Помісна православна церква: коли Україна може отримати автокефалію і що це означає для православ'я

Згідно зі статистикою, за УПЦ МП в Україні числиться приблизно 11 тисяч парафій. В УПЦ КП - близько 5 тисяч парафій, в УАПЦ ще менше - близько 1 тисячі. Багато парафіян Московського патріархату, для яких відсутність канонічності в УПЦ КП і УАПЦ виступає головним стримуючим фактором, у разі надання автокефалії, можуть приєднатися до нової церкви. Після отримання Томосу Українською помісною церквою Московський патріархат в Україні може втратити близько половини своїх парафій.

Томос про визнання Вселенським патріархатом (Константинопольською православною церквою) автокефалії Української помісної православної церкви готовий. Про це днями незалежно один від одного повідомили архімандрит Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) Кирило Говорун і архієпископ Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) Євстратій Зоря. Це підтверджують і співрозмовники видання. Президент Петро Порошенко сказав, що сподівається на надання Константинопольським Синодом декрету про автокефалію в липні 2018 року - до 1030-ліття хрещення Київської Русі. Таку можливість скептично оцінюють офіційні речники УПЦ МП. Становлення в Україні нової канонічної православної церкви може змінити розстановку сил як в українському, так і в світовому православ'ї. Особливо болючим це питання є для Російської православної церкви. Детальніше про це - в матеріалі РБК-Україна.

Кілька днів тому архімандрит Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП), колишній керівник відділу зовнішніх церковних зв'язків УПЦ МП Кирил Говорун заявив, що Томос - указ про визнання Вселенським патріархатом (Константинопольською православною церквою) автокефалії Української помісної православної церкви - вже написаний. "Томос вже готовий. Він уже написаний. Я навіть знаю, хто його писав - мій вчитель в Афінському університеті, де я навчався. Це один з кращих каноністів у православному світі... І тексти, які він пише, канонічні - абсолютно досконалі. Тому я думаю, що томос буде прекрасним документом канонічності, до нього неможливо буде пред'явити жодних претензій. Томос готовий", - повідомив архімандрит в ефірі "5 каналу".

Складення знакового для українського православ'я документу підтвердив і архієпископ Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП), керівник інформаційного відділу Київської патріархії Євстратій Зоря. "Ще за кілька тижнів до того, як отець Кирило сказав в ефірі, ми про це знали. Тому так, я можу підтвердити, що сам текст вже підготовлений", - сказав він днями в коментарі телеканалу "Прямий".

В Томосі, який надається першого за честю у православному світі Константинопольською церквою, фактично викладається рішення Синоду Вселенського патріархату про надання автокефалії. Цей документ є визнанням Константинополем помісної православної церкви, незалежної і самоврядної - на території певної держави. У ньому, серед іншого, міститься аргументація, чому Синод прийняв рішення надати автокефалію тієй чи іншій помісній церкві. Іншими словами, в даному декреті прописано рішення, за яке згодом буде голосувати Константинопольський Синод. "Як секретар Священного Синоду нашої церкви (УПЦ КП - ред.), можу сказати, що ніколи немає сенсу готувати проекти документів, які не передбачені до прийняття... Синод (Вселенського патріархату - ред.) засідає регулярно. Щомісяця є сесійні засідання Синоду. І тому, як тільки з боку голови Синоду, патріарха Варфоломія, буде бачення того, що питання вже готове до винесення на розгляд - він його винесе на розгляд", - зазначив у бесіді з РБК-Україна архієпископ УПЦ КП Євстратій Зоря.

У п'ятницю, 1 червня, в бесіді з журналістами під час Національного молитовного сніданку в Києві патріарх УПЦ КП Філарет спрогнозував, що Українська помісна православна церква може отримати Томос про автокефалію від Вселенського патріархату в липні 2018 року - до 1030-ліття хрещення Київської Русі. На аналогічні терміни сподівається і президент Петро Порошенко.

