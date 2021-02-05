Под прицелом. Как Рада пытается легализовать огнестрельное оружие

Украина остается единственным европейским государством, где законодательно не урегулирован оборот оружия у населения.

Только определенные категории граждан, например, помощники депутатов и журналисты, могут получить разрешение на травматическое оружие. Все остальные – исключительно на длинноствольное охотничье, для самообороны его применять практически невозможно.

По данным Министерства внутренних дел, легально у населения есть уже около 1,2 млн "стволов", но отсутствие единого закона создает неразбериху при его использовании.

Война на Донбассе и рост преступности только усугубили ситуацию – добыть смертоносное устройство любого калибра для злоумышленников стало в разы проще. Для законопослушных граждан ситуация в лучшую сторону так и не изменилась.

Вопрос легализации огнестрелов активизировался со сменой власти в 2019 году. Президент Владимир Зеленский и глава Верховной рады Дмитрий Разумков публично так и не поддержали этот процесс, но уже в первые дни работы в новом парламенте появился проект закона об обороте оружия. Его автором был депутат от "Слуги народа" Игорь Фрис. До голосования дело не дошло, документ не пропустил профильный комитет.

Спустя год Фрис и еще 42 депутата от "СН" подготовили новый законопроект. У него куда больше шансов получить достаточную поддержку в сессионном зале. Не в последнюю очередь благодаря открытой поддержке Министерства внутренних дел. Но отдельные его нормы, по опасениям заинтересованных сторон, могут подорвать доверие ко всей реформе.

Затяжное противостояние

Глава "Украинской ассоциации владельцев оружия" (УАВО) Георгий Учайкин утверждает, что первый проект депутата Фриса в 2019 году был подготовлен экспертами ассоциации, что якобы категорически не понравилось МВД.

Закон тогда так и не приняли. Стороны договорились объединить усилия и работать над компромиссным вариантом. Так появилась совместная рабочая группа.

"Конструктив этой работы пропал буквально после первого заседания", – резюмирует Учайкин в комментарии РБК-Украина. По его словам, экспертов УАВО фактически отстранили от принятия решений, а их мнения и замечания полностью проигнорировали.

В итоге рабочая группа в ноябре 2020 года во главе с тем же Фрисом зарегистрировала в Раде новый законопроект об оружии под номером №4335. Учайкин считает, что этот документ разработан в интересах МВД, а не владельцев оружия.

Сам Фрис не входит в профильный комитет и раньше работал нотариусом в Ивано-Франковске. Но говорит, что оружейная тема для него "семейная" и он в ней вполне компетентен. Обвинения в работе в интересах ведомства Арсена Авакова нардеп отвергает.

"У меня много лет есть и нарезное и гладкоствольное охотничье оружие. Но основной движущей силой и источником вдохновения для законопроекта является мой папа – Фрис Павел Львович. Он профессор и доктор наук, который много лет занимается вопросами оружия", – объяснил депутат в разговоре с РБК-Украина.

Он добавил, что сейчас его отец консультирует комитет Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности.

В любом случае, и новый вариант законопроекта об оружии не удалось быстро провести через парламент. После прихода в Раду ветеран войны на Донбассе Андрей Шараскин (фракция "Голос") зарегистрировал альтернативный документ №4335-1. Он признает, что этот проект закона полностью подготовлен "Украинской ассоциацией владельцев оружия".

В итоге оба законопроекта были включены в повестку заседания Рады на начало февраля. Но, как отметил источник РБК-Украина в монобольшинстве, существенные противоречия, озвученные авторами этих документов, скорее всего не позволят принять ни один из них.

Дьявол в деталях

Чем же кардинально отличаются два законопроекта на одну и ту же тему? На первый взгляд многие положения в документах схожи. Так, оружие для легализации группируется по видам: автоматическое, травматическое, боевое короткоствольное и длинноствольное (охотничье).

Для получения права на владение каждым видом оружия, кроме автоматического, для физлиц появится возрастной ценз и необходимость прохождения медкомиссии, а иногда и специальных курсов. Также у претендента не должно быть административных взысканий и проблем с правоохранительными органами.

"Законопроекты отличаются только одной вещью – наш запрещает до определенной поры, до разработки отдельного закона, скрытое ношение оружия. Во всем остальном законопроекты фактически одинаковые", – объяснил изданию Фрис.

