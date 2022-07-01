Принуждение к остановке. Какие украинские предприятия вынуждены сворачивать производство из-за проблем с логистикой и тарифов

Из-за вторжения России компании Украины потеряли, по разным оценкам, от 70 до 100 миллиардов долларов. По данным опроса "Института экономических исследований и политических консультаций", более 70% компаний уменьшили объемы производства, 10% – прекратили свою работу. Почти 60% заявили о сокращениях количества работников. А прямые убытки 219 промышленных предприятий, которые пострадали из-за обстрелов, оцениваются на уровне 11 миллиардов долларов.

Ситуация патовая: финансовые "подушки безопасности", которыми обладали компании, истончаются на глазах, а военные действия продолжаются. В таких условиях государство должно максимально поддержать бизнес – в противном случае после победы восстанавливать страну из руин будет попросту некому. Подробнее – в материале РБК-Украина.

Тройная нагрузка на бизнес

За первый квартал украинский ВВП обвалился на 15%. Прогнозы, что будет до конца года, удручающие: НБУ "оптимистично" ожидает падение на 33%, а вот ВБ прогнозирует, что Украина потеряет до 45,1%. При этом на восстановление Украины после победы, по разным оценкам, понадобится от 600 млрд до 1 трлн евро.

Очевидно, что столько денег у нашей страны нет. С другой стороны – не менее очевидно, что целиком полагаться на поддержку мирового сообщества нам не стоит, ведь у них из-за санкций и роста цен на энергоресурсы много внутренних экономических проблем. Так, по данным народного депутата Ярослава Железняка, с 24 февраля по 22 июня главными источниками наполнения украинского бюджета были: налоги + таможня + дивиденды госпредприятий (310 млрд), Нацбанк (выкупил ОВГЗ на 190 млрд и перечислил 19 млрд прибыли), и лишь на третьем месте – гранты и кредиты от доноров (МВФ, ЕС, США, Канада, Мировой банк), которые совместно выделили чуть более 200 млрд.

Эти цифры доказывают: страну все еще тянет собственный бизнес. Именно он продолжает платить сотрудникам зарплаты, отчислять налоги и заводить в страну валютную выручку. Нельзя недооценивать также роль компаний в войне против РФ: по разным оценкам, украинские предприятия вложили в грядущую победу нашей страны более 3 млрд гривен. Ну и, напоследок, стоит отметить роль бизнеса в финансировании смежных отраслей, особенно транспортных: именно грузоперевозки обеспечивают львиную долю прибылей УЗ, распределение которых много лет подряд остается неизвестным.

Однако запас прочности украинских компаний не безграничен, особенно учитывая резкой скачок инфляции и дефицит топлива. Многие предприятия в новых условиях работают на грани рентабельности, и как никогда нуждаются в государственной поддержке.

Конечная для бизнеса, или почему во всем виновата логистика

В конце мая Нацбанк провел опрос бизнеса, пытаясь выяснить причины снижения активности во время войны. Результаты опроса не стали неожиданностью: две главные причины, названные во всех без исключения отраслях – нарушение логистики, и последовавшая за ним потеря рынков сбыта. Также среди причин – нехватка персонала: сейчас на это жалуются в строительной отрасли. Однако, если Украине не удастся построить сильную экономику и вернуть более 5 млн вынужденных переселенцев – отсутствие рабочих рук почувствуют все компании без исключения.

Блокирование Россией наших морских портов экономисты называют "затягиванием удавки на горле экономики": единственным путем доставки грузов является железная дорога. Однако, из-за проблем с управлением и распределением финансов, инвестиции в ее инфраструктуру отсутствуют уже много лет. В результате УЗ оказалась неспособна справиться с потоком товаров: в пограничных переходах скопились тысячи вагонов с украинской продукцией, которую ждут в ЕС, а задержка поездов иногда доходит до 2 месяцев. В таких условиях экспорт многих позиций украинской продукции оказался попросту нерентабельным – какой смысл продавать в ЕС, например, аглоруду, если тонна стоит $70, а затраты на транспортировку в ЕС – немного больше $70?

