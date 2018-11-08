В поисках "большой рыбы": что правоохранители могут предъявить Артему Сытнику и Мирославу Продану

По информации РБК-Украина, голосов за отставку Юрия Луценко в парламенте нет и не будет (Фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Генеральный прокурор Юрий Луценко передал президенту Петру Порошенко заявление об отставке. Источники РБК-Украина уверяют, что Порошенко отставку не примет и генпрокурора далеко от себя не отпустит. Но, если бы это случилось, как минимум два человека избавились бы от проблем. Это директор НАБУ Артем Сытник и экс-глава Государственной фискальной службы Мирослав Продан. Они оба могли бы стать объектами активных действий ГПУ уже на этой неделе, если бы не смерть Екатерины Гандзюк. Подробности – в материале РБК-Украина.

Начало осени выдалось очень неудачным для ГПУ - сначала скандал со снятием информации по телефонам журналисток Натальи Седлецкой и Кристины Бердинских, провал голосовании о лишении неприкосновенности Дмитрия Колесникова и Александра Вилкула, оправдательное решение в деле члена Высшего совета правосудия, адвоката Павла Гречковского. Последнего два года назад обвинил в получении взятки сам Луценко. Сейчас Генпрокуратура даже не стала комментировать решение суда, хотя в сети появились записи якобы договоренностей адвокатов и судей.

Теперь Луценко нужен контрудар. Первым объектом интереса правоохранителей может стать Артем Сытник.

Дела из "Студии права"

На прошлой неделе директор НАБУ проиграл суд ООО "Студия права". Юридическая фирма два года назад обжаловала достоверность информации, поданной Сытником в декларации о доходах.

Дело в том, что, подаваясь на конкурс в НАБУ, Сытник просрочил подачу уточнений к декларации. А когда он их подал, в ГФС утратил силу внутренний документ, согласно которому эту проверку делают. То есть, проверка декларации Сытника должным образом не была проведена. Поэтому в "Студии права" считают, что должность директора НАБУ Сытник не имеет права занимать.

Источники в силовых структурах говорят, что из этой затеи юристов вряд ли что-то получится, потому что нужные документы были якобы уничтожены сотрудником администрации президента, который потом перешел на работу в НАБУ.

Но юрфирма не остановилась на достигнутом, и обжаловала недостоверную информацию в декларациях директора НАБУ за 2015, 2016, 2017 годы. Суть иска оперативно сообщили на сайте админсуда. В частности, истец просит признать противоправной бездеятельность директора НАБУ, который три года не указывал право собственности на земельный участок в городе Севастополе.

Иск "Студии права" по времени совпал с появлением в СМИ информации о том, что жена директора НАБУ в 2015 году, якобы в обход закона Украины, продала земельный участок в Крыму. В частности, блогер и журналист Сергей Иванов писал о том, что Анна Сытник продала землю в Севастополе за 900 тысяч российских рублей по закону РФ. Через неделю после соответствующей публикации, "Студия права" попросила суд обязать Сытника указать в декларации по 2017 год доход в сумме 900 тысяч российских рублей.

Юристы говорят, что сами начали войну против Сытника, потому что он "устроил больше 20 неуспешных провокаций против юристов компании". К тому же, теперь "Студия права" предлагает помощь всем, кто пострадал от действий НАБУ.

Однако производство по данным фактам есть и в правоохранительных органах. Официально и даже неофициально его существование в руководстве Генпрокуратуры отрицают, но на прошлой неделе по этому производству было принято решение суда, дающее доступ к почте директора НАБУ и его жены. Следственные действия ведет полиция, а наблюдает за этим профильный департамент ГПУ. Стоит отметить, что отношения Сытника и главы МВД стали складываться не лучшим образом после активизации НАБУ по "делу рюкзаков" против сына Арсена Авакова.

По информации РБК-Украина, теперь Сытнику угрожает несколько статей уголовного кодекса, включая статью, регламентирующую ответственность за служебный подлог.

В то же время не дремлет и НАБУ: как уверяют источники в правоохранительных органах, недавно сотрудники Бюро получили около 20 судебных решений о доступе к финдокументам семьи Юрия Луценко, и проверяют источники его обогащения.

Таким образом, к жизни вернулся конфликт, замороженный год назад. Тогда в руках у генпрокурора Луценко и директора НАБУ Сытника оказалось по одному "квартирному" козырю - НАБУ изучало природу покупки квартиры сыном Луценко, а ГПУ - как Сытник получил квартиру в Броварах за деньги благотворительного фонда.

Турецкий гамбит для Продана

На этой неделе сотрудники ГПУ должны были прийти еще и к экс-главе Государственной фискальной службы Мирославу Продану.

О том, что деятельность этого экс-чиновника, близкого к премьеру Владимиру Гройсману, подлежит проверке, Луценко заявил еще летом. К главе ГФС были вопросы как относительно схем при экспорте орехов, так и относительно незаконного обогащения и покупки недвижимости за рубежом и в Виннице.

"В 2016 году "служил" в Винницкой ДФС некий Бурячок. Его работа заключалась в сборе дани с предпринимателей в том числе и тех, кто занимался ореховым бизнесом. Только по орехах через эту схему недополучено налогов на 305 миллионов гривен. Дело по Бурячку в суде. Но поскольку документы подписывал начальник Винницкой налоговой - дело выделено в отдельное производство", - сообщил собеседник РБК-Украина летом этого года.

"Ореховое дело", которое вяло расследуется с 2016 года, заиграло новыми красками, когда премьер Владимир Гройсман и глава МВД Аваков решили зайти на таможню, которая до этого была вотчиной некоторых представителей СБУ и окружения президента. После этого были проведены обыски на винницкой таможне, и был задержан ее руководитель Руслан Осмоловский, близкий друга Продана.

Также в ГПУ начали изучать биографию и самого экс-председателя ГФС. При обыске у его друга был найден мобильный телефон, с которого спецслужбы сняли информацию о том, как покупалась якобы для Продана недвижимость в Турции. "В первый раз у них покупка не сложилась, потому что деньги не взяли - не подошло качество купюр, слишком влажные были. Друг даже пошутил, не хранили ли их в унитазе", - говорит собеседник издания.

В ГПУ планировали задержать Продана еще 11 июля, на заседании Кабмина. Но передумали, и решили основательно поработать над доказательствами.

За это время премьер Гройсман предпринял несколько попыток на встречах у президента защитить своего соратника, но безуспешно. Осенью Продан подал в отставку, его должность должна была отойти к квоте Порошенко. Но Гройсман опять нарушил обещание, и назначил в ГФС своего ставленника - Александра Власова. В результате к октябрю источники в Кабмине стали говорить, что ГПУ опять будет "воспитывать" премьера, и вернется к вопросу задержания Продана.