Менш оптимістично налаштовані в Московському патріархаті. Як стверджує протоієрей Микола Данилевич, заступник голови відділу зовнішніх церковних зв'язків УПЦ МП, не варто робити поспішних висновків щодо написання Томосу. "Цю інформацію озвучив отець Кирило Говорун. Він не є офіційною особою, а спирався на власні джерела, а тому мені важко коментувати цю неофіційну інформацію", - розповів він. "Навіть якщо якісь чернетки документів і заготовлені, то це не значить, що вони будуть прийняті. Оскільки, коли готуються якісь рішення, то проекти текстів можуть мінятися, вони можуть взагалі не прийматися, тому що рішення приймає не одноосібно Вселенський патріарх, а Синод. А це колективне рішення. Я розумію, що ця заява викликала певний ажіотаж, але ми оперуємо офіційною інформацією, а не тим, що хтось десь щось почув, що щось комусь сказав", - пояснив Данилевич.

На думку протоієрея УПЦ МП, Константинополь тільки отримав прохання і почав його розглядати, але жодних зобов'язань не давав. "Підкреслю, що Константинополь не брав на себе жодних зобов'язань. Вони отримали прохання і будуть вивчати це питання і погоджувати. Тому тут може бути все що завгодно. Константинополь завжди говорив, що автокефалія можлива тільки тоді, коли всі церкви в Україні об'єднаються - тоді можна говорити про автокефалію. Таким чином, я не думаю, що позиція Константинополя зараз зміниться. Константинополь офіційно має велике поле для маневру", - вважає протоієрей УПЦ МП. Він також зазначив, що митрополит УПЦ МП Онуфрій вже запросив представників помісних православних церков на святкування 1030-річчя Хрещення Київської Русі. "Представники помісних церков приїдуть, і приїдуть до нас, - вони не приїдуть в Київський патріархат, ні в Автокефальну церкву. Вони приїдуть в нашу церкву, і вони будуть з нами. І я дуже сумніваюся, що коли представники нашої церкви і всіх помісних церков будуть тут, то Константинополь буде давати Томос Київському патріархату і УАПЦ. Це просто нелогічно, неможливо і суперечить всім правилам. Тому зараз те, що говориться - це говориться більше в ЗМІ, а безпосередньої офіційної інформації у нас дуже мало. Більш того, виходячи із заяв ієрархів, єпископів, в тому числі і з Константинопольського патріархату, можна сказати, що таких кроків Константинополь не зробить", - заявив заступник голови відділу зовнішніх церковних зв'язків УПЦ МП.

Втім, джерело РБК-Україна інформоване про хід створення в Україні помісної православної церкви, каже, що Томос дійсно складено, а фінальне рішення - позитивне - Синодом Вселенського патріархату буде винесено протягом "кількох найближчих місяців".

Процедурні тонкощі

Нагадаємо, в ході офіційного візиту до Туреччини на початку квітня цього року Порошенко провів переговори з Константинопольським патріархом Варфоломієм. Після повернення в Київ, 17 квітня, президент Порошенко запросив на зустріч керівників усіх парламентських фракцій і груп. Центральною темою зустрічі було церковне питання. Глава держави заявив, що буде звертатися до Вселенського патріарха з проханням про надання Томосу Українській помісній автокефальній церкві, і попросив лідерів фракцій підтримати цю ініціативу. Як стверджує поінформоване джерело, під час переговорів з Варфоломієм у Фанарі Вселенський патріарх дав чіткий сигнал, що він готовий до визнання української автокефалії, і благословив на подальші дії українську владу і духовенство.

Ініціативу підтримали в УПЦ Київського патріархату, де після зустрічі Порошенка з патріархом Філаретом всі архієреї (патріарх, єпископи, архієпископи, митрополити - ред.) - близько 40 - поставили свої підписи під зверненням до Варфоломія. Крім того, звернення підписали і архієреї УАПЦ - 14 осіб.

