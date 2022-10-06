Попит повертається. Що купують українці в магазинах під час війни

Перші місяці війни змусили українців викреслити із життя багато планів: замість купівлі товарів для довгоочікуваного ремонту у новій квартирі вони стали купувати лише найнеобхідніші продукти, які дозволяли вижити. Покупка побутової техніки стала рідкістю. Багато мам з дітьми виїхали за кордон, і в магазинах впали об'єми продажів дитячого харчування.

Згодом попит потроху відновлювався. Повертаючись до звичного життя, багато людей відновили і старі звички: стали купувати гаджети, крафтові продукти. Бажаючи підтримати економіку, українці активно купують продукти вітчизняних брендів. Але через падіння доходів і ріст цін все більше покупців шукає товари зі знижками: деякі товари подорожчали удвічі.

РБК-Україна опитало крупні торгівельні мережі в Україні та дізналося, як змінилися пріоритети українців в купівлі товарів за понад півроку збройної агресії Росії.

Новини з фронту та виїзди за кордон. Що відбувається з попитом на товари

На початку повномасштабного вторгнення Росії українці купували в основному найбільш необхідне: крупи, консерви. Саме ці продукти радили брати із собою в бомбосховища під обстрілами: маючи невеликий запас, можна було прожити кілька днів.

Навесні українці активніше купували товари першої необхідності та довгого зберігання: крупи, макаронні вироби, хліб, вода. Зараз ситуація вирівнялася, і вподобання людей суттєво не відрізняються від тих, що були до повномасштабного вторгнення, заявляють опитані РБК-Україна представники крупних торгівельних мереж.

"Коли ситуація дещо вирівнялася, стали знову актуальні більшість товарів, які були популярними і до повномасштабної війни: яйця, банани, куряче філе, мінеральна та солодка вода, хліб, здобні вироби, розповідають у Fozzy Group (магазини "Фора", супермаркети "Сільпо" та гіпермаркети "Fozzy" – ред.).

В магазинах повертається попит на абсолютно різні категорії товарів. Наприклад, популярні товари власного виробництва: випічка, риба, гриль на дровах, піца та солодощі.

Фото: В перші місяці війни українці купували переважно лише базові продукти - хліб, молоко, крупи (Getty Images)

Але й зараз попит на товари може змінюватися навіть щотижня, кажуть представники рітейлу. На це, звісно, впливають події в країні. Українці стали менше купувати дитяче харчування, дитячу гігієну: багато діточок разом з матерями виїхали за кордон. А ті, хто залишились, отримують значну допомогу зі сторони благодійних організацій, кажуть РБК-Україна у компанії "Ашан Україна".

"Цього літа у порівнянні з попередніми роками ми спостерігали аномально високий попит на товари обігріву та товари для консервування. Восени попит знову перемістився на товари тривалого зберігання та соціальну групу товарів (гречка, цукор, борошно, тощо – ред.), – зазначають в компанії.

Найбільше на настрої покупців продовжують впливати новини з фронту, меседжі вищого керівництва держави, а також суттєве просідання курсу гривні, описують нинішню ситуацію у компанії "Епіцентр":

"Часто спостерігаємо ситуативні стрибки продажів певних категорій товарів. Також – суттєве просідання продажів у дні, коли надходять тривожні новини. Яскравий приклад - через новини про ймовірне загострення ситуації 24 серпня цьогоріч продажі мережі у цей день просіли на 43% у порівнянні з аналогічним днем 2021-го. Цікаво, що ця дата співпала із традиційним періодом шкільної ярмарки в Україні: зазвичай найактивніший період закупівлі шкільних товарів припадає на останній тиждень серпня".

Того дня через побоювання українців підготовка до школи була буквально поставлена на паузу: просідання продажів шкільних товарів 24 серпня становило цілих 80%. Проте вже на вихідних – 26 та 27 серпня – ситуація дещо покращилась. Але загалом у серпні продажі всієї мережі були на рівні серпня минулого року, зазначають у компанії.

