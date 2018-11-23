Правый раскол: почему националисты не договорились о едином кандидате в президенты

Андрей Билецкий и Руслан Кошулинский (Коллаж РБК-Украина)

В понедельник, 19 ноября, лидеры пяти националистических сил - Свободы, Правого сектора, ОУН, КУН и С14 - заявили о поддержке свободовца Руслана Кошулинского как единого кандидата в президенты от националистов. На следующий день Национальный корпус резко осудил их действия, обвинил в кулуарных договоренностях и открыто намекнул, что лидер Национального корпуса" Андрей Билецкий самостоятельно пойдет в президенты. О том, почему у националистов не получилось договориться о едином кандидате – в материале РБК-Украина.

Манифест не помог

"Националистам не надо месяцами сидеть договариваться. У нас так: собрались, обсудили, приняли решение. Все получится" - в середине сентября оптимистично рассказывал РБК-Украина один из лидеров ВО Свобода о ходе переговоров по единому кандидату. В марте 2017 года Свобода, Национальный корпус, Правый сектор и ряд националистических движений поменьше подписали соглашение о целях и принципах совместной деятельности.

Правый фланг действительно выглядел монолитно: партии всегда поддерживали инициативы друг друга, вместе организовывали уличные акции, выпускали совместные заявления и комментарии о текущих событиях. Потому выдвижение единого кандидата на президентских выборах выглядело вполне логичным. Тем более, согласно всем соцопросам последних лет, ни один из лидеров националистов поодиночке даже не приближался к группе лидеров гонки.

В качестве даты возможного выдвижения называли 14 октября, когда украинские правые традиционно проводят многотысячные шествия по центру Киева. Главными претендентами считались лидер Свободы Олег Тягнибок и лидер Нацкорпуса Андрей Билецкий. Рейтинг и узнаваемость других топ-националистов существенно ниже.

Но 14 октября Тягнибок сделал неожиданный ход – предложил всем правым силам поддержать в качестве единого кандидата экс-вице-спикера Верховной Рады Руслана Кошулинского. "Логика такая: чтобы люди не думали, что все дело в личных амбициях Тягнибока, он не выдвигается и предлагает вместо себя Кошулинского - человека известного и с безупречной репутацией", - рассказал РБК-Украина один руководителей Свободы.

Национальный корпус тогда на это предложение публично не отреагировал, но уже на самом марше 14 октября было заметно, что правое единство дало серьезные трещины. Это проявилось даже в таких мелочах, как установка сразу двух сцен на Европейской площади. Изначально свою сцену поставила Свобода, но Нацкорпусу не понравились слишком "свободовские" шрифты и оформление, и пришлось монтировать еще одну.

Спустя месяц с небольшим, пять из шести подписантов соглашения о единстве публично объявили о поддержке кандидатуры Кошулинского. "Призываем другие национально-патриотические силы, всех украинцев в целом поддержать кандидатуру Руслана Кошулинского на должность президента Украины", - говорится в заявлении.

В Нацкорпусе, к которому этот призыв адресовался в первую очередь, отозвались по-своему. "Решение о поддержке Кошулинского "националистическим движением" было принято кулуарно, без широкого обсуждения и вопреки Манифесту националистических сил. Люди, которые поставили свои подписи под "документом", не имеют реального авторитета среди миллионов украинских националистов. Национализм - это не эмблемы и старые заслуги, а реальные поступки здесь и сейчас и широкая поддержка общества", - говорится в заявлении партии Билецкого. О выдвижении Билецкого в президенты прямо не говорится, но легко читается между строк, где лидера Нацкорпуса называют "настоящим защитником своей страны", который может "объединить патриотические силы" и т.д.

Кто главнее

Собеседник РБК-Украина в штабе Нацкорпуса заверил, что официальное заявление о баллотировании Билецкого можно ожидать до конца года. "Мы не можем себе позволить пропустить эти выборы, мы просто окажемся за рамками политического процесса. Партия, которая не идет на выборы, деградирует. А нас попытались выставить раскольниками, дескать, все поддержали Кошулинского, а вы одни – нет. Но на самом деле наш потенциал и человеческий ресурс гораздо больше, чем у всех остальных вместе взятых", - сказал собеседник. При этом, по его словам, задача-минимум, которая стоит перед Билецким – набрать больше голосов, чем наберет Кошулинский. Тем самым в Нацкорпусе планируют закрепить за собой лидерские позиции на правом политическом фланге.

В Свободе и Правом секторе любые обвинения в "кулуарщине" отвергают. "По сути, мы выбирали из одного человека, так как Правый сектор добровольно отказался кого-то выдвигать, а Свобода предложила всем подписантам манифеста кандидатуру Кошулинского – хорошо, мы ее поддержали. А Билецкий просто не ходил на встречи и не выдвигал себя кандидатом, не выдвинул и до сих пор. Не понимаю, как нас можно обвинять в какой-то кулуарщине, если процесс идет не первый месяц, Билецкого всегда звали на все встречи и так далее", - сказал РБК-Украина пресс-секретарь Правого сектора Артем Скоропадский.

О том, что Билецкий как минимум последние месяц-полтора игнорировал приглашения к переговорам, РБК-Украина рассказали и несколько других источников. В самом Нацкорпусе эти обвинения отвергают. "На многочисленных встречах с партнерами присутствовал либо Билецкий, либо глава штаба Родион Кудряшов. Изначально Нацкорпус был участником всех переговорных процессов", - сказал изданию пресс-секретарь политсилы Роман Чернышев. "И все равно наши партнеры смогли проявить чудеса изворотливости, навязав всем кандидатуру Кошулинского, как якобы единого кандидата, без участия Нацкорпуса в обсуждении", - добавил он.

Сам Кошулинский в разговоре с РБК-Украина назвал заявление Нацкорпуса "юношеским максимализмом". "Я думаю, это эмоциональная реакция, а мне бы хотелось, чтобы всегда побеждал трезвый и прагматичный подход. Пусть люди проведут хотя бы одну избирательную кампанию, с 30 тысячами участков по всей стране, тогда они поймут, что такое выборы", - сказал он. О том, что Свобода, пусть и потеряв динамику роста, все же имеет важнейший для выборов ресурс в виде сети "живых" местных организаций, где работают люди, прошедшие не одну избирательную гонку, РБК-Украина в последние недели говорили и другие видные партийцы.

При этом сам Кошулинский не исключает и возможности того, что националисты все же договорятся о союзе. Но свою кампанию начинает уже сейчас, потому что ждать до конца декабря – "это слишком поздно и неправильно".

Пока все выглядит так, что Кошулинский и Билецкий станут непосредственным соперниками на будущих выборах, поскольку будут конкурировать за один и тот же электорат. Но после президентских выборов они вновь могут сесть за стол переговоров, чтобы договориться, например, о совместном участии в выборах в парламент. Или хотя бы согласовать кандидатов по мажоритарке и заключить "пакт о ненападении". О том, что такой вариант возможен, несмотря на все текущие скандалы и обвинения, РБК-Украина подтвердили во всех основных правых силах.