Крім того, за словами Черкаського і Канівського митрополита УПЦ МП Софронія (Дмитрука) в інтерв'ю виданню "Главком", прохання про Томос підтримали у тому числі приблизно 10 єпископів Московського патріархату. Озвучену цифру підтверджують також поінформовані джерела РБК-Україна. Імена підписантів не розголошуються, але як повідомив сам митрополит Софроній, крім нього звернення підтримав митрополит Овруцький і Коростенський Віссаріон (Стретович). Також публічно висловив свою підтримку зверненню Переяслав-Хмельницький і Вишневський митрополит УПЦ МП Олександр (Драбинко).

19 квітня Верховна Рада 268 голосами "за" прийняла постанову про звернення глави держави до Вселенського патріарха Варфоломія про створення в Україні єдиної помісної православної церкви. Синод Вселенського патріархату прийняв до розгляду документи від української сторони і почав процедури, необхідні для надання автокефалії. Зокрема, в комюніке, опублікованому 22 квітня, Синод поінформував, що на засіданнях 19 і 20 квітня прийняв рішення "тісніше спілкуватися і координуватися з сестринськими Православними Церквами в цьому питанні".

"Зараз проходить підготовка, а саме - відбувається інформування з боку Вселенського патріархату інших помісних церков про те, що таке рішення в процесі підготовки, щоб вони були офіційно повідомлені. Відповідна делегація ось вже відвідала, в тому числі, Афінського архієпископа, про це повідомлялось, і далі будуть відвідувати інші помісні церкви", - розповів у бесіді з РБК-Україна архиєпископ УПЦ КП, голова інформаційного відділу Київської патріархії Євстратій Зоря.

Інформування інших помісних православних церков - процес скоріше формальний, схвалення автокефалії для української церкви з їхнього боку не передбачається процедурою. "Часто припускаються помилки, коли говорять про те, хто буде приймати рішення про надання Томосу. Кажуть, що нібито представники інших церков повинні прийняти рішення. Це не так. Це абсолютна і виняткова прерогатива, повноваження Вселенського Патріарха і Синоду. Синод - це архієреї Вселенського патрірхату, які голосують, визначаються, підтримують позицію Вселенського Патріарха про надання Томосу. Тобто мова не йде про ту чи іншої позицію будь-якої з інших церков", - заявив виданню заступник глави АП Ростислав Павленко.

Для прийняття рішення Синоду Вселенського патріархату, до складу якого входить 12 архієреїв, достатньо більшості голосів - семи з дванадцяти. Позиція патріарха і голови Синоду Варфоломія є ключовою. Причому, у разі прийняття рішення більшістю, навіть ті, хто утримався, або проголосував проти, все одно зобов'язані поставити свій підпис під синодальним рішенням. Потім, відразу після підписання членами Синоду, Томос набирає чинності.

Схвалення Константинополем звернення України та надання Томосу означає створення саме нової української церкви, нової церковної юрисдикції - Української помісної православної церкви. Всі ті архієреї, хто підписався під проханням про декрет, утворюють "тіло" цієї церкви. Вони ж і є суб'єктом отримання Томосу. У разі позитивного рішення Синоду, з отриманням Томосу всі ті, хто підписалися, зможуть приступити до безпосереднього формування нової церкви та її органів, до складання та затвердження її Статуту. Оскільки під проханням про Томос підписалося все керівництво УПЦ КП і УАПЦ, кожен з яких представляє свою церкву, то де-факто можна говорити про об'єднання цих конфесій. Теоретично, ті священнослужителі з Київського патріархату чи УАПЦ, хто не захоче увійти в нову церкву, підуть в розкол. Однак імовірність наявності таких - вкрай мала.

Після винесення Синодом рішення про надання українській помісній церкві Томосу, пояснює заступник глави АП Павленко, процедура полягає в наступному: до Києва вирушає представник від Вселенської патріархії, далі ті архієреї, які підписали від різних церков звернення до патріарха Варфоломія, збираються на установчий з'їзд - Собор. "На ньому вирішуються питання, пов'язані з канонічністю цього зібрання. І тоді на ньому оголошується Томос. Архієреї обирають предстоятеля. Цей предстоятель надалі представляє церкву, звертається до інших церков за визнанням. Цей процес може тривати кілька місяців після надання Константинополем Томосу. Не тільки в теорії, але і виходячи з історичної практики, як це було з іншими церквами, яким протягом новітнього часу надавався Томос. При розпад Османської імперії, після Першої світової війни, пізніше після Другої світової війни, коли вирішувалося питання про визнання автокефалії православних церков - відбувався приблизно такий самий процес", - пояснив Павленко.

