На полпути к томосу: как проходит создание поместной православной церкви

Предстоятели УПЦ МП Онуфрий и УПЦ КП Филарет по-разному смотрят на будущее православия в Украине (УНИАН)

После активных событий первой половины октября, когда Константинопольский патриархат снял анафему с предстоятелей УПЦ (КП) Филарета и УАПЦ Макария, а РПЦ разорвала отношения с Вселенским патриархом, в вопросе создания поместной православной церкви в Украине наступило внешнее затишье. Уже месяц продолжается подготовка к объединительному Cобору, на котором, как ожидается, будет создана единая церковь и избран ее предстоятель. Он же должен получить от Вселенского патриархата томос – указ, об автокефалии. Есть вероятность, что Собор состоится уже на следующей неделе – 21-22 ноября. Если этого не случится, процесс, возможно, затянется минимум до конца года. Подробнее о том, что происходит вокруг создания автокефальной церкви, кто ее может возглавить и что сдерживает объединение – в материале РБК-Украина.

Место встречи изменить нельзя

Президент Петр Порошенко во вторник, 13 ноября, планировал встретиться с иерархами Украинской православной церкви (Московского патриархата). Еще в начале ноября глава президентской администрации Игорь Райнин направил предстоятелю УПЦ (МП) митрополиту Онуфрию письмо с приглашением на встречу с президентом с указанием места встречи – в Украинском доме.

После этого глава Отдела внешних связей УПЦ (МП) митрополит Антоний (Паканич) разослал всем архиереям официальное письмо с приглашением приехать на встречу с Порошенко. Но не в Украинский дом, а в Киево-Печерскую Лавру, причем на то же самое время. В УПЦ (МП) же уверяют, что президент изначально согласился на встречу в Лавре.

Утром во вторник в Лавре собрался синод епископов УПЦ (МП), на котором было принято решение о немедленном проведении Собора, в котором должны были принять участие все прибывшие архиереи. На Соборе признали неканоническим снятие анафемы с Филарета и Макария, разорвали евхаристическое общение с Константинопольской церковью и отказались участвовать в создании единой поместной церкви.

Пока епископы УПЦ МП обсуждали эти вопросы, Украинский дом, где должна была состояться встреча с президентом, взяла под охрану Нацгвардия. Но днем туда никто так и не приехал.

"Похоже, что единственная причина внезапного созыва Собора - то, что по уставу участие в нем для архиереев обязательно. Поэтому Собор - просто метод удержать епископов в Лавре и не дать им возможность самостоятельно поехать к президенту", - прокомментировал ситуацию архиепископ УПЦ (КП) Евстратий (Зоря) в своем Facebook.

В Московском патриархате заверили, что готовы встречаться с президентом, но только "на церковной территории", то есть в Лавре, о чем и известили Порошенко.

Позже стало известно, что некоторые епископы УПЦ (МП), принадлежащие к условно проукраинскому крылу церкви, все же приехали к главе государства в Украинский дом. По информации ВВС-Украина, их было не менее трех, в частности, митрополит Переяслав-Хмельницкий Александр (Драбинко).

"Были представители того крыла УПЦ, в котором как раз одобрительно относятся к идее автокефальной Украинской православной церкви, которые поддерживают создание такой церкви, планируют совместно идти на Собор и творить совместно эту церковь", - заявил после встречи директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко, привлеченный к процессу создания поместной церкви.

Точное количество архиереев, которые встретились с Порошенко, неизвестно. Из-за оказывающегося на них давления по их же просьбе их имена хранят в тайне, заверил Павленко. Собеседник РБК-Украина, знакомый с деталями встречи, подтвердил эту информацию и пояснил, что речь идет об угрозах запрета на служение, вплоть до отлучения от церкви.

Порошенко рассказал иерархам о своих переговорах со Вселенским патриархом Варфоломеем, о соглашении между Украиной и Константинопольским патриархатом и о готовности Константинополя способствовать проведению объединительного Собора, уточнил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

"Владыки рассказали президенту о беспрецедентном давлении Москвы, которое оказывается на тех епископов УПЦ (МП), которые готовы присоединиться к созданию единой церкви", - написал Цеголко на своей странице в Facebook.

Компромиссная формула

Главная интрига сейчас – когда состоится объединительный Собор и сколько иерархов УПЦ (МП) примут в нем участие. Несколько несвязанных между собой источников РБК-Украина в качестве предварительной даты Собора назвали 21-23 ноября.

