Поместная православная церковь: когда Украина может получить автокефалию и что это значит для православия

Согласно статистике, за УПЦ МП в Украине числится примерно 11 тысяч приходов. У УПЦ КП - порядка 5 тысяч приходов, у УАПЦ еще меньше - около 1 тысячи. Многие прихожане Московского патриархата, для которых отсутствие каноничности у УПЦ КП и УАПЦ выступает главным сдерживающим фактором, в случае предоставления автокефалии, могут примкнуть к новой церкви. После получения Томоса Украинской поместной церковью, Московский патриархат в Украине может лишиться около половины своих приходов.

Томос о признании Вселенским патриархатом (Константинопольской православной церковью) автокефалии Украинской поместной православной церкви готов. Об этом на днях независимо друг от друга сообщили архимандрит Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) Кирилл Говорун и архиепископ Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Евстратий Зоря. Это подтверждают и собеседники издания. Президент Петр Порошенко сказал, что надеется на предоставление Константинопольским Синодом декрета об автокефалии в июле 2018 года - к 1030-летию крещения Киевской Руси. Такую возможность скептически оценивают официальные спикеры УПЦ МП. Становление в Украине новой канонической православной церкви может изменить расстановку сил как в украинском, так и мировом православии. Особо болезненным этот вопрос является для Русской православной церкви. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.

Несколько дней назад архимандрит Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), бывший руководитель отдела внешних церковных связей УПЦ МП Кирилл Говорун заявил, что Томос - указ о признании Вселенским патриархатом (Константинопольской православной церковью) автокефалии Украинской поместной православной церкви - уже написан. "Томос уже готов. Он уже написан. Я даже знаю, кто его писал - мой учитель в Афинском университете, где я учился. Это один из лучших канонистов в православном мире... И тексты, которые он пишет, канонические - абсолютно совершенны. Поэтому я думаю, что томос будет прекрасным документом каноничности, к нему невозможно будет предъявить никаких претензий. Томос готов", - сообщил архимандрит в эфире "5 канала".

Составление знакового для украинского православия документа подтвердил и архиепископ Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), руководитель информационного отдела Киевской патриархии Евстратий Зоря. "Еще за несколько недель до того, как отец Кирилл сказал в эфире, мы об этом знали. Поэтому да, я могу подтвердить, что сам текст уже подготовлен", - сказал он на днях в комментарии телеканалу "Прямой".

В Томосе, предоставляемом первой по чести в православном мире Константинопольской церковью, фактически излагается решение Синода Вселенского патриархата о предоставлении автокефалии. Этот документ является признанием Константинополем поместной православной церкви - независимой и самоуправляемой - на территории определенного государства. В нем, среди прочего, содержится аргументация, почему Синод принял решение предоставить автокефалию той или иной поместной церкви. Иными словами, в данном декрете прописано решение, за которое впоследствии будет голосовать Константинопольский Синод. "Как секретарь Священного Синода нашей церкви (УПЦ КП - ред.), могу сказать, что никогда нет смысла готовить проекты документов, которые не предусмотрены к принятию… Синод (Вселенского патриархата - ред.) заседает регулярно. Ежемесячно есть сессионные заседания Синода. И поэтому, как только со стороны председателя Синода, патриарха Варфоломея, будет видение того, что вопрос уже готов к вынесению на рассмотрение - он его вынесет на рассмотрение", - отметил в беседе с РБК-Украина архиепископ УПЦ КП Евстратий Зоря.

В пятницу, 1 июня, в беседе с журналистами во время Национального молитвенного завтрака в Киеве патриарх УПЦ КП Филарет спрогнозировал, что Украинская поместная православная церковь может получить Томос об автокефалии от Вселенского патриархата в июле 2018 года - к 1030-летию крещения Киевской Руси. На аналогичные сроки надеется и президент Петр Порошенко.

