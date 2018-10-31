У гонитві за пасажиром: як і чому різко посилилася конкуренція на українському авіаринку

На українському авіаринку розвивається конкуренція (РБК-Україна, Віталій Носач)

Український авіаринок можна вважати сформованим за останні кілька років. Завдяки виходу на нього іноземних авіакомпаній-лоукостерів, національному перевізникові МАУ стає все складніше займати домінуюче становище. В кінці жовтня з України почав літати найбільший європейський лоукостер Ryanair. Авіаперевізник вже заявив, що додасть відразу 16 маршрутів зі столиці та Львова за заявленими напрямками. Крім того, розширює карту рейсів авіакомпанія Wizz Air, створюється новий національний авіаперевізник SkyUp.

Все це призвело до того, що ціни на авіаквитки з України "просіли", а у пасажира з'явився вибір. Як буде розвиватися український авіаринок в найближчі кілька років, розбиралася РБК-Україна.

Експансія лоукостерів

Європейський лоукостер Ryanair почав польоти з України в неділю, 28 жовтня, з Борисполя. З цього аеропорту перевізник відразу по 12 маршрутам в Польщу, Словаччину, Іспанію, Литву, Британію, Німеччину. Вчора, 30 жовтня, Ryanair почав виконувати польоти зі Львова по п'яти маршрутах до Польщі, Німеччини та Великої Британії. Всього авіакомпанія розраховує перевозити з України приблизно 900 тисяч пасажирів на рік.

Ryanair - не єдина компанія, яка за останні кілька років вийшла на український ринок. "У країну почали літати також Qatar Airways, розширив карту маршрутів з України лоукостер Wizz Air, створений новий український авіаперевізник SkyUp. Крім того, вже працюють на ринку авіакомпанії збільшують частоту польотів на вже освоєних маршрутах. Для споживачів це плюс, оскільки розширився вибір як маршрутів для польотів, так і цін на авіаквитки ", - виконавчий директор авіакомпанії" Аероджет "Анатолій Мазуренко.

Експерт авіаринку Віктор Логвиненко уточнив, що поряд з традиційною конкуренцією національного авіаперевізника МАУ з іншими класичними авіакомпаніями Lufthansa, KLM, Air France в країні помітно посилився вплив лоукостерів. "В умовах конкуренції, що посилюється, МАУ стала пропонувати пасажирам квитки за лоукост-тарифами", - уточнив він. На думку Логвиненко, також посилилася конкуренція за українського пасажира між іноземними авіакомпаніями, що працюють на українському авіаринку. "У найближчі місяці Turkish Airlines планує різко наростити частоту рейсів за маршрутом Київ-Стамбул (з 16 до 24 раз в тиждень, - ред.). Отже, його конкурент за українського транзитного пасажира в країни Азії - Qatar Airways - може зіткнутися з відтоком клієнтів ", - вважає експерт.

Відповідно, на ринку з'являться додаткові можливості для збільшення транзитного пасажиропотоку з Києва в Азію, Африку Близький Схід, Північну Америку, а також частково в Європу, вважає експерт авіаринку Андрій Ярмак. "Це обов'язково позначиться на продажах їх головних конкурентів - авіакомпанії МАУ, Qatar Airways і flydubai", - вважає він. Експерт підкреслив, що в подальшому на вже сформованому авіаринку відбудеться перерозподіл пасажиропотоку. "Чим у авіакомпанії більше вильотів з України, і чим привабливіше її цінова пропозиція, тим більше пасажирів вони перевезуть на шкоду конкурентам. Щоб зберегти баланс, частку ринку і поборотися за пасажирів на напрямку Київ-Стамбул, планує збільшити частотність польотів з двох до трьох разів в тиждень і МАУ ", - розповів РБК-Україна Ярмак.

МАУ доводиться ділитися

При цьому Анатолій Мазуренко вважає, що монополії на маршрутах, по яких з України літає тільки одна авіакомпанія, наприклад, МАУ, більше не існує. "Якщо прямими рейсами літає тільки один авіаперевізник, то це ще не означає, що є монополія. За вказаними маршрутами виявила бажання літати тільки ця авіакомпанія. Але при цьому ним немає особливих обмежень на кількість перевізників. Тільки повинні з'явитися бажаючі авіакомпанії літати за вказаним напрямком. Крім цього, існує величезна кількість пропозицій польотів за цими напрямками транзитним шляхом конкуруючими авіакомпаніями через свої аеропорти-хаби ", - пояснив Мазуренко.