При цьому, підкреслив він, нова українська православна церква не буде в прямому підпорядкуванні Вселенського патріарха. "Мова йде про створення незалежної канонічної української церкви, яка на українському соборі буде обирати свого предстоятеля, патріарха. Вселенський патріарх має єдине право у православному світі надати Томос - рішення про створення такої церкви. Але після створення вона є незалежною і має свого предстоятеля", - каже Павленко.

Поки складно прогнозувати, хто очолить Українську помісну православну церкву. Якщо обирати нового предстоятеля будуть близько 40 архієреїв КП, 14 - УАПЦ і близько 10 - МП, то, слідуючи простій математиці, перевага за тим, кого підтримає Київський Патріархат. Як стверджують поінформовані джерела РБК-Україна, там мають намір підтримувати нинішнього патріарха Філарета. На сьогоднішній день за Українську автокефальну церкву виступили тільки орієнтовно 10 з 85 архієреїв УПЦ МП. Скільки їх приєднається до Української помісної церкви після отримання нею визнання від Вселенського патріархату - невідомо. Проте якщо таких, до проведення першого Собору, буде хоча б ще близько 30, як це багато хто прогнозує, то розстановка сил зміниться.

Позиція і подальша доля УПЦ МП

В УПЦ МП прагнення української влади і духовенства, які підписалися під проханням про Томос, не поділяють. "Як тільки ця ситуація виникла, то предстоятелі церков звернулися до нас з проханням озвучити нашу позицію і пояснити, що реально відбувається в Україні. Тоді наш Блаженніший митрополит Онуфрій направив листи всім помісним православним церквам, де описав ситуацію в Україні і виклав ставлення нашої церкви до тих ініціатив. Таке спілкування ведеться регулярно, тому що є і офіційне, і неформальне спілкування", - сказав РБК-Україна заступник голови відділу зовнішніх церковних зв'язків УПЦ МП, протоієрей Микола Данилевич.

Крім того, 25 травня відбулося засідання Синоду УПЦ МП, на якому обговорювалося і можливе надання Томосу про автокефалію православної церкви в Україні. "Наша позиція була озвучена, також звернення на різних мовах було направлено в інформаційне поле всіх православних країн. Помісні православні церкви це прочитали, вони знають нашу точку зору. Наша точка зору полягає в тому, що ми не проти, ми за ідею єдності. Але ми проти методу, який зараз нам нав'язується. Ідея правильна - метод неправильний. Потрібно робити це все правильно, соборно, колективно, а не так сепаратно: один проти одного - так не робиться. Воно нічого не дасть", - прокоментував виданню протоієрей Микола Данилевич.

Синодом УПЦ МП також було прийнято звернення до єпископату, духовенства та вірних з приводу можливості надання Константинопольським патріархатом автокефалії православній церкві в Україні. У ньому, серед іншого, сказано, що УПЦ МП бачить шлях об'єднання тільки шляхом "повернення тих, хто відійшов, у лоно канонічної Української православної церкви". У зверненні наголошується, що автокефальний статус "має виключно технічний церковний характер" і він "не може бути інструментом в геополітичній боротьбі". "У зв'язку з цим необхідно усвідомлювати, що поява іншої паралельної юрисдикції в Україні може породити нові протистояння всередині нашого народу, не тільки загрожувати безпеці держави, але й поставить під питання можливість майбутньої єдності Церкви в Україні. Наш народ може бути розділений надовго, якщо не назавжди", - повідомляється у зверненні.