Менее оптимистично настроены в Московском патриархате. Как утверждает протоиерей Николай Данилевич, заместитель главы отдела внешних церковных связей УПЦ МП, не стоит делать поспешных выводов касательно написания Томоса. "Эту информацию озвучил отец Кирилл Говорун. Он не является официальным лицом, а опирался на собственные источники, а потому мне трудно комментировать эту неофициальную информацию", - рассказал изданию он. "Даже если какие-то черновики документов и заготовлены, то это не значит, что они будут приняты. Поскольку, когда готовятся какие-то решения, то проекты текстов могут меняться, они могут вообще не приниматься, потому что решение принимает не единолично Вселенский патриарх, а Синод. А это коллективное решение. Я понимаю, что это заявление вызвало определенный ажиотаж, но мы оперируем официальной информации, а не тем, что кто-то где-то что-то услышал, что-то кому-то сказал", - пояснил Данилевич.

По мнению протоиерея УПЦ МП, Константинополь только получил просьбу и начал ее рассматривать, но никаких обязательств не давал. "Подчеркну, что Константинополь не брал на себя никаких обязательств. Они получили просьбу и будут изучать этот вопрос и согласовать. Поэтому здесь может быть все что угодно. Константинополь всегда говорил, что автокефалия возможна только тогда, когда все церкви в Украине объединятся - тогда можно говорить об автокефалии. Таким образом, я не думаю, что позиция Константинополя сейчас изменится. Константинополь официально имеет большое поле для маневра", - рассуждает протоиерей УПЦ МП. Он также отметил, что митрополит УПЦ МП Онуфрий уже пригласил представителей поместных православных церквей на празднование 1030-летия Крещения Киевской Руси. "Представители поместных церквей приедут, и приедут к нам - они не приедут ни в Киевский патриархат, ни в Автокефальную церковь. Они приедут в нашу церковь, и они будут с нами. И я очень сомневаюсь, что когда представители нашей церкви и всех поместных церквей будут здесь, то Константинополь будет в это время давать Томос Киевскому патриархату и УАПЦ. Это просто нелогично, невозможно и противоречит всем правилам. Поэтому сейчас то, что говорится - это говорится больше в СМИ, а непосредственной официальной информации у нас очень мало. Более того, исходя из заявлений иерархов, епископов, в том числе и с Константинопольского патриархата, можно сказать, что таких шагов Константинополь не сделает", - заявил заместитель председателя отдела внешних церковных связей УПЦ МП.

Впрочем, источник РБК-Украина, информированный о ходе создания в Украине поместной православной церкви, говорит, что Томос действительно составлен, а финальное решение - положительное - Синодом Вселенского патриархата будет вынесено в течение "нескольких ближайших месяцев".

Процедурные тонкости

Напомним, в ходе официального визита в Турцию в начале апреля этого года Порошенко провел переговоры с Константинопольским патриархом Варфоломеем. По возвращению в Киев, 17 апреля, президент Порошенко пригласил на встречу руководителей всех парламентских фракций и групп. Центральной темой встречи был церковный вопрос. Глава государства заявил, что будет обращаться к Вселенскому патриарху с просьбой о предоставлении Томоса Украинской поместной автокефальной церкви, и попросил лидеров фракций поддержать эту инициативу. Как утверждает проинформированный источник, во время переговоров с Варфоломеем в Фанаре Вселенский патриарх дал четкий посыл, что он готов к признанию украинской автокефалии, и благословил на дальнейшие действия украинских властей и духовенства.

Инициативу поддержали в УПЦ Киевского патриархата, где после встречи Порошенко с патриархом Филаретом все архиереи (патриарх, епископы, архиепископы, митрополиты - ред.) - около 40 - поставили свои подписи в обращении к Варфоломею. Кроме того, обращение подписали и архиереи УАПЦ - 14 человек.

