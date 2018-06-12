Почему миллионы украинцев бегут из страны и как их вернуть

Несмотря на то, что Украина – богатейшая страна с огромным потенциалом, сегодня у нас сложилась просто катастрофическая ситуация с массовым оттоком трудоспособных граждан. Украинцы вынуждены буквально бежать со своей Родины в поисках лучшей жизни в других странах.

Человеческий потенциал государства не используется, поскольку те, кто сегодня находится у власти, действуют не в интересах народа, а лишь обслуживают олигархов и транснациональные корпорации. А им на украинцев наплевать – им лишь бы выкачать из нас побольше. Нахапать здесь сотни миллиардов, выжать нас до нитки и оставить умирать в нищете – это их бизнес-план, и он давно и успешно для них работает.

В итоге из страны бегут в основном ценные кадры – активные люди с опытом и образованием, в большинстве случаев – с высшим. При этом реальные объемы миграции никто, естественно, официально не называет. Боятся показать плоды своего "реформаторства". Но по неофициальным данным, на сегодняшний день около 10 млн украинцев работают за границей. Это угрожающие для экономики страны цифры. А учитывая то, какими бешеными темпами сокращается население (только в 2017 – минус 200 тыс. человек), то скоро в Украине вообще никого не останется. Тот, кто умудрится каким-то чудом выжить под гнетом олигархов и международных корпораций, просто сбежит!

Причем уезжают все! Уезжают специалисты в промышленной и сельскохозяйственной сферах за более высокими зарплатами, потому что сейчас все важные стратегические предприятия доведены до банкротства, все разворовано и практически вся земля растащена олигархами или транснациональными компаниями, которые не дают украинцам достойно зарабатывать.

Уезжают выпускники вузов, потому что не могут в своей стране найти достойную работу даже после получения высшего образования.

Уезжают предприниматели, потому что сегодня в Украине сложились просто ужасные условия для ведения бизнеса. У нас огромная проблема с безопасностью бизнеса и с возможностями его развития. Простому украинцу закрыт доступ к финансам в своей стране. Банковская система Украины усилиями Гонтаревой и ее предшественников построена так, что деньги могут получить только олигархи.

Уезжают и другие высококвалифицированные специалисты – врачи, учителя, ученые, айтишники. Едут туда, где не только лучший заработок, но и выше уровень жизни. (А я напомню, что в мировом рейтинге по уровню жизни Украина занимает 112 место из 149!).

Так, многие врачи, например, выбирают для жизни и работы страны, где хорошо развита медицина, где государство вкладывает большие деньги в развитие сферы здравоохранения. По разным оценкам, из Украины ежегодно выезжают до 7 тыс. медицинских работников. Ученые выезжают туда, где государство инвестирует в развитие науки и техники. Таким образом, количество ученых за последние 26 лет сократилось в 3,5 раза.

Чтобы прекратить эту масштабную трудовую миграцию и вернуть квалифицированные кадры в Украину, надо построить сильное государство, которое будет способно наладить дела, так что каждый украинец сам захочет вернуться и поднимать свою страну. Государство, в первую очередь, будет для людей труда, честных тружеников!

Для того чтобы вернулись работники промышленного и аграрного секторов, необходимо, прежде всего, возвратить стратегические предприятия под контроль государства и не допустить принятия закона о продаже земли в угоду международных картелей. Приватизированные стратегические объекты и распроданная земля – это верная гибель украинского народа и страны!

Поэтому мы должны возвратить ключевые предприятия под контроль государства и поставить туда опытных менеджеров, в том числе и из тех, кого мы вернем в Украину. Это поспособствует развитию стратегических отраслей: транзитно-транспортного сектора, космической сферы, станкостроения, робототехники, сферы IT, военно-промышленного комплекса, аграрного сектора и других, – поможет увеличить заработные платы, создать тысячи рабочих мест и начать наконец-то реальное развитие экономики.

Чтобы остановить отток молодежи, необходимо обеспечить выпускников вузов или техникумов первым рабочим местом. Студенты должны быть уверены, что после окончания учебного заведения они гарантированно получат работу. Кроме того, нужно увеличить госзаказ на тех специалистов, которых Украине не будет хватать.

Желающим открыть в Украине свое дело надо также обязательно давать "зеленый свет". Пусть предприниматели возвращаются в Украину и строят свой бизнес тут. Для этого нужно на законодательном уровне заставить банки выдавать малым предпринимателям кредиты под 5% годовых. А в идеале – запустить государственную программу кредитования по нулевой ставке. Также надо упростить регистрацию предприятий и собственности, ввести льготное налогообложение и запретить налоговые проверки.

И, разумеется, всем профессионалам, которые покидают Украину, и которых мы хотим вернуть, надо дать четкие социальные гарантии. Надо повысить не только минимальную зарплату, но и прожиточный минимум, к которому привязаны все социальные пособия от государства: "декретные", помощь при рождении ребенка, помощь одиноким матерям.

Гражданин должен иметь возможность спокойно трудиться на благо своей страны, зная, что государство не даст его в обиду коррумпированным чиновникам, не вынудит бежать за рубеж, обеспечит его старость и позаботится о его здоровье и об образовании его детей. Надо дать ему уверенность в завтрашнем дне!

Таким образом, вернув украинцев на Родину, предоставив им работу и обеспечив их достойными зарплатами и пенсиями, мы в реальные сроки построим в Украине одну из сильнейших экономик мира, которой будут завидовать все другие страны!