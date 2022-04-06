Подорожчання і втрати держбюджету. До чого призведе скасування максимальних цін на сигарети

Верховна рада готується прийняти закон, згідно з яким на час військового та надзвичайного стану будуть скасовані максимальні роздрібні ціни (МРЦ) на тютюнові вироби. Автори проекту стверджують, що їх ініціатива є способом відновлення економіки країни. Про те, чому скасування МРЦ може призвести до подорожчання сигарет і істотного зниження надходжень до бюджету, що в умовах війни явно виглядає катастрофічно, – в матеріалі РБК-Україна.

30 березня цього року в парламенті було зареєстровано проект закону № 7233. З його назви чітко випливає, яку сферу він має регулювати – "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо запровадження єдиного внеску та обліку спирту етилового денатурованого та продукції хімічного і технічного призначення". І вже 1 квітня депутати прийняли проект закону за основу.

Однак з'ясувалося, що цей документ містить норми, якими його автори хочуть відрегулювати й тютюнову галузь.

Зокрема, парламенту пропонується доповнити статтю 18 закону України "Про державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, і пального".

Згідно з цим доповненням, пропонується на час воєнного стану скасувати відповідальність роздрібних торговців сигаретами за продаж тютюнових виробів за цінами вище максимальних (такі ціни встановлюють виробники та імпортери).

Як реагує галузь

Першою на такі зміни відреагувала асоціація "Укртютюн".

В асоціації впевнені, що реальна мета авторів змін закону полягає зовсім не у відновленні економіки України.

"Такі зміни мають на меті отримання нечесними підприємцям додаткових доходів під час війни, оскільки вони дозволять безконтрольно підвищувати ціни на тютюнові вироби і при цьому ухилятися від сплати роздрібного акцизного податку і мінімізувати сплату ПДВ, від чого буде втрачати і держава, і покупці", – кажуть в "Укртютюні".

Експерти також вважають, що якщо такі зміни будуть прийняті, то недобросовісні виробники та імпортери цілком можуть встановити МРЦ у розмірі, скажімо, 1 гривні, щоб платити ПДВ саме з цієї суми. У такому випадку в перерахунку на одну пачку сигарет вартістю 60 гривень втрати державного бюджету від ПДВ складуть 9,83 грн з кожної пачки сигарет.

Очевидно також, що скасування відповідальності за торгівлю сигаретами за цінами вище максимальних призведе до неконтрольованого подорожчання тютюнових виробів – вони й так важкодоступні споживачам через війну і скорочення виробництва та імпорту, а стануть ще менш доступними. Також у цій ситуації не варто забувати про скорочення доходів громадян України.

За даними учасників ринку, зараз всі чотири міжнародні тютюнові компанії практично зупинили виробництво, також не здійснюється імпорт сировини й легальне ввезення сигарет з-за кордону.

Крім того, кажуть в "Укртютюні", скасування МРЦ готується в розрахунку на зростання нелегального ринку – контрабанди та виробництва підробок. Вони теж будуть дорожчати в умовах дефіциту легальних сигарет. Тіньовий ринок фактично доб'ється найсуттєвішої конкурентної переваги перед легальною за всі останні роки.

Автор таких змін поки невідомий – проект закону має великий авторський колектив. Але хто саме пропонує скасувати МРЦ на час війни, офіційно не повідомляється.

За даними учасників ринку, за цією ідеєю може стояти заступник керівника комітету ВР із питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат Андрій Холодов.

Як відомо, Холодов вже кілька разів був помічений в лобізмі навколо тютюнової теми. Також журналісти не раз повідомляли, що він є бенефіціаром великої роздрібної мережі, яка торгує сигаретами. Більш того, він був помічений в лобіюванні своїх інтересів (мова, зокрема, йде про так звану "маржу Холодова"). Після вторгнення російських військ в Україні, журналісти з'ясували, що 31 березня Холодов покинув Україну – нібито з гуманітарною місією вирушив до Румунії (з дружиною). Інформації про його повернення поки немає. У своєму Telegram-каналі останній запис він зробив 21 лютого, у Facebook – 22 лютого.

Також нова правка грає на руку і Львівській тютюновій фабриці (Винниківській), яка відома тим, що сигарети її виробництва з позначкою Duty Free Only насправді без сплати податків продаються на внутрішньому ринку України, а також вона використовує інші методи відходу від оподаткування. Зараз ця фабрика продовжує працювати у звичайному режимі, на відміну від більшості інших.

Є ще одна фабрика, яка відома завдяки виробництву підробок – United Tobacco з Дніпра. Експерти кажуть, що скасування МРЦ може бути також і в її інтересах.

"Ми закликаємо народних депутатів України не допустити зловживання складним становищем в країні й просування корпоративних інтересів, і не підтримувати законодавчі ініціативи щодо звільнення суб'єктів господарювання від відповідальності за роздрібну торгівлю тютюновими виробами за цінами вище максимальних роздрібних цін", – заявили в асоціації "Укртютюн".

"Сигарети перетворилися в один з найбільш затребуваних товарів для Збройних сил України. Якщо вони без жодного контролю почнуть дорожчати, можете собі уявити, як це ускладнить життя нашим військовим, волонтерам і тим, хто жертвує останні гроші на допомогу українській армії", – зазначив на умовах анонімності представник однієї з компаній-імпортера.

Він також додав, що ці зміни до законодавства – не що інше, як спроба нажитися на війні.

Інший представник галузі нагадав, що до початку війни нелегальний тютюновий ринок збільшувався стрімкими темпами та перевалив позначку 20%.

"Тоді ми всі буквально кричали про те, що така частка тіньового ринку просто критична і для легальних виробників, і для країни в цілому. Тепер прийшла війна, і ніхто не знає, скільки вона триватиме. Але, якщо на весь час війни не діятимуть МРЦ, контрабанда і контрафакт цілком можуть "окупувати" 50% ринку і більше. І зменшити частку нелегального ринку після війни буде вкрай складно. Зараз на наших з вами очах деякі депутати добивають галузь, яка в мирний час приносила бюджету найбільші доходи. Ми не розуміємо, як таке можна робити під час російського вторгнення в Україну. Це чистої води мародерство, і воно повинно бути припинено і покарано", – додав співрозмовник.

В цілому експерти переконані, що в разі, якщо проект закону все ж буде прийнятий, держбюджет воюючої країни не дорахується значних сум.

Львівська тютюнова фабрика і United Tobacco сумарно займають 10,5% ринку. У разі, якщо вони скористаються скасуванням МРЦ, бюджет може втратити 1,3 – 1,5 мільярда гривень тільки від несплати ними ПДВ.