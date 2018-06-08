Приехал ревизор: как назначали аудитора НАБУ от Верховной Рады

В четверг, 7 июня, Верховная Рада, кроме утверждения закона о Высшем антикоррупционном суде, назначила своего аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины. Им стал 82-летний правовед-международник Владимир Василенко. Это была третья попытка парламента назначить представителя парламента в состав комиссии по аудиту деятельности НАБУ. Отбор продолжался с начала 2017 года и сопровождался трудностями и скандалами. Два предыдущих конкурса не увенчались успехом. Кандидаты, предложенные профильным комитетом Рады, не набирали достаточного количества голосов парламентариев. Третий конкурс также не прошел гладко. Как выбирали аудитора НАБУ по квоте Верховной Рады и чего от него ожидают парламентарии – в материале РБК-Украина.

Независимая оценка деятельности НАБУ, согласно закону, должна проводиться ежегодно комиссией внешнего контроля в составе троих аудиторов. По одному члену комиссии определяют президент, Кабинет министров и Верховная Рада. Парламент не мог определиться со своей кандидатурой с начала 2017 года. Оппозиционные депутаты и активисты-антикоррупционеры опасались назначения лояльного к власти аудитора, который, по их мнению, мог поспособствовать увольнению главы НАБУ Артема Сытника. Ведь негативный вывод аудиторов о работе бюро является законным основанием для увольнения директора НАБУ, которого, согласно нормам закона, уволить очень тяжело.

В феврале 2017 года, после проведения первого конкурса, на голосование в зал были вынесены двое кандидатов в аудиторы НАБУ – заместитель генерального инспектора Министерства юстиции США Роберт Сторч и бывший детектив Скотланд-Ярда Найджел Браун, предложенный коалицией. Ни один из них тогда не набрал минимально необходимых 226 голосов.

Не увенчалась успехом и вторая попытка Рады назначить своего аудитора. По результатам второго конкурса антикоррупционный комитет парламента рекомендовал 4 кандидатуры на эту должность. Это были украинские юристы Александра Яновская и Сергей Гончаренко, а также американский юрист Марта Борщ, выступавшая прокурором в деле экс-премьер-министра Украины Павла Лазаренко и испанец Карлос Кастресана, который содействовал осуждению чиновников Гватемалы, включая президента страны.

В феврале 2018-го профильный комитет рекомендовал рассмотрение старых кандидатур на должность аудитора НАБУ. Однако Александра Яновская выбыла из конкурса, Сергей Гончаренко снял свою кандидатуру, а Марта Борщ стала адвокатом беглого нардепа Александра Онищенко и, соответственно, также выбыла. Таким образом, комитетом было принято решение о проведении нового конкурса.

Новыми кандидатами стали пенсионеры Валерий Небога и Юрий Лихненко, адвокат, 25 лет проживающий в Израиле, Вадим Меламед, правозащитник Владимир Василенко и бывший прокурор США, партнер компании "Бейкер и Маккензи" Томас Файерстоун. Конкурс затягивался, оппозиционные депутаты обвиняли провластных членов антикоррупционного комитета в нарушении процедуры избрания аудитора и попытках "протянуть" выгодные власти кандидатуры. Два раза заседания антикоррупционного комитета, где должны были обсуждаться кандидатуры, не проводились по причине отсутствия кворума. Также у членов комитета были разногласия по вопросу процедуры проведения квалификационного отбора кандидатов в аудиторы.

На заседании антикоррупционного комитета Рады в среду, 6 июня, нардепы сразу перешли к собеседованиям с кандидатами на должность аудитора, минуя предварительное их обсуждение и назначение дат собеседований. Нардепы Сергей Лещенко, Дмитрий Добродомов, Егор Соболев и Владимир Парасюк покинули заседание комитета в знак протеста. Член антикоррупционного комитета Игорь Артюшенко (фракция БПП) назвал обвинения в нарушении процедуры "очередной попыткой сорвать работу комитета под любым предлогом".

В тот же день присутствовавшие на заседании члены комитета поддержали Владимира Василенко (13 голосов "за" от членов комитета) и Томаса Файерстоуна (10 голосов). Их кандидатуры и были вынесены в зал парламента для голосования.

Некоторые члены антикоррупционного комитета допускали, что в зал могут вынести и кандидатуру участника прошлого конкурса Карлоса Кастресана, однако этого не случилось. Как договорились члены комитета, Кастресана будет информирован о проведении следующих конкурсов на должность аудитора НАБУ.

