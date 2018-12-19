Почему "Оппозиционная платформа - За життя" стабильно растет в рейтингах

Неделю назад Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал результаты социологического исследования электоральных настроев украинцев. Согласно опросу, "Оппозиционная платформа – За життя" демонстрирует наибольшую динамику роста рейтинга среди всех украинских политических партий. Потому уверенность в том, что мы победим на предстоящих в 2019 году парламентских выборах, растет с каждым днем – как и поддержка платформы среди украинцев.

Еще в сентябре, по данным КМИС, партия "За життя" имела поддержку 9,3% избирателей. Сейчас поддержка нашей "Оппозиционной платформы" составляет 11,3% определившихся избирателей. Это при том, что "Оппозиционная платформа – За життя" как политический проект появилась всего месяц назад. Можно с уверенностью заявить, что количество сторонников объединенной оппозиции в Украине только растет, и будет расти.

Если сравнить динамику рейтингов остальных партий, то их поддержка практически не растет, а у некоторых даже снижается. Это говорит о том, что наши конкуренты уже задействовали весь свой электоральный ресурс, и навряд ли удивят своими рейтингами в ближайшее время.

Совсем по-другому обстоит ситуация с "Оппозиционной платформой – За життя". Вокруг нас уже сейчас активно объединяются и оппозиционные политики, и граждане, которые разуверились в нынешней власти. Они видят, что только мы предлагаем действенные методы выхода из кризиса, реальные планы по установлению немедленного и окончательного мира, пути скорейшего восстановления экономики. Все больше украинцев понимают, что лишь наша платформа сможет эффективно ликвидировать последствия деятельности нынешней власти.

Чтоб не быть голословными, можно проанализировать данные исследований КМИС. Процент неопределившихся избирателей за три месяца снизился с 31,7% до 27,6% – на 4%. Простым сопоставлением этих данных и того факта, что наша политсила нарастила 2% поддержки, мы приходим к выводу, что половина из определившихся за последние три месяца сделала выбор в пользу одной партии – "Оппозиционной платформы – За життя"!

И я уверен, что эта тенденция со временем только усилится. Но мы сражаемся не за цифры – борьба идет за наше будущее. Мы должны не меряться рейтингами, а идти к избирателям и доказывать свое право строить новый путь спасения Украины. Надо строить страну, а не меряться, у кого длиннее булава. Я могу это говорить, потому что я снял свою кандидатуру с президентских выборов.

Мы объединились для того, чтобы побеждать. О том, что мы находимся на правильном пути, свидетельствуют и результаты опросов не только КМИС, но и других. В частности – международного исследовательского центра BURI-Украина. Эксперты которого также отметили резкий рост электоральной поддержки нашей "Оппозиционной платформы – За життя". У нас сейчас почти 10% поддержки, по данным BURI, а ведь мы еще только в самом начале пути!

Сейчас прошло уже достаточно времени, чтобы спокойно со стороны посмотреть на решение объединить оппозицию и на мой отказ баллотироваться в президенты. Все цифры говорят о том, что эти решения были правильными! Главное, не забывать: за каждым пунктом рейтинга стоят живые люди, которые уже сейчас сигнализируют о поддержке нашей платформы. Тем самым люди уже голосуют за мир, за отмену кабальных тарифов, за рост экономики Украины, за ее нейтральный статус.

Наши ценности разделяют многие политические оппозиционные силы. Я говорил, что мы намеренно создаем не просто партию, а платформу, которая становится опорой для всех оппозиционных политиков. Мы рады видеть в своих рядах всех, кому небезразлично будущее Украины.

Наша платформа была создана совсем недавно, но к ней активно присоединяются оппозиционные политики и целые партии. Мы продолжаем вести конструктивные переговоры с десятками политсил и общественных движений, которые разделяют наши цели. Мы твердо намерены объединить всех, кто искренне желает добиться мира и процветания для Украины и украинцев.

И совместными усилиями каждого нашего единомышленника нам уже удалось создать самую мощную партию в стране, которая имеет все шансы на победу в парламентских выборах.

Рецепт нашего успеха заключается в том, что людям сегодня нужна сильная оппозиция, которая завтра способна прийти к власти. Ведь миллионы украинцев недовольны нынешней властью. Мы все знаем причины – война, рост тарифов и цен, неподъемные внешние долги, раскол в вере, уничтоженная промышленность, украденные недра, распроданная земля. Только настоящая оппозиционная политсила разделяет все требования народа, слышит их и готова их отстаивать. И у украинцев уже есть такая политсила – это "Оппозиционная платформа – За життя"!