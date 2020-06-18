Почему украинская энергетика ждет внедрение стимулирующего тарифа

Состояние электрических сетей в Украине оценивается как неудовлетворительное. Международный опыт свидетельствует о том, что для обновления электросетей страны Европы применяли механизм стимулирующего тарифообразования (RAB-тарифов). Насколько это целесообразно в украинских реалиях - в блоге внештатного советника министра энергетики и угольной промышленности Сергея Чеха.

Изношенные электросети. По заключениям многих экспертов техническое состояние электрических сетей в Украине оценивается как неудовлетворительное. Изношенность существующего оборудования по оценке Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) составляет на сегодня от 60% до 80% по стране. По некоторым прогнозам, через 10 лет их износ достигнет 100%.

Последствия - высокий уровень потерь электроэнергии и низкая энергетическая эффективность процесса распределения и передачи электрической энергии. Низкая пропускная способность изношенных электросетей является проблемой не только для существующих потребителей, но и ограничивает возможность присоединения новых клиентов и потребителей, которые хотят устанавливать домашние СЭС.

Такая ситуация привела к тому, что украинцам приходится сидеть без света в среднем 696 минут на год. Украинцы - лидеры по этому показателю в Европе, как утверждается в исследовании "Введение RAB-модели в системе распределения электроэнергии в Украине", проведенном государственным предприятием "Укрпромвнешэкспертиза". Для сравнения этот показатель в Германии составляет 12 минуты.

Это также негативно влияет на надежность энергетической системы Украины, на выполнение обязательств государства по синхронизации украинской энергосистемы с энергетическими системами стран ЕС. Оно лишает возможности поступления инвестиций в промышленность страны, замедляет экономическое развитие в целом.

Устаревший метод тарифообразования. Кризисное состояние отечественных электросетей связано с фактически дискриминацией этого сектора электроэнергетики в структуре действующего тарифа на электроэнергию. На сегодня до 90% розничного тарифа составляет доля генерации, а вот на систему распределения электроэнергии приходится лишь до 10%. В европейских странах этот показатель равен в среднем 30%.

Действующий метод образования тарифа "Затраты+" базируется на компенсации расходов, которые совершили операторы систем распределения на поддержание сетей в рабочем состоянии. Но "Затраты+" не дают возможности обновлять сети, потому что на масштабные работы средств не хватает.

Неблагоприятная инвестиционная среда, отсутствие стимулов для потенциальных инвесторов, включая устаревший и экономически неэффективный метод тарифообразования "Затраты +", привели к хроническому недофинансированию сектора электроэнергетики.

В современных экономических условиях дефицита средств актуальным является вопрос поиска источников финансирования и привлечения инвестиций. Даже если найдется потенциальный инвестор, готовый финансировать модернизацию электросетей, надо будет искать источники покрытия его расходов, предусмотрев для него норму прибыли.

Где взять деньги на обновление украинских электросетей? Международный опыт свидетельствует о том, что для этих целей большинство стран Европы применяли механизм стимулирующего тарифообразования (RAB-тарифов). Это альтернативный подход к регулированию распределения электроэнергии, который использует стимулирующую инвестиции модель "Регулируемая база активов" (RAB), а не принцип "Затраты+". Яркий пример эффективности – Румыния. После введения стимулирующего тарифа за 7 лет там удалось обновить треть электросетей.

О RAB-регулировании хорошо известно в Украине. Даже больше – в программе стимулирования экономики для преодоления последствий коронавируса от Кабмина черным по белому указано как один из приоритетных шагов в энергетике – переход на стимулирующее тарифообразование. А НКРЭКУ уже вскоре должен вынести на финальные обсуждения свою методологию стимулирующего тарифа.

Но несмотря на актуальность вопроса и остроту проблемы электросетей, НКРЭКУ вместо того, чтобы внедрить лучшие европейские практики, которые доказали свою эффективность, снова пытается придумать велосипед – экспериментирует со ставками и условиями RAB. А эксперты и участники рынка беспощадно критикуют эти эксперименты.

Споры вокруг RAB-тарифов тормозят как приватизацию государственных облэнерго, так и выход на рынок иностранного капитала. Облэнерго не являются привлекательными для инвесторов, особенно для международных, что подтверждает опыт прошлых неудачных приватизаций.

