Чому нам треба самим будувати сильну державу, не чекаючи допомоги від закордонних партнерів

Кожен день на телеканалах керівництво країни віщає про наших західних партнерів і про наших закордонних друзів. До твердолобих політиків ніяк не дійде, що в міжнародній політиці не буває друзів. Взяти хоч свіжий приклад: днями Європейський союз ввів тарифні квоти стосовно 11 видів української металопродукції.

Цим Європа в черговий раз показала нам свою так звану дружбу. Вдумайтеся: вони підписують з нами договір про асоціацію, декларують зону вільної торгівлі, спрощення доступу на ринки. Але всі ці "документи" і обіцянки виявляються лише пустими папірцями і порожніми словами, коли Європа розуміє, що втрачає вигоду.

Незважаючи на повний розпродаж країни і масове знищення виробництва, українська металопродукція – прокат, арматура, труби – все ще виробляється (нехай і не в тих обсягах, в яких могла б) і все ще високо цінується у всьому світі. Навіть 27 років правління нездар і злодюг не змогли доконати нашу металургійну галузь. Але тепер до справи підключилися "європейські друзі", встановивши квоти для української металопродукції, щоб остаточно знищити і цю сферу нашої економіки.

Якщо за кордоном у нас є друзі, як запевняє наша влада, то вони повинні навпаки зняти квоти на продаж нашої продукції. Світ повинен зрозуміти, що ми зараз в лещатах війни, і нам потрібні не шкідницькі дії, а конкретна допомога. Замість того, щоб виділяти мільярдні транші нашим корупціонерам, краще б списали нам борги і допомогли розвиватися нашій економіці, повністю відкривши ринки для української продукції.

Але не варто на це розраховувати, адже у наших зарубіжних партнерів зовсім інші цілі, що б не повторювала наша влада. Яка, маючи на меті якомога сильніше прогнутися перед "західними друзями", повністю ігнорує свій прямий обов'язок – турботу про свій народ, про його добробут, здоров'я, безпеки.

Я не втомлююся повторювати: кожна країна повинна керуватися тільки своїми національними інтересами. Ми зобов'язані дотримуватися проукраїнського курсу, а не танцювати під дудку Заходу. Адже сьогодні ми, в тому числі і стараннями зарубіжних "друзів", стрімко котимося на дно всіх міжнародних рейтингів! І це Україна – країна, яка створювала кращі космічні кораблі!

А все тому, що наші так звані партнери відповідають на підлесливість нашої влади відверто недружніми діями. Причому відбувається це постійно. Добивання України – послідовна політика "західних друзів". Адже квоти на металопродукцію – лише один із численних прикладів! Згадайте про настійної вимоги дозволити тотальну вирубку та вивезення нашого лісу за кордон. І це при тому, що в самому Євросоюзі свої ліси бережуть, забороняють їх вирубку під загрозою кримінальної відповідальності. Таким же чином прикидаються друзями транснаціональні корпорації, при повній підтримці української влади, "дерибанять" та інші наші ресурси, зокрема – нафту і газ, відчувають на українцях заборонені у всьому світі медичні препарати.

Якщо б не мораторій на продаж землі, який був продовжений лише завдяки масовим акціям партії "За життя", то наші "друзі" вже б і землю нашу розтягнули. Адже їх головне завдання – викачати з країни все, залишити тут до 10 млн працездатних кріпаків, а інших просто знищити. І, на жаль, їм це вже частково вдалося. На даний момент в Україні практично "вбита" зовнішня торгівля, а половина українців виїхала з країни в пошуках кращого життя.

Але є і хороші новини. Якщо ми досі вижили з цими політиками-корупціонерами і в таких "дружніх обіймах" зарубіжних партнерів, то українці – дійсно великий народ. І хоча за допомогою нашої влади транснаціональним корпораціям поки ще вдається душити нас своєю "підтримкою" і нелюдськими реформами, ми можемо і повинні цьому протистояти!

Щоб зупинити беззаконня і нарешті почати відроджувати економіку, нам необхідно піти на вибори, вибрати життя, вибрати нові обличчя і почати самим будувати країну, без "допомоги" зарубіжних партнерів і порадників. Нам необхідно вигнати цю владу поганою мітлою і замінити її на нових політиків, які дійсно хочуть і можуть змінити життя народу в кращу сторону.