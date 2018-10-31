В погоне за пассажиром: как и почему ужесточилась конкуренция на украинском авиарынке

На украинском авиарынке развивается конкуренция (РБК-Украина, Виталий Носач)

Украинский авиарынок можно считать сформировавшимся за последние несколько лет. Благодаря выходу на него иностранных авиакомпаний-лоукостеров, национальному перевозчику МАУ становится все сложнее занимать доминирующее положение. В конце октября из Украины начал летать крупнейший европейский лоукостер Ryanair. Авиаперевозчик уже заявил, что добавит сразу 16 маршрутов из столицы и Львова по заявленным направлениям. Кроме того, расширяет карту рейсов авиакомпания Wizz Air, создается новый национальный авиаперевозчик SkyUp.

Все это привело к тому, что цены на авиабилеты из Украины "просели", а у пассажира появился выбор. Как будет развиваться украинский авиарынок в ближайшие несколько лет, разбиралось РБК-Украина.

Экспансия лоукостеров

Европейский лоукостер Ryanair начал полеты из Украины в воскресенье, 28 октября, из Борисполя. Из этого аэропорта перевозчик сразу по 12 маршрутам в Польшу, Словакию, Испанию, Литву, Великобританию, Германию. Вчера, 30 октября, Ryanair начал выполнять полеты из Львова по пяти маршрутам в Польшу, Германию и Великобританию. Всего авиакомпания рассчитывает перевозить из Украины примерно 900 тысяч пассажиров в год.

Ryanair – не единственная компания, которая за последние несколько лет вышла на украинский рынок. "В страну начали летать также Qatar Airways, расширил карту маршрутов из Украины лоукостер Wizz Air, создан новый украинский авиаперевозчик SkyUp. Кроме того, уже работающие на рынке авиакомпании увеличивают частоту полетов на уже освоенных маршрутах. Для потребителей это плюс, поскольку расширился выбор как маршрутов для полетов, так и цен на авиабилеты", - исполнительный директор авиакомпании "Аэроджет" Анатолий Мазуренко.

Эксперт авиарынка Виктор Логвиненко уточнил, что наряду с традиционной конкуренцией национального авиаперевозчика МАУ с другими классическими авиакомпаниями Lufthansa, KLM, Air France в стране заметно усилилось влияние лоукостеров. "В условиях ужесточающейся конкуренции, МАУ стала предлагать пассажирам билеты по лоукост-тарифам", - уточнил он. По мнению Логвиненко, также усилилась конкуренция за украинского пассажира между иностранными авиакомпаниями, работающими на украинском авиарынке. "В ближайшие месяцы Turkish Airlines планирует резко нарастить частоту рейсов по маршруту Киев-Стамбул (с 16 до 24 раз в неделю, - ред.). Следовательно, его конкурент за украинского транзитного пассажира в страны Азии – Qatar Airways – может столкнуться с оттоком клиентов", - считает эксперт.

Соответственно, на рынке появятся дополнительные возможности для увеличения транзитного пассажиропотока из Киева в Азию, Африку Ближний Восток, Северную Америку, а также частично в Европу, считает эксперт авиарынка Андрей Ярмак. "Это обязательно скажется на продажах их главных конкурентов - авиакомпании МАУ, Qatar Airways и flydubai", - считает он. Эксперт подчеркнул, что в дальнейшем на уже сформированном авиарынке произойдет перераспределение пассажиропотока. "Чем у авиакомпании больше вылетов из Украины, и чем привлекательнее ее ценовое предложение, тем больше пассажиров они перевезут в ущерб конкурентам. Чтобы сохранить баланс, долю рынка и побороться за пассажиров на направлении Киев-Стамбул, планирует увеличить частотность полетов с двух до трех раз в неделю и МАУ", - рассказал РБК-Украина Ярмак.

МАУ приходится делиться

При этом Анатолий Мазуренко считает, что монополии на маршрутах, по которым из Украины летает только одна авиакомпания, к примеру, МАУ, больше не существует. "Если прямыми рейсами летает только один авиаперевозчик, то это еще не значит, что есть монополия. По указанным маршрутам изъявила желание летать только эта авиакомпания. Но при этом ним нет особых ограничений на количество перевозчиков. Только должны появиться желающие авиакомпании летать по указанным направлениям. Кроме этого, существует огромное количество предложений полетов по этим направлениям транзитным путем конкурирующими авиакомпаниями через свои аэропорты-хабы", - пояснил Мазуренко.

