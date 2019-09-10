З позиції сили: як "Слуга народу" протиснула через Раду закон про імпічмент президента

Фото: Віталій Носач, РБК-Україна

Третій пленарний день роботи Ради дев'ятого скликання ознаменувався серйозним конфліктом між більшістю "Слуги народу" і фракціями опозиції. Приводом став закон про імпічмент президента, прийнятий, як вважають депутати меншості, з порушеннями регламенту. Незважаючи на заперечення колег по парламенту, президентська партія і далі діє з позиції сили, показуючи, що саме вона – влада. Детальніше – в матеріалі РБК-Україна.

Фракція "Слуга народу" продовжує підтримувати високий темп роботи парламенту, який вони самі називають "турборежимом". На вівторок, 10 вересня, було винесено черговий пакет законопроектів, перший з яких зареєстрував особисто Володимир Зеленський. Цей проект стосувався процедури імпічменту. Про його суть раніше докладно писало РБК-Україна.

Документ, за великим рахунком, повторює чинні положення закону про регламент ВР, що стосуються імпічменту глави держави. Процедура залишається дуже складною і навряд чи реалізується, особливо в нинішніх політичних умовах.

Як імпічмент виглядає в теорії? Спершу за заявою більшості депутатів повинна почати роботу спеціальна слідча комісія. Якщо вона прийде до висновку, що президент здійснив держзраду чи інший злочин, цей висновок повинні затвердити дві третини складу ВР. Далі треба отримати висновки Верховного і Конституційного судів, а після – прийняти остаточне рішення про імпічмент президента трьома чвертями депутатів, тобто 338 голосами.

При цьому на відміну від ряду інших ініціатив Зеленського, цей законопроект змін до Конституції не передбачає. Це і стало приводом для критики з боку фракцій меншості. Вони вважають, що змінювати треба передбачені у статті 111 Основного закону правила, в першу чергу – зменшити кількість депутатських голосів, необхідних для того, щоб відправити главу держави у відставку.

Представник "Опозиційної платформи "За життя" Нестор Шуфрич нагадав, що під час прийняття Конституції у 1996 році процедура імпічменту стала результатом політичного компромісу, "щоб ніякий парламент не мав можливості відправити у відставку президента України". Аналогічні зауваження прозвучали і від "Голосу". А в "Батьківщині" вважають важливішим зняття недоторканності з президента, а не прописувати процедуру його імпічменту.

Екс-голова Верховної ради Андрій Парубій, який представляє "Європейську солідарність", закликав президента підписати законопроект про слідчі комісії, який був прийнятий ще попереднім складом парламенту. "Цей закон повністю, подетально передбачає процедуру імпічменту", - заявив Парубій і нагадав, що 15-денний термін, протягом якого президент повинен був його підписати або повернути до ВР зі своїми зауваженнями, вже минув.

Незважаючи на критику низки політсил, в першому читанні законопроект Зеленського все ж набрав 337 голосів "за", його підтримали всі фракції, окрім "Європейської солідарності" і "Голосу", які вирішили утриматися.

Де-факто "Слуга народу" в черговий раз, як і в історії із зняттям недоторканності, ставить своїх політичних опонентів на розтяжку. Навіть якщо вони мають серйозні зауваження до запропонованих ініціатив, їм було б дуже непросто пояснити своїм виборцям, чому вони проголосували проти них.

У "Слузі народу" вирішили розвивати успіх і прийняти законопроект одразу в цілому, що призвело до першого серйозного конфлікту між монобільшістю та опозицією. Адже, згідно з Регламентом ВР, така процедура можлива, якщо ні в кого з депутатів не виникає зауважень до тексту законопроекту. Але в опозиціонерів вони були.