Незважаючи на те, що з трансатлантичних маршрутах прямі регулярні рейси виконує тільки МАУ, ціни на квитки у цього авіаперевізника при бронюванні за кілька місяців по 270-400 доларів в обидва боки. "Це історично низькі ціни на такі квитки, - уточнив Логвиненко. - Причина - в жорсткій конкуренції за українського пасажира в США і Канаду з боку інших авіакомпаній. Вони своїми низькими цінами на рейси з пересадками в своїх аеропортах-хабах в Європі переманюють пасажирів у МАУ ". Крім того, варто очікувати посилення конкуренції на іншому далекомагістральних напрямку - до Таїланду. "Найближчим часом польоти в цю країну почне виконувати, крім МАУ, інша українська авіакомпанія Azur Air Ukraine", - повідомив Віктор Логвиненко.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян вважає, що про зростання конкуренції на українському авіаринку свідчать відразу кілька факторів. "З 2015 року в два рази збільшився обсяг пасажиропотоку. Крім того, зросла кількість авіакомпаній, які працюють на авіаринку. Тільки в цьому році в аеропорт" Бориспіль "почали літати близько десяти нових авіаперевізників", - розповів чиновник РБК-Україна. За його словами, про посилення конкуренції свідчить і зниження вартості авіаквитків. "Якщо ще в 2015 році квиток на рейс з України до Європи тривалістю до двох годин коштував мінімум 500 доларів в обидва боки, то зараз авіаквитки можна купити за 20 євро", - говорить міністр.

Літати можна більше

Втім, на деяких маршрутах рівень конкуренції все ще недостатньо високий. "Ще є над чим працювати. Я сподіваюся, що авіакомпанія SkyUp все-таки запустить свої регулярні рейси. Вони трохи затягнули з реалізацією цих планів. Також необхідно, щоб на ринок внутрішніх авіаперевезень вийшли ще, як мінімум, дві-три авіакомпанії. Крім того , потрібно, щоб МАУ зберігало свої позиції і продовжувало розвиток ", - заявив виданню Володимир Омелян.

Прикладами недостатньо розвиненою конкуренції на ринку є напрямки, за якими літає лише по одній авіакомпанії від кожної країни. Такі польоти часто обумовлені міжурядовими угодами. Андрій Ярмак вважає, що в збереженні подібної ситуації на маршрутах Київ-Париж і Київ-Амстердам, зацікавлені національні авіакомпанії Франції та Нідерландів - Air France і KLM.

"Якщо уряди цих країн і України послаблять обмеження на частоти польотів, введених відповідними міжурядовими угодами, на дані маршрути вийдуть лоукост-авіакомпанії. За рахунок своїх низьких цін вони зменшать рентабельність для національних авіаперевізників, а також заберуть більшу частину пасажиропотоку", - упевнений експерт.

Втім, у Мінінфраструктури свій погляд на розвиток конкуренції. "Без нових аеродромів не буде активна розвитку ринку авіаперевезень. Через два роки ми досягнемо максимуму щодо можливого обслуговування пасажиропотоку в державних аеропортах Борисполя і Львова. Тому вже зараз необхідно думати, що буде далі", - вважає Володимир Омелян. Чиновник уточнив, що зараз за кошти держбюджету добудовується аеропорт в Одесі. "Мені важливо, щоб влітку наступного року літаки полетіли з нової злітно-посадкової смуги в цьому місті, - зазначає міністр. - Крім того, ми бачимо, що і за рахунок муніципальних органів влади фінансується відновлення аеропортів. В результаті, якщо в 2015 році в Україні було п'ять-шість діючих аеропортів, то зараз рейси здійснюються майже в 12. Але і цього недостатньо. Україна може і повинна літати більше ".

Володимир Омелян також розповів РБК-Україна, що його відомство готує пропозиції про підтримку авіаринку. "Ми зараз працюємо спільно з Кабміном над розробкою програми підтримки вітчизняних авіакомпаній для того, щоб можна було здешевити лізинг літаків для українських авіаперевізників, зокрема, літаків" Антонов "", - повідомив він.

В цілому, експерти позитивно оцінюють перспективи українських авіакомпаній. "Цьому сприятиме поступове відновлення попиту на авіаперельоти в українських пасажирів, в тому числі за рахунок стимулювання лоукост-перевізниками", - упевнений Андрій Ярмак. На його думку, "додатковий толчок2 МАУ отримає в рамках розвитку транзитного пасажиропотоку, якщо Україна доб'ється відновлення польотів між нашою країною, з одного боку, і Узбекистаном і Туркменістаном - з іншого." Ці польоти були припинені кілька років тому в зв'язку з небажанням урядів цих країн виконувати польоти на паритетних засадах. Крім того, для подальшого розвитку МАУ необхідно відкривати нові маршрути в Азію, в тому числі, в країни Перської затоки ", - вважає експерт.

