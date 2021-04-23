Практика большого взрыва: куда ведут украинскую ГТС

Реформы проводятся для того, чтобы реформируемый объект стал более рентабельным. Десятилетиями Украине рассказывали о громадных преимуществах выделения газотранспортной системы из структуры НАК "Нафтогаз" в отдельную компанию, занимающуюся транзитом. Но после того, как реформа произошла, ГТС быстрыми темпами движется к катастрофе: только за последние восемь месяцев на ней произошло два взрыва, приведших к миллиардным убыткам и не менее значительному ущербу для экологии. Подробнее – в материале РБК-Украина.

Несданный экзамен ценой в 1,5 млрд грн

Точкой отсчета для начала падения стало 1 января 2020 года. Именно в этот день "Оператор ГТС Украины" вышел из состава "Нафтогаза", став независимой структурой.

Такое казалось невозможным: ведь ГТС была самой прибыльной частью НАК: она занимается транзитом газа, не имея дела с конечным потребителем и – соответственно – не сталкиваясь с постоянными проблемами задолженности. Но "невозможное" произошло.

Уже в середине 2020 года руководство АО "Магистральные газопроводы Украины" (компании-владельца 100% акций "Оператора ГТС Украины") начало бить тревогу по поводу того, что глава "ОГТС" Сергей Макогон заморозил все работы по ремонту и реконструкции газопроводов и газораспределительных систем, перенаправляя заработанные миллиарды гривен на депозитные счета компании и закупку газа.

Это стало главным (но далеко не единственным) пунктом обвинений в адрес Макогона в письме и. о. правления "МГУ" Александра Лисниченко в наблюдательный совет компании от 31 июля прошлого года. Лисниченко предлагал объявить выговор руководителю "ОГТС" и отстранить его от руководства оператором. Набсовет с и.о. главы правления не согласился.

Спустя всего полтора месяца, 15 сентября 2020 года, в поселке Чабаны Киевской области произошла разгерметизация газопровода, приведшая к взрыву газа. К счастью, обошлось без жертв, но убытки государственной компании составили 1,5 млрд гривен. Не говоря уже об ущербе для экологии в результате выгорания газа на всем протяжении газопровода от одного запорного крана до другого.

В результате детального расследования аварии выяснилось, что "Оператором ГТС" в течение восьми с половиной месяцев руководит менеджер, который не прошел обучения и проверки знаний по охране труда, соответственно не получив разрешения на работу от регулирующего органа (Гоструда). Впрочем, это не стало причиной для смены руководства компании.

От "Майкрософта" до второго взрыва

Обучение по охране труда сегодня кажется пережитками советских времен. И это может быть так – в случае, если речь идет об узкопрофильных специалистах, десятки лет работающих в своей отрасли и знающих ее специфику.

Нынешний же генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" по дипломной специальности – математик. И первые 15 лет его карьеры (с 1999 по 2014 год) были связаны с профильным образованием – от бизнес-консалтинга и аудита до менеджерских должностей в Microsoft Ukraine.

Сергей Макогон (фото: tsoua.com)

В мае 2014 года Макагон перешел из украинского филиала "Майкрософта" в НАК "Нафтогаз Украины". Производством он не занимался – его специализацией в течение пяти лет были реформы, в том числе – проект выделения ГТС из состава НАКа. Осуществив этот проект, Макогон сам его и возглавил, несмотря на то, что со спецификой работы газотранспортной системы до тех пор не сталкивался.

Впрочем, реформаторская деятельность дала ему полезные знакомства в наблюдательном совете АО "Магистральные газопроводы Украины". Видимо, этого тоже помогло избежать ответственности за аварию в сентябре 2020 года.

9 января 2021 года произошел еще один взрыв, на этот раз на магистральном газопроводе "Уренгой – Помары – Ужгород" в Полтавской области, недалеко от города Лубны. Руководство "ОТГС" поспешило сообщить о том, что новая авария не помешала транзиту газа в Европу. Но так ли это на самом деле – до сих пор неизвестно: результаты проверки причин аварии и ущерб, нанесенный компании и окружающей среде, до сих пор засекречены.

Торги с заданным результатом

Второй взрыв на объектах "Оператора ГТС" также не привел к кадровым выводам. В чем причина благосклонности набсовета "МГУ", можно только догадываться. Как бы там ни было, но целый ряд действий гендиректора "ОГТС" имеют еще и коррупционный оттенок.

В частности, в течение 2020-21 годов произошло сразу несколько случаев, когда "ОГТС" объявляла тендер, но если результаты руководству компании не нравились, торги отменялись по причине "отсутствия дальнейшей потребности в закупке товаров, работ и услуг". А спустя некоторое время вдруг оказывалось, что точно такие же "товары, работы и услуги" все-таки нужны, объявлялся новый тендер. По всей видимости, до получения нужного результата.

Примеры подобных тендеров:

На услуги по ремонту и техническому обслуживанию измерительных, испытательных и контрольных приборов (ремонт пунктов измерения расхода газа ГРС Верхняя Белка, ГРС Залески, ГРС Долгое, ГРС Вестовая) – здесь и здесь;

На услуги по ремонту и техническому обслуживанию измерительных, испытательных и контрольных приборов (ремонт пунктов измерения расхода газа ГРС Запорожской и Днепропетровской областей) – здесь и здесь;

На услуги по ремонту и техническому обслуживанию измерительных, испытательных и контрольных приборов (Ремонт пунктов измерения расхода газа ГРС Новояворовск, ГРС Большой Любинь, ГРС Нежухив, ГРС Стинава) – здесь и здесь.

Конечно же, возникает вопрос – что же это за "нужный результат". Его можно найти в итогах тендеров, проведенных "Оператором ГТС".

Среди победителей которых есть, в частности, ООО "Гербер", ООО "Укрбуд Доминанта" или ООО "Агелит" – компании-прокладки, не имеющие своих производственных мощностей.

Чаще всего, цель создания таких компаний и их победы на тендерах – маржа между суммой, которую платит заказчик тендера, и суммой, которую получает субподрядчик. О каких цифрах идет речь, неизвестно, но, судя по всему, они явно стоят того, чтобы идти на подобные риски.

"Купуй українське"

Еще одной причиной лояльности набсовета "Магистральных газопроводов Украины" (состоящего преимущественно из иностранных граждан и бывших сотрудников международных коммерческих структур) к Сергею Макогону, возможно, являются приоритеты оператора при определении подрядчиков для модернизации ГТС.

Естественно, в свете заявлений нынешней власти о приоритетах для отечественных производителей гендиректор "ОГТС" декларирует самое полное участие украинских компаний. Макогон даже побывал на заводах имени Фрунзе и "Заря Машпроект". Но, по словам сотрудников "ОГТС", на собраниях инженерного персонала Макогон заявил, что курс надо держать на западных производителей. То есть украинским компаниям никаких перспектив не оставили.

В итоге складывается система, при которой устраивающее набсовет руководство не только сохраняет, но и усиливает свои позиции. В выигрыше все, кто задействован в процессе, – сам Макогон, набсовет и компании-прокладки вместе с их конечными бенефициарами, в проигрыше – государство Украина и отечественные производители. А также его граждане, живущие в районах прохождения газотранспортной системы. Ведь теперь они живут, как на пороховой бочке.