Прогноз на февраль. Каким будет курс гривны к доллару до конца месяца

Курс гривны к доллару понемногу, но каждый день укрепляется с конца января. На этой неделе котировки межбанка опустились ниже 28 гривен/доллар, достигнув в четверг 27,86 гривен/доллар в продаже и 27,84 в покупке. НБУ официальный курс на пятницу установил на отметке 27,88 гривен/доллар. Это лучший показатель для гривны с декабря прошлого года.

Завершение январского локдауна не оказало давления на курс, хотя основания для этого были. Деловая активность в стране оживилась после снятия жестких ограничений для бизнеса, но резкого скачка спроса на доллары и евро не произошло, говорят опрошенные банкиры.

"Курс колебался на протяжении последних нескольких недель в диапазоне 28,10-28,20 гривен/доллар и в начале февраля пробил отметку 28 гривен/доллар. Это говорит все-таки о слабом спросе на валюту, несмотря на рост цен на энергоносители на мировых биржах, а также зимнем периоде, когда спрос на нефть и газ традиционно растет", – отметил директор департамента казначейства "Идея Банка" Ярослав Кабин.

Директор по рынкам капитала Альфа-Банка Украина Татьяна Попович полагает, что активность импортеров вырастет позже, а пока у них еще есть текущие остатки, которые надо продавать. "Некоторые клиенты купили валюту наперед или, наоборот, не покупают импортную продукцию, ожидая новых локдаунов", – полагает она.

Если говорить о частном секторе, то спрос на валюту в январе был небольшим из-за праздников и низкой финансовой активности, добавил начальник департамента персональных банковских услуг UKRSIBBANK BNP Paribas Group Игорь Левченко. Кроме того, из-за карантина многие украинцы не поехали на праздники за рубеж, что также повлияло на спрос на иностранную валюту, уточнил он.

"Этот факт подтверждает официальная статистика НБУ. Объемы купленной и проданной валюты в январе почти одинаковые с небольшим положительным сальдо в сторону продажи валюты", – говорит Левченко. В корпоративном секторе ситуация похожа, разве что активизировались импортеры, которые закупают нефтепродукты на фоне роста цен на нефть, отметил эксперт.

Кто и что играет в пользу гривны

Немаловажную роль в стабилизации курса сыграли нерезиденты, продавая валюту для покупки облигаций госзайма. С начала года портфель ОВГЗ у иностранных инвесторов вырос с 85,2 млрд гривен до почти 96,5 млрд гривен. Тогда как сумма ОВГЗ, находящихся в обороте, за месяц увеличилась на 18 млрд гривен. Иными словами, больше половины прироста всего портфеля пришлось именно на нерезидентов.

"Этим (продажей валюты для покупки ОВГЗ, - ред.) они фактически компенсировали избыточный спрос на валюту, который вызвали большие бюджетные расходы, осуществленные в конце 2020 года", – говорит старший аналитик группы ICU Тарас Котович.

Впрочем, по мнению Татьяны Попович, объемы нерезидентов пока не оказывают существенного влияния на рынок. Но их вливания помогли покрыть уменьшение предложения валюты сельскохозяйственными экспортерами, уточнила она.

Фактор нерезидентов, безусловно, дает серьезную поддержку гривне, говорит Ярослав Кабин. Но, по его мнению, Нацбанк все равно не даст гривне более существенно укрепиться, поскольку это скажется на экспортерах.

И хотя цены на сырьевой украинский экспорт растут, есть мнение, что этот фактор полностью не отражается в предложении валюты на межбанке, поскольку экспортеры придерживают валютную выручку, ожидая более выгодного для себя курса. В "ОТП Банке" считают, что такое утверждение имеет право на жизнь. Но если это и так, то едва ли экспортерам необходимо так делать.

"Возможно, бизнес пока не согласен с позитивными прогнозами и с осторожностью ждет новостную динамику, в том числе и по договоренностям с МВФ, например. Есть мнение, что как только пойдет более сильное движение на укрепление гривны, то и продавец не заставит себя ждать с более активными продажами выручки", – говорят в "ОТП Банке".

Экспортеры, по словам Татьяны Попович из Альфа Банка Украина, придерживают и валютную выручку, и продажу своих товаров за границу ввиду роста цен. "При этом фактор отсрочки продажи товаров оказывает большее влияние на курс, так как колебание валютного курса происходит в диапазоне 1-2%, в то время, как рост биржевой стоимости их товаров достигает 5-10% и более", – уточнила она.

Игорь Левченко же считает, что сейчас курс приемлем для украинского экспорта. "Мы не видим тенденции к сокращению предложения валюты на межбанке в ожидании роста курса", – отметил он.

В любом случае, по словам эксперта, валютные поступления от нерезидентов и ожидание высоких цен на сырье дают основания для укрепления гривны в первом полугодии 2021 года. Это, по мнению Левченко, повлияет и на активность продаж валюты тех компаний, которые придерживали ее до лучших времен.

Каким будет курс до конца февраля

Прогнозы банкиров и аналитиков пока сводятся в пользу более сильной гривны. Тарас Котович из ICU считает, что курс украинской валюты продолжит усиление под воздействием высоких цен на экспорт, активности нерезидентов на рынке ОВГЗ и подготовки аграриев к весенне-полевым работам. "До конца февраля курс гривны может укрепиться достаточно ощутимо, достигнув 27,5 гривен/доллар", – прогнозируют в ICU.

Кроме того, по словам Татьяны Попович, к укреплению гривны могут привести выплаты до 20 февраля налогов за год, а также зарплат и годовых бонусов. Тогда как уже в начале марта курс гривны может ослабить выплата купона по ОВГЗ. "Но в целом текущая ситуация говорит о возможном укреплении национальной валюты в кратко- и среднесрочной перспективе", – уточнила Попович.

В "Идея Банке" также ожидают дальнейшее укрепление гривны на фоне высоких цен на украинский экспорт. Курсовой прогноз на февраль, по словам Ярослава Кабина, в этом финучреждении составляет 27,50-28,50 гривен/доллар. В "ОТП Банке", в свою очередь, прогнозируют курс до конца февраля в пределах 27,70/28,20 гривен/доллар.