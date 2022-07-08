Допомога країні чи реклама. Як Parimatch допомагає Україні під час війни

З початком повномасштабної війни в Україні волонтерство стало невід'ємною частиною життя багатьох українців. Мабуть, всі вже бачили компанії, які 20% з кожної проданої одиниці товару передають на ЗСУ чи у благодійний фонд, який займається гуманітарною допомогою потерпілим. З одного боку, це значна підтримка країни та допомога військам наблизити перемогу у цій безпідставній, несправедливій та надзвичайно агресивній війні. З іншого боку, для деяких представників українського бізнесу війна стала ще одним приводом залучити нових клієнтів та підвищити рейтинг серед широкої аудиторії.

Піти не можна залишитись

Однією з перших компаній, які у публічному просторі відреагували на напад РФ на Україну була букмекерська компанія Parimatch. Зокрема, вони заявили про вихід з російського ринку. Проте попри такі гучні заяви та проукраїнську позицію, яку декларувало керівництво компанії, їх вихід з ринків країни-агресора довго викликав запитання.

Не так давно компанія оголосила ще про вихід з білоруського ринку та передачу бізнесу їх місцевій команді, але процес розтягнутий у часі. Тобто ще якийсь час Білорусь, з території якої бомблять українські міста, зможе отримувати чималий дохід від бізнесу.

В цілому важко судити, наскільки вихід бізнесу із двох країн-агресорів є правдивим. Враховуючи, що компанія все ще веде торги за рекламу як у Білорусі, так і в Росії. І навіть якщо припустити, що це місцеві команди ведуть таку роботу, чому у них все ще залишається право використовувати бренд Parimatch та плямувати репутацію української компанії?

Хай би там як, на фоні співпраці з Росією, компанія заявляє про те, що активно допомагає українській армії. Минулого місяця в Parimatch публічно відзвітували про те, що за 4 місяці війни вони допомогли країні на 180 млн гривень. Основна частина з тих коштів пішла на закриття потреб армії.

Як ІТ-компанії допомагають Україні

Згідно з заявами Parimatch, на закупівлю захисного обладнання для військових, дронів, автівок, оптики та засобів зв’язку, а також у якості переказів у різні фонди, компанія витратила 180 млн гривень (близько 6 млн доларів). Як відомо, у 2020 році Forbes оцінила прибуток компанії в 400 млн доларів. Тобто 6 мільйонів, які компанія витратила на допомогу, становить приблизно 1,5% прибутку компанії.

Для порівняння, SnapChat у березні пожертвували 15 млн доларів на гуманітарні потреби біженців. Metinvest Digital виділив 150 мільйонів гривень на допомогу Україні у лютому, у березні 2022 Epam виділив 100 млн доларів на допомогу своїм співробітникам на додачу до раніше виділених 64 млн гривен ь . CEO Rakuten (Viber) пожертвував Україні 8,7 млн доларів. Навіть український онлайн ресурс про ІТ, сайт Dou.ua, за одну добу зміг зібрати 30 млн гривень на закупівлю безпілотника для українських бійців.

В той самий час лише на рекламу у 2021 році Parimatch витратила близько 138 млн гривень. А логотип компанії на футболці клубу "Манчестер Сіті" вартує 17 млн доларів, тобто 467 млн гривень. Приблизно таку ж суму Parimatch в березні 2021 року сплатили за ігорну ліцензію в Україні.

Хто насправді допомагає

Більшість донатів, про які говорять у компанії, ідуть від імені фонду. З початком повномасштабної агресії Parimatch Foundation змістила фокус на допомогу жертвам війни. В результаті вони запустили благодійний збір коштів. Зрозуміло, що компанія швидше за все долучилась до збору коштів власним внеском. Проте скільки з них прийшли від самої компанії, а скільки було зібрано за її участі?

Для прикладу у статті про передачу авто швидкої допомоги на Миколаївщині вказано, що фонд працював разом з партнерами. Також там є інформація про те, що проводитиметься збір коштів на суму €1 млн для підтримки місцевих лікарень. А у липні 2022 року компанія згадує про 63 млн гривень від клієнтів компанії.

Звісно, Parimatch варто подякувати за те, що вони допомагають та організовують збори. Проте варто чесно говорити, скільки коштів із заявлених було зібрано з допомогою інших людей, а скільки насправді на допомогу передала сама компанія.

Додаткова реклама

Не менш примітним можна також вважати збір коштів під час трансляції на FootballHub. Збір проводив Сергій Притула спільно з Parimatch. У результаті завдяки впізнаваності Притули було зібрано 2,2 млн гривень на планшети для ЗСУ. Ще 4,5 млн гривень вирішили додати від компанії Parimatch, щоб збільшити кількість планшетів з 500 до 1500. І все б нічого, але у коментарях до трансляції Parimatch додали не лише посилання на збір коштів, але і посилання на реєстрацію на своїй платформі, використавши таким чином подію як рекламу.

Parimatch для залучення нових клієнтів активно використовує інтернет-рекламу. Вартість одного нового клієнта у такій рекламі для українського ринку варіюється від 7 доларів до 45 доларів. Скільки Parimatch отримав клієнтів і зtкономив на рекламі — невідомо.

Крім того, нещодавно на Facebook-сторінці PMHub — івент-локації компанії в Києві — почали рекламувати закритий семінар, на якому обіцяють навчити отримувати десятки тисяч нових клієнтських реєстрацій під час збору донатів для ЗСУ. Коментарі тут зайві.

Зрозуміло, що українському бізнесу необхідно отримувати прибуток під час війни для підтримки економіки країни та робочих місць. Але чи етично це робити ціною ЗСУ та українців, які потерпають від воєнних дій?