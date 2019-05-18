Кто помогает "Восход Солар" выводить из-под ареста 120 млн

Андрей и Сергей Клюевы бежали из Украины после Майдана 2014 года. Попали под международные санкции. Лишились едва ли не главного коррупционного заработка в Украине, завязанного на солнечной энергетике. Но от краха их спасают украинские чиновники.

Еще в 2009 году в стране были введены особо высокие тарифы для компаний, вырабатывающих "зеленую" энергетику. Их зафиксировали на уровне 46 евроцентов за кВт/ч. По данным СМИ, тариф в десятки раз превышал основные расценки на электроэнергию.

Главным лоббистом изменений в законодательство, а потом сохранения комфортных условий для "зеленого" рынка, стал Андрей Клюев, занимающий высокие государственные посты во времена премьерства-президентства Виктора Януковича. Работа на госслужбе не помешала ему вместе с братом Сергеем (народным депутатом в свое время, к слову) создать компанию Active Solar со штаб-квартирой в Вене.

В ее состав входили около 10 предприятий, в том числе "Восход Солар". По данным СМИ, под нужды развития "солнечного бизнеса" Клюевы успели прокредитоваться у украинских государственных банков на более чем полмиллиарда евро. Но в 2016 году, после того, как Верховная рада вернула "зеленые" тарифы к рыночным расценкам, Active Solar объявила о банкротстве.

Фото: братья Клюевы

Как только бизнес-империя Клюевых лишилась былого влияния на государство, крахом закончилась деятельность и других компаний группы. Так, их частный "Актив-банк" обслуживал дружественные предприятия группы "Актив". В частности, он выдал кредит на 10 млн евро все той же компании "Восход Солар".

В 2012 году Клюевы назначают главой Наблюдательного совета "Актив-банка" известного в узких кругах менеджера Оксану Маркарову. А в 2013-м передают банк в собственность мужу Маркаровой - банкиру Сергею Волынцу. С сентября 2014 года финучреждением управляет временная администрация НБУ.

"Экономическая правда" писала, что у банка давно были проблемы, однако решение государства о его ликвидации появилось именно после менеджмента Маркаровой-Волынца. Сегодня Маркарова занимает должность министра финансов. И такая ситуация настораживает, учитывая возможный конфликт интересов.

Ранее уже сообщалось о возможной связи бизнеса Клюевых с Маркаровой. По данным СМИ, последняя может лоббировать интересы Клюевых в бизнес-конфликте, связанном с возвращением компанией "Восход Солар" 10-миллионного кредита "Актив-банку".

Фото: Оксана Маркарова

Кстати, о конфликте. Детали дела стали известны из публикации на "Фактах ICTV". Как оказалось, государство Украина в лице Фонда гарантирования вкладов и временной администрации "Актив-банка" требовало у "Восход Солар" возвращения оставшейся суммы из 10-миллионного кредита. Государству даже пришлось обратиться в суд и процесс растянулся на годы, т.к. "Восход Солар" считает, будто средства уже возвращены.

Соответствующая попытка взаимозачета депозитов с физическими лицами была предпринята буквально за несколько месяцев до введения временной администрации (а значит, при Маркаровой-Волынце) в банк. Как пишут "Факты ICTV", государство сочло ее несостоятельной и не признало возвращение кредита.

Еще в 2015 году из-за долгов Клюевы были вынуждены отдать 80% "Восход Солар" китайской государственной корпорации CNBM. Но, как пишут СМИ, семейство Клюевых имеет непосредственное влияние на украинских менеджеров "Восход Солара". В частности, через азиатскую компанию "ноу-нейм" ими контролируется оставшиеся 20% доли, а китайцы занимают роль "портфельного" инвестора, не вмешиваясь в операционную деятельность. Соответственно вся ответственность за судебные тяжбы с государством лежит на украинских менеджерах "Восход Солар".

Они, кстати, научились использовать аргумент "Компания – собственность иностранного инвестора". Когда у государства оставалось меньше года (согласно законодательству) на завершение ликвидации "Актив-банка", оно было вынуждено продать неликвидный кредит на открытом аукционе в декабре 2018, писали СМИ. Победителем стала финансовая компания "Веста", которая позже выявила факты возможного мошенничества со стороны "Восход Солар".

В своем расследовании "Факты ICTV" описывают, как, формально находясь в составе CNBM, украинский менеджмент "Восход Солар" взял новый кредит на сумму 235 млн гривен (7,8 млн евро) у государственного "Укргазбанка" под залоговое имущество "Актив-банка".

Да, "Веста" обращается в судебные инстанции и в феврале 2019 года инициирует арест счетов "Восход Солар". Решение, опубликованное в Едином реестре, вызвало протестную реакцию у "Восход Солар", а также у китайцев из CNBM. Дело пытались затормозить всеми силами – через СМИ, высокопоставленных чиновников и суды. Расчет был сделан на то, чтобы решить бизнес-проблемы через государство Украина. Последнее обвинили в коррупции, давлении на иностранный бизнес и ухудшении инвестиционного климата.

Однако уже в мае Юго-Западный апелляционный хозяйственный суд отклонил апелляцию "Восход Солар", признав законным арест счетов компании и оставив обеспечение без изменений. Казалось бы, в этом заведомо проигрышном конфликте Клюевым не сможет помочь даже действующий министр. Впрочем, как выяснится, братья-беглецы использовали далеко не все свое влияние на украинских чиновников.

Так, 26 апреля издание "Апостроф" писало о том, что "Восход Солар" якобы готовят к банкротству. В судебном реестре журналисты нашли дело о взыскании из "Восход Солар" 99 млн гривен компанией "Ист Энерджи Инжиниринг". Последняя была создана только 21 января 2019 года, право требования задолженности "Восход Солар" ей передала "Систем Пауэр Инжиниринг", входившая в состав Active Solar братьев Клюевых.

Издание пишет, что в случае банкротства пострадает не только "Веста", выкупившая право требования кредита перед "Актив-банком", но также государственный "Укргазбанк" и другие кредиторы. Кстати, "Восход Солар" добровольно признал фактически 100-миллионный долг. Что это, если не подготовка к банкротству?

Проблемы Украины и уж тем более частной компании "Веста" мало беспокоят Клюевых и их наемных менеджеров, руководящих "Восход Солар". Похоже, что сегодня последние пытаются провернуть беспрецедентную по своим масштабам финансовую махинацию.

Как известно, "Восход Солар" - работающая компания, продающая государству электричество. Расчет за поставленные кВт с частным бизнесом от лица государства ведет предприятие "Энергорынок". Зная об аресте всех денежных средств на всех счетах, менеджмент "Восход Солар" может использовать связи с должностными лицами "Банка Восток" с целью обойти арест.

"Банк Восток" открывает новый счет для "Восход Солар", на который зачисляются деньги от "Энергорынка" и сразу же выводятся на счета дружественных компаний. Такую схему "Восход Солар" провернул уже дважды за последние два месяца. Это позволило вывести 120 млн гривен, которые должны были пойти на оплату долгов.

По всей видимости, ответственные работники госпредприятия вовлечены в схему "Восход Солар". Получается, что деньги от "Энергорынка" на вновь открытый счет "Восход Солар" поступают каждый месяц и в определенное время. А "Банк Восток", имея постановления от исполнителя об аресте счетов, по сути игнорирует решения украинских судов.