Процес визнання Константинополем нової Української помісної церкви передбачає одночасне існування в Україні двох канонічних церков - УПЦ МП в якості частини РПЦ з широкою автномією і Української автокефальної помісної церкви. Хоча подальший статус Московського патріархату поки незрозумілий, вважають поінформовані співрозмовники РБК-Україна. "УПЦ МП існує як гілка Російської церкви. Неважливо, як вона називається - вона є гілкою, частиною інтегрованою частиною Російської церкви. Вона не є ні самостійною, навіть у диптиху православних канонічних церков її немає. І далі, хто захоче - буде в підрозділі Російської православної церкви. Єдине, що може виникнути питання, як вона себе буде називати, оскільки логічно, що нова церква буде називатися Українська православна церква. Можливо буде якесь перейменування грандіозне", - припускає релігієзнавець, директор релігійно-інформаційної служби України Тарас Антошевський.

У той же час, завідувач відділом історії релігії та практичного релігієзнавства відділення релігієзнавства Інституту філософії НАНУ Людмила Філіпович вважає, що в УПЦ МП може відбутися розкол. "Там є парафії і віруючі, які при наданні Томосу досі не визнаним церквам, перейдуть до цієї помісної православної церкви. Тому що зараз настрої в МП такі, що вони не згодні, наприклад, з політикою, яку проводять ієрархи цієї церкви. Вони хочуть незалежної церкви для українського народу, щоб служба велася українською мовою, щоб читали Біблію українською мовою, і так далі", - говорить Філіпович.

Згідно зі статистикою, за УПЦ МП в Україні налічується приблизно 11 тисяч парафій. В УПЦ КП - близько 5 тисяч парафій, в УАПЦ ще менше - близько 1 тисячі. Багато парафіян і члени парафії Московського патріархату, для яких відсутність канонічності в УПЦ КП і УАПЦ виступає головним стримуючим фактором, у разі надання автокефалії Українській церкві, можуть приєднатися до нової церкви. Після отримання Томосу, Московський патріархат в Україні може втратити близько половини своїх парафій. До того ж, як повідомив патріарх УПЦ КП Філарет, після створення помісної Української автокефальної православної церкви процедура передбачає перереєстрацію статутів всіх православних парафій, в тому числі і Московського патріархату. І, на думку Філарета, більшість українських православних парафій зареєструється як українська церква.

Та частина Московського патріархату, яка не захоче приєднатися до Української помісної церкви, може попросити про екзархат у складі РПЦ, прогнозує Людмила Філіпович. "Ходять чутки, що вони, можливо, попросять екзархат, так званий український екзархат для РПЦ. Але він небажаний для України. Уявіть собі, що йде війна, наприклад, з німцями, а ми просимо екзархат німецької церкви. Це якось не дуже комільфо, - каже релігієзнавець. - Думаю, що вона залишиться як українська православна церква (хоч і це буде певна тавтологія), але в єдності з Московським патріархатом. А, можливо, змінить статус. Зараз для нас очевидно, що вони не хочуть жодних змін і будуть утримувати нинішній статус до останнього".

В УПЦ КП вважають, що у церкви Московського патріархату після надання УПЦ Томосу два варіанти дій - або приєднатися до Української помісної церкви, або перереєструватися як український екзархат РПЦ. "Вони будуть мати право називатися українським екзархатом Російської православної церкви", - заявив патріарх Філарет. Він зазначив, що після отримання Томосу Українська автокефальна православна церква буде друга за чисельністю парафіян у світі після російської, і найбільшою по активності і релігійності віруючих. У відповідь на заяву Філарета, УПЦ МП сказали, що не збираються змінювати свою назву, оскільки "отримали її раніше, ніж незалежну українську державу". "Вона зареєстрована у всіх документах і немає жодних законних підстав її змінювати", - сказав архиєпископ УПЦ МП Климент в інтерв'ю BBC. За його оцінкою, ініціативи про перейменування з боку держави будуть розглядатися як дискримінація людей за релігійними переконаннями. А такими заявами, вважає Климент, "глава Київського патріархату просто закликає до релігійної війни".

