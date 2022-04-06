Подорожание и потери госбюджета. К чему приведет отмена максимальных цен на сигареты

Верховная рада готовится принять закон, согласно которому на время военного и чрезвычайного положения будут отменены максимальные розничные цены (МРЦ) на табачные изделия. Авторы проекта утверждают, что их инициатива является способом возобновления экономики страны. О том, почему отмена МРЦ может привести к подорожанию сигарет и существенному снижению поступлений в бюджет, что в условиях войны явно выглядит катастрофично, – в материале РБК-Украина.

30 марта этого года в парламенте был зарегистрирован проект закона № 7233. Из его названия четко следует, какую сферу он должен регулировать – "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины о введении единого взноса и учета спирта этилового денатурированного и продукции химического и технического назначения". И уже 1 апреля депутаты приняли проект закона за основу.

Однако выяснилось, что этот документ содержит нормы, которыми его авторы хотят отрегулировать и табачную отрасль.

В частности, парламенту предлагается дополнить статью 18 закона Украины "О государственном регулировании производства и обращения спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, и горючего".

Согласно этому дополнению, предлагается на время военного положения отменить ответственность розничных торговцев сигаретами за продажу табачных изделий по ценам выше максимальных (такие цены устанавливают производители и импортеры).

Как реагирует отрасль

Первой на такие изменения отреагировала ассоциация "Укртютюн".

В ассоциации уверены, что реальная цель авторов изменений закона состоит вовсе не в возобновлении экономики Украины.

"Такие изменения преследуют цель получения нечестными предпринимателям дополнительных доходов во время войны, поскольку они позволят бесконтрольно повышать цены на табачные изделия и при этом уклоняться от уплаты розничного акцизного налога и минимизировать уплату НДС, от чего будет терять и государство, и покупатели", – говорят в "Укртютюне".

Эксперты также считают, что если такие изменения будут приняты, то недобросовестные производители и импортеры вполне могут установить МРЦ в размере, скажем, 1 гривны, чтобы платить НДС именно с этой суммы. В таком случае в пересчете на одну пачку сигарет стоимостью 60 гривен потери государственного бюджета от НДС составят 9,83 грн с каждой пачки сигарет.

Очевидно также, что отмена ответственности за торговлю сигаретами по ценам выше максимальных приведет к неконтролируемому подорожанию табачных изделий – они и так труднодоступны потребителям из-за войны и сокращения производства и импорта, а станут еще менее доступными. Также в этой ситуации не стоит забывать о сокращении доходов граждан Украины.

По данным участников рынка, в настоящее время все четыре международные табачные компании практически остановили производство, также не осуществляется импорт сырья и легальный ввоз сигарет из-за рубежа.

Кроме того, говорят в "Укртютюне", отмена МРЦ готовится в расчете на рост нелегального рынка – контрабанды и производства подделок. Они тоже будут дорожать в условиях дефицита легальных сигарет. Теневой рынок фактически добьется самого существенного конкурентного преимущества перед легальным за все последние годы.

Автор таких изменений пока неизвестен – у проекта закона большой авторский коллектив. Но кто именно предлагает отменить МРЦ на время войны, официально не сообщается.

По данным участников рынка, за этой идеей может стоять заместитель руководителя комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат Андрей Холодов.

Как известно, Холодов уже несколько раз был замечен в лоббизме вокруг табачной темы. Также журналисты не раз сообщали, что он является бенефициаром крупной розничной сети, которая торгует сигаретами. Более того, он был замечен в лоббировании своих интересов (речь, в частности, идет о так называемой "марже Холодова"). После вторжения российских войск в Украине, журналисты выяснили, что 31 марта Холодов покинул Украину – якобы с гуманитарной миссией отправился в Румынию (с женой). Информации о его возвращении пока нет. В своем Telegram-канале последнюю запись он сделал 21 февраля, в Facebook – 22 февраля.

Также новая правка играет на руку и Львовской табачной фабрике (Винникивской), которая известна тем, что сигареты ее производства с пометкой Duty Free Only на самом деле без уплаты налогов продаются на внутреннем рынке Украины, а также она использует другие методы ухода от налогообложения. Сейчас эта фабрика продолжает работать в обычном режиме, в отличие от большинства других.

Есть еще одна фабрика, которая известна благодаря производству подделок – United Tobacco из Днепра. Эксперты говорят, что отмена МРЦ может быть также и в ее интересах.

"Мы призываем народных депутатов Украины не допустить злоупотребления сложным положением в стране и продвижения корпоративных интересов, и не поддерживать законодательные инициативы по освобождению субъектов хозяйствования от ответственности за розничную торговлю табачными изделиями по ценам выше максимальных розничных цен", – заявили в ассоциации "Укртютюн".

"Сигареты превратились в один из самых востребованных товаров для Вооруженных сил Украины. Если они без всякого контроля начнут дорожать, можете себе представить, как это усложнит жизнь нашим военным, волонтерам и тем, кто жертвует последние деньги на помощь украинской армии", – отметил на условиях анонимности представитель одной из компаний-импортера.

Он также добавил, что эти изменения в законодательство – не что иное, как попытка нажиться на войне.

Другой представитель отрасли напомнил, что до начала войны нелегальный табачный рынок увеличивался стремительными темпами и перевалил отметку 20%.

"Тогда мы все буквально кричали о том, что такая доля теневого рынка просто критична и для легальных производителей, и для страны в целом. Теперь пришла война, и никто не знает, сколько она продлится. Но, если на все время войны не будут действовать МРЦ, контрабанда и контрафакт вполне могут "оккупировать" 50% рынка и более. И уменьшить долю нелегального рынка после войны будет крайне сложно. Сейчас на наших с вами глазах некоторые депутаты добивают отрасль, которая в мирное время приносила бюджету наибольшие доходы. Мы не понимаем, как такое можно делать во время российского вторжения в Украину. Это чистой воды мародерство, и оно должно быть пресечено и наказано", – добавил собеседник.

В целом эксперты убеждены, что в случае, если проект закона все же будет принят, госбюджет воюющей страны не досчитается значительных сумм.

Львовская табачная фабрика и United Tobacco суммарно занимают 10,5% рынка. В случае, если они воспользуются отменой МРЦ, бюджет может потерять 1,3 – 1,5 миллиарда гривен только от неуплаты ими НДС.