Прогноз на осень: упадет ли курс гривны к доллару

За последние полгода было два резких скачка курса гривны к доллару. И, по большому счету, оба случились из-за паники. Первый – в марте, после введения жесткого карантина. Второй – в июле, после заявления экс-главы НБУ Якова Смолия об отставке из-за политического давления.

Нервозности валютному рынку добавляли публичные напоминания от первых лиц страны о среднегодовом курсе 30 гривен/доллар, на котором рассчитывался госбюджет. Вдобавок чиновники Кабмина не скрывали своего разочарования в крепкой гривне, не дающей заработать экспортерам.

Не поводы для паники

Эти заявления многие воспринимали как месседжи о грядущей девальвации, особенно на фоне кадровых перестановок в руководстве Нацбанка. А проблемы власти с наполнением казны только усиливали эти опасения.

Впрочем, в августе курс закрепился в коридоре 27,3-27,8 гривен/доллар. Предложение валюты на межбанке в прошлом месяце превышало спрос, поясняет аналитик инвесткомпании Concorde Capital Евгения Ахтырко. А аппетиты импортеров, как и несколько месяцев перед этим, были достаточно умеренными.

"Чтобы избежать быстрого укрепления курса, Нацбанк в течение месяца был активным покупателем валюты на межбанке. За первые три недели августа объем покупки валюты составил 392,5 млн долларов (всего в августе НБУ пополнил резервы на 461 млн долларов, – ред.)", – сказала РБК-Украина аналитик Concorde Capital.

Поддержку курсу гривны также оказывали благоприятные условия торговли, прежде всего связанные с резким скачком цен на железную руду, отметил глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Сергей Николайчук.

"Вероятно, как и в предыдущие месяцы достаточно устойчивым был приток валюты от экспорта продукции АПК и IТ-услуг, переводов трудовых мигрантов. Растет производство химической продукции, восстанавливается металлургия, что тоже способствует экспортным поступлениям", – объяснил экономист.

Вместе с тем, как уточнил Николайчук, затраты украинцев на зарубежный туризм остаются очень низкими в сравнении с летними месяцами предыдущих лет.

Начальник департамента персональных банковских услуг UKRSIBBANK BNP Paribas Group Игорь Левченко считает, что этой осенью может сохраниться летняя тенденция, когда импорт сокращался, а вместе с ним – спрос на валюту.

К тому же, как отметил Левченко, осень – время аграриев, которые начинают частично продавать свою продукцию, и в большей части на экспорт. Кроме того, неплохо дела обстоят у металлургических компаний, которые экспортируют свою продукцию за границу. Да и в целом факторы, влияющие на курс, сейчас больше на стороне гривны.

"Сальдо торгового баланса Украины за первое полугодие составило минус 1,4 млрд долларов, а в 2019 году за аналогичный период сальдо торгового баланса составило минус 5,8 млрд долларов. Уровень инфляции до конца года планируется на уровне 5-6%, панических настроений у населения нет, а политика НБУ направлена на выкуп доллара с рынка, что является хорошей тенденцией", – рассуждает Игорь Левченко.

Не выше 30

В правительстве пока не ожидают резкого скачка курса. Кабинет министров на прошлой неделе утвердил подготовленный Минэкономики прогноз социально-экономического развития на следующие четыре года. Из него следует, что по итогу этого года среднегодовой курс составит 27 гривен/доллар, а на конец года – 28,3 (±1) гривен/доллар.

Какой курс прогнозируют финансовые аналитики? Евгения Ахтырко говорит, что в Concorde Capital в сентябре ожидают курс в пределах 27,5 гривен/доллар.

Сценарий резкой девальвации маловероятен, соглашается глава аналитического департамента ИК Eavex Capital Дмитрий Чурин. Он уточнил, что, согласно ожиданиям их инвесткомпании, прогнозный коридор по курсу американской валюты на осень составит от 27,1 до 28,4 гривен/доллар.

"Учитывая положительный тренд по текущему счету платежного баланса Украины, а именно рекордный профицит в 4,3 млрд долларов за второй квартал, вполне можно ожидать поддержку курса гривны со стороны экспортеров", – говорит Чурин.

Для украинского экспорта железной руды и зерновых пока действительно наблюдается относительно хорошая конъюнктура рынка, уточнил он. Но если цены на мировых рынках на руду и зерно резко начнут снижаться, это быстро снизит поступления валюты в Украину и приведет к росту курса доллара и евро по отношению к гривне, разъяснил аналитик.

Мнения аналитиков насчет курса гривны к доллару разнятся (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

В ICU осенью ожидают незначительную девальвацию и уход курса в диапазон 29-30 гривен/доллар к концу года. По словам Сергея Николайчука, такие ожидания связаны с прогнозируемыми закупками импортной продукции с началом нового бизнес сезона и восстановлением запасов в условиях нормализации логистики поставок.

"Рост доходов населения и объемов розничной торговли дает все основания ожидать всплеск потребительского импорта в ближайшее время. Также предполагаемое снижение цен на железную руду и слабый спрос на европейском рынке металлопродукции с высокой вероятностью негативно отобразятся на экспортных поступлениях", – предположил Николайчук.

Еще один весомый фактор усиления девальвационного давления, по словам эксперта ICU, – это традиционно высокие фискальные выплаты в конце года. В этом году они могут побить все рекорды, учитывая план по дефициту бюджета почти в 300 млрд гривен.

Есть ряд и других рисков, способных ослабить гривну в ближайшие месяцы. Игорь Левченко допускает, что давление на курс осенью могут оказывать нерезиденты, которые продолжают выходить из гривневых ОВГЗ с последующей конвертацией в валюту. С начала 2020 года их доля в общем объеме внутренних госбумаг уменьшилась с 110 до 87 млрд гривен, напомнил эксперт UKRSIBBANK BNP Paribas.

Медленный прогресс в прохождении первого пересмотра программы с МВФ и получения следующего транша также не будет способствовать улучшению настроений иностранных инвесторов, считает Сергей Николайчук из ICU.

Курс, по мнению Евгении Ахтырко, может оказаться выше правительственного прогноза, если валютный рынок будет подвергаться негативному потоку новостей. Например, как это было в связи с паникой на мировых рынках по поводу пандемии весной или летом в связи с отставкой главы Нацбанка, а также нескольких неосторожных заявлений правительства, касающихся экономической политики.

"В этом году все всплески курса, связанные с негативным новостным фоном, были сравнительно непродолжительными, так как они были связаны с психологическими факторами и не имели значительных фундаментальных оснований", – подчеркнула Ахтырко.

Эксперты также советуют не исключать риски возможного обострения внешних проблем глобального масштаба. Одна из них – торговые войны, усиленные падением экономик из-за карантина и пандемии. Больше всего это касается взаимоотношений Китая и США.

"На данный момент существует выжидательная позиция обеих сторон на фоне предстоящих в ноябре выборов президента США. Если вновь победа достанется Трампу, то конфронтация между США и Китаем может усилиться, что отрицательно скажется на всей мировой торговле", – полагает Дмитрий Чурин из Eavex Capital.

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В свете приближающихся местных выборов в Украине власти едва ли заинтересованы в потрясениях экономического характера, как, скажем, резкий скачок курса гривны и последующий рост цен.

Исходя из прогнозов финансовых аналитиков, поводов для внезапной девальвации нет. Если, конечно, не случится политического кризиса или очередного локдауна из-за коронавируса. Пока куда вероятнее, что под влиянием как внешних, так и внутренних рыночных факторов украинская валюта к концу года будет постепенно сдавать позиции, но останется в пределах курса 27-30 гривен/доллар.