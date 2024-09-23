Попит на кваліфікованих робітників в Україні: тенденції та перспективи

Ринок праці в умовах повномасштабного вторгнення зазнав суттєвої трансформації як для персоналу, так і для керівників компаній. Про ключові виклики при пошуку нових працівників, про складнощі найму співробітників, а також перспективи українського ринку праці – в спецпроекті РБК-Україна.

На ринку праці існує умовний поділ професій на категорії, які часто називають "комірцями". Кожна з них відіграє свою важливу роль:

"Білі комірці" працюють переважно в офісах та займаються інтелектуальною працею. До цієї категорії належать лікарі, вчителі, юристи, менеджери, програмісти, інженери, науковці та інші фахівці, які забезпечують розвиток економіки через знання та креативність.

Назва "рожеві комірці" позначає працівників сфери послуг, таких як продавці, перукарі, косметологи, офіціанти тощо. Ці професії є важливими для щоденного добробуту суспільства.

А "сині комірці" – це працівники, які займаються фізичною працею, часто пов'язаною з виробництвом, будівництвом, транспортом та іншими галузями. Це будівельники, механіки, водії, електрики, сантехніки, зварювальники, токарі, фрезерувальники, оператори верстатів, монтажники, сільськогосподарські робітники та багато інших. Вони виконують роботу, яка лежить в основі матеріального виробництва та інфраструктури, створюючи умови для комфортного життя кожного з нас.

Тренди та статистика українського ринку праці

Представники робітничих професій демонструють стійкість перед обличчям економічних та геополітичних потрясінь, з якими зіткнулася Україна.

За даними robota.ua, третій квартал 2024 року відзначився помітним зростанням активності "синіх комірців" на ринку праці. Кількість нових та оновлених резюме цієї категорії збільшилася на 10% порівняно з останнім кварталом минулого року. Майже на стільки ж зросла кількість резюме від "рожевих комірців" – на 11%.

Динаміка кількості резюме у 2023-2024 роках (дані robota.ua)

Попит на кваліфікованих робітників в Україні залишається стабільно високим, попри складні економічні та соціальні умови, спричинені війною. Повномасштабна війна, відтік кадрів за кордон та мобілізація призвели до дефіциту фахівців у багатьох галузях, що відкриває нові можливості для тих, хто готовий опановувати популярні професії.

"Тенденція нестачі кадрів спостерігається у звʼязку з воєнним станом та переселенням за кордон (особливо це стосується західного регіону). Також через переїзд людей з прифронтових зон, зменшується кількість охочих обіймати посади на підрозділах в цих регіонах", – зазначила Яніна Склярчук, директор департаменту підбору та адаптації персоналу "Нова Пошта".

За її словами, не дивлячись на зовнішні обставини, компанія впроваджує нові заохочення для працівників (страхування життя, юридична, психологічна підтримка). В середньому робоча спеціальність закривається в зазначені терміни 15 календарних днів, для цього ми йдемо в діджиталізацію: публікація в телеграм каналах, розміщення оголошення в додатку "Нова Пошта", на телевізорах у відділеннях.

"Але не забуваємо й про напрацьовані методи пошуку - сайти з пошуку роботи robota.ua, співпраця з навчальними закладами, центрами зайнятості, центрами надання адміністративних послуг, розклейка, реклама в транспорті, заохочення наших працівників запрошувати друзів до нас на роботу", - додала вона.

У десятці найбільш затребуваних фахівців за кількістю розміщених вакансій – більшість позицій займають саме представники категорії "синіх" і "рожевих" комірців. Серед них:

Продавці, які забезпечують нас продуктами та товарами першої необхідності.

Водії, які доставляють вантажі та забезпечують логістику.

Кухарі, які готують їжу для нас.

Звичайно ж, військові, які захищають нашу країну.

Працівники СТО, які підтримують транспорт у робочому стані.