RAB-тарифы – движущая сила для восстановления инфраструктуры. Внедрение RAB-регулирования является не только единственным путем спасения наших электросетей, это критически важный шаг для развития экономики страны и одной из составляющих ее инвестиционной привлекательности, поскольку без качественной инфраструктуры сетей невозможны инвестиции в промышленность.

Введение RAB-тарифов даст возможность модернизировать отрасль и развивать ее согласно мировому концепта внедрение "умных сетей" (Smart Grid), что, безусловно, является выгодным для государства, бизнеса и населения.

В мире уже давно известно, что RAB-тарифы – это разумные цены и высокое качество услуг. Правильный RAB-тариф способен не только улучшить качество электроснабжения, но и в перспективе – снизить цену на электроэнергию для потребителей путем модернизации сетей и снижения потерь.

В то же время он не увеличит стоимость бытовых товаров, поскольку тариф на распределение – мизерная составляющая в стоимости продуктов, поэтому товары потребительской корзины могут подорожать лишь на 3-4 копейки.

Какой же RAB-тариф считать правильным? Он имеет 2 определяющие черты.

Во-первых: ставка возврата RAB должна быть единой без разделения баз активов. Двойной ставки нет ни в одной стране мира, включая постсоветские. Почему? Потому что эффективно и честно разделять новую и старую базу невозможно. Каждый новый винтик трансформатора превращает старый трансформатор на новый. А каждый новый прибор, установленный до момента перехода на RAB, будет считаться старым безотносительно того, или его установили в 1970 году или 2020. Именно поэтому для упрощения системы учета и стимулирования инвестирования база активов должна быть единой.

Во-вторых – ставка возврата инвестиций должна соответствовать экономически обоснованному уровню WACC. WACC (средневзвешенная стоимость капитала) – это средняя процентная ставка по всем источникам финансирования. Если ставка возврата инвестиций будет ниже WACC, или даже ставки банковского депозита, для инвестора не будет смысла вкладывать средства в бизнес операторов систем распределения и нести риски.

Эти два принципа являются классическим примером внедрения RAB-тарифов для многих европейских стран. Украина должна имплементировать этот положительный европейский опыт, а не придумывать свою модель.

При недоступности дешевых европейских кредитов, а также учитывая то, что привлечение займов для модернизации сетей не предусмотрено действующей системой тарифообразования, без введения стимулирующих тарифов невозможно привлечь инвестиции в отрасль.

Итак, как видим, RAB-тарифы, эффективность которых доказана опытом большинства стран мира, могут сдвинуть с мертвой точки отрасль электроэнергетики и подтолкнуть к развитию другие отрасли и промышленность страны в целом.

Преимущества RAB-тарифов. В итоге от введения RAB-тарифов выиграют все: государство, бизнес и население.

Государство получит возможность обновить и модернизировать электрические сети (а возможно и распространит этот положительный опыт на другие элементы инфраструктуры), что необходимо для развития любого производства. Привлечение дополнительных инвестиций будет стимулировать подрядчиков, разработчиков программного обеспечения, позволит создать новые рабочие места и увеличить ВВП. Это также будет способствовать развитию смежных отраслей, особенно вырастут объемы производства оборудования, необходимого для модернизации сетей. А это – рост экономики и уменьшение затрат путем внедрения новых технологий.

Преимуществами от введения RAB-тарифов для бизнеса будут: упрощение процедуры и стоимости подключения к сетям; уменьшение производственных издержек компаний путем значительного сокращения перебоев с электроснабжением; улучшение качества электроснабжения.

Население также почувствует сокращение перебоев с электроснабжением и улучшение качества электроснабжения, особенно в пиковые часы нагрузки; получать подробную информацию о состоянии сети, о времени ее восстановления в случае аварии; сможет детализировать индивидуальное потребление, что позволит экономить электроэнергию. Также возможность полноценно участвовать в рынке электрической энергии получат потребители, имеющие мощности для производства электрической энергии. Безусловным позитивом будет потенциальное снижение тарифа на электроэнергию путем снижения технологических потерь при распределении электроэнергии.

В то же время, еще ни одно правительство или президент независимой Украины не сделал отечественную энергетику привлекательной для инвесторов. Однако, существует надежда на то, что это можно сделать при наличии политической воли при поддержке украинских энергетиков и в интересах потребителей.