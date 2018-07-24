Посчитают каждого: в Кабмине намерены выяснить реальное количество украинцев

Через два года в Украине пройдет перепись населения. Ее результаты позволят составить более подробную картину о миграции в стране, возрасте населения и жилищных условиях граждан. Чтобы отработать механизм переписи, правительство поручило Госстату в следующем году провести тестовый подсчет населения в одном из районов Киева, а также в Киевской области. Но социологи предупреждают, что из-за большого количества незарегистрированных граждан, в том числе переехавших из восточных областей, чиновники могут столкнуться с отказом украинцев предоставлять личную информацию во время переписи.

Кабинет министров планирует провести пробную перепись населения в декабре 2019 года. Государственная служба статистики должна будет провести тестовый подсчет граждан в Оболонском районе Киева и Бородянском районе Киевской области, следует из правительственного распоряжения, принятого на прошлой неделе. Результаты эксперимента используют при подготовке всеукраинской переписи, которая, как ожидается, состоится в 2020 году.

Последний раз перепись населения в Украине проводилась в 2001 году. В стране тогда проживало свыше 48,4 млн граждан. С тех пор, по данным Госстата, население сократилось более чем на 6 млн человек. Впрочем, как ранее писало РБК-Украина, у экономистов есть сомнения, что эта оценка верна.

Больше половины граждан - 3,2 млн украинцев, которые за последние 17 лет уехали и не вернулись, вероятно, осели в России. Но в основном это те, кто уезжал еще до 2013 года - до аннексии Крыма и начала войны на Донбассе. Но сколько людей выехало в РФ за последние четыре года и сколько там осталось, точно неизвестно. Нет актуальной информации и о гражданах, которые как трудовые мигранты выезжают на работу в страны Евросоюза. Потому проведение переписи населения позволит ответить, в том числе, и на эти вопросы, рассчитывают в правительстве.

Пилотный проект

Во время переписи у граждан спрашивают, в частности, данные о возрасте, семейном положении, гражданстве и этническом происхождении, образовании, источниках дохода, занятости, жилищных условиях. Эти вопросы закреплены в законе о всеукраинской переписи населения. По мнению директора Института демографии и социальных исследований НАН Украины Эллы Либановой, вопросы переписного листа вряд ли будут существенно изменены после пробной переписи.

Что же касается непосредственного сбора данных, то, по мнению Либановой, впервые те, кто будет опрашивать, придут к гражданам не с бумажными бланками и анкетами, а с электронными устройствами. Либо же население сможет регистрироваться онлайн. "Пробная перепись должна дать ответ на вопросы: готово ли население к такой работе, готовы ли переписчики к такой работе, что нужно сделать, чтобы эти методы заработали в Украине к 2020 году", - говорит Либанова.

Если говорить о 2020 годе, то, по оценкам Либановой, сама перепись пройдет за две недели. Еще неделя потребуется на контрольные обходы. "Обработка, я надеюсь, будет проведена гораздо быстрее, поскольку данные будут сразу на электронных носителях, и не надо будет тратить огромный объем времени на контроль ввода информации", - поясняет эксперт.

Еще в прошлом году министр социальной политики Андрей Рева пояснял, что власти рассматривали возможность провести перепись не в 2020 году, а на год-два раньше. "Нельзя нормально планировать социально-экономическое развитие, если мы не знаем, сколько людей живет в стране, где они проживают, и какие там тенденции", - возмущался Рева. Однако, по словам министра, взвесив все "за" и "против", Кабмин решил не переносить сроки переписи.

Нужно понимать, что перепись населения - не дешевое удовольствие. Ранее вице-премьер-министр Павел Розенко оценивал, что всеукраинская кампания обойдется госбюджету в 1 млрд гривен. Эти средства нужны для выплаты зарплат сотрудникам Госстата и закупки необходимой техники. "У нас сейчас современные технологии. Мы бы не хотели, чтобы они ходили с пачками бумаг, а использовали современные компьютеры", - пояснял Розенко.

Зачем нужна перепись

Результаты пробной переписи в декабре 2019 года не представляют особой ценности для социологов. Но пилотный проект в двух районах Киева и Киевской области позволит отработать механизмы для всеобщей переписи.

Как тестовая площадка Киев выбран неслучайно, полагает директор фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина. Все потому, что в столице проживает большое количество незарегистрированных граждан, которые, вероятней всего, откажутся предоставлять информацию во время переписи. Потому, по мнению эксперта, во время пилотного проекта в Оболонском районе нужно отработать механизмы, которые позволят сотрудникам Госстата расположить к себе респондентов. "В 2000 году было не так много незарегистрированных людей, как сейчас. Теперь у нас и внутренне перемещенные лица, и просто молодежь, которая живет в городах без регистрации", - говорит Бекешкина.

После переписи населения экономисты и социологи получат более точные данные для своих исследований. По словам генерального директора Киевского международного института социологии Владимира Паниотто, сейчас есть много нареканий на данные социологических исследований, поскольку в разных аналитических центрах они отличаются из-за разных источников данных. "В результате мы вообще не знаем, сколько людей проживает в каждой области. Когда мы делаем выборку, мы ее распределяем пропорционально количеству людей в областях. Эти данные берем из статистики. Потому некоторые центры отказались от данных Госстата и перешли на данные Центральной избирательной комиссии", - рассказал РБК-Украина Паниотто.

Кроме того, по словам эксперта, все решения, которые принимает правительство, базируются на представлениях о том, где и сколько людей проживает. И потому, по его мнению, после переписи во многие статьи госбюджета, возможно, придется вносить уточнения или изменения. "Это базовая информация, которая так или иначе используется. Сейчас она очень ненадежная, потому что перепись была давно, и потому что большая миграция с Донбасса", - поясняет Паниотто.

Ирина Бекешкина соглашается, что результаты переписи будут иметь влияние на социально-экономическую политику государства. "Безусловно, что по итогу переписи будут видны изменения в структуре населения. Во-первых, очевидно, что оно будет меньшим (чем данные, на которые правительство привыкло ориентироваться, - ред.). Другой момент - насколько меньше? Очевидно, что население будет старшим, чем было. Процент старшего населения будет большим. Возможно, еще какие-то изменения. Очевидно, будет меньше сельского населения", - рассуждает эксперт.

Среди прочего, по оценкам социологов, после проведения переписи по всей стране возможны изменения в местные бюджеты. К примеру, результаты всеукраинской кампании могут повлиять на пересмотр сумм субвенций, которые местные власти получают из госбюджета. Это касается таких сфер как медицина, образование, субвенции на компенсацию стоимости коммунальных услуг и выплату социальных пособий. "После проведения переписи будет понятно, скажем, сколько конкретно детей школьного возраста живет в Черниговской области, а сколько в Черкасской области, и, сколько куда нужно субвенций. Потому что сегодня никто не знает наверняка, а местная власть не заинтересована давать точную цифру - она, скорее, заинтересована в том, чтобы давать несколько завышенную информацию", - полагает Элла Либанова.