Чому прийнятий Радою проект держбюджету може поставити людей "за межу виживання"

У четвер, 18 жовтня, Верховна рада прийняла запропонований Кабінетом міністрів проект державного бюджету на 2019 рік у першому читанні. Фактично Рада і Кабмін в черговий раз дружно продемонстрували наплювацьке ставлення нинішньої влади до простих людей.

Здавалося б, у бюджеті передбачили підвищення соціальних стандартів. Ідея чудова! Але що ми бачимо в реальних цифрах бюджету? Візьмемо прожитковий мінімум. Зараз він становить 1777 гривень. З липня 2019 року його підвищать до 1936, а з грудня – аж до 2027 гривень! Тобто на 250 грн за рік.

Віднімаємо звідси інфляцію, яка очікується на рівні 10%. У кінцевому рахунку виходить, що прожитковий мінімум за 2019 рік у кращому випадку зросте на 4%! І це влада називає поліпшенням!

Дивимося далі. У 2019 році планується підвищення мінімальної зарплати до 4173 гривень. Зараз вона становить 3723 грн. Тобто зарплата буде рости на 38 гривень на місяць. І це без урахування інфляції, яка насправді знищить і це мізерне і ганебне зростання.

Тим більше що Федерація профспілок України навела цікаві дані: з урахуванням вартості продуктового кошика, інфляції та інших факторів, мінімальна зарплата у нас повинна складати 7 тисяч гривень. А в бюджеті закладено майже наполовину менший показник. Виходить, що проект бюджету просто несумісний з життям простих українців!

Перейдемо до пенсій. Влада планує найбільшу махінацію, відкладаючи січневу індексацію пенсій на березень. Справа в тому, що, відстрочуючи це рішення, у Кабміні планують «заощадити» кілька мільярдів гривень – фактично вкравши їх у пенсіонерів, які недоотримають пенсію. І це всупереч закону! До того ж керівництво країни переносить аудит Пенсійного фонду, який вже повинен був відбутися. Я думаю, що у верхах побоюються перевірки, тому що у Фонді просто відсутні ті 345 млрд гривень, які призначалися нашим пенсіонерам на 2018 рік.

А що у нас дійсно виросте, так це тарифи на газ для населення! Заради отримання чергового траншу від Міжнародного валютного фонду, Кабінет міністрів у п'ятницю, 19 жовтня, прийняв рішення вже з 1 листопада підняти ціни на газ на 23,5%! Це не 4%, як у випадку з прожитковим мінімумом. І ніхто цього підвищення не збирається відкладати, як у випадку з пенсіями.

Як у цій ситуації повинні виживати пенсіонери – абсолютно незрозуміло. По суті, зараз вони змушені вибирати: або вмирати від голоду, віддаючи всю пенсію на оплату рахунків, або не платити комуналку – і взимку замерзнути на смерть.

При цьому нинішнє керівництво країни навідріз відмовляється звільняти пенсіонерів від оплати комунальних послуг. Хоча насправді це не така вже велика навантаження для бюджету, особливо якщо порівнювати з витратами на силові відомства. І, ймовірно, – це єдиний шанс вижити для мільйонів пенсіонерів.

Крім байдужого ставлення до людей, бюджет-2019 продемонстрував повну некомпетентність уряду, нерозуміння його членами елементарних основ економіки і принципів її роботи.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман раніше хвалився, мовляв, підготовлений його командою бюджет реалістичний, заснований на макроекономічних показниках та прогнози. Згідно з планами глави уряду, в наступному році ВВП України зростатиме на 3%, а інфляція складе 7,4.

Проте я нагадаю, що нелюбимі мною МВФ і Світовий банк тільки в цьому році прогнозували інфляцію на рівні 10%! Експерти кажуть, що в реальності вона досягає 13%! Так про які прогнози і показники говорив прем'єр? Яким чином він планує скоротити інфляцію до «зручних» 7%? І це за умови, що в 2019 році Україні світять мільярдні виплати за боргами, які це ж уряд на нас повісив!

Міркувати про проект державного бюджету на наступний рік можна ще довго – прорахунки, невідповідність реальності та свідоцтва зневажливого ставлення до людей там можна знайти практично в кожній статті. Але навіть з наведеного вище цілком очевидно: затвердити такий держбюджет – значить, остаточно добити економіку країни і поставити за межу виживання мільйони її громадян!