Фото: Через війну попит товари залежить і від новин на фронті, кажуть експерти (Getty Images)

Загалом тенденції продажів абсолютно чітко віддзеркалюють запити українців та реалії сьогодення, кажуть співрозмовники: росте попит на товари категорії "мілітарі", продукти, товари для автомобілів, зоотовари, ліки та медпрепарати.

Товари "на майбутнє". Чи купують українці про запас

Вторгнення Росії змусило сотні магазинів припинити роботу у багатьох регіонах – закривалися великі і дрібні торгові точки. Навесні у перші тижні окупації Київської області на полицях магазинів зникли багато товарів, які завозили з-за меж міста. Хліб молоко, м'ясо та інші продукти на деякий час стали рідкістю.

Ситуація в окупованих нині регіонах – набагато гірша: з харчів там часто немає навіть елементарного. Через все це багато українців закуповують продукти довгого зберігання на випадок, якщо на полицях їх зовсім не стане.

На деокупованих територіях часто думають про те, що робити у разі повторення обстрілів та агресії. Одна з порад на такий випадок – мати хоча б невелику кількість консерв, круп, цукру та борошна, які можна швидко покласти в сумку і вийти з дому. У торгівельних мережах визнають: українці справді купують певні продукти про запас.

Така ситуація особливо була помітна навесні та на початку літа, кажуть у Fozzy Group. Тоді дійсно був активний попит на товари довгого зберігання. Також у травні-червні спостерігався високий попит на сіль, соду, цукор, оцет: "Однак ажіотаж був ситуативним і потім вщух. Зараз попитом користуються майже всі категорії товарів", – відзначають у компанії.

Фото: Попит поступово відновлюється, і у багатьох мережах зараз вже купують ті самі товари, що й до війни (freepik.com)

Таку ж тенденцію бачать і в мережі гіпермаркетів "Ашан" – люди закуповують товари, які можна довго зберігати: "Ситуація також змінюється щотижня і з огляду на зовнішній контекст. Влітку попит зменшився, а восени знову збільшився. Особливо зростає попит на соціальну групу товарів (цукор, борошно, олія). А от по крупах та макаронах бачимо зворотну реакцію. Наприклад, гречка значно подешевшала в ціні. Однак попит при цьому не збільшився.

Валютний курс та ріст цін. Ремонти українці відкладають до кращих часів

Цього року стрибки валютного курсу призвели до зростання цін на паливо та низку товарів на полицях магазинів. Хоча курс впливає на ціни далеко не всі групи товарів, покупці кажуть, що восени дорожчає буквально все.

"Роблю ремонт у квартирі й бачу підвищення цін чи не щотижня. Диван, який у серпні продавали у невеликому магазині за 20 тисяч гривень, зараз коштує 24. Штукатурка у серпні коштувала 180 гривень, зараз вона ж продається за 350. Продавець пояснив це тим, що на сході України розбомбили завод, де її виробляли, і зараз змушені завозити товар тієї ж марки, але імпортного виробництва", – ділиться з РБК-Україна своїми спостереженнями киянка Марина Максимець.

Зростання цін дійсно вплинуло на попит, кажуть у опитаних нами торгівельних мережах. Люди стали менше заробляти і тому відмовляють собі у деяких товарах. Часто шукають дешевші аналоги. У категоріях товарів, де ціни традиційно високі (наприклад, елітний алкоголь), тепер купують бренди по нижчій ціні. Стали ще більше популярні акції та розпродажі, які допомагають заощадити.

Зростання цін впливає на три фактори, зазначають в компанії "Ашан Україна":

об'єм покупки – продовжують купувати улюблені товари, але в менших кількостях;

бренд більше не головний – на вибір покупки бренд має вплив менший, аніж ціна, але вплив ще є;

збільшення продажів ВТМ (власних торгових марок) – як наслідок пошуку альтернативи по дешевшій ціні.

