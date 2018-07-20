Почему нам надо самим строить сильное государство, не дожидаясь помощи зарубежных партнеров

Каждый день на телеканалах руководство страны вещает о наших западных партнерах и о наших зарубежных друзьях. До твердолобых политиков никак не дойдет, что в международной политике не бывает друзей. Взять хоть свежий пример: на днях Европейский союз ввел тарифные квоты в отношении 11 видов украинской металлопродукции.

Этим Европа в очередной раз показала нам свою так называемую дружбу. Вдумайтесь: они подписывают с нами договор об ассоциации, декларируют зону свободной торговли, упрощение доступа на рынки. Но все эти "документы" и обещания оказываются лишь бесполезными бумажками и пустыми словами, когда Европа понимает, что упускает выгоду.

Несмотря на полную распродажу страны и массовое уничтожение производства, украинская металлопродукция – прокат, арматура, трубы – все еще производится (пусть и не в тех объемах, в каких могла бы) и все еще высоко ценится во всем мире. Даже 27 лет правления бездарей и ворюг не смогли доконать нашу металлургическую отрасль. Но теперь к делу подключились "европейские друзья", установив квоты для украинской металлопродукции, чтобы окончательно уничтожить и эту сферу нашей экономики.

Если за рубежом у нас есть друзья, как уверяет наша власть, то они должны наоборот снять квоты на продажу нашей продукции. Мир должен понять, что мы сейчас в тисках войны, и нам нужны не вредительские действия, а конкретная помощь. Вместо того чтобы выделять миллиардные транши нашим коррупционерам, лучше бы списали нам долги и помогли развиваться нашей экономике, полностью открыв рынки для украинской продукции.

Но не стоит на это рассчитывать, ведь у наших зарубежных партнеров совершенно другие цели, что бы ни твердила наша власть. Которая, задавшись целью как можно сильнее прогнуться перед "западными друзьями", полностью игнорирует свою прямую обязанность – заботу о своем народе, о его благосостоянии, здоровье, безопасности.

Я не устаю повторять: каждая страна должна руководствоваться только своими национальными интересами. Мы обязаны придерживаться проукраинского курса, а не плясать под дудку Запада. Ведь сегодня мы, в том числе и стараниями зарубежных "друзей", стремительно катимся на дно всех международных рейтингов! И это Украина – страна, которая создавала лучшие космические корабли!

А все потому, что наши так называемые партнеры отвечают на подобострастие нашей власти откровенно недружелюбными действиями. Причем происходит это постоянно. Добивание Украины – последовательная политика "западных друзей". Ведь квоты на металлопродукцию – лишь один из многочисленных примеров! Вспомните о настоятельном требовании разрешить тотальную вырубку и вывоз нашего леса за рубеж. И это при том, что в самом Евросоюзе свои леса берегут, запрещают их вырубку под угрозой уголовной ответственности. Таким же образом прикидывающиеся друзьями транснациональные корпорации, при полной поддержке украинской власти, "дерибанят" и другие наши ресурсы, в частности – нефть и газ, испытывают на украинцах запрещенные во всем мире медицинские препараты.

Если бы не мораторий на продажу земли, который был продлен лишь благодаря массовым акциям партии "За життя", то наши "друзья" уже бы и землю нашу растащили. Ведь их главная задача – выкачать из страны все, оставить тут до 10 млн работоспособных крепостных, а остальных просто уничтожить. И, к сожалению, им это уже частично удалось. На данный момент в Украине практически "убита" внешняя торговля, а половина украинцев уехала из страны в поисках лучшей жизни.

Но есть и хорошие новости. Если мы до сих пор выжили с этими политиками-коррупционерами и в таких "дружеских объятьях" зарубежных партнеров, то украинцы – действительно великий народ. И хотя при помощи нашей власти транснациональным корпорациям пока еще удается душить нас своей "поддержкой" и нечеловеческими реформами, мы можем и должны этому противостоять!

Чтобы остановить беспредел и начать наконец возрождать экономику, нам необходимо пойти на выборы, выбрать жизнь, выбрать новые лица и начать самим строить страну, без "помощи" зарубежных партнеров и советчиков. Нам необходимо выгнать эту власть поганой метлой и заменить ее на новых политиков, которые действительно хотят и могут изменить жизнь народа в лучшую сторону.