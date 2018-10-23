Почему принятый Радой проект госбюджета может поставить людей "за грань выживания"

В четверг, 18 октября, Верховная рада приняла предложенный Кабинетом министров проект государственного бюджета на 2019 год в первом чтении. Фактически Рада и Кабмин в очередной раз дружно продемонстрировали наплевательское отношение нынешней власти к простым людям.

Казалось бы, в бюджете предусмотрели повышение социальных стандартов. Идея замечательная! Но что мы видим в реальных цифрах бюджета? Возьмем прожиточный минимум. Сейчас он составляет 1777 гривен. С июля 2019 года его повысят до 1936, а с декабря – аж до 2027 гривен! То есть на 250 грн за год.

Вычитаем отсюда инфляцию, которая ожидается на уровне 10%. В конечном счете получается, что прожиточный минимум за 2019 год в лучшем случае вырастет на 4%! И это власть называет улучшением!

Смотрим дальше. В 2019 году планируется повышение минимальной зарплаты до 4173 гривен. Сейчас она составляет 3723 грн. То есть зарплата будет расти на 38 гривен в месяц. И это без учета инфляции, которая на самом деле уничтожит и этот мизерный и позорный рост.

Тем более что Федерация профсоюзов Украины привела интересные данные: с учетом стоимости продуктовой корзины, инфляции и других факторов, минимальная зарплата у нас должна составлять 7 тысяч гривен. А в бюджете заложен почти вполовину меньший показатель. Получается, что проект бюджета просто несовместим с жизнью простых украинцев!

Перейдем к пенсиям. Власть планирует крупнейшую махинацию, откладывая январскую индексацию пенсий на март. Дело в том, что, отсрочивая это решение, в Кабмине планируют «сэкономить» несколько миллиардов гривен – фактически украв их у пенсионеров, которые недополучат пенсию. И это вопреки закону! К тому же руководство страны переносит аудит Пенсионного фонда, который уже должен был состояться. Я думаю, что в верхах опасаются проверки, потому что в Фонде попросту отсутствуют те 345 млрд гривен, которые предназначались нашим пенсионерам на 2018 год.

А что у нас действительно вырастет, так это тарифы на газ для населения! Ради получения очередного транша от Международного валютного фонда, Кабинет министров в пятницу, 19 октября, принял решение уже с 1 ноября поднять цены на газ на 23,5%! Это не 4%, как в случае с прожиточным минимумом. И никто этого повышения не собирается откладывать, как в случае с пенсиями.

Как в этой ситуации должны выживать пенсионеры – совершенно непонятно. По сути, сейчас они вынуждены выбирать: либо умирать от голода, отдавая всю пенсию на оплату счетов, либо не платить коммуналку – и зимой замерзнуть насмерть.

При этом нынешнее руководство страны наотрез отказывается освобождать пенсионеров от оплаты коммунальных услуг. Хотя на самом деле это не такая уж большая нагрузка для бюджета, особенно если сравнивать с тратами на силовые ведомства. И, вероятно, – это единственный шанс выжить для миллионов пенсионеров.

Помимо наплевательского отношения к людям, бюджет-2019 продемонстрировал полную некомпетентность правительства, непонимание его членами элементарных основ экономики и принципов ее работы.

Премьер-министр Владимир Гройсман ранее хвастался, мол, подготовленный его командой бюджет реалистичен, основан на макроэкономических показателях и прогнозах. Согласно планам главы правительства, в следующем году ВВП Украины будет расти на 3%, а инфляция составит 7,4.

Однако я напомню, что нелюбимые мной МВФ и Всемирный банк только в этом году прогнозировали инфляцию на уровне 10%! Эксперты говорят, что в реальности она достигает 13%! Так о каких прогнозах и показателях говорил премьер? Каким образом он планирует сократить инфляцию до «удобных» 7%? И это при условии, что в 2019 году Украине светят миллиардные выплаты по долгам, которые это же правительство на нас повесило!

Рассуждать о проекте государственного бюджета на следующий год можно еще долго – просчеты, несоответствие реальности и свидетельства наплевательского отношения к людям там можно найти практически в каждой статье. Но даже из приведенного выше вполне очевидно: утвердить такой госбюджет – значит, окончательно добить экономику страны и поставить за грань выживания миллионы ее граждан!