Компетентні співрозмовники РБК-Україна вважають, що найбільш реалістичним виглядає сценарій з екзархатом у юрисдикції РПЦ. На користь цієї версії свідчить події, які останнім часом відбулися в російському православ'ї. Справа в тому, що в РПЦ немає єдності з приводу автономії Московського патріархату в Україні - там також є свої "голуби" і "яструби". Прогнозовано, що нинішній патріарх РПЦ Кирило, якого можна віднести до "голубів", у разі надання Томосу Українській помісній церкві залишив би за Московським патріархатом певну автономію. На противагу, єпископ Тихон (Шевкунов), якого називають "духівником" Володимира Путіна і, головне, потенційним наступником Кирила на патріаршому престолі, - швидше "яструб". Будучи прихильником автаркії у всьому, що стосується церковних питань, Тихон, імовірно, зволіє автокефалії УПЦ МП більш контрольований статус екзархату в складі РПЦ. Примітно, що нещодавно синод РПЦ, що відбувся 14 травня, призначив єпископа Тихона Псковським митрополитом, що дає йому право висувати свою кандидатуру на майбутніх виборах патріарха РПЦ.

Загроза для РПЦ

Становлення в Україні нової канонічної помісної православної церкви перекроїть розстановку сил не тільки в українському, а й світовому православ'ї. Для РПЦ визнання Вселенським патріархатом Української помісної церкви - злободенне питання. Можливість надання автокефалії українській православній церкві навіть стало предметом обговорення на вище згаданому синоді Російської православної церкви 14 травня. Як повідомив голова відділу зовнішніх церковних зв'язків МП митрополит Іларіон, на засідання синоду РПЦ також був присутній митрополит УПЦ МП Онуфрій. Російські ієрархи прийшли до висновку, що питання автокефалії української церкви не відповідає церковним канонам. "У синоді підкреслили, що питання лежить поза церковного канонічного поля. Про надання автокефалії клопотала світська влада України при підтримці розкольницьких неканонічних угруповань", - заявив митрополит Іларіон. Церковний статус УПЦ КП і УАПЦ, додав митрополит Російської церкви, не визначено світовим православ'ям, а УПЦ МП не зверталася до Константинополя. "Неможливо допустити прийняття рішень на підставі ініціатив неканонічних угруповань або світської влади, втручання якої у внутрішні справи церкви неприпустимо", - заявляв митрополит.

Для зіставлення цифр, загалом Російська православна церква, виходячи з заяви патріарха РПЦ Кирила, налічує майже 37 тисяч парафій по всьому світу, включаючи РФ. У їх числі - 11 тисяч, які припадають на УПЦ МП. Потенційний відтік половини парафій МП до нової Української помісної церкви істотно похитне першість РПЦ у православному світі.

У Київському патріархаті вже заявили, що Росія і проросійські сили в Україні з наближенням визнання автокефалії Православної Церкви в Україні намагаються перешкодити цьому. І з цією метою чинять тиск на Константинопольський патріархат і низку інших помісних церков.

Але й українська сторона не займає вичікувальну позицію. За інформацією РБК-Україна, українські дипломатичні важелі також задіяні у всіх 14 країнах, де є помісні православні церкви. В даний час, в числі цих 14 найбільш яскравими прихильниками РПЦ є Сербська, Болгарська, Сирійська і Грузинська православні церкви.

На користь створення Української помісної православної церкви може зіграти помітне похолодання у відносинах між Константинополем і Москвою. Причина - саботаж у червні 2016 року Всеправославного Собору на острові Крит стараннями РПЦ. Представники Російської церкви на нього не приїхали. До цього останній Всеправославний собор проходив понад 300 років тому. Вселенський патріарх Варфоломій вважає справою свого життя проведення такого собору. Шляхом визнання Української помісної церкви Варфоломій має всі шанси послабити вплив РПЦ на світовій арені і показати, що не має наміру приймати диктат Москви. До всього іншого, Константинополь отримає противагу РПЦ в Європі у вигляді великої слов'янської (негрецької) церкви - Української помісної православної церкви.