кулика на должности в ГПУ будет иметь катастрофические последствия для государства. Ведь оно засвидетельствует очередной откат новой власти от решений по переаттестации прокуроров спустя всего лишь год. Кроме того, оно может быть даже использовано для вмешательства правоохранительных органов в предвыборный процесс в США.

Так, по мнению политолога Владимира Фесенко, Коломойский явно поддерживает Трампа, поэтому может быть заинтересован в активизации дискредитационной кампании против его ближайшего конкурента Джо Байдена.

"Тот же Дубинский встречался с Джулиани. Поэтому, может он и хочет усиления дела по Буризме, но сам по себе не может открыть это дело", - сказал он в комментарии РБК-Украина, объясняя тем самым, вероятную связь Коломойского с экс-прокурором.

В то же время, по его мнению, в Офисе генпрокурора точно не заинтересованы сейчас "влезать" в дело по Буризме, поскольку понимают негативные последствия для Украины.

Разделяет это мнение и эксперт Владимир Цыбулько, который отмечает, что, помогая сохраниться Трампу, Коломойский действует в интересах РФ. По его мнению, это не удивительно, поскольку американское правосудие ведет против олигарха дела.

"Коломойский хочет, чтобы следствие против него в США перевели в режим политического решения о прекращении следствия по нему. Поэтому пытается договориться о "политическом зонтике" еще и в Кремле. То есть он пытается построить игру на противопоставлении "Путин-Трамп", "Россия-США". Но он не является такой уж значительной фигурой, это его личное игра, игра за его личное спасение", - резюмирует эксперт.