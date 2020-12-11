Пределы контроля. Как изменится мир после начала массовой вакцинации

Массовое вакцинирование от COVID-19 уже началось в Великобритании. Вскоре к ней должны присоединиться и другие страны. Но в любом случае, даже если программы вакцинации по всему миру будут набирать ход, говорить о полной победе над коронавирусом уже в следующем году точно не приходится.

Тем временем богатые и привитые люди окажутся в выигрыше – из-за грядущего повсеместного введения медицинских и "ковидных" паспортов и открытия границ только для состоятельных.

Только для богатых

В ноябре Исландия без особого шума изменила правила посещения страны для граждан государств, не входящих в шенгенскую зону, пишет Bloomberg.

Теперь жители США и других стран, которым не требуется виза для посещения Исландии, смогут находиться там до шести месяцев без перерыва, при том, что в целом границы страны остаются закрытыми.

Впрочем, для этого есть главное условие – человек должен зарабатывать не менее 88 тысяч долларов в год. Причем источник дохода должен находиться вне Исландии.

Суть идеи вполне очевидна – привлечь в страну хорошо зарабатывающих иностранцев, чтобы они своими деньгами поддержали исландскую экономику. Хотя такое длительное пребывание в стране сложно назвать туризмом, но визитеры все равно будут сидеть в местных ресторанах и арендовать себе квартиры.

Попутно решаются и другие задачи. Поскольку богатых гостей будет не так много, столпотворений точно не возникнет, а значит и дополнительной нагрузки на исландскую систему здравоохранения.

Исландия пускает в страну только богатых туристов (фото: freepik.com)

Подобный подход применяют и другие страны, в частности, Бермудские и Каймановы острова, Барбадос и Эстония. Но там речь идет о гораздо меньших суммах.

Пандемия коронавируса заставила власти популярнейшего среди туристов Таиланда в целом переосмыслить свой подход к этой отрасли. Еще летом страна взяла курс на переход от массового туризма к элитному, ориентируясь на богатых людей, которые хотят провести свой отдых в относительном уединении и с минимальным риском заразиться.

"Один человек может легко потратить столько же, сколько пятеро, за счет пребывания в лучших отелях", – прямо заявил таиландский министр туризма Фифат Ратчакитпракарн. По его словам, свободные путешествия уже стали "делом прошлых времен".

Безусловно, по мере восстановления мировой экономики и роста доходов, все больше людей захотят и смогут финансово позволить себе отдых за рубежом, необязательно элитный. И спрос простимулирует предложение. Но здесь туристов ждут новые сложности.

Большой брат

На данный момент в мире не существует единого подхода к сбору информации о заболевших коронавирусом, результаты своих ПЦР-тестов люди получают в разном формате и, естественно, на разных языках.

Требования по обязательной сдаче тестов также отличаются от страны к стране и так далее. В таких условия международное сообщение, в том числе авиационное, серьезно затруднено.

Исправить это решили в Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). До конца этого года запустят пилотный проект IATA Travel Pass или "паспорт путешественника". Он будет реализован в формате мобильного приложения и служить в качестве цифрового удостоверения личности с биометрическими данными, а также содержать информацию о результатах теста на коронавирус конкретного путешественника. А в скорой перспективе – и о его вакцинации против COVID-19.

Предполагается создать целую информационную экосистему, которая будет получать данные от государственных органов, лабораторий и авиаперевозчиков. IATA Travel Pass предоставит путешественникам полную информацию о том, где и как им нужно сдать необходимые перед полетом тесты. А лаборатории и центры вакцинации будут выписывать свои справки в едином для участников программы электронном формате. Реализовать этот проект собираются на основе технологии блокчейна, чтобы не создавать единую базу персональных данных и убрать риск их возможной утечки.

В случае успешного тестирования, полноценный запуск IATA Travel Pass возможен уже в первом квартале следующего года. Очевидно, в обозримом будущем летать по миру, как минимум в развитые страны, без такого "паспорта путешественника" станет едва ли возможно.

Австралийская авиакомпания Qantas уже заявила, что после запуска масштабной вакцинации начнет пускать на борт только привитых от коронавируса пассажиров. В Qantas заявляют, что другие авиаперевозчики вскоре наверняка последуют их примеру.

IATA Travel Pass – не единственный проект такого рода. При поддержке Всемирного экономического форума был разработан электронный сертификат CommonPass, в ограниченном режиме запущенный еще в октябре. С середины декабря им смогут воспользоваться клиенты ряда крупных авиакомпаний, например, Lufthansa.

А в United Airlines сертификаты практикуют еще с октября. Он выдается в виде универсального QR-кода, который подтверждает, что человек привит от COVID-19 или получил негативный тест на коронавирус и может быть допущен на борт самолета.