Несмотря на то, что по трансатлантическим маршрутам прямые регулярные рейсы выполняет только МАУ, цены на билеты у этого авиаперевозчика при бронировании за несколько месяцев по 270-400 долларов в обе стороны. "Это исторически низкие цены на такие авиабилеты, – уточнил Логвиненко. – Причина – в жесткой конкуренции за украинского пассажира в США и Канаду со стороны других авиакомпаний. Они своими низкими ценами на рейсы с пересадками в своих аэропортах-хабах в Европе переманивают пассажиров у МАУ". Кроме того, стоит ожидать усиления конкуренции на другом дальнемагистральном направлении – в Таиланд. "В ближайшее время полеты в эту страну начнет выполнять, помимо МАУ, другая украинская авиакомпания Azur Air Ukraine", - сообщил Виктор Логвиненко.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян считает, что о росте конкуренции на украинском авиарынке свидетельствуют сразу несколько факторов. "С 2015 года в два раза увеличился объем пассажиропотока. Кроме того, возросло число авиакомпаний, которые работают на авиарынке. Только в этом году в аэропорт "Борисполь" начали летать около десяти новых авиаперевозчиков", - рассказал чиновник РБК-Украина. По его словам, об ужесточении конкуренции свидетельствует и снижение стоимости авиабилетов. "Если еще в 2015 году билет на рейс из Украины в Европу длительностью до двух часов стоил минимум 500 долларов в обе стороны, то сейчас авиабилеты можно купить за 20 евро", - говорит министр.

Летать можно больше

Впрочем, на некоторых маршрутах уровень конкуренции все еще недостаточно высокий. "Еще есть над чем работать. Я надеюсь, что авиакомпания SkyUp все-таки запустит свои регулярные рейсы. Они немного затянули с реализацией этих планов. Также необходимо, чтобы на рынок внутренних авиаперевозок вышли еще, как минимум, две-три авиакомпании. Кроме того, нужно, чтобы МАУ сохраняло свои позиции и продолжало развитие", - заявил изданию Владимир Омелян.

Примерами недостаточно развитой конкуренции на рынке являются направления, по которым летает лишь по одной авиакомпании от каждой страны. Такие полеты зачастую обусловлены межправительственными соглашениями. Андрей Ярмак считает, что в сохранении подобной ситуации на маршрутах Киев-Париж и Киев-Амстердам, заинтересованы национальные авиакомпании Франции и Нидерландов - Air France и KLM.

"Если правительства этих стран и Украины ослабят ограничения на частоты полетов, введенных соответствующими межправительственными соглашениями, на данные маршруты выйдут лоукост-авиакомпании. За счет своих низких цен они уменьшат рентабельность для национальных авиаперевозчиков, а также заберут большую часть пассажиропотока", - уверен эксперт.

Впрочем, у Мининфраструктуры свой взгляд на развитие конкуренции. "Без новых аэродромов не будет активного развития рынка авиаперевозок. Через два годы мы достигнем максимума по возможному обслуживанию пассажиропотока в государственных аэропортах Борисполя и Львова. Поэтому уже сейчас необходимо думать, что будет дальше", - считает Владимир Омелян. Чиновник уточнил, что сейчас за средства госбюджета достраивается аэропорт в Одессе. "Мне важно, чтобы летом следующего года самолеты полетели с новой взлетно-посадочной полосы в этом городе, - отмечает министр. - Кроме того, мы видим, что и за счет муниципальных органов власти финансируется восстановление аэропортов. В результате, если в 2015 году в Украине было пять-шесть действующих аэропортов, то сейчас рейсы осуществляются почти в 12. Но и этого недостаточно. Украина может и должна летать больше".

Владимир Омелян также рассказал РБК-Украина, что его ведомство готовит предложения о поддержке авиарынка. "Мы сейчас работаем совместно с Кабмином над разработкой программы поддержки отечественных авиакомпаний для того, чтобы можно было удешевить лизинг самолетов для украинских авиаперевозчиков, в частности, самолетов "Антонов"", - сообщил он.

В целом, эксперты позитивно оценивают перспективы украинских авиакомпаний. "Этому будет способствовать постепенное восстановление спроса на авиаперелеты у украинских пассажиров, в том числе за счет стимулирования лоукост-перевозчиками", - уверен Андрей Ярмак. По его мнению, "дополнительный толчок2 МАУ получит в рамках развития транзитного пассажиропотока, если Украина добьется возобновления полетов между нашей страной, с одной стороны, и Узбекистаном и Туркменистаном – с другой. "Эти полеты были прекращены несколько лет назад в связи с нежеланием правительств этих стран выполнять полёты на паритетных началах. Кроме того, для дальнейшего развития МАУ необходимо открывать новые маршруты в Азию, в том числе, в страны Персидского залива", - считает эксперт.