Кроме того, по словам Черкасского и Каневского митрополита УПЦ МП Софрония (Дмитрука) в интервью изданию "Главком", прошение о Томосе поддержали в том числе примерно 10 епископов Московского патриархата. Озвученную цифру подтверждают также информированные источники РБК-Украина. Имена подписантов не разглашаются, но как сообщил сам митрополит Софроний, помимо него обращение поддержал Овручский и Коростенский митрополит Виссарион (Стретович). Также публично высказал свою поддержку обращению Переяслав-Хмельницкий и Вишневский митрополит УПЦ МП Александр (Драбинко).

19 апреля Верховная Рада 268 голосами "за" приняла постановление об обращении главы государства к Вселенскому патриарху Варфоломею о создании в Украине единой поместной православной церкви. Синод Вселенского патриархата принял к рассмотрению документы от украинской стороны и начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии. В частности, в коммюнике, опубликованном 22 апреля, Синод проинформировал, что на заседаниях 19 и 20 апреля принял решение "теснее общаться и координироваться с сестринскими Православными Церквями в этом вопросе".

"Сейчас проходит подготовка, а именно - происходит информирование со стороны Вселенского патриархата других поместных церквей о том, что такое решение в процессе подготовки, чтобы они были официально уведомлены. Соответствующая делегация вот уже посетила, в том числе, Афинского архиепископа, об этом сообщалось, и дальше будут посещать другие поместные церкви", - рассказал в беседе с РБК-Украина архиепископ УПЦ КП, руководитель информационного отдела Киевской патриархии Евстратий Зоря.

Информирование других поместных православных церквей - процесс скорее формальный, одобрение автокефалии для новой украинской церкви с их стороны не предполагается процедурой. "Часто допускают ошибку, когда говорят о том, кто будет принимать решение о предоставлении Томоса. Говорят, что будто бы представители других церквей должны принять решение. Это не так. Это абсолютная и исключительная прерогатива, полномочие Вселенского Патриарха и Синода. Синод - это архиереи Вселенского патрирхата, которые голосуют, определяются, поддерживают позицию Вселенского Патриарха о предоставлении Томоса. То есть речь не идет о той или иной позиции какой-либо из других церквей", - заявил изданию заместитель главы АП Ростислав Павленко.

Для принятия решения Синодом Вселенского патриархата, в состав которого входит 12 архиереев, достаточно большинства голосов - семи из двенадцати. Позиция патриарха и председателя Синода Варфоломея является ключевой. Причем, в случае принятия решения большинством, даже те, кто воздержался или проголосовал против, все равно обязаны поставить свою подпись под синодальным решением. Затем, сразу после подписания членами Синода, Томос вступает в силу.

Одобрение Константинополем обращения Украины и предоставление Томоса означает создание именно новой украинской церкви, новой церковной юрисдикции - Украинской поместной православной церкви. Все те архиереи, кто подписался под прошением о декрете образуют "тело" этой церкви. Они же и являются субъектом получения Томоса. В случае положительного решения Синода, с получением Томоса все подписавшиеся смогут приступить к непосредственному формированию новой церкви и ее органов, к составлению и утверждению ее Статута. Поскольку под прошением о Томосе подписалось все руководство УПЦ КП и УАПЦ, каждый из которых представляет свою церковь, то де-факто можно говорить об объединении этих конфессий. Теоретически, те священнослужители из Киевского патриархата или УАПЦ, кто не захочет войти в новую церковь, пойдут в раскол. Однако вероятность наличия таковых - крайне мала.

После вынесения Синодом решения о предоставлении украинской поместной церкви Томоса, объясняет замглавы АП Павленко, процедура заключается в следующем: в Киев отправляется представитель от Вселенской патриархии, дальше те архиереи, которые подписали от разных церквей обращение к патриарху Варфоломею, собираются на учредительный съезд - Собор. "На нем решаются вопросы, связанные с каноничностью этого собрания. И тогда на нем оглашается Томос. Архиереи избирают предстоятеля. Этот предстоятель в дальнейшем представляет церковь, обращается к другим церквам за признанием. Этот процесс может длиться несколько месяцев после предоставления Константинополем Томоса. Не только в теории, но и исходя из исторической практики, как это было с другими церквями, которым в течение новейшего времени предоставлялся Томос. При распаде Османской империи, после Первой мировой войны, позже после Второй мировой войны, когда решался вопрос о признании автокефалии православных церквей - происходил примерно такой же процесс", - пояснил Павленко.