Топ-10 найбільш затребуваних професій за кількістю вакансій (дані robota.ua)

"В третьому кварталі ми бачимо зріст в кількості вакансій малого та середнього бізнесу на 6% по відношенню з попереднім кварталом. Це свідчить про початок осіннього сезону та активізацію бізнесу. Лідером за кількістю вакансій як і в минулому кварталі залишається рубрика "Виробництво". Також, активний ріст вакансій демонструє HoReCa з незмінним лідером серед вакансій – "Офіціант / Офіціантка". Не менш значний ріст по відношенню кількості вакансій до минулого кварталу показує логістика, де відчувається дефіцит водіїв", – про це заявив Віталій Мандзяк, Керівник департаменту по роботі з малим та середнім бізнесом robota.ua.

Перспективи для робітничих професій

Уряд України усвідомлює важливість робітничих спеціальностей та активно підтримує розвиток професійно-технічної освіти, стимулюючи працевлаштування молоді у цій сфері.

У майбутньому роль "синіх комірців" лише зростатиме, адже повоєнна відбудова, активізація промисловості та амбітні інфраструктурні проєкти потребуватимуть великої кількості кваліфікованих робітників. Зокрема в таких сферах:

Будівництво та інфраструктура

Відновлення зруйнованої інфраструктури та житлового фонду стане пріоритетним завданням після завершення війни. Тому попит на будівельників усіх спеціалізацій – каменярі, штукатури, малярі, монтажники тощо – залишатиметься високим. Особливо затребуваними будуть фахівці з відновлення та модернізації інфраструктурних об'єктів: доріг, мостів, комунікацій.

Сільське господарство

Аграрний сектор залишається однією з ключових галузей української економіки. Розвиток високотехнологічного агровиробництва потребуватиме фахівців з управління сільськогосподарською технікою та автоматизованими комплексами. Також зростатиме попит на агрономів з глибокими знаннями сучасних технологій вирощування та захисту рослин.

Ремонт та обслуговування

В умовах обмежених ресурсів, ремонт та обслуговування техніки, електроніки та побутових приладів набувають особливого значення. Тому фахівці з ремонту автомобілів (автослюсарі, електрики), побутової техніки, електроніки, зварювальники та інші майстри матимуть попит на ринку праці.

Сфера послуг

Навіть під час війни послуги, пов'язані з доглядом за тілом та зовнішністю (перукарі, косметологи, масажисти, тренери), залишаються популярними. У майбутньому попит на ці професії може зрости, оскільки люди прагнутимуть відновити психологічну рівновагу та покращити своє фізичне здоров'я.

Зростання попиту на робітничі професії вже призводить до підвищення заробітних плат та покращення умов праці. Роботодавці змушені конкурувати за кваліфікованих фахівців, пропонуючи їм більш привабливі умови та перспективи розвитку.

"Ринок праці для блакитних комірців в Україні переживає значні зміни через поточні соціально-економічні умови та вплив війни. Попит на кваліфікованих робітників залишається високим, особливо в будівництві, виробництві та логістиці, однак існують труднощі з працевлаштуванням через переміщення населення та економічну нестабільність. Крім того, мобілізація значної кількості працездатного населення впливає на ринок праці, ускладнюючи забезпечення підприємств необхідними кадрами", – зазначила Аліна Вахрамеєва, керівниця департаменту по роботі з великим корпоративним бізнесом robota.ua.

Українські компанії намагаються покращувати умови праці, щоб бути привабливими для кандидатів.

"Щоб пришвидшити пошук кандидатів, окрім джоб-бордів ми також дублюємо інформацію у Viber та Telegram, з середнім терміном закриття вакансій – 2 тижні. Складні робітничі вакансії, такі як "Водій з власним авто", закриваються в середньому за місяць, зокрема і через ті ж месенджери чи групи, оскільки ці посади займають переважно старші чоловіки", – заявив директор з персоналу UKRLED Aluminium, Вікторія Красножон.

