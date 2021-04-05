Под прицелом. Удастся ли Украине запустить производство "натовской" САУ "Богдана"

Тема обороны и модернизации военно-промышленного комплекса с каждым годом только набирает актуальность. В ближайшее время Министерство обороны и Краматорский завод тяжелого станкостроения должны представить новый календарный план испытаний первой украинской "натовской" самоходной артиллерийской установки – 2С22 "Богдана". После почти трехлетнего простоя проект наконец-то может сдвинуться с места. О том, какие препятствия мешали разработчику представить проект вовремя, особенности ее конструкции и дальнейшие перспективы серийного производства – подробнее в материале РБК-Украина.

Что известно о САУ "Богдана"?

Украинская самоходная артиллерийская установка 2С22 "Богдана" – совместная разработка Краматорского завода тяжелого станкостроения и компании "Украинская бронетехника". Разрабатывается гаубица в рамках опытно-конструкторской работы по государственному оборонному заказу Министерства обороны Украины с февраля 2016 года.

"Богдана" позиционируется как первая украинская САУ, которая сможет применять боеприпасы стандарта НАТО. Это стало возможным благодаря тому, что установка выполнена в "натовском" 155-мм калибре, вместо советских 152 мм, которые до сих пор используют Вооруженные силы Украины.

Дальность выстрела обычного снаряда достигает около 40 км, а дальность применения активно-реактивного боеприпаса – до 60 км. Приведенные показатели являются одними из лучших в мире.

Сама же установка построена на шасси КрАЗ-63221 со спаренной бронированной кабиной, а платформа имеет противопульную бронированную защиту экипажа от пуль калибра 7,62 мм и осколков снарядов.

У "Богданы" автоматизированная система наведения на контроллерах Siemens SIPLUS и SIMATIC HM, а также система автоматической подачи боеприпасов на 6 снарядов. Экипаж составляет пять человек.

По словам главного конструктора проекта Евгения Черманенко, управление заряжением, наведением и стрельбой может осуществляться как из кабины установки, так и снаружи. Это было требование наших военных, отмечает конструктор.

"Программный продукт полностью нашего производства, производства нашего предприятия, создан на элементной базе европейских производителей", – добавляет он.

Планировалось, что изготовление опытного образца будет длиться до середины 2018 года. Это дало бы возможность своевременно провести испытания, а с 2020-го – наладить серийное производство.

Сначала все шло по плану. Впервые украинский образец показали 14 июля 2018 года, а 24 августа ее могли увидеть все желающие во время военного парада по случаю Дня независимости Украины.

Однако после парада новостей о разработке "Богданы" практически не было, а проект постигла почти трехлетняя пауза.

Что помешало реализации в установленные сроки?

В значительной мере, темп разработки был потерян из-за проблем с закупкой боеприпасов и преодоления множества бюрократических препятствий.

Например, сначала спецэкспортеры долгое время не могли закупить и поставить в Украину необходимое количество "натовских" боеприпасов. Лишь в конце 2019 года "Спецтехноэкспорт" поставил 134 единицы 155-мм артиллерийских боеприпасов от турецкой MKEK (Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu).

Однако спецификация и маркировка закупленных снарядов вызвали недоразумения между Минобороны, спецэкспортером и разработчиком САУ. Следствием стали длительные судебные "тяжбы" между заводом и Минобороны по поводу срыва сроков выполнения госзаказа.

В сентябре 2020 года было получено решение апелляционного суда, что срыв графика испытаний "Богданы" произошел не по вине предприятия – а из-за нехватки необходимых боеприпасов.

В ноябре по итогам этих судебных решений Минобороны наконец согласилось заключить дополнительное соглашение на продление срока действия контракта без применения штрафных санкций. Однако, почти до середины декабря министерство его так и не подписало, о чем, в частности, говорится в письме директора завода Виталия Загудаева к секретарю Совета национальной безопасности Украины Алексею Данилову, копия которого есть в распоряжении РБК-Украина.

Производитель также подчеркивает в письме, что все эти годы вел сотрудничество с профильными государственными органами с целью прозрачного и качественного продвижения проекта.

В конце концов директор завода попросил секретаря СНБО провести совещание в составе представителей Минобороны, генерального штаба Вооруженных сил Украины, ГП "Укрспецэкспорт", ЧАО "КЗВВ" и комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Рады, чтобы совместно решить имеющиеся проблемы и избежать в будущем лишних бюрократических преград.

Каковы перспективы украинская САУ?

Стоит отметить, что об украинской гаубице активно заговорили в прошлом году, когда стало известно о планах Министерства обороны купить для украинских военных 26 чешских самоходных артиллерийских установок Dana М2.

Как известно, чешскую самоходную гаубицу начали производить еще в конце 70-х годов прошлого века. Украинские вооруженные силы должны пополнить модифицированные модели 2017 года. Главные характеристики – 5 выстрелов в минуту. Экипаж – 5 человек. Максимальная дальность стрельбы – 25,5 километра.

По словам опрошенных РБК-Украина военных, САУ "Богдана" не является конкурентом Dana. Закупка последней предоставляет возможность в относительно короткое время доукомплектовать и перевооружить артиллерийские подразделения бригадного звена новыми образцами и интегрировать их в единую систему управления и управления огнем артиллерии.

В то же время САУ "Богдана" стоит рассматривать в перспективе. Проект должен стать одним из важных элементов комплексного перевооружения ракетных войск и артиллерии украинской армии более современными образцами. Также налаживание серийного производства таких САУ позволило бы Украине, на части территории которой до сих пор идут боевые действия, стать более независимыми в этом виде вооружения.

К тому же "Богдана" разрабатывается сразу с использованием "натовских" калибров, что делает ее перспективной не только для украинского рынка, но и для иностранных военных. В связи с этим, производитель "Богданы" уже сейчас пытается сотрудничать с иностранными производителями подобных САУ, прежде всего, со странами-членами НАТО.

В этом контексте не менее важным является тот факт, что с появлением 155-миллиметровой "Богданы" под нее будет организовываться и производство снарядов и стволов, а это – создание рабочих мест в Украине и загрузка украинского производства дополнительными государственными заказами.

По словам заместителя министра обороны Украины Александра Миронюка, проблемы, которые начались вокруг САУ "Богдана" в 2018 году были успешно преодолены в 2020 году, поэтому на сегодняшний день нет никаких препятствий для дальнейшей разработки и ее серийного производства.

В то же время военный обозреватель и внештатный советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович отмечает, что производство оружия такой сложности – колоссальный вызов для любой страны. Тогда как Украина, по его словам, технологически до сих пор не может "вылезти из ямы", образовавшейся после распада союза.

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"В Офисе президента сейчас принимаются титанические усилия, чтобы вернуть военно-промышленное производство на рельсы. Предусмотрены также экстренные меры по спасению и возрождению промышленной отрасли, которые будут представлены уже совсем скоро", – сообщил РБК-Украина Алексей Арестович.

В любом случае в ближайшее время "Богдана" должна начать испытания на полигонах Вооруженных сил Украины. Речь идет о первом этапе тестирования, так называемых предварительных испытаниях, которые заключаются в оценке реальных возможностей вооружения и соответствия их определенным требованиям.

Испытания являются необходимым условием. После этого можно будет говорить о возможном принятии образца на вооружение и развертывание серийного производства.

Таким образом, 2021 год является решающим в определении прогнозируемых сроков появления и перспектив САУ "Богдана". А вот какими именно они будут – станет известно уже совсем скоро.