Помощь стране или реклама. Как Parimatch помогает Украине во время войны

С началом полномасштабной войны в Украине волонтерство стало неотъемлемой частью жизни многих украинцев. Видимо, все уже видели компании, которые 20% с каждой проданной единицы товара передают на ВСУ или в благотворительный фонд, занимающийся гуманитарной помощью пострадавшим. С одной стороны, это значительная поддержка страны и помощь войскам приблизить победу в этой необоснованной, несправедливой и чрезвычайно агрессивной войне. С другой стороны, для некоторых представителей украинского бизнеса война стала еще одним поводом привлечь новых клиентов и повысить рейтинг среди широкой аудитории.

Уйти нельзя остаться

Одной из первых компаний, которые в публичном пространстве отреагировали на нападение РФ на Украину была букмекерская компания Parimatch. В частности, они заявили о выходе из российского рынка. Однако несмотря на такие громкие заявления и проукраинскую позицию, которую декларировало руководство компании, их выход с рынков страны-агрессора вызвал много вопрос.

Не так давно компания объявила еще о выходе с белорусского рынка и передаче бизнеса их местной команде, но процесс растянут во времени. То есть еще какое-то время Беларусь, с территории которой бомбят украинские города, сможет получать немалый доход от бизнеса.

В целом трудно судить, насколько выход бизнеса из двух стран-агрессоров является правдивым. Учитывая, что компания все еще ведет торги за рекламу как в Беларуси, так и в России. И даже если предположить, что это местные команды ведут такую работу, почему у них все еще остается право использовать бренд Parimatch и пятнать репутацию украинской компании?

Как бы то ни было, на фоне сотрудничества с Россией, компания заявляет о том, что активно помогает украинской армии. В прошлом месяце в Parimatch публично отчитались о том, что за 4 месяца войны они помогли стране на 180 млн гривен. Основная часть из тех средств пошла на закрытие нужд армии.

Как IТ-компании помогают Украине

Согласно заявлениям Parimatch, на закупку защитного оборудования для военных дронов, автомобилей, оптики и средств связи, а также в качестве переводов в различные фонды, компания потратила 180 млн гривен (около 6 млн долларов). Как известно, в 2020 году Forbes оценила прибыль компании в 400 млн долларов. То есть 6 миллионов, которые компания потратила на помощь, составляет примерно 1,5% прибыли компании.

Для сравнения, SnapChat в марте пожертвовали 15 млн долларов на гуманитарные нужды беженцев. Metinvest Digital выделил 150 миллионов гривен на помощь Украине в феврале, в марте 2022 Epam выделил 100 млн долларов в помощь своим сотрудникам в придачу к ранее выделенным 64 млн гривен. CEO Rakuten (Viber) пожертвовал Украине 8,7 млн долларов. Даже украинский онлайн-ресурс об IT, сайт Dou.ua за сутки смог собрать 30 млн гривен на закупку беспилотника для украинских бойцов.

В то же время лишь на рекламу в 2021 году Parimatch потратила около 138 млн гривен. А логотип компании на футболке клуба "Манчестер Сити" стоит 17 млн долларов, то есть 467 млн гривен. Примерно такую же сумму Parimatch в марте 2021 года уплатили за игорную лицензию в Украине.

Кто на самом деле помогает

Большинство донатів, о которых говорят в компании, идут от имени фонда. С началом полномасштабной агрессии Parimatch Foundation сместила фокус на помощь жертвам войны. В результате они запустили благотворительный сбор средств. Понятно, что компания, скорее всего, к сбору средств собственным вкладом. Однако сколько из них пришли от самой компании, а сколько было собрано при ее участии?

Для примера в статье о передаче авто скорой помощи Николаевcкой области указано, что фонд работал вместе с партнерами. Также там есть информация о том, что будет проводиться сбор средств на сумму €1 млн для поддержки местных больниц. А в июле 2022 года компания вспоминает о 63 млн гривен от клиентов компании.

Конечно, Parimatch стоит поблагодарить за то, что они помогают и организовывают благотворительные сборы. Однако стоит честно говорить, сколько средств из заявленных было собрано с помощью других людей, а сколько на самом деле на помощь передала сама компания.

Дополнительная реклама

Не менее примечательным можно считать сбор средств во время трансляции на FootballHub. Сбор проводил Сергей Притула совместно с Parimatch. В результате благодаря узнаваемости Притулы было собрано 2,2 млн гривен на планшеты для ВСУ. Еще 4,5 млн гривен решили добавить от компании Parimatch, чтобы увеличить количество планшетов с 500 до 1500. И все бы ничего, но в комментариях к трансляции Parimatch добавил не только ссылку на сбор средств, но и ссылку на регистрацию на своей платформе, использовав таким образом событие как рекламу.

Parimatch для привлечения новых клиентов активно использует интернет-рекламу. Стоимость одного нового клиента в такой рекламе для украинского рынка варьируется от 7 долларов до $ 45. Сколько Parimatch получил клиентов и сэкономил на рекламе — неизвестно.

Кроме того, недавно на Facebook-странице PMHub — ивент-локации компании в Киеве — начали рекламировать закрытый семинар, на котором обещают научить получать десятки тысяч новых клиентских регистраций во время сбора донатів для ВСУ. Комментарии здесь излишни.

Понятно, что украинскому бизнесу необходимо получать прибыль во время войны для поддержки экономики страны и рабочих мест. Но этично ли это делать ценой ВСУ и украинцев, которые страдают от военных действий?