"Я слышал такую информацию, но это пока разговоры в среде журналистов, Вселенский патриархат ничего не говорит. А именно представители Вселенского патриархата будут проводить Собор", - сказал РБК-Украина предстоятель УАПЦ митрополит Макарий.

В свою очередь, протоиерей Георгий Коваленко, бывший пресс-секретарь УПЦ (МП), в интервью Радио Свобода подтвердил, что для проведения Собора действительно обсуждается дата 22 ноября.

Но, в любом случае, перед проведением Собора необходимо решить ряд ключевых вопросов, в частности, по поводу устава, уклада и названия новой церкви. По этим моментам ранее уже возникали публичные разногласия между митрополитом Макарием и главой УПЦ (КП) Филаретом. По мнению Филарета, все эти вопросы стоит решать уже на самом Соборе, по мнению Макария – перед его проведением, хотя бы в виде проекта решения.

Макарий сообщил РБК-Украина, что по его информации, достигнута договоренность о том, что новую церковь возглавит иерарх в чине митрополита, а не патриарха. "Но в будущем, когда в новую церковь начнут приходить епископы из МП, а они будут приходить, пусть не все вместе, так по одному, откроется возможность перейти к патриаршему укладу", - добавил он, не вдаваясь в подробности.

"Каким будет уклад церкви – решит Собор. У нас есть как принципиальная позиция по сохранению патриаршей традиции, так и соображения на счет согласования наших убеждений с потребностями межправославного признания", - сказал РБК-Украина Евстратий (Зоря).

Ранее в УПЦ (КП) приняли решение присвоить Филарету расширенный титул "архиепископа и митрополита Киевского и Всей Руси-Украины", чтобы его так могли именовать в других церквях, которые сразу не готовы признать новую украинскую поместную церковь в качестве патриархата.

К слову, поместные церкви не всегда возглавляет патриарх. К примеру, Кипрскую, Элладскую, Польскую, Албанскую и другие православные церкви возглавляют архиепископы, некоторые из которых имеют титул митрополита.

Еще более важный вопрос – кто именно возглавит новую церковь. Долгое время кандидатура Филарета представлялась фактически безальтернативной. Сам он много раз публично подтверждал свои планы возглавить поместную церковь. К тому же среди всех епископов, которые просили Вселенского патриарха об автокефалии, большинство было из УПЦ (КП).

Но в начале ноября управляющий делами УПЦ (МП) митрополит Антоний заявил, что по требованию Константинополя Филарет и Макарий не смогут претендовать на этот пост. "Есть интересная информация из нескольких источников о том, что есть письмо из Фанара, направленное и в так называемый Киевский патриархат, и в Автокефальную церковь, согласно которому в выборах не могут принимать участие ни Филарет, ни Макарий", - заявил Антоний.

В УПЦ (КП) это сообщение категорически опровергли, назвав его "очередным московским информационным вбросом". В то же время источник РБК-Украина в правящей коалиции, хорошо знакомый с ситуацией, отметил, что в УПЦ (МП) многие епископы критично относятся к кандидатуре Филарета, потому идеальный вариант – найти компромиссного человека на пост главы новой церкви, что позволит присоединиться к ней максимальному количеству епископата УПЦ (МП).

Таким кандидатом называют, например, митрополита Винницкого и Барского Симеона из УПЦ (МП). Он был единственным, кто на Соборе во вторник не поддержал постановление о разрыве с Константинополем и отказе участвовать в создании поместной церкви. Кроме того, Симеон после Собора был одним из тех епископов, кто после заседания в Лавре все же пришел к Порошенко.

Симеона считают давним знакомым семьи действующего президента. В 2014 году он принимал участие в выборах нового предстоятеля УПЦ (МП), но по итогам голосования занял третье место.

В УПЦ (КП) к шансам Симеона возглавить новую церковь относятся критично. "Мне кажется, что распространение слухов о кандидатуре митрополита Симеона – это больше плод светских обсуждений, чем то, что имеет под собой церковную реальность", - считает Евстратий (Зоря).

Но, в любом случае, ближайшие недели будут посвящены именно поиску компромисса по кадровым и другим вопросам. Источники РБК-Украина в околоцерковных кругах говорят о поиске формулы, "которая могла бы удовлетворить всех". Что это значит на практике - пока сказать сложно.

Тогда как некоторые собеседники во власти, знакомые с ходом переговоров о создании поместной церкви, считают, что проведение объединительного Собора до конца этого года уже можно будет считать хорошим сценарием развития событий.