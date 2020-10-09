Порванные сети. Как в Украине борются с "ВКонтакте" и причем здесь выборы

Российские социальные сети, в том числе и самая популярная - "ВКонтакте" (ВК), были запрещены указом президента Петра Порошенко 15 мая 2017 года. В течение трех с половиной лет санкции неоднократно продлевали, последний раз это сделал уже новый глава государства Владимир Зеленский в этом году. Таким образом, запрет будет действовать еще три года до 15 мая 2023 года.

Запрещая российские соцсети, украинские власти заявляли о том, что это крайне необходимо для борьбы с "пиратским контентом" и для защиты национальной безопасности Украины.

"Эти соцсети использовались, во-первых, для незаконного сбора информации, с другой стороны, через них ведется фактически информационная агрессия против нашей страны, кондовая пропаганда, они используются даже для вербовки агентурной сети российскими спецслужбами", – объяснял в 2017 году Александр Турчинов, будучи секретарем Совета национальной безопасности и обороны.

Зеленский в апреле 2019 года в интервью РБК-Украина сказал, что считает блокировку малоэффективной, но тем не менее, спустя год, продлил ее действие. Все годы запрета аудитория ресурса неуклонно снижалась. Наиболее "убежденные" пользователи соцсети могли заходить в ВК только посредством установки VPN – специальной программы, предоставляющей пользователю ложные IP-адреса для передачи данных.

Активизация противостояния началась в середине сентября этого года, после того, как во "ВКонтакте" объявили, что полностью преодолели блокировку на территории Украины. Представители власти и эксперты связывают это с приближением выборов.

Борьба за пользователей

Администрация ВК 12 сентября сообщила своим украинским пользователям, что у них теперь "нет преград" для использования ресурса. Кроме того, была запущена отдельная тематическая лента "Украина", которая генерирует "украинские новости, музыкальные релизы, комиксы и видео местных авторов".

Более того, администрация соцсети направила некоторым украинскими пользователям письма с подробной инструкцией, что необходимо сделать для того, чтобы пользоваться "ВКонтакте" без подключения к VPN. Фактически разработчики встроили в мобильное приложение возможность автоматически подключаться к "промежуточным" серверам, чтобы скрывать, на какой сайт пытается зайти пользователь.

По состоянию на 8 октября на ленту "ВК Украина" подписались почти 1,6 млн пользователей. Большинство из них жалуются на нестабильную работу приложения и проблемы с подключением.

СБУ пытается закрыть доступ к мобильному приложению ВК (фото: ssu.gov.ua)

Активизация "ВКонтакте" не осталась без внимания украинских силовиков. В Службе безопасности Украины (СБУ) подтвердили РБК-Украина, что обращались к Google и Apple с просьбой удалить санкционную продукцию, в том числе и приложение "ВКонтакте", из своих онлайн-магазинов.

Источник в СБУ отметил, что переговоры с американскими IT-гигантами еще продолжаются, и якобы даже есть "определенные подвижки" в решении этого вопроса со стороны Apple. Тем не менее по состоянию на 8 октября запрещенные приложения все еще доступны украинцам для скачивания в Google Play и App Store.

Бывший глава Киберполиции и заместитель секретаря СНБО Сергей Демедюк напрямую связал действия администрации ВК с местными выборами в Украине. Он уверен, что владельцы российской соцсети нацелены на сбор персональных данных украинцев и распространение дезинформации для манипулирования общественным мнением.

"Такие действия обычно проводятся накануне знаменательных событий. Сейчас это проведение в Украине местных выборов", – заявил Демедюк.

Он отметил, что специалисты Национального координационного центра кибербезопасности при СНБО взаимодействуют с международными коллегами по этому вопросу. Главная цель – таки заблокировать работу мобильного приложения "ВКонтакте" на территории Украины.

Секретарь Совбеза Алексей Данилов на профильной онлайн-конференции по кибербезопасности в конце сентября заявил, что украинских пользователей российских соцсетей могут взять на учет, а новые механизмы в мобильном приложении – нивелировать с помощью "иностранных партнеров".

"Это должна быть и ответственность пользователей – зачем они это делают и для чего они это делают. Дело в том, что сейчас та система, которая начинает работать (по блокировке ВК, – ред.), – обо всех этих пользователях будем иметь понимание, они будут все на учете находиться. И если они и дальше будут распространять российский контент на территории страны, то они будут иметь определенные проблемы уже непосредственно с нашей Нацполицией, с нашими силовыми структурами", – пригрозил Данилов.

Данилов предложил поставить на учет пользователей ВК (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

В то же время в самой полиции не подтверждают информацию Данилова об "учете пользователей". "Киберполиция этим не занимается. Это Данилов что-то напутал или его неправильно поняли", – сказал источник РБК-Украина в этой структуре.

В "Интернет Ассоциации Украины" (ИнАУ) вовсе считают заявления представителей СНБО не реализуемыми.

"Это невозможно дважды. Во-первых, это невозможно технически, так как мало у кого из операторов есть оборудование, которое позволит это сделать, а во-вторых, есть такое понятие как тайна переписки и общения в интернете. Нарушение этого допускается только на основании решения суда и в отношении конкретного человека. Поэтому проанализировать всех (пользователей "ВКонтакте", – ред.) будет просто незаконно", – сказал в комментарии РБК-Украина Максим Тульев, глава комитета ИнАУ по защите прав человека и свободе слова.

По его словам, теоретически возможно обязать интернет-провайдеров использовать DPI (Deep Packet Inspection – "системы глубокого анализа трафика"), но это крайне дорогостоящее и технически сложное оборудование.

