ua ru
Пт, 16 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Почему запрет на экспорт коксующегося угля не поможет ни тепловикам, ни металлургам

Новина українською →
Пятница 16 сентября 2022 20:12
Почему запрет на экспорт коксующегося угля не поможет ни тепловикам, ни металлургам Запрет на экспорт коксующегося угля не поможет ни тепловикам, ни металлургам (УНИАН)
Автор: Надежда Скляренко

В начале сентября Кабинет министров запретил вывозить из Украины уголь всех марок. Главная причина – зимой нас ждут серьезные испытания, поэтому должны максимально запастись углем и газом. Почему запрет на экспорт коксующихся углей не поможет ни тепловикам, ни металлургам – подробнее в материале.

Коксующийся уголь марки К, производимый ШУ "Покровскуголь" компании Метинвест" – не подходит для сжигания в котлах ТЭС. Исполняющий обязанности директора Украинского государственного научно-исследовательского углехимического института (УХИН) Александр Борисенко объясняет: потери энергетического потенциала при сжигании в котлах составляют 30–40%.

"Из-за значительной сжигаемости (толщина пластического слоя в таком угле достигает 13-16 мм) в топках котлов будут образовываться конгломераты, внутри которых необходимая для сжигания окислительная среда будет изменяться на восстановительную. % энергетического потенциала угля", – говорит Борисенко.

Более того: при сгорании этот уголь образует не только едкие выбросы, из-за которых необходимо будет поставить на ТЭС более мощные фильтры, но и большое количество шлака, который будет забивать зольные решетки и ухудшать условия массо- и теплопередачи. Из-за этого будут возникать местные перегревы, которые могут привести к разрушению стен котлов. А это – в свою очередь – приведет к выходу из строя самих котлов. И еще неизвестно, удастся ли быстро возобновить их работу.

Использование для генерации сырья, которое для этого не предназначено, является крайне плохой идеей и точно никак не улучшит наш отопительный сезон, говорит Борисенко. И рекомендует курить в котлах те марки угля, которые для этого созданы – прежде всего антрацит, а также бурый, долгопламенный и газовый.

Это как с современными автомобилями, в которые нужно заливать бензин с высоким октановым числом. Чисто теоретически, ваше авто может поехать на А-78 или А-92. Но не факт, что далеко. И точно не факт, что вы потом это авто отремонтируете.

Но если коксующийся уголь нельзя использовать на ТЭС, то почему его экспорт запретили? Вопрос хороший, соглашаются эксперты. И считают это механической ошибкой – когда запрещали экспорт угля, пригодного для сжигания, коксующийся просто "попал под раздачу".

"Коксующийся уголь необходим в металлургической промышленности, а не для работы ТЭС. Мы надеемся, что решение властей запретить экспорт этого угля – это ошибка: хотели запретить вывоз энергетического угля, но включили в перечень коксующийся. Мы рассчитываем, что эта ошибка будет исправлена. срочно, потому что это серьезный удар по производителям коксующегося угля. Ведь они из-за кризиса потеряли внутренние рынки сбыта, а теперь им еще и экспорт запретили", – говорит председатель Федерации металлургов Украины Сергей Беленький.

Куда складывать уголь единственному производителю?

Серьезный удар, о котором говорит глава ФМУ – это не речевая фигура и не преувеличение. Коксующийся уголь в Украине производит ШУ "Покровское" (ШУП), которое является градообразующим и дает работу 10 тыс. работников в прифронтовом регионе. За февраль-июнь этого года, в условиях российской агрессии, ШУП отчислил в бюджеты 2,4 млрд грн и обеспечивал Украине более $15 млн валютной выручки ежемесячно.

Сейчас ШУП переживает не самые легкие времена: крупнейшими клиентами предприятия были Азовсталь, ММКИ и Авдеевский коксохим, которые пока не работают. Спрос на коксующийся уголь резко упал, и в апреле составил всего 38% от плана. Только путём экспорта предприятию удалось удержать производство на уровне 200 тыс.т/мес., или 77% от плана. И теперь этой последней возможности работать у предприятия не будет.

Это может привести к массовым сокращениям на предприятии – работу потеряют минимум 2 тысячи работников. Да и отчисления в бюджеты всех уровней сократятся в разы.

Учитывая, что в Украине добывает коксующийся уголь единственное предприятие, даже приостановка его работы будет иметь очень плохое влияние на экономику. Ведь возобновить его работу позже, в условиях, когда металлургическим предприятиям оно внезапно понадобится, будет не так просто – как минимум потому, что уволенные с предприятия работники к тому времени уже найдут новую работу.

Таким образом, мы имеем единственное предприятие, добывающее коксующийся уголь, и уголь, который в Украине сейчас не нужен ни металлургам, ни ТЭС. А продавать профицитную продукцию за границу ему запретил Кабмин. Так в чем же выгода?

Никакой, подтверждает президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков. Более того: экспорт этого угля приносил Украине 200 миллионов долларов валютной выручки ежегодно. Теперь этих денег не будет. Как ни будет миллиардных налогов, уплаченных в бюджет.

Украинская непредсказуемость утомляет Европу

Каленков обратил внимание на еще одно последствие, к которому привело запрет на экспорт коксующихся углей. А именно – репутационные потери в Европе.

Эмбарго на российский уголь был частью европейских санкций, и возникший после этого дефицит угля закрывают путем поиска новых партнеров. Для Украины это уникальный шанс расширить свое влияние на мировом рынке и занять место агрессора, до войны имевшего значительную долю в европейской торговле. Бизнес это прекрасно понимает и активно ищет новых клиентов для долгосрочного сотрудничества. А потом – в один день – теряет возможность во что бы то ни стало этим клиентам продавать, объясняет Каленков.

"Мы потеряем все контракты, которые были с невероятным трудом добыты. А если мы подставим однажды наших европейских контрагентов - понятно, что никакого доверия к украинским поставщикам не будет. То есть мы подрываем репутацию среди европейских партнеров, и это огромное негативное последствие такого решения". Не говоря о том, что у них есть полное право подать на нас в суд", – говорит он.

Именно поэтому, отметил он, предприниматели планируют обратиться в Кабмин и призвать его исключить коксующийся уголь из перечня марок, запрещенных к экспорту.

Читайте РБК-Украина в Google News
бизнес экспорт металлолома Уголовное дело Экономика Украины Вторжение России в Украину
NEWS
Украинские военные полностью освободили Купянск
Украинские военные полностью освободили Купянск