Українські споживачі швидко реагують на зміну курсу національної валюти і намагаються швидко придбати необхідні товари в очікуванні їхнього здорожчання, кажуть у "Епіцентрі".

Фото: Українці частіше шукають акційні пропозиції, які дозволяють заощадити гроші (Getty Images)

"На фоні девальвації гривні українці активно купували побутову техніку. Її продажі з березня по серпень зросли майже на 1/3. По будівельних матеріалах - зворотна тенденція: попит на них знизився за цей же період майже на 20%. В умовах війни і невпевненості у завтрашньому дні українці рідше наважуються вкладати кошти в ремонт та будівництво. Тому все, що стосується ремонту та покращення житлових умов, поки має дещо знижений інтерес у споживачів", – зазначають у компанії.

Підтримати економіку. Росте інтерес до локальних брендів

Через війну багато ланцюжків постачання по всій країні обірвалося, і ритейлерам доводиться заново шукати та замінювати постачальників товарів у різних категоріях. Попри це, багато мереж все більше звертають увагу на локальних виробників.

Для багатьох підтримка українського виробника стала основою маркетингу. Реклама все більше звертає увагу покупців на те, що купувати українське – значить підтримувати економіку: гроші підуть на податки, покупку нового обладнання. А у час війни це життєво важливо.

У багатьох магазинах товари українських брендів тепер займають найвищу долю. Закликають купувати українське буквально всюди: в соцмережах, на телебаченні і в самих магазинах. Мотивують це тим, що кожна гривня, витрачена на вітчизняний продукт, у підсумку йде на зарплати працівникам українських виробників, на сплату ними податків та підтримку економіки держави.

Українці стали частіше купувати товари локальних виробників, підтверджують у "Епіцентрі" та Fozzy Group. В останній це пояснюють і емоційним фактором: так клієнти хочуть підтримати вітчизняне виробництво під час війни. Самі ж магазини стали частіше представляти покупцям товари українських брендів та виділяти їх на фоні інших.

Фото: Попит на обігрівачі на тлі заяв про важку зиму зріс у десятки разів ще влітку (Getty Images)

В очікуванні зими. Рекордний попит на обігрівачі та теплий одяг

Українці ще влітку почали закуповувати товари для обігріву будинків та квартир. Попит на генератори, конвектори та різні обігрівачі кардинально зріс. Частіше стали купувати теплий одяг і покривала, кажуть співрозмовники РБК-Україна. Це відбулося на тлі енергетичної кризи через вторгнення Росії, газового шантажу окупантом та заяв українського уряду про те, що нас очікує найскладніша в історії зима.

"Влітку продажі товарів для обігріву зросли в десятки разів, перевищивши показники минулого високого сезону. Намагаючись убезпечити себе від можливих перебоїв з електропостачанням, українці скуповують генератори: їхні продажі зросли приблизно ушестеро. Попит на масляні обігрівачі за літо підвищився в 47 разів. Аналогічну динаміку зростання продемонстрували покривала", – відзначають тенденцію у "Епіцентрі".

Значне зростання попиту спостерігається й на всі категорії електричних обігрівачів: конвектори електричні, теплові панелі, інфрачервоні обігрівачі, тепловентилятори тощо. Більш ніж утричі зросли продажі біокамінів та твердопаливного обладнання, додають у компанії.

Як бачимо, у відносно спокійних регіонах попит на різні категорії товарів поступово відновлюється. У великих містах у торгові центри люди починають ходити майже так само активно, як і до 24 лютого. Немало людей знову купує улюблені товари і активно підтримує українські бренди, стимулюючи нашу економіку.

Але через падіння доходів українцям доводиться все більше економити: товари практично всіх категорій дорожчають, і за ті самі гроші у гривнях дозволити собі можна зараз набагато менше, ніж до великої війни.