"Есть официальное письмо от господина Парубия в наш комитет, в котором он отмечает, что по всем кандидатурам из прошлого конкурса состоялось рейтинговое голосование в зале Верховной Рады. Поэтому тот конкурс законченный и просим вас провести новый конкурс. Исходя из этого письма мы и действовали (не рассматривали кандидатуру Кастресаны - ред.)", - пояснил в комментарии РБК-Украина член комитета от фракции БПП Игорь Артюшенко.

В четверг, 7 июня после успешного принятия закона об антикоррупционном суде, нардепы по сокращенной процедуре избрали аудитора НАБУ. Им стал 82-летний правозащитник, чрезвычайный и полномочный посол Украины Владимир Василенко. Ранее он работал судьей в международном суде ООН. Как сообщил журналистам сам Василенко после заседания комитета, с 2010 года он работает профессором Киево-Могилянской академии.

По результатам рейтингового голосования Василенко набрал 276 голосов парламентариев, в то время как Томас Файерстоун – 208. Во время окончательного голосования относительно назначения Василенко "за" проголосовали 289 народных депутатов.

Его кандидатуру на должность аудитора НАБУ предложила фракция Радикальной партии Олега Ляшко. Член фракции РПЛ Юрий Чижмарь в комментарии РБК-Украина подчеркнул, что его коллеги по фракции считают Василенко очень уважаемым человеком, который пользуется уважением не только в Украине, но и в юридических кругах Европы. "Пренебрегать таким потенциалом именно из числа украинских граждан мы не имеем права. С другой стороны, человек уже имеет возраст и опыт", - считает Чижмарь.

Замглавы фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Березенко в комментарии журналистам рассказал, что голосовал за Василенко, и это решение было проговорено на фракции. Хотя, в то же время, как признался нардеп, четкой позиции среди членов БПП по этому вопросу не было. По словам нардепа, больше доверия у парламента вызывает украинский правозащитник. "Мы стопроцентно убеждены, что он будет незаангажированным, независимым и будет принимать мудрые решения, следуя закону", - резюмировал Березенко.

Фракция "Самопомич" дала наименьшее количество голосов в поддержку Владимира Василенко. "Василенко – хороший ученый, очень уважаемый старший человек. Но при чем тут аудитор НАБУ? Нужно иметь опыт, нужно иметь силу, и нужно иметь независимость. Мы хорошо подумали и хотели помочь этому человеку не стать зависимым", - пояснил результаты голосования своих коллег глава фракции "Самопомич" Олег Березюк в комментарии РБК-Украина. Стоит отметить, что двое членов фракции "Самопомич" – Татьяна Острикова и Алексей Скрипник – поддержали кандидатуру Василенко.

Фракция "Оппозиционный блок" дала за Василенко 23 голоса. Как заявил в комментарии изданию глава этой фракции Юрий Бойко, представители "Оппоблока" дали голоса в поддержку новоизбранного аудитора из-за того, что он "хотя бы гражданин Украины". Бойко напомнил, что его фракция категорически против назначений иностранцев на должности. "Наши представители вчера принимали участие в комитете. Они видели этого человека и пришли к выводу, что он является патриотом Украины и действительно будет наблюдать и проводить аудит НАБУ", - заявил Бойко.

Член антикоррупционного комитета парламента, народный депутат от фракции "Батькивщина" Игорь Луценко голосовал за обоих кандидатов в аудиторы, однако подчеркнул, что лучшей кандидатурой считает Владимира Василенко. "Во-первых, это гражданин Украины, которому теоретически могут даже предъявить государственную измену, если он работает на какую-то иностранную спецслужбу. В случае с иностранцем - нет: он может прослушиваться ЦРУ, ФСБ и так далее и полностью действовать по их указанию без каких-либо претензий с нашей стороны. Это очень важно. В такой важной позиции нужно подходить с ответственностью", - рассказывает Луценко. Также нардеп отмечает положительную репутацию Василенко не только в Украине, но и в международных кругах. "Он работал судьей одного из международных судов (Василенко работал судей международного суда ООН, - ред.). Никаких вопросов к его работе не было. То есть это человек с уникальной в Украине репутацией", - говорит Игорь Луценко.

О том, что аудитором станет именно Василенко, в парламенте допускали еще во время проведения конкурса. Правозащитника поддерживали члены коалиции. Тогда как оппозиционеры заявляли, что хотели бы видеть в этой должности американца Томаса Файерстоуна.