"Якщо хоча б один народний депутат в сесійній залі вимагає розгляду законопроекту за двома читаннями, то такий законопроект не може бути проголосований в цілому. Ми проголосували перше читання. Що ми можемо зараз зробити, я вам підкажу: ми можемо застосувати процедуру ad hoc і скоротити термін подачі поправок законопроекту в два рази і не більше того", – заявив депутат від "Батьківщини" Іван Крулько.

"Ви просто принижуєте зараз роль парламенту, ви перекреслює право кожного депутата подати поправки. Якщо ви сьогодні будете приймати всі інші поправки, то ми звертаємося до українців – знайте, парламенту не існує. Це не просто зелений принтер і зелений ксерокс, а це просто приставки до зеленої кнопки мікрофона", – обурювалася депутат від "ЄС" Ірина Геращенко, дорікаючи депутатам з партії Зеленського.

Втім, на настрій провладної фракції це не вплинуло. Своїм рішенням вони встановили, що законопроект не вимагає доопрацювання, і прийняли його в цілому. "За" проголосували 245 депутатів, фракції меншості не дали жодного голосу. Зал повністю розділився – вся верхня частина парламентського табло забарвилася в зелений колір, нижня частина стала жовто-червоною.

На знак протесту меншість зажадала позапланової перерви і консультацій керівництва фракцій. "Спроби поламати регламент і Раду шляхом голосування всього відразу в цілому призвели до того, що всі фракції, крім правлячої, готові покинути зал", – написала у своєму Facebook депутат від "ЄС" Вікторія Сюмар.

У кулуарах представники "Слуги народу" активно пояснювали, чому на їх думку Рада все зробила правильно. "Зараз йти втрачати час, заговорювати питання, якого вимагає країна, як на мене, недоречно", – заявив Данило Гетьманцев.

Поруч його колега Галина Янченко відбивалася від журналістів:

– Завжди депутати вносили правки до другого читання! – говорили їй.

– Це якщо такі правки треба вносити, – відповіла Янченко та пояснила, що всі представники меншості можуть брати участь у роботі над законопроектами ще на етапі їх розгляду в комітеті перед першим читанням.

Крім того, представники більшості не втрачали нагоди нагадати, що у попередньому скликанні ВР тодішня влада регулярно порушувала регламент, але на це "ніхто не звертав уваги".

"За цей законопроект у другому читанні і в цілому проголосували лише представники фракції більшості, "Слуги народу", хоча імпічмент – це знаряддя в руках опозиції. Це ламання парламенту через коліно. На будь-які пропозиції і поправки з боку меншості – ігнор, посмішки і 245 голосів від однієї лише фракції – "Слуги народу". Нехай тоді фракція більшості буде щирою, взагалі скасовує закон про регламент і працює за вільною процедурою. Вони показали дуже чітко: є 245 голосів – все, значить, голосуємо", – сказав РБК-Україна нардеп від "Голосу" Роман Лозинський.

Після консультацій більшість і меншість прийшли до компромісу – наступні в порядку денному законопроекти будуть голосувати за повною процедурою, у двох читаннях, але термін на подачу поправок буде скорочено з двох до одного тижня, щоб їх можна було б ухвалити вже у наступний вівторок.

Зрозуміло, з законом про імпічмент можна було б вчинити так само. Але нинішній конфлікт у Раді був скоріше не про суть цієї ініціативи, а про стиль, в якому і далі буде працювати Верховна рада і про те, наскільки опозиційні фракції зможуть протистояти монобільшості. Поки вони обмежуються лише заявами і постами в соцмережах, про можливе блокування трибуни та інші силові дії, характерні для попередніх скликань, поки взагалі мова не йде.

Як і при формуванні керівництва нової Ради і розподілі комітетів, "Слуга народу" чітко дає зрозуміти, за ким сила, а також продовжує показувати, що саме вона – влада.

"Слуги" побачили, що народ у захваті від того, що депутати сидять до ночі і взагалі від таких темпів, які вони показують, і тому найближчим часом вони постараються вичавлювати з парламенту максимум", – сказав РБК-Україна один з депутатів меншості.