Попытка номер пять. Зачем власть хочет продлить особый статус ОРДЛО

Верховная рада на этой неделе попытается продлить действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) еще на год.

Это уже стало своего рода парламентской традицией, начатой в 2017 году. С тех пор депутаты ежегодно голосуют за пролонгацию "особого статуса" ОРДЛО, надеясь на подвижки в Минском переговорном процессе и нормандском формате.

В понедельник, 7 декабря, народные депутаты из "Слуги народа" зарегистрировали законопроект "О внесении изменений в статью 1 закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" (№4467).

Сам текст документа не намного больше, чем его название. В нем предлагается изменить только первую статью, в которой указан срок действия этого закона. А именно – всего лишь заменить цифру "2020" на "2021", то есть продлить действие документа до 31 декабря следующего года.

"Закон о так называемом "особом статусе", который на самом деле является законом об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО, регулярно продлевается еще с 2014 года. Это – следствие системного подхода, который был избран к переговорному процессу еще тогда и в рамках которого мы действуем сейчас", – сказал РБК-Украина первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

Обмен условиями

Принятие этого закона было одним из шагов для реализации Минских соглашений. Его инициировал пятый президент Петр Порошенко и приняла Рада седьмого созыва в сентябре 2014 года. В этом документе десять статей. Первая касается периода действия особого порядка в ОРДЛО. Сначала авторы закона указали, что он вводится сроком на три года, то есть до 2017 года.

Статьи 2-9 содержат весьма противоречивые нормы, согласованные в Минске. Например, об амнистии участников конфликта на Востоке, о праве жителей Донбасса на языковое самоопределение, а также на создание отрядов так называемой "народной милиции". Десятая статья закона обязывала парламент назначить местные выборы в ОРДЛО на декабрь 2014 года.

Но весной 2015-го тогдашний президент Порошенко и Рада по сути "нейтрализовали" все резонансные положения этого документа, указав, что они вступят в силу только после выполнения целого ряда условий.

Во-первых, местные выборы в ОРДЛО, предусмотренные в десятой статье, должны пройти по украинским законам, при участии международных наблюдателей и лишь "после вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников". И только после проведения демократических и прозрачных выборов органов местного самоуправления на Донбассе заработают остальные 2-9 статьи закона.

А потому как ни одно из вышеперечисленных условий так и не было выполнено, "особый статус" ОРДЛО остался лишь на бумаге.

Когда впервые депутаты взялись продлевать срок действия этого закона на год, в парламенте и под его стенами происходили стычки. В последующие разы все проходило спокойнее. Хотя в сессионном зале по-прежнему из года в год продолжаются споры между представителями разных политических сил о том, нужна ли вообще пролонгация особого порядка для Донбасса.

По результатам прошлогоднего нормандского саммита в Париже президент Владимир Зеленский заявил, что после продления "особого статуса" ОРДЛО Украина может ввести в законодательство "формулу Штайнмайера". Но до этого так и не дошло.

Как пояснил представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу, глава парламентского комитета по правовой политике Андрей Костин ("Слуга народа"), просто включить в закон об особом порядке эту формулу без внесения других технических изменений невозможно.

По его словам, этот вопрос в течение года обсуждался в ТКГ, но Россия постоянно выдвигала какие-то другие условия. Например, по поводу постановления о проведении местных выборов. Сейчас на обсуждении план совместных действий по имплементации Минских соглашений, уточнил Костин.

"К сожалению, из-за неконструктивной позиции Российской Федерации нам не удалось завершить обсуждение всего комплекса изменений к закону, которые бы вводились в текст вместе с так называемой "формулой Штайнмайера". Несмотря на все обращения украинской делегации о том, чтобы закончить работу над текстом этих изменений, мы не были услышаны", – объяснил он РБК-Украина.

Сейчас Украина настроена на продолжение переговорного процесса, а для этого Раде нужно продлить действие нынешнего закона об особом порядке местного самоуправления ОРДЛО еще на год, добавил нардеп.

"И какие-либо существенные изменения к этому закону не могут быть внесены до тех пор, пока мы будем считать это невозможным и пока не будет прогресса в переговорном процессе ТКГ", – отметил Костин.

Он считает режим прекращения огня большим достижением в переговорах. Но по-прежнему остаются нерешенными вопросы обмена временно удерживаемых лиц, разминирования и допуска международного комитета Красного креста к удерживаемым лицам в ОРДЛО.

"Если будет движение со стороны российской делегации в решении, в том числе и этих вопросов, тогда речь может пойти и о каких-то изменениях к закону об особом порядке местного самоуправления", – уточнил представитель Украины в ТКГ.

