Приїхав ревізор: як призначали аудитора НАБУ від Верховної Ради

У четвер, 7 червня, Верховна Рада, крім затвердження закону про Вищий антикорупційний суд, призначила свого аудитора Національного антикорупційного бюро України. Ним став 82-річний правознавець-міжнародник Володимир Василенко. Це була третя спроба парламенту призначити представника парламенту до складу комісії з аудиту діяльності НАБУ. Відбір тривав із початку 2017 року та супроводжувався труднощами і скандалами. Два попередніх конкурси не увінчалися успіхом. Кандидати, запропоновані профільним комітетом Ради, не набирали достатньої кількості голосів парламентаріїв. Третій конкурс також не пройшов гладко. Як вибирали аудитора НАБУ за квотою Верховної Ради і чого від нього очікують парламентарії – в матеріалі РБК-Україна.

Незалежна оцінка діяльності НАБУ, згідно із законом, повинна проводитися щорічно комісією зовнішнього контролю у складі трьох аудиторів. По одному члену комісії визначають президент, Кабінет міністрів і Верховна Рада. Парламент не міг визначитися зі своєю кандидатурою з початку 2017 року. Опозиційні депутати та активісти-антикорупціонери побоювалися призначення лояльного до влади аудитора, який, на їхню думку, міг посприяти звільненню голови НАБУ Артема Ситника. Адже негативний висновок аудиторів про роботу бюро є законною підставою для звільнення директора НАБУ, якого, згідно з нормами закону, звільнити дуже важко.

У лютому 2017 року, після проведення першого конкурсу, на голосування в зал були винесені двоє кандидатів в аудитори НАБУ – заступник генерального інспектора Міністерства юстиції США Роберт Сторч і колишній детектив Скотланд-Ярду Найджел Браун, запропонований коаліцією. Жоден з них тоді не набрав мінімально необхідних 226 голосів.

Не увінчалася успіхом і друга спроба Ради призначити свого аудитора. За результатами другого конкурсу антикорупційний комітет парламенту рекомендував 4 кандидатури на цю посаду. Це були українські юристи Олександра Яновська та Сергій Гончаренко, а також американський юрист Марта Борщ, яка виступала прокурором у справі екс-прем'єр-міністра України Павла Лазаренка і іспанець Карлос Кастресана, який сприяв засудженню чиновників Гватемали, включаючи президента країни.

У лютому 2018-го профільний комітет рекомендував розгляд старих кандидатур на посаду аудитора НАБУ. Однак Олександра Яновська вибула з конкурсу, Сергій Гончаренко зняв свою кандидатуру, а Марта Борщ стала адвокатом біглого нардепа Олександра Онищенка і, відповідно, також вибула. Таким чином, комітетом було прийнято рішення про проведення нового конкурсу.

Новими кандидатами стали пенсіонери Валерій Небога і Юрій Ліхненко, адвокат, який 25 років проживає в Ізраїлі, Вадим Меламед, правозахисник Володимир Василенко і колишній прокурор США, партнер компанії "Бейкер і Маккензі" Томас Файерстоун. Конкурс затягувався, опозиційні депутати звинувачували провладних членів антикорупційного комітету в порушенні процедури обрання аудитора і спробі "протягнути" вигідні влади кандидатури. Два рази засідання антикорупційного комітету, на якому повинні були обговорюватися кандидатури, не проводилися через відсутність кворуму. Також у членів комітету були розбіжності з питання процедури проведення кваліфікаційного відбору кандидатів в аудитори.

На засіданні антикорупційного комітету Ради у середу, 6 червня, нардепи відразу перейшли до співбесід з кандидатами на посаду аудитора, минаючи попереднє обговорення і призначення дат співбесід. Нардепи Сергій Лещенко, Дмитро Добродомов, Єгор Соболєв та Володимир Парасюк залишили засідання комітету на знак протесту. Член антикорупційного комітету Ігор Артюшенко (фракція БПП) назвав звинувачення в порушенні процедури "черговою спробою зірвати роботу комітету під будь-яким приводом".

В той же день присутні на засіданні члени комітету підтримали Володимира Василенка (13 голосів "за") і Томаса Файерстоуна (10 голосів). Їх кандидатури були винесені в зал парламенту для голосування.

Деякі члени антикорупційного комітету допускали, що в зал можуть винести і кандидатуру учасника минулого конкурсу Карлоса Кастресана, однак цього не сталося. Як домовилися члени комітету, Кастресана буде інформований про проведення наступних конкурсів на посаду аудитора НАБУ.