При этом, подчеркнул он, новая украинская православная церковь не будет в прямом подчинении Вселенского патриарха. "Речь идет о создании независимой каноничной украинской церкви, которая на украинском соборе будет выбирать своего предстоятеля, своего патриарха. Вселенский патриарх имеет единственное право в православном мире предоставить Томос - решение о создании такой церкви. Но после создания она является независимой и имеет своего предстоятеля", - говорит Павленко.

Пока сложно прогнозировать, кто возглавит Украинскую поместную православную церковь. Если избирать нового предстоятеля будут около 40 архиереев КП, 14 - УАПЦ и около 10 - МП, то, следуя простой математике, преимущество очевидно будет за тем, кого поддержит Киевский Патриархат. Как утверждают информированные источники РБК-Украина, там намеренны поддерживать нынешнего патриарха Филарета. На сегодняшний день за Украинскую автокефальную церковь выступили только ориентировочно 10 из 85 архиереев УПЦ МП. Сколько их присоединится к Украинской поместной церкви после получения ею признания от Вселенского патриархата - неизвестно. Однако если таких, до проведения первого Собора, будет хотя бы еще порядка 30, как это многие прогнозируют, то расстановка сил изменится.

Позиция и дальнейшая судьба УПЦ МП

В УПЦ МП стремление украинской власти и духовенства, подписавшихся под прошением о Томосе, не разделяют. "Как только эта ситуация возникла, то предстоятели церквей обратились к нам с просьбой озвучить нашу позицию и объяснить, что реально происходит в Украине. Тогда наш Блаженнейший митрополит Онуфрий направил письма всем поместным православным церквам, где описал ситуацию в Украине и изложил отношение нашей церкви до тех инициатив. Такое общение ведется регулярно, потому что есть и официальное, и неформальное общение", - сказал РБК-Украина заместитель главы отдела внешних церковных связей УПЦ МП, протоиерей Николай Данилевич.

Кроме того, 25 мая состоялось заседание Синода УПЦ МП, на котором обсуждалось и возможное предоставление Томоса об автокефалии православной церкви в Украине. "Была озвучена наша позиция, также обращения на разных языках было направлено в информационное поле всех православных стран. Поместные православные церкви это прочитали, они знают нашу точку зрения. Наша точка зрения заключается в том, что мы не против - мы за идею единства. Но мы против метода, который сейчас нам навязывается. Идея правильная - метод неправильный. Нужно делать это все правильно, соборно, коллективно, а не так сепаратно: друг против друга - так не делается. Оно ничего не даст", - прокомментировал изданию протоиерей Николай Данилевич.

Синодом УПЦ МП также было принято обращение к епископату, духовенству и верующим по поводу возможности предоставления Константинопольским патриархатом автокефалии православной церкви в Украине. В нем, среди прочего, говорится, что УПЦ МП видит путь объединения только путем "возвращения тех, кто отошел, в лоно канонической Украинской православной церкви". В обращении отмечается, что автокефальный статус "имеет исключительно технический церковный характер" и он "не может быть инструментом в геополитической борьбе". "В связи с этим необходимо осознавать, что появление другой параллельной юрисдикции в Украине может породить новые противостояния внутри нашего народа, не только угрожать безопасности государства, но и поставит под вопрос возможность будущего единства Церкви в Украине. Наш народ может быть разделен надолго, если не навсегда", - сообщается в обращении.