Еще одна попытка

Вероятно, голосование за продление "особого статуса" ОРДЛО состоится во вторник, 15 декабря.

В прошлом году за его пролонгацию проголосовали большинство членов фракций "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За життя" и "Европейская солидарность". Плюс еще почти три десятка депутатов из группы "Довира" и внефракционных.

"Нынешний закон вступает в силу тогда, когда начинается мирное урегулирование. То есть фактически он сейчас неработающий. Но его в любом случае нужно продлевать. Если не продлить действующий закон – это будет сигналом, в частности для международных партнеров, что Украина не готова выполнять те договоренности, которые она взяла на себя", – сказал РБК-Украина замглавы комитета Рады по вопросам госвласти Александр Качура (СН).

Экс-министр по делам ветеранов, народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Фриз сказала, что ее фракция решит, как голосовать по этому закону, на заседании в понедельник.

Нардеп от "Оппозиционной платформы – За життя" Юрий Павленко отметил, что его фракция пока также не обсуждала позицию по поводу "особого статуса".

"Скорее всего, мы будем голосовать за продление этого закона, как и в предыдущие годы. Вместе с тем мы сейчас жестко критикуем власть за то, что ничего не сделано с их стороны для того, чтобы начать выполнять Минские соглашения. Чтобы рассматривать реальные законы, а не продлевать действие этого закона, который, кстати, они обещали год назад значительно изменить", – рассказал изданию парламентарий.

По мнению Павленко, голосование за продление особого порядка в этом году не приближает мир, а больше похоже на "замораживание конфликта".

Во фракциях "Голос" и "Батькивщина" выступают против этой инициативы, равно как и в прошлом году. Их критика в основном касается даже не столько периода действия закона, сколько привилегий, которые он предоставляет для ОРДЛО.

Представитель "Голоса", первый замглавы профильного комитета Роман Лозинский сказал, что его фракция будет голосовать против продления закона об особом порядке в ОРДЛО, поскольку его нормы "грозят суверенитету страны". К тому же он напрямую противоречит Конституции, так как предоставляет отдельным территориям "особый статус", считает Лозинский.

"Продление особого порядка не решает, а лишь усугубляет кризисную ситуацию с Донбассом. Хотел бы напомнить, что впервые этот закон вообще голосовали скрытно, при отключенном табло системы "Рада". К сожалению, его пролонгация из года в год для многих стала нормой. Но очевидно, что амнистировать и освобождать тех, кто убивал и пытал наших военных и гражданских, невозможно", – отметил в разговоре с изданием нардеп.

В "Голосе" убеждены, что Минский процесс устарел и изжил себя. Вместо этого фракция еще год назад предложила план "холодной деоккупации" Донбасса, который мог бы стать базой для мирного разрешения ситуации на Востоке, напомнил Лозинский.

Тогда в парламенте также была создана Временная специальная комиссия по вопросу восстановления территориальной целостности Украины, которую возглавил руководитель фракции "Голос" Сергей Рахманин. Но, по словам Лозинского, правящая партия не спешит нарабатывать какие-то решения по оккупированным территориям на полях Рады.

Народный депутат от "Батькивщины", замглавы этой политсилы Иван Крулько заявил, что его фракция против того, чтобы каждый регион Украины имел свой отдельный закон. По его словам, вся территория Украины, согласно Конституции, должна находиться под единым законодательством. Иначе, принимая специальные документы для отдельных регионов, центральная власть фактически запустит процесс федерализации страны, полагает нардеп.

"Нет никакой проблемы в том, чтобы на Донбассе были проведены выборы по украинскому закону. Но создавать в Донецкой или Луганской областях отдельные специальные суды и органы прокуратуры, специальные правоохранительные органы – это уже будет не Украина. Это уже будет управляться не из Киева, а из Москвы", – сказал РБК-Украина Крулько.

Тогда Украина рискует получить еще большую проблему, которая будет разрастаться на другие области страны, добавил нардеп. По его словам, в этом случае могут вспыхнуть центробежные процессы не только на Востоке, а везде, где компактно проживают национальные меньшинства.

"Они могут поднять вопрос о том, что они также хотят для себя особый порядок местного самоуправления. И тогда мы своими же руками, необдуманными решениями, по сути, запустим развал Украины", – допустил Крулько.

В прошлом году продление "особого статуса" поддержали 320 народных депутатов – даже больше чем конституционное большинство. Учитывая, что позиция всех политсил, выступавших за или против, по большому счету никак не изменилась, то, скорее всего, голосов должно хватить и в этот раз.