"Є офіційний лист від пана Парубія у наш комітет, в якому він зазначає, що по всіх кандидатурах з минулого конкурсу відбулося рейтингове голосування в залі Верховної Ради. Тому той конкурс закінчений і просимо вас провести новий конкурс. Виходячи з цього листа ми і діяли (не розглядали кандидатуру Кастресани - ред.)", - пояснив в коментарі РБК-Україна член комітету від фракції БПП Ігор Артюшенко.

У четвер, 7 червня, після успішного прийняття закону про антикорупційний суд, нардепи за скороченою процедурою обрали аудитора НАБУ. Ним став 82-річний правозахисник, надзвичайний і повноважний посол України Володимир Василенко. Раніше він працював суддею у міжнародному суді ООН. Як повідомив журналістам сам Василенко після засідання комітету, з 2010 року він працює професором Києво-Могилянської академії.

За результатами рейтингового голосування Василенко набрав 276 голосів парламентаріїв, у той час як Томас Файерстоун – 208. Під час остаточного голосування щодо призначення Василенка "за" проголосували 289 народних депутатів.

Його кандидатуру на посаду аудитора НАБУ запропонувала фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Член фракції РПЛ Юрій Чижмарь у коментарі РБК-Україна підкреслив, що його колеги по фракції вважають Василенко дуже шанованою людиною, яка користується повагою не лише в Україні, але і в юридичних колах Європи. "Нехтувати таким потенціалом саме з числа українських громадян ми не маємо права. З іншого боку, людина вже має вік і досвід", - вважає Чижмарь.

Заступник голови фракції "Блок Петра Порошенко" Сергій Березенко в коментарі журналістам розповів, що голосував за Василенка, і це рішення було узгоджено на фракції. Хоча, в той же час, як зізнався нардеп, чіткої позиції серед членів БПП з цього питання не було. За словами нардепа, більше довіри у парламенту викликає український правозахисник. "Ми стовідсотково переконані, що він буде незаангажованим, незалежним і буде приймати мудрі рішення, дотримуючись закону", - резюмував Березенко.

Фракція "Самопоміч" дала найменшу кількість голосів на підтримку Володимира Василенка. "Василенко – хороший вчений, дуже поважний старший чоловік. Але при чому тут аудитор НАБУ? Потрібно мати досвід, потрібно мати силу, і треба мати незалежність. Ми добре подумали і хотіли допомогти цій людині не стати залежним", - пояснив результати голосування своїх колег голова фракції "Самопоміч" Олег Березюк в коментарі РБК-Україна. Варто зазначити, що двоє членів фракції "Самопоміч" – Тетяна Острікова і Олексій Скрипник – підтримали кандидатуру Василенка.

Фракція "Опозиційний блок" дала за Василенка 23 голоси. Як заявив у коментарі виданню голова цієї фракції Юрій Бойко, представники "Оппоблоку" дали голоси на підтримку новообраного аудитора через те, що він "хоча б громадянин України". Бойко нагадав, що його фракція категорично проти призначень іноземців на посади. "Наші представники вчора брали участь в комітеті. Вони бачили цього чоловіка і прийшли до висновку, що він є патріотом України і справді буде спостерігати і проводити аудит НАБУ", - заявив Бойко.

Член антикорупційного комітету парламенту, народний депутат від фракції "Батьківщина" Ігор Луценко голосував за обох кандидатів в аудитори, однак підкреслив, що вважає найкращою кандидатурою Володимира Василенка. "По-перше, це громадянин України, якому теоретично можуть навіть пред'явити державну зраду, якщо він працює на якусь іноземну спецслужбу. У випадку з іноземцем - ні: він може прослуховуватися ЦРУ, ФСБ і так далі і повністю діяти за їх вказівкою без будь-яких претензій з нашого боку. Це дуже важливо. В такій важливій позиції потрібно підходити з відповідальністю", - розповідає Луценко. Також нардеп зазначає позитивну репутацію Василенко не тільки в Україні, але і в міжнародних колах. "Він працював суддею одного з міжнародних судів (Василенко працював суддів міжнародного суду ООН, - ред.). Жодних питань до його роботи не було. Тобто це людина з унікальною в Україні репутацією", - говорить Ігор Луценко.

Про те, що аудитором стане саме Василенко, в парламенті допускали ще під час проведення конкурсу. Правозахисника підтримували члени коаліції. Тоді як опозиціонери заявляли, що хотіли б бачити на цій посаді американця Томаса Файерстоуна.

За інформацією "Центру протидії корупції", син Володимира Василенка є діючим членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів, що може вказувати на наявність конфлікту інтересів.