В Министерстве внутренних дел подтверждают, что именно этот момент критично важен для силовиков. На данный момент невозможно допустить пребывание вооруженных гражданских на улицах, убежден начальник департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

Пистолеты, по его словам, можно будет использовать только для защиты жилья. "Оружие нужно для самозащиты, да. Но для самозащиты места жительства человека", – сказал он РБК-Украина.

Автор альтернативного законопроекта Шараскин называет это утверждение абсурдным. "Это означает только одно, что преступники могут чувствовать себя спокойно – сопротивления им на улицах никто оказывать не будет", – говорит депутат от “Голоса”.

Учайкин приводит статистику правоохранительных органов, согласно которой только 1,24% убийств за последние шесть лет совершались с помощью огнестрельного оружия. Он утверждает, что гражданские с оружием на улицах не только не добавят опасности для общества, но и позволят уменьшить количество преступлений.

Роль для МВД

Законопроект от "Слуги народа" передает Министерству внутренних дел фактически все полномочия по контролю и выдаче разрешений на оружие. Сейчас этим занимаются специальные подразделения полиции.

Сам реестр владельцев "стволов" также будет у МВД. В альтернативном законопроекте его предлагают отдать Минюсту. Шараскин утверждает, что силовики часто подтасовывают данные в реестрах или безосновательно ограничивают к ним доступ.

В то же время Фрис говорит, что Министерство юстиции официально заявило депутатам, что не хочет вклиниваться в этот процесс и не имеет возможности вести "оружейный реестр". А вот МВД охотно согласилось.

"Никто кроме МВД в гражданском обществе не имеет дела с оружием. Никто кроме МВД не имеет дела с огнестрельными ранениями и случаями применения оружия. Кому еще вести этот реестр, как не нам? Минюст? Там есть хоть один эксперт, который отличает один вид оружия от другого?", – говорит Артем Шевченко.

Кроме реестра владельцев "стволов", МВД по задумке депутатов от "Слуги народа" получит целый спектр полномочий. Среди них выдача и аннулирование разрешений на оружие, проверка условий его хранения, формирование пулегильзотеки, лицензирование охранных и оружейных фирм и прочее.

Георгий Учайкин уверен, что законопроект Фриса еще и фактически лоббирует покупку гражданами травматических пистолетов, которые производит предприятие "Форт" (им владеет МВД). Условия для получения права на такое оружие прописаны максимально мягкие – возраст не менее 21 года, медсправка и отсутствие судимостей.

В альтернативном документе "травматы" наоборот предлагают фактически уравнять с боевым оружием. Потенциальным владельцам предложат пройти обучающие курсы. Более того, получить право на такое оружие гражданин сможет с 25 лет, если уже до этого не менее пяти лет владел разрешением на, к примеру, охотничье ружье.

Таким образом, по мнению Учайкина, сложные условия получения "травмата" отпугнут большинство желающих. Зато остальные будут относиться к получению и использованию боевого оружия более ответственно.

"Никаких коррупционных рисков в этом нет. Это абсолютно логичный и нормальный механизм, в большинстве стран мира именно органы правопорядка этим занимаются, а также ведут соответствующие реестры", – защищает свой законопроект депутат Игорь Фрис.

Он подчеркивает, что закон нужен в первую очередь для того, чтобы поставить на учет около 1,3 млн единиц короткоствольного нарезного оружия, которое нелегально хранится на руках у населения. Депутат отрицает, что его документ писался "под диктовку" МВД. В самом министерстве все же говорят, что приложили к нему руку.

"МВД, естественно, имеет отношение к этому законотворческому процессу", – подтверждает Артем Шевченко. В его ведомстве настаивают, что именно проект закона от "Слуги народа" должен быть принят в первом чтении, а затем его нужно доработать в правоохранительном комитете.

В ближайшей перспективе вопрос легального оборота оружия в Украине, видимо, все же сдвинется с мертвой точки. Все заинтересованные лица, несмотря на острые противоречия, признают, что дальше оставлять эту сферу без регуляции не имеет смысла. Но вполне ожидаемо, что за влияние на этот процесс, а в последствии и на оружейный рынок развернется настоящая борьба.