Простой, но ошибочный вектор УЗ

Отдельно стоит отметить поведение государственной монополии в текущих условиях. Затраты на логистику бизнесов выросли в среднем в 4-6 раз (по сравнению с довоенным уровнем логистики через порты) и в данном случае, для поддержки работы экономики, логичным шагом было бы снижение тарифов – это дало бы предприятиям возможность работать хотя бы с нулевой маржой, но поддерживая экономику и сотрудников. Вместо этого Министерство инфраструктуры заявило о повышении тарифов на отправку грузов по ЖД на 70%: это решение, как заявили в ICC, попросту убьет экспортные отрасли, поскольку дорогие товары из Украины станут неконкурентоспособны на мировых рынках. Не говоря уже о том, что ждать нашу продукцию, из-за узких заграничных переходов, приходится по несколько месяцев.

Безусловно, УЗ сейчас является основной инфраструктурной опорой для страны. Однако, как заявили в Украинской зерновой ассоциации, "компенсация потерь УЗ из-за боевых действий и затрат на восстановление инфраструктуры не может быть возложена только на бизнес, который также понес существенный ущерб вследствие военных действий и требует финансовой поддержки". Вместо этого компания могла бы активнее привлекать финансирование на западных рынках: она выполняет важную оборонную и гуманитарную функцию, и с такими аргументами она могла бы получить от западных партнеров поддержку отдельными суммами. Это дало бы возможность компании компенсировать свои потери и отремонтировать пути без повышения тарифов, которые делают невозможным ведение бизнеса в стране.

Под прицелом – ГМК

Самая сложная ситуация сложилась именно в отрасли ГМК: мировые цены на металл, лом и ЖРС обвалились на четверть, и это только начало – по прогнозам Австралии, крупнейшего мирового экспортера, цены на руду за несколько лет могут обвалиться до $55. Это – в полтора раза меньше ее себестоимости для украинских предприятий, учитывая многократный рост стоимости энергоресурсов и импортного сырья.

Учитывая проблемы с логистикой, которые только накапливаются, многие украинские предприятия уже вынуждены были полностью остановить производство (ИнГОК, ЮГОК), или же перевести работу на минимальных объемах: так, на заводе "Каметсталь" группы "Метинвест" работает только одна доменная печь из 3, точно так же 1 печь задействована в "Арселор Миттал Кривой Рог".

В сложившейся ситуации единственной надеждой бизнеса остается государственная поддержка – и в вопросах защиты интересов экспортеров на международной арене, и в построении новых логистических маршрутов. Для начала – государству необходимо совместно с УЗ, западными партнерами, увеличить пропуск через западные переходы, указывают эксперты: сейчас в сутки пропускают не более 1,9 тыс. вагонов.

Для своевременной доставки наших товаров в ЕС эта цифра должна быть как минимум вдвое больше. Это даст шанс украинским экспортерам не потерять свое место на мировых рынках, и, соответственно, увеличит валютные поступления в бюджет. А увеличение грузооборота автоматически приведет к увеличению доходов УЗ, что позволит ей решить свои инфраструктурные проблемы без повышения тарифов на перевозки.

Также, безусловно, бизнес нуждается в государственной поддержке в вопросах тарифной и фискальной политики: она должна предполагать комплексную трансформацию отраслей, и быть направлена исключительно на смягчение условий, подчеркивают эксперты.

"Война показала, что Украина не производит даже многие виды нужных боеприпасов. То есть нужно посредством снижения налогов стимулировать собственное производство, – поясняет экономист Павел Вернивский. – Но важно, чтобы снижение налогов носило стимулирующий характер, было частью комплексного подхода по изменению методов госрегулирования экономики".