Почему запрет на экспорт коксующегося угля не поможет ни тепловикам, ни металлургам

В начале сентября Кабинет министров запретил вывозить из Украины уголь всех марок. Главная причина – зимой нас ждут серьезные испытания, поэтому должны максимально запастись углем и газом. Почему запрет на экспорт коксующихся углей не поможет ни тепловикам, ни металлургам – подробнее в материале.

Коксующийся уголь марки К, производимый ШУ "Покровскуголь" компании Метинвест" – не подходит для сжигания в котлах ТЭС. Исполняющий обязанности директора Украинского государственного научно-исследовательского углехимического института (УХИН) Александр Борисенко объясняет: потери энергетического потенциала при сжигании в котлах составляют 30–40%.

"Из-за значительной сжигаемости (толщина пластического слоя в таком угле достигает 13-16 мм) в топках котлов будут образовываться конгломераты, внутри которых необходимая для сжигания окислительная среда будет изменяться на восстановительную. % энергетического потенциала угля", – говорит Борисенко.

Более того: при сгорании этот уголь образует не только едкие выбросы, из-за которых необходимо будет поставить на ТЭС более мощные фильтры, но и большое количество шлака, который будет забивать зольные решетки и ухудшать условия массо- и теплопередачи. Из-за этого будут возникать местные перегревы, которые могут привести к разрушению стен котлов. А это – в свою очередь – приведет к выходу из строя самих котлов. И еще неизвестно, удастся ли быстро возобновить их работу.

Использование для генерации сырья, которое для этого не предназначено, является крайне плохой идеей и точно никак не улучшит наш отопительный сезон, говорит Борисенко. И рекомендует курить в котлах те марки угля, которые для этого созданы – прежде всего антрацит, а также бурый, долгопламенный и газовый.

Это как с современными автомобилями, в которые нужно заливать бензин с высоким октановым числом. Чисто теоретически, ваше авто может поехать на А-78 или А-92. Но не факт, что далеко. И точно не факт, что вы потом это авто отремонтируете.

Но если коксующийся уголь нельзя использовать на ТЭС, то почему его экспорт запретили? Вопрос хороший, соглашаются эксперты. И считают это механической ошибкой – когда запрещали экспорт угля, пригодного для сжигания, коксующийся просто "попал под раздачу".

"Коксующийся уголь необходим в металлургической промышленности, а не для работы ТЭС. Мы надеемся, что решение властей запретить экспорт этого угля – это ошибка: хотели запретить вывоз энергетического угля, но включили в перечень коксующийся. Мы рассчитываем, что эта ошибка будет исправлена. срочно, потому что это серьезный удар по производителям коксующегося угля. Ведь они из-за кризиса потеряли внутренние рынки сбыта, а теперь им еще и экспорт запретили", – говорит председатель Федерации металлургов Украины Сергей Беленький.

Куда складывать уголь единственному производителю?

Серьезный удар, о котором говорит глава ФМУ – это не речевая фигура и не преувеличение. Коксующийся уголь в Украине производит ШУ "Покровское" (ШУП), которое является градообразующим и дает работу 10 тыс. работников в прифронтовом регионе. За февраль-июнь этого года, в условиях российской агрессии, ШУП отчислил в бюджеты 2,4 млрд грн и обеспечивал Украине более $15 млн валютной выручки ежемесячно.

Сейчас ШУП переживает не самые легкие времена: крупнейшими клиентами предприятия были Азовсталь, ММКИ и Авдеевский коксохим, которые пока не работают. Спрос на коксующийся уголь резко упал, и в апреле составил всего 38% от плана. Только путём экспорта предприятию удалось удержать производство на уровне 200 тыс.т/мес., или 77% от плана. И теперь этой последней возможности работать у предприятия не будет.

Это может привести к массовым сокращениям на предприятии – работу потеряют минимум 2 тысячи работников. Да и отчисления в бюджеты всех уровней сократятся в разы.

Учитывая, что в Украине добывает коксующийся уголь единственное предприятие, даже приостановка его работы будет иметь очень плохое влияние на экономику. Ведь возобновить его работу позже, в условиях, когда металлургическим предприятиям оно внезапно понадобится, будет не так просто – как минимум потому, что уволенные с предприятия работники к тому времени уже найдут новую работу.

Таким образом, мы имеем единственное предприятие, добывающее коксующийся уголь, и уголь, который в Украине сейчас не нужен ни металлургам, ни ТЭС. А продавать профицитную продукцию за границу ему запретил Кабмин. Так в чем же выгода?

Никакой, подтверждает президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков. Более того: экспорт этого угля приносил Украине 200 миллионов долларов валютной выручки ежегодно. Теперь этих денег не будет. Как ни будет миллиардных налогов, уплаченных в бюджет.

Украинская непредсказуемость утомляет Европу

Каленков обратил внимание на еще одно последствие, к которому привело запрет на экспорт коксующихся углей. А именно – репутационные потери в Европе.

Эмбарго на российский уголь был частью европейских санкций, и возникший после этого дефицит угля закрывают путем поиска новых партнеров. Для Украины это уникальный шанс расширить свое влияние на мировом рынке и занять место агрессора, до войны имевшего значительную долю в европейской торговле. Бизнес это прекрасно понимает и активно ищет новых клиентов для долгосрочного сотрудничества. А потом – в один день – теряет возможность во что бы то ни стало этим клиентам продавать, объясняет Каленков.

"Мы потеряем все контракты, которые были с невероятным трудом добыты. А если мы подставим однажды наших европейских контрагентов - понятно, что никакого доверия к украинским поставщикам не будет. То есть мы подрываем репутацию среди европейских партнеров, и это огромное негативное последствие такого решения". Не говоря о том, что у них есть полное право подать на нас в суд", – говорит он.

Именно поэтому, отметил он, предприниматели планируют обратиться в Кабмин и призвать его исключить коксующийся уголь из перечня марок, запрещенных к экспорту.