Процесс признания Константинополем новой Украинской поместной церкви предусматривает одновременное существование в Украине двух канонических церквей - УПЦ МП в качестве части РПЦ с широкой автномией и Украинской автокефальной поместной церкви. Хотя дальнейший статус Московского патриархата пока непонятен, полагают информированные собеседники РБК-Украина. "УПЦ МП существует как ветвь Русской церкви. Неважно, как она называется - она является ветвью, частью интегрированной частью Русской церкви. Она не является ни самостоятельной, даже в диптихе православных канонических церквей ее нет. И дальше, кто захочет - будет в подразделении Русской православной церкви. Единственное, что может возникнуть вопрос, как она себя будет называть, поскольку логично, что новая церковь будет называться Украинская православная церковь. Возможно будет какое-то переименование грандиозное", - допускает религиовед, директор религиозно-информационной службы Украины Тарас Антошевский.

В то же время заведующая отделом истории религии и практического религиоведения отделения религиоведения Института философии НАНУ Людмила Филипович считает, что в УПЦ МП может произойти раскол. "Там есть приходы и верующие, которые при предоставлении Томоса до сих пор не признанным церквям, перейдут к этой поместной православной церкви. Потому что сейчас настроения в МП таковы, что они не согласны, например, с политикой, которую проводят иерархи этой церкви. Они хотят независимой церкви для украинского народа, чтобы служба велась на украинском языке, чтобы читали Библию на украинском языке, и так далее", - говорит Филипович.

Согласно статистике, за УПЦ МП в Украине числится примерно 11 тысяч приходов. У УПЦ КП - порядка 5 тысяч приходов, у УАПЦ еще меньше - около 1 тысячи. Многие прихожане и члены прихода Московского патриархата, для которых отсутствие каноничности у УПЦ КП и УАПЦ выступает главным сдерживающим фактором, в случае предоставления автокефалии Украинской церкви, могут примкнуть к новой церкви. После получения Томоса, Московский патриархат в Украине может лишиться около половины своих приходов. К тому же, как сообщил патриарх УПЦ КП Филарет, после создания поместной Украинской автокефальной православной церкви процедура предусматривает перерегистрацию уставов всех православных приходов, в том числе и Московского патриархата. И, по мнению Филарета, большинство украинских православных приходов зарегистрируется как украинская церковь.

Та часть Московского патриархата, которая не захочет присоединиться к Украинской поместной церкви, может попросить об экзархате в составе РПЦ, прогнозирует Людмила Филипович. "Ходят слухи, что они, возможно, попросят экзархат, так называемый украинский экзархат для РПЦ. Но он нежелателен для Украины. Представьте себе, что идет война, например, с немцами, а мы просим экзархат их немецкой церкви. Это как-то не очень комильфо, - говорит религиовед. - Думаю, что она останется как украинская православная церковь (хоть и это будет определенная тавтология), но в единстве с Московским патриархатом. А, возможно, поменяет статус. Сейчас для нас очевидно, что они не хотят никаких изменений и будут удерживать нынешний статус до последнего".

В УПЦ КП считают, что у церкви Московского патриархата после предоставления УПЦ Томоса будет два варианта действий - либо присоединиться к Украинской поместной церкви, либо перерегистрироваться как украинский экзархат РПЦ. "Они будут иметь право называться украинским экзархатом Русской православной церкви", - заявил патриарх Филарет. Он отметил, что после получения Томоса Украинская автокефальная православная церковь будет второй по численности прихожан в мире после российской, и самой большой по активности и религиозности верующих. В ответ на заявление Филарета, в УПЦ МП сказали, что не собираются менять свое название, поскольку "получили его раньше, чем независимое украинское государство". "Оно зарегистрировано во всех документах и нет никаких законных оснований его менять", - сказал архиепископ УПЦ МП Климент в интервью BBC. По его оценке, инициативы о переименовании со стороны государства будут рассматриваться как дискриминация людей по религиозным убеждениям. А такими заявлениями, считает Климент, "глава Киевского патриархата просто призывает к религиозной войны".

