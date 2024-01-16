Прискорення інфляції в США не збентежило ринки, українські єврооблігації зростають на оптимізмі інвесторів

Що відбувалось на світових ринках

Ринки врешті підбадьорилися після новорічних свят. За минулий тиждень індекси акцій S&P 500 і Nasdaq Composite піднялися на 1,8% і 3,1%, відповідно. Непогані настрої панували й на боргових ринках: дохідності дворічних американських казначейських облігацій впали на 24 базисних пункти.

У інвесторів відновилася жага скуповувати ринкові активи навіть незважаючи на відсутність особливо сприятливих подій в інформаційному просторі. Радше навпаки, головні новини минулого тижня мали б насторожити ринки. Неабияк прискорилася в грудні споживча інфляція в США – до 3,4% з 3,1% у листопаді.

Інфляційні дані не виявили занадто тривожних тенденцій, проте показали, що наразі у ФРС особливих підстав знижувати ставки немає. Схоже, що ринки не лякає, що останній ривок до цільових рівнів інфляції може затягнутися – ризики цього вже достатньо довго обговорювалися, тож факт несподівано високої інфляції не зміг суттєво погіршити настрої.

Гірші справи з інфляцією в Китаї, де споживчі ціни за місяць вкотре знизились, цього разу на 0,3%. І це зовсім не радує інвесторів, адже ще більше натякає на дефляцію і слабке економічне відновлення в країні.

Не викликає поки що особливого занепокоєння ринків й ескалація протистояння коаліції країн Заходу проти хуситських бойовиків у районі Червоного моря. Перевізники вже стали перенаправляти судна в обхід Африки, що спричинить зростання глобальних транспортних коштів – втім не настільки, щоби суттєво підстебнути інфляцію. Поки що найбільш чутливо на конфлікт реагують ціни на нафту – за атакою збройних сил США і Великобританії на хуситів послідував стрибок котирувань марки Brent на 2,5%.

Утім усе це відбувалося на тлі вкрай слабкого попиту на нафтопродукти в західних економіках, тож минулий тиждень нафтові ціни закінчили зниженням на 0,6%. Чого насправді бояться ринки, так це поширення конфлікту на інші регіони Близького Сходу, особливу на Перську затоку. Більше залучення до конфлікту великих експортерів нафти і посилення санкцій проти Ірану вже матимуть серйозні наслідки як для цін на нафту, так і для глобальної інфляції.

Що відбувалось на фінансовому ринку України

Між тим вельми пожвавішав ринок українських єврооблігацій, вартість яких за минулий тиждень підскочила у середньому відразу на 9% до діапазону 24-32 центи за долар. Схоже, далося взнаки зростання оптимізму інвесторів щодо західної фінансової допомоги для України. Цьому сприяли обнадійливі заяви офіційних представників України, поновлення активного обговорення бюджетної угоди у Конгресі США і покращення перспектив програми ЄС для України на 50 млрд євро.

Врешті припинила послаблюватись гривня. Готівковий курс в системно важливих банках у середньому за тиждень посилився на 0,5% до 38,0-38,8 грн/$, а офіційний курс становив на кінець тижня 37,84 грн/$ після ослаблення до історичного мінімуму 38,22 грн/$ минулого вівторка. Такому розвороту найбільш імовірно треба завдячувати послабленню сезонних факторів, перш за все зниженню попиту на валюту великих імпортерів і державних підприємств.

І ще одним позитивом минулого тижня стали чергові низькі показники української інфляції. Річне зростання індексу споживчих цін у грудні залишилося на рівні 5,1% - вкрай чудовий результат, попри другий рік спустошливої війни, чому сприяв багатий врожай, відносно стабільна гривня і незначні зміни комунальних тарифів.

