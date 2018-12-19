Чому "Опозиційна платформа - За життя" стабільно зростає в рейтингах

Тиждень тому Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) оприлюднив результати соціологічного дослідження електоральних настроїв українців. Згідно з опитуванням, "Опозиційна платформа – За життя" демонструє найбільшу динаміку зростання рейтингу серед усіх українських політичних партій. Тому впевненість у тому, що ми переможемо на майбутніх в 2019 році парламентських виборах, зростає з кожним днем – як і підтримка платформи серед українців.

Ще у вересні, за даними КМІС, партія "За життя" мала підтримку 9,3% виборців. Зараз підтримка нашої "Опозиційної платформи" становить 11,3% визначилися виборців. Це при тому, що "Опозиційна платформа – За життя" як політичний проект з'явилася всього місяць тому. Можна з упевненістю заявити, що кількість прихильників об'єднаної опозиції в Україні тільки зростає і буде зростати.

Якщо порівняти динаміку рейтингів інших партій, то їх підтримка практично не зростає, а у деяких навіть знижується. Це говорить про те, що наші конкуренти вже задіяли весь свій електоральний ресурс, і навряд чи здивують своїми рейтингами найближчим часом.

Зовсім по-іншому виглядає ситуація з "Опозиційною платформою – За життя". Навколо нас вже зараз активно об'єднуються і опозиційні політики, і громадяни, які зневірилися у нинішній владі. Вони бачать, що ми пропонуємо дієві методи виходу з кризи, реальні плани по встановленню негайного і остаточного світу, шляхи якнайшвидшого відновлення економіки. Все більше українців розуміють, що лише наша платформа зможе ефективно ліквідувати наслідки діяльності нинішньої влади.

Щоб не бути голослівними, можна проаналізувати дані досліджень КМІС. Відсоток виборців за три місяці знизився з 31,7% до 27,6% – на 4%. Простим зіставленням цих даних і того факту, що наша політсила наростила 2% підтримки, ми приходимо до висновку, що половина з тих, хто визначився, за останні три місяці зробила вибір на користь однієї партії – "Опозиційної платформи – За життя"!

І я впевнений, що ця тенденція з часом тільки посилиться. Але ми боремося не за цифри – боротьба йде за наше майбутнє. Ми повинні не мірятися рейтингами, а йти до виборців і доводити своє право будувати новий шлях порятунку України. Треба будувати країну, а не мірятися, у кого довша булава. Я можу це говорити, тому що я зняв свою кандидатуру з президентських виборів.

Ми об'єдналися для того, щоб перемагати. Про те, що ми знаходимося на правильному шляху, свідчать і результати опитувань не тільки КМІС, але і інших. Зокрема – міжнародного дослідницького центру BURI-Україна. Експерти також відзначили різке зростання електоральної підтримки нашої "Опозиційної платформи – За життя". У нас зараз майже 10% підтримки, за даними BURI, а адже ми ще тільки на самому початку шляху!

Зараз пройшло вже достатньо часу, щоб спокійно зі сторони подивитися на рішення об'єднати опозицію і на мою відмову балотуватися в президенти. Всі цифри говорять про те, що ці рішення були правильними! Головне, не забувати: за кожним пунктом рейтингу стоять живі люди, які вже зараз сигналізують про підтримку нашої платформи. Тим самим люди вже голосують за мир, за скасування кабальних тарифів, за зростання економіки України, за її нейтральний статус.

Наші цінності поділяють багато політичних опозиційних сил. Я говорив, що ми свідомо створюємо не просто партію, а платформу, яка стає опорою для всіх опозиційних політиків. Ми раді бачити у своїх лавах всіх, кому небайдуже майбутнє України.

Наша платформа була створена зовсім недавно, але до неї активно приєднуються опозиційні політики і цілі партії. Ми продовжуємо вести конструктивні переговори з десятками політсил та громадських рухів, які поділяють наші цілі. Ми твердо мають намір об'єднати всіх, хто щиро бажає досягти миру і процвітання для України і українців.

І спільними зусиллями кожного нашого однодумця нам вже вдалося створити найпотужнішу партію в країні, яка має всі шанси на перемогу в парламентських виборах.

Рецепт нашого успіху полягає в тому, що людям сьогодні потрібна сильна опозиція, яка завтра здатна прийти до влади. Адже мільйони українців незадоволені нинішньою владою. Ми всі знаємо причини – війна, зростання тарифів і цін, непідйомні зовнішні борги, розкол у вірі, знищена промисловість, вкрадені надра, розпродана земля. Тільки справжня опозиційна політсила поділяє всі вимоги народу, чує їх і готова їх відстоювати. І в українців уже є така політсила – це "Опозиційна платформа – За життя"!