Тульев также связывает заявления представителей СНБО с предстоящими украинскими выборами.

"Я думаю, что это больше политический момент, потому что сейчас выборы. Россияне будут пытаться влиять на украинские выборы, и таким образом там (в СНБО, – ред.) решили немножко припугнуть потенциальную аудиторию "ВКонтакте". Да, они просто припугнули, но ни технически, ни юридически они этого сделать не могут", – уверен он.

При этом эксперт не видит ничего плохого в этом "припугивании". По его мнению, украинцам все же "нежелательно" пользоваться российскими ресурсами.

В московском офисе ВК (киевское представительство российской соцсети было закрыто еще в 2017 году) в комментарии РБК-Украина сообщили, что выступают "категорически против" озвученных инициатив украинского СНБО.

При этом в пресс-службе компании отказались более подробно рассказать о том, что "ВКонтакте" делает для обхода блокировки в Украине и наблюдается ли отток украинских пользователей соцсети.

Заброшенная сеть

Эксперт по информационной безопасности, бывший заместитель министра информационной политики Татьяна Попова считает, что угроза российских соцсетей для национальной безопасности на данный момент преувеличена.

"Я думаю, что в таком виде, в котором сейчас есть "ВКонтакте", она уже не представляет угрозу для национальной безопасности Украины. Это нужно очень не уважать нашу нацбезопасность, чтобы говорить, что она вот в сегодняшнем таком виде несет какую-то угрозу", – сказала она РБК-Украина.

Попова не видит смысла блокировать доступ к ВК (фото: facebook.com/ChamberUkraine)

По ее мнению, существенный отток украинских пользователей от российских соцсетей нивелировал их опасность. В то же время она скептически настроена к заявлениям властей об "учете пользователей" и "полной и окончательной" блокировке российских ресурсов. По ее словам, наложенные Украиной санкции не запрещают ими пользоваться, а вводят ограничения на экономические взаимоотношения.

Попова отметила, что, будучи в руководстве Мининформполитки, встречалась с представителями китайского правительства, которые активно интересовались вопросом блокировки российских соцсетей в Украине (в Китае заблокирован доступ к большинству иностранных соцсетей, – ред.). Она уверена, что украинские власти не должны использовать китайскую практику, а, наоборот, обязаны активнее продвигать свои месседжи среди русскоязычной аудитории российских соцсетей.

"Поэтому я за то, чтобы нашим пользователям не запрещали пользоваться "ВКонтакте", писать там свою позицию, и наши СМИ, я считаю, должны были бы вести свои страницы в ВК на русском языке. Когда вы идете на рыбалку, вы берете то, что любит рыба, а не то, что нравится вам. Даже если вам нравится украинский язык, но вы заходите в русскоязычное пространство, то есть смысл заходить туда на русском языке", – объяснила медиаэксперт.

По ее мнению, такие действия позволят Украине выиграть информационную войну против России.

В ИнАУ также наблюдают существенное сокращение аудитории российских соцсетей в Украине. При этом Максим Тульев уверен, что способствовали этому не введенные санкции, а "просвещение" пользователей и выработка у них понимания, что есть альтернативные и более безопасные соцсети.

"Аудитория российских ресурсов падает, это действительно так, и это хорошо. Но я не думаю, что это связано с блокировкой. Ведь если эту блокировку может обойти любой школьник, то те, кто действительно хотел пользоваться "ВКонтакте", они и продолжали все время пользоваться", – подчеркнул эксперт.

Татьяна Попова также объясняет падение популярности российских ресурсов тем, что аудитория их просто "переросла". "Мой ребенок, например, вообще не знает, что такое "ВКонтакте", он смотрит YouTube и сидит в TikTok", – добавила она.

Аудитория ВК за три года значительно уменьшилась (фото: pixabay.com)

Какими бы ни были действительные причины, но именно с середины 2017 года исследователи фиксируют снижение популярности российских соцсетей в Украине. "Стремительное пике" не только не замедляется, а напротив – набирает разгон.

Так, по последним данным исследовательской компании TNS (входит в Kantar Group), использование мобильного приложения "ВКонтакте" после введения санкций в 2017 году упало в Украине более, чем в 2,5 раза.

Если еще в 2016 году – до блокировки – в ВК заходили около 66% украинских пользователей, то в июне 2020 года – только 26,3%. Большинство из них переориентировались на другие соцсети, в первую очередь Instagram (зафиксирован рост с 35% в 2016 до 74% в 2020 году) и Facebook (рост с 30% в 2016 до почти 90% в текущем году).

При этом самый резкий приток пользователей происходит в TikTok. За год количество украинских пользователей в этой китайской соцсети увеличилось почти в восемь раз и сейчас составляет около 1,2 млн человек.

В общем рейтинге сайтов, которыми интересуются украинцы, ВК также стремительно теряет позиции. Исследование TNS за август текущего года показало, что российская соцсеть выпала из топ-10 посещаемых сайтов в Украине. Сейчас "ВКонтакте" занимает только 13-е место с охватом в 19% пользователей. В противовес ей Facebook стабильно находится на третьем месте с охватом около 60%.

Введение в 2017 году санкций против российских соцсетей вызвало волну непонимания и критики как внутри Украины, так и за ее пределами. Эксперты и аналитики указывали на то, что в современном глобальном мире интернета никакие "блокировки" не могут быть эффективными. Украинские власти, напротив, продолжают настаивать на опасности российских ресурсов. При этом они признают, что раз и навсегда решить этот вопрос пока что невозможно. У Украины просто нет необходимых технических и финансовых ресурсов.