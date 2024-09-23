Спрос на квалифицированных рабочих в Украине: тенденции и перспективы

Рынок труда в условиях полномасштабного вторжения претерпел существенную трансформацию как для персонала, так и для руководителей компаний. О ключевых вызовах при поиске новых работников, о сложностях найма сотрудников, а также перспективах украинского рынка труда – в спецпроекте РБК-Украина.

На рынке труда существует условное разделение профессий на категории, которые часто называют "воротничками". Каждая из них играет свою важную роль:

"Белые воротнички" работают преимущественно в офисах и занимаются интеллектуальным трудом. К этой категории относятся врачи, учителя, юристы, менеджеры, программисты, инженеры, ученые и другие специалисты, обеспечивающие развитие экономики через знание и креативность.

Название "розовые воротнички" обозначает работников сферы услуг, таких как продавцы, парикмахеры, косметологи, официанты и т.д. Эти профессии важны для ежедневного благосостояния общества.

А "синие воротнички" – это работники, занимающиеся физическим трудом, часто связанным с производством, строительством, транспортом и другими отраслями. Это строители, механики, водители, электричества, сантехники, сварщики, токари, фрезеровщики, операторы станков, монтажники, сельскохозяйственные рабочие и многие другие. Они выполняют работу, лежащую в основе материального производства и инфраструктуры, создавая условия для комфортной жизни каждого из нас.

Тренды и статистика украинского рынка труда

Представители рабочих профессий демонстрируют устойчивость перед лицом экономических и геополитических потрясений, с которыми столкнулась Украина.

По данным robota.ua, третий квартал 2024 года отметился заметным ростом активности "синих воротничков" на рынке труда. Количество новых и обновленных резюме этой категории увеличилось на 10% по сравнению с последним кварталом прошлого года. Почти на столько же выросло количество резюме от "розовых воротничков" – на 11%.

Динамика количества резюме в 2023-2024 годах (данные robota.ua)

Спрос на квалифицированных рабочих в Украине остается стабильно высоким, несмотря на сложные экономические и социальные условия, вызванные войной. Полномасштабная война, отток кадров за границу и мобилизация привели к дефициту специалистов во многих отраслях, что открывает новые возможности для тех, кто готов овладевать популярными профессиями.

"Тенденция нехватки кадров наблюдается в связи с военным положением и переселением за границу (особенно это касается западного региона). Также из-за переезда людей из прифронтовых зон уменьшается количество желающих занимать должности на подразделениях в этих регионах", – отметила Янина Склярчук, директор департамента подбора. и адаптации персонала "Новая почта".

По ее словам, не смотря на внешние обстоятельства, компания внедряет новые поощрения для работников (страхование жизни, юридическая, психологическая поддержка). В среднем рабочая специальность закрывается в указанные сроки 15 календарных дней, для этого мы идем в диджилизацию: публикация в телеграммах каналах, размещение объявления в приложении "Новая Почта", на телевизорах в отделениях.

"Но не забываем и о наработанных методах поиска – сайтах по поиску работы robota.ua, сотрудничеству с учебными заведениями, центрам занятости, центрам предоставления административных услуг, расклейке, рекламе в транспорте, поощрению наших работников приглашать друзей к нам на работу", – добавила она.

В десятке наиболее востребованных специалистов по количеству размещенных вакансий большинство позиций занимают именно представители категории "синих" и "розовых" воротничков. Среди них:

Продавцы, которые снабжают нас продуктами и товарами первой необходимости.

Водители, доставляющие грузы и обеспечивающие логистику.

Повара, которые готовят еду для нас.

Конечно же, военные, защищающие нашу страну.

Работники СТО, поддерживающие транспорт в рабочем состоянии.

Топ-10 самых востребованных профессий по количеству вакансий (данные robota.ua)

"В третьем квартале мой ребенок увеличился в количестве вакансий в период и среднем бизнесе на 6% по сравнению с предыдущим кварталом. Это связано с початком осеннего сезона и активизацией бизнеса. Лидером по количеству вакансий и в небольшом квартале запрашивается рубрика "Производство". Таким образом, активный рост вакансий демонструирует HoReCa с небольшим руководителем всех вакансий. Не менее значительна ситуация с закрытием количества вакансий в месячном квартале в логистике, что возникает дефицит воды", – об этом заявил Виталий Мандзяк, руководитель департамента по работе с малым и средним бизнесом robota.ua.

Перспективы для рабочих профессий

Правительство Украины осознает важность рабочих специальностей и активно поддерживает развитие профессионально-технического образования, стимулируя трудоустройство молодежи в этой сфере.

В будущем роль "синих воротничков" будет только расти, ведь послевоенное восстановление, активизация промышленности и амбициозные инфраструктурные проекты потребуют большого количества квалифицированных рабочих. В частности, в таких сферах:

Строительство и инфраструктура

Восстановление разрушенной инфраструктуры и жилищного фонда станет приоритетной задачей после войны. Поэтому спрос на строителей всех специализаций – каменщики, штукатуры, маляры, монтажники и т.д. – будет оставаться высоким. Особенно востребованы специалисты по восстановлению и модернизации инфраструктурных объектов: дорог, мостов, коммуникаций.