Ігор Луценко вважає, що формально ніякого конфлікту інтересів немає. "Варто розділяти пана Василенка та його сина. До того ж, член ВККС жодним чином не залежить від дій або бездіяльності аудитора НАБУ. Там абсолютно різна сфера відповідальності. Конспірологічно можна все що завгодно придумати", - говорить Луценко.

Як працюють аудитори і яких висновків від них очікувати

Незалежна оцінка (аудит) ефективності діяльності НАБУ проводиться щороку. Це зазначено в Законі "Про Національне антикорупційне бюро України". До складу комісії входять кандидати за квотою парламенту, Кабінету міністрів і президента, але, згідно із законом, діють незалежно і не повинні виконувати будь-які доручення або вказівки.

Аудитором за квотою уряду став професор кафедри міжнародного права Київського інституту міжнародних відносин КНУ ім. Шевченка Михайло Буроменський. Президент ще не представив свою кандидатуру. За словами нардепа від фракції БПП Ігоря Артюшенка, Порошенко почне вирішувати це питання найближчим часом після обрання аудитора за квотою парламенту. Артюшенко зазначив, що президент готовий розглянути пропозиції і кандидатури у вигляді депутатських звернень. "Я так розумію, що на рівні Адміністрації президента прізвище ще не визначене", - вважає Артюшенко.

Під час співбесіди на антикорупційному комітеті Володимир Василенко заявив, що цікавиться своєю зарплатою і звернув увагу, що закон не передбачає матеріально-технічного забезпечення роботи аудиторів НАБУ. "Комісія тільки з 3-х людей. Вона не в змозі буде виконати роботу. Значить потрібно вносити поправку до закону і передбачити матеріально-технічне забезпечення комісії", - сказав Василенко і на репліку одного з членів комітету відповів: "Працюйте самі на громадських засадах".

За словами Ігоря Артюшенка, аудит почнеться, коли комісія буде повністю укомплектована. Він підкреслює, що мова йде про аудит за 2016 рік, а за 2017-й перевіркою будуть займатися вже три нових аудитора. "У законі прописано, що кожен рік обирається три незалежних аудитора, які проводять аудит за минулий рік. Таким чином, тепер ми вже маємо обирати представника для аудиту за 2017 рік", - говорить парламентарій.

Новообрані ж аудитори будуть мати допуск до фінансів НАБУ за 2016 рік. "І також можуть вибрати на свій розсуд ті чи інші кримінальні справи, які вже передані до суду, на їх вивчення і аналіз того, наскільки професійно відбувалося розслідування, які були експертизи. Вони мають право перевіряти і фінансову частину - навіщо витрачало НАБУ кошти, і їх професіоналізм слідчої роботи. Після цього виносять якесь своє рішення", - говорить Артюшенко.

Ігор Луценко впевнений, що тепер можна буде апелювати до комісії "з приводу незаконних дій НАБУ". Нардеп вважає, що висновок аудиторів, "як мінімум, не може бути тотально позитивним". "Тому що тільки у мене є п'ять судових рішень за фактами незаконних дій НАБУ. У моїх колег ще можна нарахувати десь двадцять таких судових рішень. І це повинно бути предметом реагування, тобто потрібно когось притягати до дисциплінарної відповідальності", - говорить Луценко. "Тобто НАБУ сьогодні є якимсь кланом з дуже потужною медіа-підтримкою, на яку виділяються колосальні бюджети як для ЗМІ, так і для відповідних лобістських організацій. І вони обливають брудом будь-кого, хто насмілюється критикувати НАБУ. Це точно не той правоохоронний орган, який може боротися з корупцією в такому режимі", - додає представник "Батьківщини".

У той же час, голова фракції "Самопоміч" Олег Березюк вважає, що рішення комісії може призвести до руйнування НАБУ: "Адже якщо людина буде залежною, вона зробить те, що йому скажуть зробити. Якщо не зробить - будемо за це дякувати йому".

Юрій Чижмарь (РПЛ) думає, що висновки аудиторів будуть об'єктивними. Але в той же час нардеп сподівається, що комісія зверне увагу на той фактор, що на період аудиту (2016 рік - прим.) НАБУ було лише створено, і до нього не можуть висуватися дуже високі вимоги. "Можливо, багато речей, які ми очікували і які не були зроблені ними (НАБУ, - ред.), були не зроблені через протидію влади. Це теж потрібно враховувати. Але комісія повинна подивитися динаміку, чи змінилася вона в позитивному сенсі в 2016-2017 роках. І тільки тоді робити висновки", - вважає Чижмарь.