По информации "Центра противодействия коррупции", сын Владимира Василенко является действующим членом Высшей квалификационной комиссии судей, что может указывать на наличие конфликта интересов.

Игорь Луценко полагает, что формально никакого конфликта интересов нет. "Стоит разделять господина Василенко и его сына. К тому же, член ВККС никоим образом не зависит от действий или бездействия аудитора НАБУ. Там совершенно разная сфера ответственности. Конспирологически можно все что угодно придумать", - говорит Луценко.

Как работают аудиторы и каких выводов от них ожидать

Независимая оценка (аудит) эффективности деятельности НАБУ проводится ежегодно. Это указано в Законе "О Национальном антикоррупционном бюро Украины". В состав комиссии входят кандидаты по квоте парламента, Кабинета министров и президента, но, согласно закону, действуют независимо и не должны выполнять какие-либо поручения или указания.

Аудитором по квоте правительства стал профессор кафедры международного права Киевского института международных отношений КНУ им. Шевченко Михаил Буроменский. Президент еще не представил свою кандидатуру. По словам нардепа от фракции БПП Игоря Артюшенко, Порошенко начнет решать этот вопрос в ближайшее время после избрания аудитора по квоте парламента. Артюшенко отметил, что президент готов рассмотреть предложения и кандидатуры в виде депутатских обращений. "Я так понимаю, что на уровне Администрации президента фамилия еще не определена", - полагает Артюшенко.

Во время собеседования на антикоррупционном комитете Владимир Василенко заявил, что интересуется своей зарплатой и обратил внимание, что закон не предполагает материально-технического обеспечения работы аудиторов НАБУ. "Комиссия только из 3-х людей. Она не в состоянии будет выполнить работу. Значит нужно вносить поправку к закону и предусмотреть материально-техническое обеспечение комиссии", - сказал Василенко и на реплику одного из членов комитета ответил: "Работайте сами на общественных началах".

По словам Игоря Артюшенко, аудит начнется, когда комиссия будет полностью укомплектована. Он подчеркивает, что речь идет об аудите за 2016 год, а за 2017-й проверкой будут заниматься уже три новых аудитора. "В законе прописано, что каждый год избирается три независимых аудитора, которые проводят аудит за прошлый год. Таким образом, теперь мы уже должны выбирать представителя для аудита за 2017 год", - говорит парламентарий.

Новоизбранные же аудиторы будут иметь допуск к финансам НАБУ за 2016 год. "И также могут выбрать по своему усмотрению те или иные уголовные дела, которые уже переданы в суд, на их изучение и анализ того, насколько профессионально происходило расследование, какие были экспертизы. Они имеют право проверять и финансовую часть - зачем тратило НАБУ средства, и профессионализм их следственной работы. После этого выносят какое-то свое решение", - говорит Артюшенко.

Игорь Луценко уверен, что теперь можно будет апеллировать к комиссии "по поводу незаконных действий НАБУ". Нардеп думает, что вывод аудиторов, "как минимум, не может быть тотально положительным". "Потому что только у меня есть пять судебных решений по фактам незаконных действий НАБУ. У моих коллег еще можно насчитать где-то двадцать таких судебных решений. И это должно быть предметом реагирования, то есть нужно кого-то привлекать к дисциплинарной ответственности", - говорит Луценко. "То есть НАБУ сегодня является неким кланом с очень мощной медиаподдержкой, на которую выделяются колоссальные бюджеты как для СМИ, так и для соответствующих лоббистских организаций. И они очерняют любого, кто осмеливается критиковать НАБУ. Это точно не тот правоохранительный орган, который может бороться с коррупцией в таком режиме", - добавляет представитель "Батькивщины".

В то же время, глава фракции "Самопомич" Олег Березюк считает, что решение комиссии может привести к разрушению НАБУ: "Ведь если человек будет зависимым, он сделает то, что ему скажут сделать. Если не сделает - будем за это благодарны ему".

Юрий Чижмарь (РПЛ) думает, что выводы аудиторов будут объективными. Но в то же время нардеп надеется, что комиссия обратит внимание на тот фактор, что на период аудита (2016 год, - прим.) НАБУ было только создано, и к нему не могут выдвигаться очень высокие требования. "Возможно, многие вещи, которые мы ожидали и которые не были сделаны ими (НАБУ, - ред.), были не сделаны из-за противодействия власти. Это тоже нужно учитывать. Но комиссия должна посмотреть динамику, изменилась она в положительном смысле в 2016-2017 годах. И только тогда делать выводы", - считает Чижмарь.