Сельское хозяйство

Аграрный сектор остается одной из ключевых областей украинской экономики. Развитие высокотехнологичного агропроизводства потребует специалистов по управлению сельскохозяйственной техникой и автоматизированными комплексами. Также будет расти спрос на агрономы с глубокими знаниями современных технологий выращивания и защиты растений.

Ремонт и обслуживание

В условиях ограниченных ресурсов, ремонт и обслуживание техники, электроники и бытовых приборов приобретают особое значение. Поэтому специалисты по ремонту автомобилей (автослесари, электричества), бытовой техники, электроники, сварщики и другие мастера будут пользоваться спросом на рынке труда.

Сфера услуг

Даже во время войны услуги, связанные с уходом за телом и внешностью (парикмахеры, косметологи, массажисты, тренеры), остаются популярными. В будущем спрос на эти профессии может увеличиться, поскольку люди будут стремиться восстановить психологическое равновесие и улучшить свое физическое здоровье.

Рост спроса на рабочие профессии уже приводит к повышению заработных плат и улучшению условий труда. Работодатели вынуждены конкурировать за квалифицированных специалистов, предлагая им более привлекательные условия и перспективы развития.

"Рынок труда для голубых воротничков в Украине претерпевает значительные изменения из-за текущих социально-экономических условий и влияния войны. Спрос на квалифицированных рабочих остается высоким, особенно в строительстве, производстве и логистике, однако существуют трудности с трудоустройством из-за перемещения населения и экономической нестабильности". , мобилизация значительного количества трудоспособного населения влияет на рынок труда, усложняя обеспечение предприятий необходимыми кадрами", – отметила Алина Вахромеева, руководитель департамента по работе с крупным корпоративным бизнесом robota.ua.

Украинские компании пытаются улучшать условия труда, чтобы быть привлекательными для кандидатов.

"Чтобы ускорить поиск кандидатов, кроме джоб-бордов мы также дублируем информацию в Viber и Telegram, со средним сроком закрытия вакансий – 2 недели. Сложные рабочие вакансии, такие как "Водитель с личным авто", закрываются в среднем за месяц, в том числе и из-за тех же мессенджеров или групп, поскольку эти должности занимают преимущественно старшие мужчины", – заявила директор по персоналу UKRLED Aluminium, Виктория Красножон.

По ее словам, мобилизация существенно усложняет ситуацию: за последние месяцы из 4 закрытых вакансий уже 2 сотрудника мобилизованы. Это является причиной потери персонала.

"Чтобы быть более привлекательными для кандидатов, мы постоянно пересматриваем заработную плату, обеспечиваем развозку и готовы рассмотреть возможность аренды жилья вблизи работы, чтобы привлекать работников из ближайших районов", – добавила Красножон.

Как robota.ua улучшает процесс поиска работы для "синих" и "розовых воротничков"?

Сайт robota.ua предлагает широкий спектр вакансий не только для офисных работников, но и для профессий в рабочих сферах, которые очень важны и нужны.

"Основная проблема у синих воротничков – создание резюме. То есть, заранее эти поисковики его не охотно создают, а сразу заходят на сайт и ищут вакансии. Что мы делаем на robota.ua? Мы упрощаем процесс создания резюме, делаем его быстрым и понятным в несколько Мы называем это двухстепной визарт, где поисковик, который заходит на robota.ua и регистрируется, может в два шага создать резюме и сразу начинать отзываться на вакансии. Кроме того, на robota.ua мы делаем максимально понятные фильтры для того, чтобы поисковикам было быстро и удобно найти те вакансии, которые подходят именно по их профилю", – отметил Денис Писарев, руководитель отдела по развитию продукта для поисковиков robota.ua.

По его словам, также следует добавить, что развиваются каналы коммуникации с поисковиками, и эти функции доступны не только на наших традиционных платформах, таких как веб-сайт и приложения, но также у нас есть чат-бот в Telegram и Viber, где поисковики могут сформировать запрос , просматривать эти вакансии и там же отзываться. Достаточно просто, легко и понятно.



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Поиск вакансии. На сайте или мобильном приложении можно выбрать вакансию среди тысяч актуальных предложений работы. Фильтры и удобный поиск помогут быстро найти то, что вам нужно. А благодаря поиску вакансий на карте города – можно найти работу рядом с домом или возле удобной станции метро.

Отзыв на вакансии. На robota.ua можно создать профессиональное резюме в считанные минуты с помощью простого конструктора. А для некоторых вакансий достаточно даже визитки с именем и номером телефона.

Связь с работодателем. На robota.ua можно быстро связаться с работодателем и договориться о собеседовании – по телефону или в чате мобильного приложения.

Украинский рынок труда для синих воротничков имеет свои вызовы, но открывает значительные возможности. Это можно проследить на примере осенней рекламной кампании от robota.ua.

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