Под прицелом. Удастся ли Украине запустить производство "натовской" САУ "Богдана"

Тема обороны и модернизации военно-промышленного комплекса с каждым годом только набирает актуальность. В ближайшее время Министерство обороны и Краматорский завод тяжелого станкостроения должны представить новый календарный план испытаний первой украинской "натовской" самоходной артиллерийской установки – 2С22 "Богдана". После почти трехлетнего простоя проект наконец-то может сдвинуться с места. О том, какие препятствия мешали разработчику представить проект вовремя, особенности ее конструкции и дальнейшие перспективы серийного производства – подробнее в материале РБК-Украина.

Что известно о САУ "Богдана"?

Украинская самоходная артиллерийская установка 2С22 "Богдана" – совместная разработка Краматорского завода тяжелого станкостроения и компании "Украинская бронетехника". Разрабатывается гаубица в рамках опытно-конструкторской работы по государственному оборонному заказу Министерства обороны Украины с февраля 2016 года.

"Богдана" позиционируется как первая украинская САУ, которая сможет применять боеприпасы стандарта НАТО. Это стало возможным благодаря тому, что установка выполнена в "натовском" 155-мм калибре, вместо советских 152 мм, которые до сих пор используют Вооруженные силы Украины.

Дальность выстрела обычного снаряда достигает около 40 км, а дальность применения активно-реактивного боеприпаса – до 60 км. Приведенные показатели являются одними из лучших в мире.

Сама же установка построена на шасси КрАЗ-63221 со спаренной бронированной кабиной, а платформа имеет противопульную бронированную защиту экипажа от пуль калибра 7,62 мм и осколков снарядов.

У "Богданы" автоматизированная система наведения на контроллерах Siemens SIPLUS и SIMATIC HM, а также система автоматической подачи боеприпасов на 6 снарядов. Экипаж составляет пять человек.

По словам главного конструктора проекта Евгения Черманенко, управление заряжением, наведением и стрельбой может осуществляться как из кабины установки, так и снаружи. Это было требование наших военных, отмечает конструктор.

"Программный продукт полностью нашего производства, производства нашего предприятия, создан на элементной базе европейских производителей", – добавляет он.

Планировалось, что изготовление опытного образца будет длиться до середины 2018 года. Это дало бы возможность своевременно провести испытания, а с 2020-го – наладить серийное производство.

Сначала все шло по плану. Впервые украинский образец показали 14 июля 2018 года, а 24 августа ее могли увидеть все желающие во время военного парада по случаю Дня независимости Украины.

Однако после парада новостей о разработке "Богданы" практически не было, а проект постигла почти трехлетняя пауза.

Что помешало реализации в установленные сроки?

В значительной мере, темп разработки был потерян из-за проблем с закупкой боеприпасов и преодоления множества бюрократических препятствий.

Например, сначала спецэкспортеры долгое время не могли закупить и поставить в Украину необходимое количество "натовских" боеприпасов. Лишь в конце 2019 года "Спецтехноэкспорт" поставил 134 единицы 155-мм артиллерийских боеприпасов от турецкой MKEK (Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu).

Однако спецификация и маркировка закупленных снарядов вызвали недоразумения между Минобороны, спецэкспортером и разработчиком САУ. Следствием стали длительные судебные "тяжбы" между заводом и Минобороны по поводу срыва сроков выполнения госзаказа.

В сентябре 2020 года было получено решение апелляционного суда, что срыв графика испытаний "Богданы" произошел не по вине предприятия – а из-за нехватки необходимых боеприпасов.

В ноябре по итогам этих судебных решений Минобороны наконец согласилось заключить дополнительное соглашение на продление срока действия контракта без применения штрафных санкций. Однако, почти до середины декабря министерство его так и не подписало, о чем, в частности, говорится в письме директора завода Виталия Загудаева к секретарю Совета национальной безопасности Украины Алексею Данилову, копия которого есть в распоряжении РБК-Украина.

Производитель также подчеркивает в письме, что все эти годы вел сотрудничество с профильными государственными органами с целью прозрачного и качественного продвижения проекта.

В конце концов директор завода попросил секретаря СНБО провести совещание в составе представителей Минобороны, генерального штаба Вооруженных сил Украины, ГП "Укрспецэкспорт", ЧАО "КЗВВ" и комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Рады, чтобы совместно решить имеющиеся проблемы и избежать в будущем лишних бюрократических преград.

Каковы перспективы украинская САУ?

Стоит отметить, что об украинской гаубице активно заговорили в прошлом году, когда стало известно о планах Министерства обороны купить для украинских военных 26 чешских самоходных артиллерийских установок Dana М2.

Как известно, чешскую самоходную гаубицу начали производить еще в конце 70-х годов прошлого века. Украинские вооруженные силы должны пополнить модифицированные модели 2017 года. Главные характеристики – 5 выстрелов в минуту. Экипаж – 5 человек. Максимальная дальность стрельбы – 25,5 километра.

По словам опрошенных РБК-Украина военных, САУ "Богдана" не является конкурентом Dana. Закупка последней предоставляет возможность в относительно короткое время доукомплектовать и перевооружить артиллерийские подразделения бригадного звена новыми образцами и интегрировать их в единую систему управления и управления огнем артиллерии.

В то же время САУ "Богдана" стоит рассматривать в перспективе. Проект должен стать одним из важных элементов комплексного перевооружения ракетных войск и артиллерии украинской армии более современными образцами. Также налаживание серийного производства таких САУ позволило бы Украине, на части территории которой до сих пор идут боевые действия, стать более независимыми в этом виде вооружения.

К тому же "Богдана" разрабатывается сразу с использованием "натовских" калибров, что делает ее перспективной не только для украинского рынка, но и для иностранных военных. В связи с этим, производитель "Богданы" уже сейчас пытается сотрудничать с иностранными производителями подобных САУ, прежде всего, со странами-членами НАТО.

В этом контексте не менее важным является тот факт, что с появлением 155-миллиметровой "Богданы" под нее будет организовываться и производство снарядов и стволов, а это – создание рабочих мест в Украине и загрузка украинского производства дополнительными государственными заказами.

По словам заместителя министра обороны Украины Александра Миронюка, проблемы, которые начались вокруг САУ "Богдана" в 2018 году были успешно преодолены в 2020 году, поэтому на сегодняшний день нет никаких препятствий для дальнейшей разработки и ее серийного производства.

В то же время военный обозреватель и внештатный советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович отмечает, что производство оружия такой сложности – колоссальный вызов для любой страны. Тогда как Украина, по его словам, технологически до сих пор не может "вылезти из ямы", образовавшейся после распада союза.

"В Офисе президента сейчас принимаются титанические усилия, чтобы вернуть военно-промышленное производство на рельсы. Предусмотрены также экстренные меры по спасению и возрождению промышленной отрасли, которые будут представлены уже совсем скоро", – сообщил РБК-Украина Алексей Арестович.

В любом случае в ближайшее время "Богдана" должна начать испытания на полигонах Вооруженных сил Украины. Речь идет о первом этапе тестирования, так называемых предварительных испытаниях, которые заключаются в оценке реальных возможностей вооружения и соответствия их определенным требованиям.

Испытания являются необходимым условием. После этого можно будет говорить о возможном принятии образца на вооружение и развертывание серийного производства.

Таким образом, 2021 год является решающим в определении прогнозируемых сроков появления и перспектив САУ "Богдана". А вот какими именно они будут – станет известно уже совсем скоро.