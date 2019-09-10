С позиции силы: как "Слуга народа" продавила через Раду закон об импичменте президента

Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

Третий пленарный день работы Рады девятого созыва ознаменовался серьезным конфликтом между большинством "Слуги народа" и фракциями оппозиции. Поводом стал закон об импичменте президента, принятый, как полагают депутаты меньшинства, с нарушениями регламента. Несмотря на возражения коллег по парламенту, президентская партия и дальше действует с позиции силы, показывая, что именно она – власть. Подробнее – в материале РБК-Украина.

Фракция "Слуга народа" продолжает поддерживать высокий темп работы парламента, который они сами называют "турборежимом". На вторник, 10 сентября, был вынесен очередной пакет законопроектов, первый из которых зарегистрировал лично Владимир Зеленский. Этот проект касался процедуры импичмента. О его сути ранее подробно писало РБК-Украина.

Документ, по большому счету, повторяет действующие положения закона о регламенте ВР, касающиеся импичмента главы государства. Процедура остается очень сложной и едва ли реализуемой, особенно в нынешних политических условиях.

Как импичмент выглядит в теории? Сперва по заявлению большинства депутатов должна начать работу специальная следственная комиссия. Если она придет к заключению, что президент совершил госизмену или другое преступление, этот вывод должны утвердить две трети состава ВР. Далее надо получить выводы Верховного и Конституционного судов, а после – принять окончательное решение об импичменте президента тремя четвертями депутатов, то есть 338 голосами.

При этом в отличие от ряда других инициатив Зеленского, этот законопроект изменений в Конституцию не предусматривает. Это и стало поводом для критики со стороны фракций меньшинства. Они считают, что менять надо предусмотренные в 111 статье Основного закона правила, в первую очередь – уменьшить количество депутатских голосов, необходимых для того, чтобы отправить главу государства в отставку.

Представитель "Оппозиционной платформы "За життя" Нестор Шуфрич напомнил, что во время принятия Конституции в 1996 году процедура импичмента стала результатом политического компромисса, "чтобы никакой парламент не имел возможности отправить в отставку президента Украины". Аналогичные замечания прозвучали и от "Голоса". А в "Батькивщине" считают более важным снять неприкосновенность с президента, а не прописывать процедуру его импичмента.

Экс-глава Верховной рады Андрей Парубий, представляющий "Европейскую солидарность", призвал президента подписать законопроект о следственных комиссиях, принятый еще предыдущим составом парламента. "Этот закон полностью, детально предусматривает процедуру импичмента", - заявил Парубий и напомнил, что 15-дневный срок, на протяжении которого президент должен был его подписать или вернуть в ВР со своими замечаниями, уже истек.

Несмотря на критику ряда политсил, в первом чтении законопроект Зеленского все же набрал 337 голосов "за", его поддержали все фракции, кроме "Европейской солидарности" и "Голоса", которые решили воздержаться.

Де-факто "Слуга народа" в очередной раз, как и в истории со снятием неприкосновенности, ставит своих политических оппонентов на растяжку. Даже если они имеют серьезные замечания к предлагаемым инициативам, им потом было бы весьма непросто объяснить своим избирателям, почему они проголосовали против них.

В "Слуге народа" решили развивать успех и принять законопроект сразу в целом, что привело к первому серьезному конфликту между монобольшинством и оппозицией. Ведь, согласно Регламенту ВР, такая процедура возможна, если ни у кого из депутатов не возникает замечаний к тексту законопроекта. Но у оппозиционеров они были.

"Если хотя бы один народный депутат в сессионном зале требует рассмотрения законопроекта по двум чтениями, то такой законопроект не может быть проголосован в целом. Мы проголосовали первое чтение. Что мы можем сейчас сделать, я вам подскажу: мы можем применить процедуру ad hoc и сократить срок подачи поправок законопроекта в два раза и не более того", – заявил депутат от "Батькивщины" Иван Крулько.

"Вы просто унижаете сейчас роль парламента, вы перечеркиваете право каждого депутата подать поправки. Если вы сегодня будете так принимать все другие поправки, то мы обращаемся к украинцам – знайте, парламента не существует. Это не просто зеленый принтер и зеленый ксерокс, а это просто приставки к зеленой кнопке микрофона", – возмущалась депутат от "ЕС" Ирина Геращенко, упрекая депутатов из партии Зеленского.

Впрочем, на настрой провластной фракции это не повлияло. Своим решением они установили, что законопроект доработки не требует, и приняли его в целом. "За" проголосовали 245 депутата, фракции меньшинства не дали ни одного голоса. Зал полностью разделился – вся верхняя часть парламентского табло окрасилась в зеленый цвет, нижняя часть стала желто-красной.

В знак протеста меньшинство потребовало внеплановый перерыв и консультации руководства фракций. "Попытки поломать регламент и Раду путем голосования всего сразу в целом привели к тому, что все фракции, кроме правящей, готовы покинуть зал", – написала в своем Facebook депутат от "ЕС" Виктория Сюмар.

В кулуарах представители "Слуги народа" активно объясняли, почему по их мнению Рада все сделала правильно. "Сейчас идти терять время, заговаривать вопрос, которого требует страна, как по мне неуместно", – заявил Даниил Гетьманцев.

Рядом его коллега Галина Янченко отбивалась от журналистов:

– Всегда депутаты вносили правки ко второму чтению! – говорили ей.

– Это если такие правки надо вносить, – ответила Янченко и объяснила, что все представители меньшинства могут принимать участие в работе над законопроектами еще на этапе их рассмотрения в комитете перед первым чтением.

Кроме того, представители большинства не упускали случая напомнить, что в предыдущем созыве ВР тогдашняя власть регулярно нарушала регламент, но на это "никто не обращал внимания".

"За этот законопроект во втором чтении и в целом проголосовали только представители фракции большинства, "Слуги народа", хотя импичмент – это орудие в руках оппозиции. Это ломание парламента через колено. На любые предложение и правки со стороны меньшинства – игнор, улыбки и 245 голосов от одной лишь фракции – "Слуги народа". Пусть тогда фракция большинства будет искренней, отменяет вообще закон о регламенте и работает по свободной процедуре. Они показали очень четко: есть 245 голосов – все, значит, голосуем", – сказал РБК-Украина нардеп от "Голоса" Роман Лозинский.

После консультаций большинство и меньшинство пришли к компромиссу – следующие в повестке дня законопроекты будут голосовать по полной процедуре, в двух чтениях, но срок на подачу правок будет сокращен с двух до одной недели, чтобы их можно было бы одобрить уже в следующий вторник.

Разумеется, с законом об импичменте можно было бы поступить точно так же. Но нынешний конфликт в Раде был скорее не о сути этой инициативе, а о стиле, в котором и далее будет работать Верховная рада и о том, насколько оппозиционные фракции смогут противостоять монобольшинству. Пока они ограничиваются лишь заявлениями и постами в соцсетях, о возможном блокировании трибуны и прочих силовых действиях, характерных для предыдущих созывов, пока вообще речи не идет.

Как и при формировании руководства новой Рады и распределении комитетов, "Слуга народа" четко дает понять, за кем сила, а также продолжает показывать, что именно она – власть.

"Слуги" увидели, что народ в восторге от того, что депутаты сидят до ночи и вообще от таких темпов, которые они показывают, и потому в ближайшее время они постараются выжимать из парламента максимум", – сказал РБК-Украина один из депутатов меньшинства.