Для путешествий по миру могут ввести "ковидные паспорта" (фото: freepik.com)

Но, как отмечает Forbes, для общего успеха этой идеи было бы хорошо, чтобы в конечном счете установился один-единственный мировой стандарт. Иначе не избежать путаницы с различными форматами электронных сертификатов здоровья и мобильными приложениями.

С инициативой создать всемирную систему "сертификатов здоровья" на недавнем онлайн-саммите "большой двадцатки" выступил глава КНР Си Цзиньпинь. Они должны быть основаны на результатах ПЦР-тестов и реализованы в форме универсальных QR-кодов.

Подобная система уже давно функционирует в Китае, который смог добиться больших успехов в борьбе с пандемией. Сейчас страна, с которой, как принято считать, и началось распространение коронавируса, находится на 78 месте в мире по общему количеству заболевших – с начала пандемии официально зафиксировано менее 87 тысяч случаев.

Добиться этого удалось не только благодаря жесткому контролю за соблюдением мер предосторожности, вроде обязательного ношения масок, но и за счет масштабной системы отслеживания контактов. Еще зимой ее ввели на основе повсеместно распространенных в Китае приложений Alibaba и WeChat.

Каждый пользователь вводит в приложение личную информацию, в том числе об истории своих поездок, симптомах и контактах с людьми, заболевшими коронавирусом. После верификации этих данных человек получает один из трех видов QR-кодов. Зеленый – передвигаться по городу и за его пределами можно без ограничений, желтый – нужно отправиться на семидневный карантин, красный – на двухнедельный.

На входе в общественные места нужно отсканировать свой QR-код, благодаря этому в случае подтверждения коронавируса, например, у посетителя какого-то кафе, государство оперативно может отследить все его контакты и изменить "цвет" QR-кода у всех, с кем этот человек там пересекался. Контроль за соблюдением карантина в Китае очень жесткий, чему помогает и широкое внедрение системы распознавания лиц.

Охота за паспортом

Системы отслеживания контактов в том или ином виде были введены и в ряде других стран, в частности, Австралии, Сингапуре и Японии. Но данные об их эффективности достаточно противоречивы.

В любом случае, повторить китайский опыт в демократических странах, граждане которых чувствительно относятся к своим персональным данным и контролю государства за их частной жизнью, едва ли возможно.

Тем не менее идея введения "иммунных паспортов" в каком-либо формате активно обсуждается или уже апробируется в европейских странах. В частности, с сентября Венгрия пускает к себе тех иностранцев, которые могут доказать, что переболели коронавирусом на протяжении последних шести месяцев, то есть предоставят и позитивный, и негативный результаты теста на COVID-19. Похожую практику вскоре собирается ввести и Исландия: переболевших коронавирусом там уже освобождают от обязанности носить маску в общественных местах, пишет CNN.

В последние дни возможность введения "иммунных паспортов" активно обсуждают в Великобритании. Заместитель министра здравоохранения Надим Захави заявлял, что информацию о вакцинации могут зафиксировать в специальном мобильном приложении. И ее, в том числе, будут использовать бары, рестораны, спортивные объекты и т.д. Таким образом, еще не привитым британцам, очевидно, могут отказывать в их посещении.

Вакцинация станет условием для возвращения к привычной жизни (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Против идеи "иммунных паспортов" выдвигается несколько аргументов, которые озвучивают и во Всемирной организации здравоохранения. Прежде всего, это сохранность чувствительной персональной информации от возможного взлома. Далее – опасность появления черного рынка фейковых документов.

Но больше всего говорят о том, что такие "паспорта" приведут к серьезному разделению общества, социальному напряжению и дискриминации тех, у кого еще нет иммунитета от коронавируса. Ведь даже в богатых странах процесс вакцинации займет некоторое время.

Кроме того, непонятно, как долго может действовать такой документ. Пока еще нет точных научных данных о том, как долго вакцинированный человек будет надежно защищен от COVID-19. Согласно имеющимся исследованиям, этот период сугубо индивидуален и колеблется в пределах нескольких месяцев. То же самое касается и иммунитета, полученного природным путем.

В Украине возможность введения "ковидных паспортов" не рассматривается, заявил в конце октября главный санитарный врач Виктор Ляшко. "Мы не хотим сейчас делить людей относительно того, есть ли антитела, нет антител, то есть делать иммунный паспорт", – сказал он.

Таким образом, с дискриминацией внутри страны по "ковидному" признаку украинцы вряд ли столкнутся. Чего не скажешь о заграничных поездках – ведь согласно планам правительства, в лучшем случае в 2021 году привиться от COVID-19 сможет лишь половина населения страны.