За її словами, мобілізація суттєво ускладнює ситуацію: за останні місяці з 4 закритих вакансій вже 2 співробітники мобілізовані. Це ж є причиною втрати персоналу.

"Щоб бути привабливішими для кандидатів, ми постійно переглядаємо заробітну плату, забезпечуємо розвозку та готові розглянути можливість оренди житла поблизу роботи, щоб залучати працівників з найближчих районів", – додала Красножон.

Як robota.ua покращує процес пошуку роботи для "синіх" та "рожевих комірців"?

Сайт robota.ua пропонує широкий спектр вакансій не лише для офісних працівників, а й для професій у робочих сферах, які є надзвичайно важливими та потрібними.

"Основна проблема у синіх комірців – створення резюме. Тобто, заздалегідь ці пошукачі його не охоче створюють, а одразу заходять на сайт і шукають вакансії. Що ми робимо на robota.ua? Ми спрощуємо процес створення резюме, робимо його швидким і зрозумілим у декілька кроків. Ми називаємо це двохстеповий візарт, де пошукач, який заходить на robota.ua і реєструється, може у два кроки створити резюме й одразу починати відгукуватись на вакансії. Адже є вакансії, які потребують саме відгук з резюме, але є й багато вакансій для синіх та рожевих комірців, де можна відгукуватись без резюме. Тому ми це питання і цей процес закриваємо. Крім того, на robota.ua ми робимо максимально зрозумілі фільтри для того, щоб пошукачам було швидко і зручно знайти ті вакансії, які підходять саме по їх профілю", – зазначив Денис Пісарєв, керівник відділу з розвитку продукту для пошукачів robota.ua.

За його словами, також варто додати, що розвиваються канали комунікації з пошукачами, і ці функції доступні не тільки на наших традиційних платформах, таких як вебсайт та додатки, але також у нас є чат-бот в Telegram та Viber, де пошукачі можуть сформувати запит, продивлятися ці вакансії та там же відгукуватись. Достатньо просто, легко і зрозуміло.



Знайти нову роботу тут дуже просто, весь процес складається з кількох кроків:

Пошук вакансій. На сайті чи у мобільному застосунку можна обрати вакансію серед тисяч актуальних пропозицій роботи. Фільтри та зручний пошук допоможуть швидко знайти саме те, що вам потрібно. А завдяки пошуку вакансій на мапі міста – можна знайти роботу поруч з домом або біля зручної станції метро.

Відгук на вакансію. На robota.ua можна створити професійне резюме за лічені хвилини за допомогою простого конструктора. А для деяких вакансій достатньо навіть просто візитівки з ім’ям та номером телефону.

Зв’язок з роботодавцем. На robota.ua можна швидко зв’язатися з роботодавцем та домовитися про співбесіду – за номером телефону чи у чаті мобільного застосунку.

Український ринок праці для синіх комірців має свої виклики, але також відкриває значні можливості. Це можна відстежити на прикладі осінньої рекламної кампанії від robota.ua.

"Нещодавно ми запустили масштабну осінню рекламну кампанію, яка в першу чергу орієнтована на представників робітничих професій. Ми прагнемо нагадати нашим користувачам, що завдяки зручним інструментам robota.ua, знайти потрібні вакансії можна без зайвих зусиль. Зокрема, функція пошуку вакансій на карті дозволяє легко звузити результати за районом або навіть знайти роботу на сусідній вулиці. А процес створення резюме є максимально простий, завдяки нашому зручному конструктору, який допоможе перетворити ключову інформацію на повноцінне резюме. До того ж для деяких вакансій навіть резюме не потрібне - для відгуку достатньо вказати основні дані, такі як номер телефону, ПІБ і основні навички, і роботодавець сам зв'яжеться з кандидатом", - говорить Наталія Покидько, бренд-менеджерка robota.ua.

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