Компетентные собеседники РБК-Украина считают, что наиболее реалистичным выглядит сценарий с экзархатом в юрисдикции РПЦ. В пользу этой версии свидетельствует события, в последнее время произошедшие в русском православии. Дело в том, что в РПЦ нет единства по поводу автономии Московского патриархата в Украине - там также есть свои "голуби" и "ястребы". Прогнозируемо, что действующий патриарх РПЦ Кирилл, которого можно отнести к "голубям", в случае предоставления Томоса Украинской поместной церкви оставил бы за Московским патриархатом определенную автономию. В противовес, епископ Тихон (Шевкунов), которого называют "духовником" Владимира Путина и, главное, потенциальным преемником Кирилла на патриаршем престоле, - скорее "ястреб". Будучи сторонником автаркии во всем, что касается церковных вопросов, Тихон, по всей вероятности, предпочтет автокефалии УПЦ МП более контролируемый статус экзархата в составе РПЦ. Примечательно, что недавно синод РПЦ, состоявшийся 14 мая, назначил епископа Тихона Псковским митрополитом, что дает ему право выдвигать свою кандидатуру на будущих выборах патриарха РПЦ.

Угроза для РПЦ

Становление в Украине новой канонической поместной православной церкви перекроит расстановку сил не только в украинском, но и мировом православии. Для РПЦ признание Вселенским патриархатом Украинской поместной церкви - злободневный вопрос. Возможность предоставления автокефалии украинской православной церкви даже стало предметом обсуждения на выше упомянутом синоде Русской православной церкви 14 мая. Как сообщил председатель отдела внешних церковных связей МП митрополит Иларион, на заседание синода РПЦ также присутствовал митрополит УПЦ МП Онуфрий. Российские иерархи пришли к выводу, что вопрос автокефалии украинской церкви не соответствует церковным канонам. "В синоде подчеркнули, что вопрос лежит вне церковного канонического поля. О предоставлении автокефалии ходатайствовала светская власть Украины при поддержке раскольнических неканонических группировок", - заявил митрополит Иларион. Церковный статус УПЦ КП и УАПЦ, добавил митрополит Русской церкви, не определен мировым православием, а УПЦ МП в Константинополь не обращалась. "Невозможно допустить принятие решений на основании инициатив неканонических группировок или светской власти, вмешательство которой во внутренние дела церкви недопустимо", - заявлял митрополит.

Для сопоставления цифр, в общей сложности Русская православная церковь, исходя из заявления патриарха РПЦ Кирилла, насчитывает почти 37 тысяч приходов по всему миру, включая РФ. В их числе - 11 тысяч, которые приходятся на УПЦ МП. Потенциальный отток половины приходов МП к новой Украинской поместной церкви существенно пошатнет первенство РПЦ в православном мире.

В Киевском патриархате уже заявили, что Россия и пророссийские силы в Украине с приближением признания автокефалии Православной Церкви в Украине пытаются помешать этому. И с этой целью оказывают давление на Константинопольский патриархат и ряд других поместных церквей.

Но и украинская сторона не занимает выжидательную позицию. По информации РБК-Украина, украинские дипломатические рычаги также задействованы во всех 14 странах, где есть поместные православные церкви. В настоящее время, в числе этих 14 самыми яркими сторонниками РПЦ являются Сербская, Болгарская, Сирийская и Грузинская православнык церкви.

В пользу создания Украинской поместной православной церкви может сыграть заметное похолодание в отношениях между Константинополем и Москвой. Причина - саботаж в июне 2016 года Всеправославного Собора на острове Крит стараниями РПЦ. Представители Русской церкви на него не приехали. До этого последний Всеправославный собор проходил свыше 300 лет назад. Вселенский патриарх Варфоломей считает делом своей жизни проведение такого собора. Путем признания Украинской поместной церкви Варфоломей имеет все шансы ослабить влияние РПЦ на мировой арене и показать, что не намерен принимать диктат Москвы. Ко всему прочему, Константинополь получит противовес РПЦ в Европе в виде большой славянской (негреческой) церкви - Украинской поместной православной церкви.