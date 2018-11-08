У пошуках "великої риби": що правоохоронці можуть пред'явити Артему Ситнику та Мирославу Продану

За інформацією РБК-Україна, голосів за відставку Юрія Луценка в парламенті немає і не буде (Фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

Генеральний прокурор Юрій Луценко передав президенту Петру Порошенку заяву про відставку. Джерела РБК-Україна запевняють, що Порошенко не прийме відставку і генпрокурора далеко від себе не відпустить. Але, якщо б це сталося, як мінімум дві людини позбулися б проблем. Це директор НАБУ Артем Ситник і екс-глава Державної фіскальної служби Мирослав Продан. Вони обидва могли стати об'єктами активних дій ГПУ вже на цьому тижні, якби не смерть Катерини Гандзюк. Подробиці – в матеріалі РБК-Україна.

Початок осені видався дуже невдалим для ГПУ - спочатку скандал зі зняттям інформації за телефонами журналісток Наталії Седлецької і Христини Бердинських, провал голосування щодо позбавлення недоторканності Дмитра Колєснікова і Олександра Вілкула, виправдальне рішення у справі члена Вищої ради правосуддя, адвоката Павла Гречківського. Останнього два роки тому звинуватив в отриманні хабара сам Луценко. Зараз Генпрокуратура навіть не стала коментувати рішення суду, хоча в мережі з'явилися записи нібито домовленостей адвокатів і суддів.

Тепер Луценку потрібен контрудар. Першим об'єктом інтересу правоохоронців може стати Артем Ситник.

Справи "Студії права"

Минулого тижня директор НАБУ програв суд ТОВ "Студія права". Юридична фірма два роки тому оскаржила достовірність інформації, поданої Ситником в декларації про доходи.

Справа в тому, що, подаючись на конкурс в НАБУ, Ситник прострочив подачу уточнень до декларації. А коли він їх подав, в ДФС втратив чинність внутрішній документ, згідно з яким цю перевірку роблять. Тобто, перевірка декларації Ситника належним чином не була проведена. Тому в "Студії права" вважають, що посаду директора НАБУ Ситник не має права посідати.

Джерела в силових структурах кажуть, що з цієї затії юристів навряд чи щось вийде, тому що потрібні документи були нібито знищені співробітником адміністрації президента, який потім перейшов на роботу в НАБУ.

Але юрфірма не зупинилася на досягнутому, і оскаржила недостовірну інформацію в деклараціях директора НАБУ за 2015, 2016, 2017 роки. Сутність позову оперативно повідомили на сайті адмінсуду. зокрема, позивач просить визнати протиправною бездіяльність директора НАБУ, який три роки не вказував право власності на земельну ділянку у місті Севастополі.

Позов "Студії права" за часом збігся з появою в ЗМІ інформації про те, що дружина директора НАБУ 2015 року, нібито в обхід закону України, продала земельну ділянку в Криму. Зокрема, блогер і журналіст Сергій Іванов писав про те, що Ганна Ситник продала землю в Севастополі за 900 тисяч російських рублів за законом РФ. Через тиждень після відповідної публікації, "Студія права" попросила суд зобов'язати Ситника вказати в декларації за 2017 рік доход в сумі 900 тисяч російських рублів.

Юристи кажуть, що самі почали війну проти Ситника, тому що він "влаштував більше 20 неуспішних провокацій проти юристів компанії". До того ж, тепер "Студія права" пропонує допомогу всім, хто постраждав від дій НАБУ.

Проте провадження за даними фактами є і в правоохоронних органах. Офіційно і навіть неофіційно його існування в керівництві Генпрокуратури заперечують, але минулого тижня за цим провадженням було прийнято рішення суду, яке дає доступ до пошти директора НАБУ і його дружини. Слідчі дії веде поліція, а спостерігає за цим профільний департамент ГПУ. Варто зазначити, що стосунки Ситника і глави МВС стали складатися не кращим чином, після активізації НАБУ у "справі рюкзаків" проти сина Арсена Авакова.

За інформацією РБК-Україна, тепер Ситнику загрожує кілька статей кримінального кодексу, включаючи статтю, що регламентує відповідальність за службове підроблення.

В той же час не дрімає і НАБУ: як запевняють джерела в правоохоронних органах, нещодавно співробітники Бюро отримали близько 20 судових рішень про доступ до фіндокументів родини Юрія Луценка, і перевіряють джерела його збагачення.

Таким чином, до життя повернувся конфлікт, заморожений рік тому. Тоді в руках у генпрокурора Луценка та директора НАБУ Ситника опинилося по одному "квартирному" козирю - НАБУ вивчало природу покупки квартири сином Луценка, а ГПУ - як Ситник отримав квартиру в Броварах за гроші благодійного фонду.

Турецький гамбіт для Продана

На цьому тижні співробітники ГПУ повинні були прийти ще і до екс-голови Державної фіскальної служби Мирослава Продана.

Про те, що діяльність цього екс-чиновника, близького до прем'єра Володимира Гройсмана, підлягає перевірці, Луценко заявив ще влітку. До глави ДФС були питання як щодо схем при експорті горіхів, так і щодо незаконного збагачення і покупки нерухомості за кордоном і у Вінниці.

"У 2016 році "служив" у Вінницькій ДФС якийсь Бурячок. Його робота полягала у збиранні данини з підприємців, в тому числі і тих, хто займався горіховим бізнесом. Тільки по горіхах через цю схему недоотримано податків на 305 мільйонів гривень. Справа щодо Бурячка в суді. Але, оскільки документи підписував начальник Вінницької податкової - справа виділена в окреме провадження", - повідомив співрозмовник РБК-Україна влітку цього року.

"Горіхова справа", яка в'яло розслідується з 2016 року, заграла новими барвами, коли прем'єр Володимир Гройсман та голова МВС Аваков вирішили зайти на митницю, яка до цього була вотчиною деяких представників СБУ і оточення президента. Після цього були проведені обшуки на вінницькій митниці, та був затриманий її керівник Руслан Осмоловський, близький друг Продана.

Також в ГПУ почали вивчати біографію і самого екс-глави ДФС. При обшуку у його друга був знайдений мобільний телефон, з якого спецслужби зняли інформацію про те, як купувалася нібито для Продана нерухомість в Туреччині. "В перший раз у них покупка не склалася, тому що гроші не взяли - не підійшла якість купюр, занадто вологі були. Друг навіть пожартував, чи не зберігали їх в унітазі", - говорить співрозмовник видання.

В ГПУ планували затримати Продана ще 11 липня, на засіданні Кабміну. Але передумали і вирішили грунтовно попрацювати над доказами.

За цей час прем'єр Гройсман зробив кілька спроб на зустрічі у президента захистити свого соратника, але безуспішно. Восени Продан подав у відставку, його посада повинна була відійти до квоти Порошенка. Але Гройсман знову порушив обіцянку, і призначив в ДФС свого ставленика - Олександра Власова. В результаті до жовтня джерела в Кабміні почали говорити, що ГПУ знову буде "виховувати" прем'єра, і повернеться до питання затримання Продана.